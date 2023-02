Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità Air Europa conferma l’impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri. La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner. Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest’anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l’anno con tre frequenze settimanali.

