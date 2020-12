Air Dolomiti sempre più green con la certificazione Iso 14001 Air Dolomiti rafforza il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente e ottiene la certificazione Iso 14001:2015. Dopo la conferma del rinnovo di Iso 9001:2015 e Iso/Iec 27001:2017 avvenuta qualche settimana fa, la compagnia rafforza il proprio impegno anche nei riguardi del sistema di gestione ambientale andando ad analizzare i processi interni al fine di tenere sotto controllo gli impatti ambientali della propria attività. Questo si traduce in un’attenta e rigida funzione di controllo sulle performance ambientali, in un’ottica di miglioramento continuo. “Mai come in questo particolare momento storico si è posta attenzione alle azioni umane – dichiara Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti -. Abbiamo imparato che i gesti quotidiani piccoli o grandi fanno la differenza e chi ha il potere di agire ha anche l’obbligo di farlo. Siamo consapevoli del pesante impatto che l’attività del trasporto aereo ha sull’ambiente e della necessità di prendere dei provvedimenti per renderla maggiormente sostenibile. Con la revisione di tutte le nostre procedure interne, potremo migliorare in termini di efficienza ed efficacia”. Per la compagnia aerea del gruppo Lufthansa questo nuovo traguardo si traduce in un progetto più ampio che mira anche ad una responsabilizzazione aziendale: una parte del personale sarà direttamente coinvolto affinché vi sia un team coeso che, tramite nuove idee e progetti, possa aiutare nell’identificazione degli effetti ambientali e, con un’opportuna formazione, possa avanzare proposte volte al raggiungimento degli obiettivi preposti.

