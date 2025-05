AirAsia studia l’ampliamento del network verso l’Arabia Saudita AirAsia punta dritto sull’Arabia Saudita, che viene definita come un “mercato prioritario” per l’espansione, che prende il via con nuove rotte da Kuala Lumpur a Riyadh e Dammam e con l’aumento delle frequenze per Jeddah. La mossa rientra nella più ampia strategia di crescita del gruppo in Medio Oriente, che comprende il rafforzamento dei collegamenti aerei tra il Sud-est asiatico e la regione del Golfo, il lancio di servizi di viaggio digitali, l’espansione delle operazioni cargo e l’offerta di supporto alla manutenzione degli aeromobili. Oltre alle rotte previste per Kuala Lumpur, si stanno valutando anche potenziali collegamenti da Bangkok e Jakarta per Riyadh. “Sono assolutamente sbalordito da ciò che sta accadendo in Arabia Saudita: il cambiamento culturale, la trasformazione della vita delle persone e la portata dell’ambizione sono incredibili”, ha dichiarato Tony Fernandes, amministratore delegato di Capital A, casa madre di AirAsia. Capital A spiega che gli operativi sulle rotte Kuala Lumpur-Riyadh e Kuala Lumpur-Dammam saranno “annunciati a tempo debito”. Tuttavia, il ceo vede un forte potenziale di crescita del traffico tra il Sud-est asiatico e l’Arabia Saudita, guidato in parte dalla forte domanda di viaggi religiosi. “Riteniamo che la nuova rotta di Riyadh possa servire quasi un milione di passeggeri nei due sensi entro il 2026 e più di 7 milioni entro il 2030, a testimonianza della forte domanda di maggiore connettività tra l’Asean e la regione del Golfo”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal nuovo piano industriale al recupero del brand ‘Alitalia’: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Aiways, non risparmia indicazioni sulla rotta che la compagnia ha intrapreso nel breve termine, a margine della presentazione della Runway Lounge a Linate. Eberhart spiega che, come indicato in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2025, l’obiettivo utile non è un traguardo impossibile, già quest’anno. “Anche se è un po’ difficile ora essere precisi. Preferisco parlare di pareggio sostenibile, non legato solo al fatto che ad esempio il costo del carburante scende. Deve corrispondere la crescita della domanda, le voci di costo devono essere contenute, e quando tutti i parametri saranno stabili, allora potremo anche pensare al recupero del marchio Alitalia”. Un tema sempre caldo quello del brand storico della compagnia, che a piccoli passi in realtà è già tornato a fare capolino “con le iniziative ‘Inspired by Alitalia’, ma sul quale ancora “non esiste ancora un vero e proprio piano”. Del resto precisa il ceo, “il marchio è legato a fattori che non sono tutti positivi (si fa riferimento ad un alone fatto di disservizi, sprechi di risorse, mala gestione, ndr), ma certamente, una volta raggiunto il pareggio di bilancio, ci sarà spazio per rivalutare una storia importante, per esempio realizzando una fondazione”. L'incertezza del contesto internazionale di mercato Ed è “difficile” anche tracciare scenari precisi sull’andamento della domanda per i prossimi mesi, a fronte di un contesto geopolitico altamente complesso. In ogni caso “il nostro piano prevede una leggera crescita e se il mercato risponde in modo molto positivo possiamo anche pensare di aumentare questa crescita. Le tensioni a livello mondiale creano incertezze sulle prospettive dei prossimi mesi, dall’effetto dei dazi, al comportamento dei viaggiatori. Per ora la situazione è stabile, non siamo preoccupati. Ma serve flessibilità” per adeguarsi ai cambi di rotta del mercato. L'ad non è d'accordo con la potenziale stabilizzazione dei prezzi delle tariffe indicata dalla Iata: "Non condivido che i prezzi dei biglietti possano rimanere stabili: c’è inflazione, e aumenteranno anche se non abbiamo definito di quanto". Quanto alle tempistiche per l'aumento della quota detenuta da Lufthansa nel capitale di Ita, Eberhart spiega che "potrebbero arrivare al 90% esercitando un'opzione già il prossimo giugno e una seconda volta nel giugno 2026, ma spetta a Lufthansa la decisione. Certo, questo potrebbe velocizzare l'attuazione di sinergie di gruppo che ora (con i tedeschi in minoranza, ndr) non sono possibili". Sarebbe molto "importante l'adesione alla jv con United ed Air Canada, che potrebbe avvenire indipendentemente dalla quota che Lh detiene in Ita". Allungando lo sguardo alla programmazione 2026, è naturalmente allo studio l'aggiunta di nuove destinazioni, "ci sono idee sul lungo raggio e, se tutto va bene, ci sarà spazio per due macchine in più proprio per il long haul: potrebbero essere A330 o A350, dipende dalle tratte che apriremo". Nota positiva, infine, per le relazioni con i sindacati: "C'è stato un incontro nei giorni scorsi ed è andato bene: c'è comprensione, serve collaborazione. Per questo li coinvolgiamo nella pianificazione del nuovo piano". [post_title] => Ita Airways: la rotta di Eberhart per continuare a crescere [post_date] => 2025-05-08T08:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746693040000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana. Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno "from water to design", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili. La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi. La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento. Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno. La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia "les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare. I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino. «La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio». Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara. [post_title] => Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi [post_date] => 2025-05-06T11:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529232000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero del turismo sta sviluppando un progetto per fornire alloggi gratis ai lavoratori del turismo, ispirato al modello delle staff house. Questo progetto mira a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati in aree turistiche per destinare alloggi a personale di alberghi, ristoranti e altre attività del settore. Il bando per questo progetto dovrebbe essere pubblicato a breve, con l'obiettivo di incentivare il turismo e la qualità dell'offerta. L’iniziativa nasce per rispondere a una delle più grandi sfide del settore turistico italiano, ovvero quella della carenza di manodopera. A lanciare l’allarme sono stati gli Stati Generali di Federturismo Confindustria, dove esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno fatto il punto sulle criticità e le opportunità per rilanciare la filiera. In cima alle priorità: offrire soluzioni abitative gratuite o accessibili per i lavoratori stagionali in zone dove il costo della casa è proibitivo. [post_title] => Il ministero del turismo studia un progetto per alloggi gratis per chi lavora nel turismo [post_date] => 2025-05-02T11:02:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746183726000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze. Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai. L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts. Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai. Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers - una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative. Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata. [post_title] => Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze [post_date] => 2025-05-02T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746183430000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'evento 'Lake Como in the Middle East' che si è svolto il 28 aprile a Dubai, ha rappresentato un'importante occasione di networking, che ha visto protagonisti figure di spicco come Edoardo Napoli, Console Generale d'Italia a Dubai, Stefano Campagna, Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Eau, e Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Tra i presenti anche Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo. Il Lago di Como all'Arabian Travel Market L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'Arabian Travel Market ed è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Eau e Tourmeon, con l'obiettivo di promuovere la destinazione lombarda ai mercati mediorientali. "Gli emiratini amano l’Italia ed il lago di Como. Per la prima volta quindi abbiamo partecipato all’Atm, come destinazione Lago di Como insieme ai rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, degli eventi e del turismo organizzato - commenta Fabio Dadati, componente di Giunta Camerale per il Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco - Questa occasione inaugura anche la collaborazione tra la Camera di commercio di Como-Lecco e Sacbo, presente all’evento fuori fiera del 28 aprile con la partecipazione di Air Arabia. È un primo passo a cui seguiranno molti altri." Grazie alle sinergie strategiche con l'aeroporto di Bergamo ed Air Arabia, insieme a strutture ricettive quali il Gruppo Rocchi Collection e Lariohotels, è stato messo in palio un soggiorno esclusivo sul lago di Como. E, per sottolineare l'importanza del territorio lacustre anche dal punto di vista produttivo, durante la serata è stato donato un esclusivo poncho creato appositamente per l'occasione con la seta di Pierangelo Masciadri, simbolo dell'artigianato locale. Oltre 70 i professionisti del settore che hanno partecipato all'evento, cogliendo così l'opportunità di approfondire la conoscenza del Lago di Como, assaporare prodotti tipici e interagire direttamente con gli operatori locali presenti. "Questa partecipazione rappresenta un passo strategico verso un mercato outbound già rilevante, destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, trainato in particolare dai viaggiatori della Generazione X - ha