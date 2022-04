Air France, la capacità dell’estate raggiunge il 90% dei livelli 2019. Lungo raggio protagonista

Air France entra a grandi passi nel vivo della stagione estiva 2022, con un network di 196 destinazioni nei 5 continenti per un programma di voli che rappresenta in media il 90% della capacità dispiegata nello stesso periodo del 2019.

Sulla rete a lungo raggio, l’attività di Air France sarà trainata dalla forte domanda di voli verso il Nord America, l’Africa, i Caraibi e l’oceano Indiano, regioni che si sono dimostrate resilienti durante la crisi. Ruolo da protagonista agli Stati Uniti, principale destinazione a lungo raggio della compagnia aerea, con quasi 200 voli settimanali verso 14 destinazioni, il 20% in più rispetto all’estate 2019.

Rafforzati anche i collegamenti per il Canada, con un aumento della capacità del 25% rispetto ai livelli pre-crisi. Air France diventa così la prima compagnia aerea europea in termini di capacità tra Europa e Canada e avvierà una rotta senza scalo tra Parigi-Charles de Gaulle e Quebec City il 17 maggio 2022.

Sul corto e medio raggio, il vettore prosegue la strategia di ridistribuzione della capacità sulle rotte verso destinazioni leisure. A luglio e agosto offrirà una capacità simile ai livelli pre-crisi, con il lancio quest’estate di 23 rotte stagionali da Parigi-Charles de Gaulle, comprese 3 nuove destinazioni: Zante, con 2 voli settimanali dal 9 luglio, Tirana, con 2 voli settimanali dal 9 luglio e Tenerife, come prosecuzione della stagione invernale. Da Parigi Orly, per tutta la stagione estiva saranno offerte nuove rotte per Algeri (subordinatamente alle condizioni di riapertura del Paese) e Tunisi, oltre ai servizi da Parigi-Charles de Gaulle. A luglio e agosto sarà inoltre lanciata una nuova rotta per Palma di Maiorca, mentre ci saranno frequenze aggiuntive per Ibiza e Bari, destinazioni servite già nel 2021.