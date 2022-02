American Airlines amplia il numero di Boeing 737 Max che entreranno in flotta

American Airlines rilancia l’investimento sui Boeing 737 Max 8 con l’aggiunta di altri 23 velivoli, esercitando le opzioni di acquisto esistenti; al contempo, il vettore posticipa la consegna di alcuni 787-9 Dreamliner. La mossa della compagnia aerea per ampliare la flotta dei 737 Max arriva in un momento in cui i viaggi domestici negli Stati Uniti stanno dando linfa alla ripresa, nonostante l’interruzione provocata dal diffondersi della variante Omicron.

American Airlines ha specificato di voler convertire quest’anno sette più delle sue opzioni di acquisto per il Max quest’anno, portando l’ordine dei 737 Max 8 aerei a quota 30 esemplari.

La compagnia ha rimandato la consegna dell’aereo a lungo raggio 787-9 Dreamliner di Boeing che doveva essere consegnato a gennaio del prossimo anno: le consegne degli aeromobili inizieranno ora nel quarto trimestre del 2023 e continueranno nel 2027. Nel 2023 American prevede di accogliere in flotta quattro nuovi 787-9.