affermato Fabrizio Puglisi, fondatore di Tourmeon ed esperto di turismo Italia-Gcc - In un panorama fitto di iniziative e nel contesto della fiera più rilevante per l’area Mena, abbiamo registrato un riscontro straordinario da parte dei principali operatori outbound di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Kuwait e Bahrain. Un entusiasmo che si è tradotto in nuove opportunità di collaborazione, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici di qualità verso la destinazione". L’evento ha segnato un momento significativo per promuovere una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, aprendo così nuove prospettive per collaborazioni future nel mercato mediorientale. [post_title] => Lago di Como in missione all'Atm per incrementare i flussi dal Medio Oriente [post_date] => 2025-05-02T09:16:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => lago-di-como ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Lago di Como ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746177380000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria. E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. “Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. [post_title] => Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri [post_date] => 2025-04-30T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746007304000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza. Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati. Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio. Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina. A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi. Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura. Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura. «Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine». [post_title] => Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre [post_date] => 2025-04-30T09:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006309000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore. Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. “L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lusso e shopping Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento. Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei "social media like" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social). [post_title] => Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente [post_date] => 2025-04-30T09:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006287000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un modello di sviluppo" che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”: si inserisce in questo solco il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda. L’operazione, da 750 milioni di euro e con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali e ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti Esg (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto. L’elevata attrattività a livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte di investitori esteri, per una quota superiore all’85%. “Con questa nuova emissione – ha affermato l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di Adr, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio. Un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di investire, dal 2013 al 2024, ben 3 miliardi di euro in opere di rigenerazione e ampliamento degli scali di Fiumicino e Ciampino. Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione: nel 2025 prevediamo investimenti per 400 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato. Il nostro obiettivo è contribuire in modo determinante al rafforzamento del trasporto aereo nazionale, promuovere la centralità dell’Italia nelle reti globali e affermare un modello di sviluppo che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”. In linea con il nuovo sustainability-linked financing framework pubblicato, unitamente alla c.d. second-party opinion, nel mese di aprile 2025, l’emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’azzeramento al 2030 delle emissioni di CO2 controllate direttamente da Adr (Scope 1 e 2) che alla riduzione delle emissioni Scope 3 per passeggero derivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino. S°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale. [post_title] => Adr a tutto green: collocato nuovo Sustainability-Linked bond da 750 mln di euro [post_date] => 2025-04-30T09:08:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746004099000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "airasia studia lampliamento del network verso larabia saudita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":946,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal nuovo piano industriale al recupero del brand ‘Alitalia’: Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Aiways, non risparmia indicazioni sulla rotta che la compagnia ha intrapreso nel breve termine, a margine della presentazione della Runway Lounge a Linate.\r

