Ana Holdings conferma le stime di utile da oltre 1,1 mld di dollari per l’intero esercizio Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways, mantiene le previsioni di utile per l’intero esercizio, nonostante un leggero calo della redditività semestrale. Il vettore attribuisce alla solida domanda di viaggi nazionali e giapponesi in entrata il motivo per cui rimane ottimista sui risultati dell’intero anno, che terminerà alla fine di marzo 2025. La compagnia ha rivisto al rialzo la previsione dei ricavi per l’intero anno a 2,22 trilioni di yen (14,5 milioni di dollari) per l’intero anno rispetto ai 2,2 trilioni di yen (14,4 milioni di dollari) stimati in precedenza. Questa revisione fa seguito a risultati migliori del previsto sia per il trasporto di passeggeri sia per quello di merci, un trend che la compagnia prevede proseguirà inalterato nei prossimi mesi. Nella semestrale il gruppo ha anche registrato il più alto fatturato operativo di sempre per il periodo considerato, con ricavi di poco inferiori a 1.100 miliardi di yen (7,2 miliardi di dollari) – un aumento di circa il 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, nonostante l’aumento dei ricavi, le pressioni al rialzo sui costi operativi e sui prezzi del carburante faranno sì che le previsioni di profitto del vettore per l’intero anno rimangano invariate. La compagnia ha dichiarato di essere sulla buona strada per registrare un utile operativo di 170 miliardi di yen (1,11 miliardi di dollari) per l’anno, dato che rimane coerente con le precedenti previsioni. Condividi

