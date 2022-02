Air Transat vola verso l’estate italiana: focus su flessibilità e sostenibilità

“L’interesse per le rotte Italia-Canada, quello mostrato dalla ricerca voli, c’è. Ora, speriamo si traduca in acquisti concreti”: Tiziana Della Serra, sales & marketing director Air Transat Italy – commenta così il trend attuale che certamente vedrà una nuova spinta dopo la recente decisione del governo del Canada di allentare le restrizioni Covid, “semplificando anche l’ingresso ai turisti internazionali vaccinati”.

Il vettore canadese “che nel 2021, per il quarto anno consecutivo, è stato nominata migliore compagnia aerea al mondo per viaggi e vacanze” si appresta a ripristinare i collegamenti stagionali diretti dall’Italia per Toronto e Montreal “con la conferma dei nostri tre scali storici: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia. La finestra operativa, da aprile e sino al prossimo ottobre è la stessa del 2019. Tengo a sottolineare l’offerta tariffaria che prevede sempre i due livelli Club ed Economy: quest’ultima include però tre possibilità di scelta, budget, standard e flex in risposta alle esigenze di diversi target di passeggeri. Per tutte è comunque sempre valida la policy di flessibilità che consente di modificare il volo senza applicazione penalità”.

Nel dettaglio l’operativo estivo 2022 prevede 13 voli diretti dall’Italia, “da Roma a partire dal 9 aprile, con 5 voli diretti per Toronto e 4 per Montréal; da Venezia a partire dal 3 maggio, un volo diretto per Toronto e, dal 6 quello per Montreal. Infine, da Lamezia Terme tornerà il collegamento settimanale diretto per Toronto, dal 9 giugno”.

Focus preciso “cui Air Transat tiene particolarmente è quello relativo alla sostenibilità ambientale, cui la compagnia ha dedicato investimenti costanti negli ultimi 30 anni, con una concreta strategia per la riduzione delle emissioni di gas serra. Gli investimenti spaziano dal rinnovo della flotta con gli A321neo Lr all’ordine di volumi significativi di biocarburante (Saf) oltre a contribuire a sostenerne lo sviluppo e la produzione, attraverso la collaborazione con Consortium, società del Quebec specializzata nello sviluppo di combustibili puliti prodotti catturando le emissioni di Co2 da fonti industriali”.