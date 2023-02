Air Europa rinnova Suma: il programma fedeltà ha raggiunto i 2 milioni di iscritti Air Europa rinnova il programma fedeltà Suma, che celebra il raggiungimento dei 2 milioni di clienti, con una media di oltre 35.000 sottoscrizioni mensili. Air Europa Suma consentirà agli utenti di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa. Fino ad oggi, il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell’alleanza SkyTeam e allo stesso tempo poteva ottenere in cambio un’ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma come ad esempio: soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e persino assicurazioni. Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l’accesso alle Vip lounge aeroportuali. A tal fine Air Europa sta adeguando la piattaforma tecnologica che consentirà alle Miglia di diventare una forma di pagamento a disposizione dei clienti che utilizzano il programma. La compagnia continua, inoltre, a lavorare per aggiungere nuovi partner al programma fedeltà: ad oggi Suma collabora con più di 40 brand commerciali sul mercato; la sfida per il 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea. Il programma vuole essere anche una piattaforma di nuovi servizi e vantaggi per migliorare e personalizzare ogni esperienza di viaggio. Per festeggiare questo traguardo la compagnia ha omaggiato il 2 milionesimo passeggero offrendogli una serie di dettagli personalizzati di cui ha potuto usufruire nel corso di un volo operato sulla tratta Roma-Madrid.

