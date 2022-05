Air France-Klm sigla il codeshare con IndiGo: 30 nuove destinazioni in India

Air France-Klm e IndiGo hanno ottenuto l’approvazione per l’accordo di codeshare, annunciato per la prima volta nel dicembre 2021, che consentirà tra l’altro ai passeggeri del gruppo franco-olandese di accedere a 30 destinazioni in India.

Air France serve quattro città in India, volando da Parigi Charles de Gaulle a Bengaluru, Chennai, Delhi e Mumbai; Klm collega queste quattro città indiane da Amsterdam.

“Siamo molto orgogliosi di essere il primo grande gruppo aereo europeo ad avviare una cooperazione con IndiGo – ha dichiarato Henri de Peyrelongue, vicepresidente esecutivo delle vendite commerciali di Air France-Klm -. L’accordo di codeshare ci permetterà di aumentare la nostra presenza locale e di migliorare la connettività tra l’India – uno dei mercati in più rapida crescita – e il resto del mondo, attraverso i nostri hub di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol. Per i nostri passeggeri questo significa un network potenziato con ben 30 nuove destinazioni in India, oltre a maggiori possibilità di andata e ritorno sia per viaggi d’affari che di piacere”.