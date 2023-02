Amsterdam Schiphol: nuova limitazione al numero di passeggeri per evitare disservizi L’aeroporto di Amsterdam Schiphol è nuovamente costretto a limitare il numero di passeggeri in aprile e maggio. E questo malgrado lo scorso mese l’hub olandese avesse dichiarato che sarebbe stato in grado di rimuovere l’attuale tetto all’inizio dell’orario estivo, grazie al miglioramento della situazione del personale. Invece ora viene segnalato come sia necessario un “alleggerimento” del 5% del numero di passeggeri durante il periodo di punta mattutino per “ridurre il rischio di inaccettabili ritardi” al check-in, alla sicurezza e al controllo passaporti. Ciò significa che le compagnie aeree dovranno vendere il 5% in meno di posti sui voli in partenza, nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 13.00. Schiphol ha aggiunto che il numero medio di passeggeri giornalieri in partenza aumenterà a 66.000 durante il mese di maggio, con un incremento del 65% rispetto alla stagione invernale. Questo numero aumenterà ulteriormente fino a superare i 70.000 passeggeri al giorno durante i giorni di punta delle vacanze. Più in generale, Schiphol dovrà limitare il numero totale di voli a 460.000 per i 12 mesi che termineranno a settembre 2024, come parte del piano del governo olandese di ridurre il numero di voli dall’aeroporto per ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol è nuovamente costretto a limitare il numero di passeggeri in aprile e maggio. E questo malgrado lo scorso mese l'hub olandese avesse dichiarato che sarebbe stato in grado di rimuovere l'attuale tetto all'inizio dell'orario estivo, grazie al miglioramento della situazione del personale. Invece ora viene segnalato come sia necessario un "alleggerimento" del 5% del numero di passeggeri durante il periodo di punta mattutino per "ridurre il rischio di inaccettabili ritardi" al check-in, alla sicurezza e al controllo passaporti. Ciò significa che le compagnie aeree dovranno vendere il 5% in meno di posti sui voli in partenza, nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 13.00. Schiphol ha aggiunto che il numero medio di passeggeri giornalieri in partenza aumenterà a 66.000 durante il mese di maggio, con un incremento del 65% rispetto alla stagione invernale. Questo numero aumenterà ulteriormente fino a superare i 70.000 passeggeri al giorno durante i giorni di punta delle vacanze. Più in generale, Schiphol dovrà limitare il numero totale di voli a 460.000 per i 12 mesi che termineranno a settembre 2024, come parte del piano del governo olandese di ridurre il numero di voli dall'aeroporto per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. [post_title] => Amsterdam Schiphol: nuova limitazione al numero di passeggeri per evitare disservizi [post_date] => 2023-02-28T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677589102000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019. Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l'ingresso sull'isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall'Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell'arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni. Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698). Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell'Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall'Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l'81,9% di tutti i visitatori. [post_title] => Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L'Europa resta il primo mercato [post_date] => 2023-02-28T12:02:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677585741000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440300" align="alignleft" width="300"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption] E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera. Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022. [post_title] => Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023 [post_date] => 2023-02-27T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677505587000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto. La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto. [post_title] => Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner [post_date] => 2023-02-27T10:50:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677495032000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista. E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina. Di seguito le cinque partenze in lingua italiana: Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive. Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive . Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive [post_title] => Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2023-02-27T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491735000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways ha centrato un balzo in avanti degli utili nel terzo trimestre, triplicando quasi il dato dello stesso periodo dell'anno scorso, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio in vigore nel Paese e al conseguente ritorno dei turisti internazionali. L'utile netto del vettore per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2022 è salito a 11,2 miliardi di baht (322 milioni di dollari) rispetto ai 4 miliardi di baht dell'anno precedente, ha dichiarato il ceo Chai Eamsiri. L'utile operativo del periodo è stato di 8,9 miliardi di baht contro una perdita di 2,6 miliardi di baht dell'esercizio scorso, mentre i ricavi totali sono saliti di quasi il 370% a 36,9 miliardi di baht. Dall'inizio di quest'anno, Thai ha iniziato a operare voli verso le principali città cinesi in risposta alla crescita della domanda. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare il numero di voli, aggiungere nuove rotte ed espandere la flotta in linea con il piano di ristrutturazione attualmente in corso. Oggi la compagnia thailandese sta operando il 65% delle rotte del 2019 con load factor dell'85%; in flotta ci sono 49 aeromobili ma da aprile è prevista la consegna di sei Airbus A350 in leasing. L'espansione della flotta consentirà a Thai di tornare a operare l'80% della capacità del 2019, con l'aggiunta di nuovi voli da e per la Cina, l'Asia e l'Europa. [post_title] => Thai Airways triplica i profitti del terzo trimestre e amplia la flotta [post_date] => 2023-02-27T09:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491692000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amsterdam schiphol nuova limitazione al numero di passeggeri per evitare disservizi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1799,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol è nuovamente costretto a limitare il numero di passeggeri in aprile e maggio. E questo malgrado lo scorso mese l'hub olandese avesse dichiarato che sarebbe stato in grado di rimuovere l'attuale tetto all'inizio dell'orario estivo, grazie al miglioramento della situazione del personale.\r