\r

Eberhart spiega che, come indicato in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2025, l’obiettivo utile non è un traguardo impossibile, già quest’anno. “Anche se è un po’ difficile ora essere precisi. Preferisco parlare di pareggio sostenibile, non legato solo al fatto che ad esempio il costo del carburante scende. Deve corrispondere la crescita della domanda, le voci di costo devono essere contenute, e quando tutti i parametri saranno stabili, allora potremo anche pensare al recupero del marchio Alitalia”. \r

\r

Un tema sempre caldo quello del brand storico della compagnia, che a piccoli passi in realtà è già tornato a fare capolino “con le iniziative ‘Inspired by Alitalia’, ma sul quale ancora “non esiste ancora un vero e proprio piano”. Del resto precisa il ceo, “il marchio è legato a fattori che non sono tutti positivi (si fa riferimento ad un alone fatto di disservizi, sprechi di risorse, mala gestione, ndr), ma certamente, una volta raggiunto il pareggio di bilancio, ci sarà spazio per rivalutare una storia importante, per esempio realizzando una fondazione”. \r

L'incertezza del contesto internazionale di mercato\r

Ed è “difficile” anche tracciare scenari precisi sull’andamento della domanda per i prossimi mesi, a fronte di un contesto geopolitico altamente complesso. In ogni caso “il nostro piano prevede una leggera crescita e se il mercato risponde in modo molto positivo possiamo anche pensare di aumentare questa crescita. Le tensioni a livello mondiale creano incertezze sulle prospettive dei prossimi mesi, dall’effetto dei dazi, al comportamento dei viaggiatori. Per ora la situazione è stabile, non siamo preoccupati. Ma serve flessibilità” per adeguarsi ai cambi di rotta del mercato. \r

\r

L'ad non è d'accordo con la potenziale stabilizzazione dei prezzi delle tariffe indicata dalla Iata: \"Non condivido che i prezzi dei biglietti possano rimanere stabili: c’è inflazione, e aumenteranno anche se non abbiamo definito di quanto\".\r

\r

Quanto alle tempistiche per l'aumento della quota detenuta da Lufthansa nel capitale di Ita, Eberhart spiega che \"potrebbero arrivare al 90% esercitando un'opzione già il prossimo giugno e una seconda volta nel giugno 2026, ma spetta a Lufthansa la decisione. Certo, questo potrebbe velocizzare l'attuazione di sinergie di gruppo che ora (con i tedeschi in minoranza, ndr) non sono possibili\".\r

\r

Sarebbe molto \"importante l'adesione alla jv con United ed Air Canada, che potrebbe avvenire indipendentemente dalla quota che Lh detiene in Ita\". \r

\r

Allungando lo sguardo alla programmazione 2026, è naturalmente allo studio l'aggiunta di nuove destinazioni, \"ci sono idee sul lungo raggio e, se tutto va bene, ci sarà spazio per due macchine in più proprio per il long haul: potrebbero essere A330 o A350, dipende dalle tratte che apriremo\".\r

\r

Nota positiva, infine, per le relazioni con i sindacati: \"C'è stato un incontro nei giorni scorsi ed è andato bene: c'è comprensione, serve collaborazione. Per questo li coinvolgiamo nella pianificazione del nuovo piano\".\r

\r

","post_title":"Ita Airways: la rotta di Eberhart per continuare a crescere","post_date":"2025-05-08T08:30:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1746693040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine.\r

\r

Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori.\r

\r

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana.\r

\r

Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno \"from water to design\", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.\r

\r

La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi.\r

\r

La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento.\r

\r

Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno.\r

\r

La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia \"les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare.\r

\r

I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino.\r

\r

«La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio».\r

\r

Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara.\r

\r

","post_title":"Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi","post_date":"2025-05-06T11:00:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746529232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del turismo sta sviluppando un progetto per fornire alloggi gratis ai lavoratori del turismo, ispirato al modello delle staff house. Questo progetto mira a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati in aree turistiche per destinare alloggi a personale di alberghi, ristoranti e altre attività del settore. Il bando per questo progetto dovrebbe essere pubblicato a breve, con l'obiettivo di incentivare il turismo e la qualità dell'offerta. \r

\r

L’iniziativa nasce per rispondere a una delle più grandi sfide del settore turistico italiano, ovvero quella della carenza di manodopera. A lanciare l’allarme sono stati gli Stati Generali di Federturismo Confindustria, dove esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno fatto il punto sulle criticità e le opportunità per rilanciare la filiera. In cima alle priorità: offrire soluzioni abitative gratuite o accessibili per i lavoratori stagionali in zone dove il costo della casa è proibitivo.","post_title":"Il ministero del turismo studia un progetto per alloggi gratis per chi lavora nel turismo","post_date":"2025-05-02T11:02:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746183726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze.\r

\r

Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai.\r

\r

L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts.\r

\r

Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai.\r

\r

Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers - una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative.\r

\r

Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata.\r

\r

","post_title":"Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze","post_date":"2025-05-02T10:57:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746183430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

L'evento 'Lake Como in the Middle East' che si è svolto il 28 aprile a Dubai, ha rappresentato un'importante occasione di networking, che ha visto protagonisti figure di spicco come Edoardo Napoli, Console Generale d'Italia a Dubai, Stefano Campagna, Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Eau, e Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Tra i presenti anche Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo.\r

