Air Europa: il risultato del semestre supera le previsioni Viaggia al rialzo la stagione 2023 di Air Europa che archivia il primo semestre con 53 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di utili fiscali, con un obiettivo di chiusura anno che supera i 200 milioni. Nei primi sei mesi dell’anno l’offerta di posti volo è aumentata di oltre 7 milioni e sono stati trasportati oltre 5,7 milioni di passeggeri, il 38% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nella business class, che ha registrato un aumento del 36% dei passeggeri. In questo periodo, il load factor medio di Air Europa è stato dell’81%. Prosegue intanto l’iter di rinnovo della flotta che questo mese di luglio è stata riunificata attorno ai modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Tale processo consentirà alla compagnia aerea di sviluppare il suo nuovo piano strategico 2023-2025, rafforzando principalmente i pilastri della redditività, della sostenibilità e dell’innovazione. Il piano di ampliamento della flotta prevede l’ingresso di altri sei Boeing 787-9 nel corso del prossimo esercizio, ai quali se ne aggiungeranno altri due, a noleggio, nel 2025. Durante l’estate sul corto e medio raggio, saranno incorporati cinque Boeing 737-800. Nel 2024 è previsto l’arrivo dei primi tre Boeing 737 Max, ai quali se ne aggiungeranno 17 in leasing, tra il 2025 e il 2027. Air Europa sarà la prima compagnia spagnola ad adottare questo modello di velivolo. Condividi

