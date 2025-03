Airbus, calano le consegne a febbraio, meno 18% Airbus, il costruttore aeronautico europeo, ha registrato un calo nelle consegne di aerei nei primi due mesi del 2025. L’azienda ha consegnato 65 aerei tra gennaio e febbraio, segnando una diminuzione del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società aveva precedentemente anticipato che il primo trimestre avrebbe potuto registrare consegne più deboli. Questo è dovuto al fatto che le forniture di motori da CFM sono state spostate al quarto trimestre dell’anno precedente per aiutare Airbus a raggiungere il suo obiettivo annuale. Nel solo mese di febbraio, Airbus è riuscita a consegnare 40 aerei. Inoltre, Airbus ha comunicato di aver ricevuto 14 nuovi ordini a febbraio. Questo porta il totale degli ordini per l’anno a 69. Tuttavia, dopo aver considerato le cancellazioni, gli ordini netti per i primi due mesi si attestano a 65. Si tratta di un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando gli ordini netti erano 33. Condividi

