Air France-Klm rilancia la scommessa di un’intesa con Ita Airways

Air France-Klm chiama Ita Airways: Benjamin Smith, ceo del gruppo franco-olandese, avrebbe incontrato nei giorni scorsi a Roma il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, insieme ad alcuni rappresentati del governo italiano e della delegazione diplomatica transalpina. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il vertice tra le compagnie aeree è stato preceduto da un faccia a faccia nei pressi di Amsterdam al margine di un incontro tra i vettori partner di SkyTeam.

L’iniziativa di Air France-Klm sarebbe successiva alla spinta di Delta Air Lines “e dopo diverse settimane di silenzio da parte di Parigi”. L’incontro romano smuove dunque la situazione predefinita o quasi dei cieli europei, così come il non più tanto velato progetto di Lufthansa, che in più di un’occasione non ha fatto mistero della strategicità del mercato italiano e della volontà di giungere ad una partnership commerciale con Ita Airways (come dichiarato a questa testata da Gabriella Galantis, senior director per il Sud Europa di Lufthansa Group).

Secondo quanto anticipato dal quotidiano, Air France-Klm punterebbe ad un accordo con Ita Airways da siglare a inizio 2023: tra i punti caldi dell’intesa c’è sicuramente l’intesa per l’ingresso di Ita nella jv transatlantica che il gruppo franco olandese ha in essere con Delta e la britannica Virgin Atlantic, quest’ultima entrata al posto di Alitalia nella nuova versione del patto.