Il Lago di Como all'Arabian Travel Market\r

L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'Arabian Travel Market ed è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Eau e Tourmeon, con l'obiettivo di promuovere la destinazione lombarda ai mercati mediorientali. \"Gli emiratini amano l’Italia ed il lago di Como. Per la prima volta quindi abbiamo partecipato all’Atm, come destinazione Lago di Como insieme ai rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, degli eventi e del turismo organizzato - commenta Fabio Dadati, componente di Giunta Camerale per il Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco - Questa occasione inaugura anche la collaborazione tra la Camera di commercio di Como-Lecco e Sacbo, presente all’evento fuori fiera del 28 aprile con la partecipazione di Air Arabia. È un primo passo a cui seguiranno molti altri.\"\r

\r

Grazie alle sinergie strategiche con l'aeroporto di Bergamo ed Air Arabia, insieme a strutture ricettive quali il Gruppo Rocchi Collection e Lariohotels, è stato messo in palio un soggiorno esclusivo sul lago di Como. E, per sottolineare l'importanza del territorio lacustre anche dal punto di vista produttivo, durante la serata è stato donato un esclusivo poncho creato appositamente per l'occasione con la seta di Pierangelo Masciadri, simbolo dell'artigianato locale.\r

\r

Oltre 70 i professionisti del settore che hanno partecipato all'evento, cogliendo così l'opportunità di approfondire la conoscenza del Lago di Como, assaporare prodotti tipici e interagire direttamente con gli operatori locali presenti.\r

\r

\"Questa partecipazione rappresenta un passo strategico verso un mercato outbound già rilevante, destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, trainato in particolare dai viaggiatori della Generazione X - ha affermato Fabrizio Puglisi, fondatore di Tourmeon ed esperto di turismo Italia-Gcc - In un panorama fitto di iniziative e nel contesto della fiera più rilevante per l’area Mena, abbiamo registrato un riscontro straordinario da parte dei principali operatori outbound di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Kuwait e Bahrain. Un entusiasmo che si è tradotto in nuove opportunità di collaborazione, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici di qualità verso la destinazione\".\r

\r

L’evento ha segnato un momento significativo per promuovere una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, aprendo così nuove prospettive per collaborazioni future nel mercato mediorientale.\r

\r

\r

","post_title":"Lago di Como in missione all'Atm per incrementare i flussi dal Medio Oriente","post_date":"2025-05-02T09:16:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["lago-di-como"],"post_tag_name":["Lago di Como"]},"sort":[1746177380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria.\r

\r

E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. \r

\r

“Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.\r

\r

Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. ","post_title":"Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri","post_date":"2025-04-30T10:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746007304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza.\r

\r

Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati.\r

\r

Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio.\r

\r

Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina.\r

\r

A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi.\r

Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura.\r

\r

Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura.\r

\r

«Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine».","post_title":"Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre","post_date":"2025-04-30T09:45:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore.\r

Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita.\r

“L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

Lusso e shopping\r

Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento.\r

Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei \"social media like\" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social).\r

","post_title":"Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente","post_date":"2025-04-30T09:44:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di sviluppo\" che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”: si inserisce in questo solco il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda.\r

\r

L’operazione, da 750 milioni di euro e con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali e ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti Esg (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto. \r

\r

L’elevata attrattività a livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte di investitori esteri, per una quota superiore all’85%. \r

\r

“Con questa nuova emissione – ha affermato l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di Adr, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio. Un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di investire, dal 2013 al 2024, ben 3 miliardi di euro in opere di rigenerazione e ampliamento degli scali di Fiumicino e Ciampino. \r

\r

Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione: nel 2025 prevediamo investimenti per 400 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato. \r

\r

Il nostro obiettivo è contribuire in modo determinante al rafforzamento del trasporto aereo nazionale, promuovere la centralità dell’Italia nelle reti globali e affermare un modello di sviluppo che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”. \r

\r

In linea con il nuovo sustainability-linked financing framework pubblicato, unitamente alla c.d. second-party opinion, nel mese di aprile 2025, l’emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’azzeramento al 2030 delle emissioni di CO2 controllate direttamente da Adr (Scope 1 e 2) che alla riduzione delle emissioni Scope 3 per passeggero derivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino. S°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale. ","post_title":"Adr a tutto green: collocato nuovo Sustainability-Linked bond da 750 mln di euro","post_date":"2025-04-30T09:08:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746004099000]}]}}