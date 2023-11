AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre C’è un nuovo collegamento sull’Italia all’interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana. Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo). «Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate – ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare». Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un’ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso. Condividi

