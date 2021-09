Alitalia: per la Ue il prestito da 900 milioni violò le norme sugli aiuti di Stato

Ulteriori intoppi in casa Alitalia: secondo quanto riportato dal Financial Times, i due prestiti ponte per 900 milioni di euro che risalgono al 2017 avrebbero violato le regole europee sugli aiuti di Stato e dunque potrebbe doverli recuperare dalla stessa compagnia oggi in amministrazione controllata.

Come spiega il quotidiano economico, il diritto dell’Unione europea vieta a uno Stato membro di concedere a un’azienda un sostegno finanziario che le dia un vantaggio rispetto ai suoi competitor. Il Financial Times cita fonti istituzionali vicine al dossier. La decisione “segna l’ultimo vergognoso capitolo per Alitalia, compagnia italiana perennemente in perdita da 75 anni”, scrive lo stesso.