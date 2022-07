AirBaltic vola a Gran Canaria: due voli settimanali da Riga, dal 1° novembre

AirBaltic collegherà l’aeroporto di Riga con Gran Canaria a partire dal prossimo 1° novembre. Il collegamento, il secondo verso le isole Canarie della compagnia aerea lettone, sarà operato due volte alla settimana con un Airbus A220-300. Il tempo di volo previsto è di 6 ore e 40 minuti.

Il vettore ha iniziato a operare da Riga a Tenerife Sud con frequenza trisettimanale a settembre 2021. Secondo airBaltic la rotta, operata anch’essa con un A220-300, ha “mostrato risultati straordinari in termini di passeggeri”, spingendo ad aggiungere il servizio per Gran Canaria.

“Con l’aggiunta di Gran Canaria al nostro network, siamo lieti di ampliare la nostra offerta per la prossima stagione invernale”, ha dichiarato il ceo Martin Gauss. “Gran Canaria sarà una delle destinazioni più lontane del network di airBaltic”.