\r

Invece ora viene segnalato come sia necessario un \"alleggerimento\" del 5% del numero di passeggeri durante il periodo di punta mattutino per \"ridurre il rischio di inaccettabili ritardi\" al check-in, alla sicurezza e al controllo passaporti. Ciò significa che le compagnie aeree dovranno vendere il 5% in meno di posti sui voli in partenza, nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 13.00.\r

\r

Schiphol ha aggiunto che il numero medio di passeggeri giornalieri in partenza aumenterà a 66.000 durante il mese di maggio, con un incremento del 65% rispetto alla stagione invernale. Questo numero aumenterà ulteriormente fino a superare i 70.000 passeggeri al giorno durante i giorni di punta delle vacanze.\r

\r

Più in generale, Schiphol dovrà limitare il numero totale di voli a 460.000 per i 12 mesi che termineranno a settembre 2024, come parte del piano del governo olandese di ridurre il numero di voli dall'aeroporto per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.","post_title":"Amsterdam Schiphol: nuova limitazione al numero di passeggeri per evitare disservizi","post_date":"2023-02-28T12:58:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677589102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019.\r

\r

Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l'ingresso sull'isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall'Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell'arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni.\r

\r

Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698).\r

\r

Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell'Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall'Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l'81,9% di tutti i visitatori.","post_title":"Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L'Europa resta il primo mercato","post_date":"2023-02-28T12:02:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677585741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption]\r

\r

E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera.\r

Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022.","post_title":"Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023","post_date":"2023-02-27T13:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677505587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto.\r

\r

La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto.","post_title":"Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner","post_date":"2023-02-27T10:50:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677495032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista.\r

\r

E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina.\r

\r

Di seguito le cinque partenze in lingua italiana:\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive.\r

\r

Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive .\r

\r

Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo","post_date":"2023-02-27T09:55:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677491735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways ha centrato un balzo in avanti degli utili nel terzo trimestre, triplicando quasi il dato dello stesso periodo dell'anno scorso, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio in vigore nel Paese e al conseguente ritorno dei turisti internazionali. \r

\r

L'utile netto del vettore per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2022 è salito a 11,2 miliardi di baht (322 milioni di dollari) rispetto ai 4 miliardi di baht dell'anno precedente, ha dichiarato il ceo Chai Eamsiri. L'utile operativo del periodo è stato di 8,9 miliardi di baht contro una perdita di 2,6 miliardi di baht dell'esercizio scorso, mentre i ricavi totali sono saliti di quasi il 370% a 36,9 miliardi di baht.\r

\r

Dall'inizio di quest'anno, Thai ha iniziato a operare voli verso le principali città cinesi in risposta alla crescita della domanda. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare il numero di voli, aggiungere nuove rotte ed espandere la flotta in linea con il piano di ristrutturazione attualmente in corso. \r

\r

Oggi la compagnia thailandese sta operando il 65% delle rotte del 2019 con load factor dell'85%; in flotta ci sono 49 aeromobili ma da aprile è prevista la consegna di sei Airbus A350 in leasing. L'espansione della flotta consentirà a Thai di tornare a operare l'80% della capacità del 2019, con l'aggiunta di nuovi voli da e per la Cina, l'Asia e l'Europa.","post_title":"Thai Airways triplica i profitti del terzo trimestre e amplia la flotta","post_date":"2023-02-27T09:54:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677491692000]}]}}