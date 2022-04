Air Dolomiti, Harbarth: “Nuova apertura verso il mercato europeo”

“Operativi e pronti a cogliere ogni stimolo per far rifiorire il mercato”, forti di una flotta ampliata e di una sostanziale fiducia nella domanda latente di viaggio. Anche se il paragone con il 2019 rimane ancora in difetto. Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti in carica da inizio 2022, raccoglie così, alle porte della stagione estiva, la sfida per i prossimi mesi. Una sfida che oltre alle conseguenze della pandemia e del caro carburante, è purtroppo resa più ardua dal conflitto in Ucraina.

“E’ molto difficile prevedere l’andamento dei mercati, ma possiamo dire che cerchiamo di mantenere attive tutte le risorse che consentono un pieno sviluppo delle nostre potenzialità, convinti che l’arma vincente nelle situazioni di difficoltà sia quella di lavorare per essere pronti alla ripresa”. L’ad sottolinea come per l’estate “sia pianificata una ripresa dei voli che prevede un impiego della flotta al 90%: a rotazione tutti i nostri aerei voleranno e cercheremo di impiegarli il più possibile sia sui voli di linea che in qualche operazione charter. Aumenteranno le frequenze e le destinazioni che eguaglieranno il numero raggiunto nel 2019″.

L’ingresso in flotta di due Embraer 195, che porta il totale a 17 macchine “è un segnale positivo che denota una nuova apertura al mercato europeo”. Se infatti il core business rimane “l’attività di feederaggio per il Gruppo Lufthansa sugli hub di Monaco e Francoforte” è previsto uno sviluppo che porti “all’aumento delle destinazioni europee. Dalla prossima estate amplieremo la nostra offerta con un’attività su diverse tratte a partire dalla Germania. I nuovi aeromobili in arrivo tra marzo e maggio, opereranno le tratte da Francoforte per Graz, Linz e Innsbruck”.

Se poi una conclusione positiva dell’operazione del gruppo Lufthansa (con Msc) su Ita Airways potrà in qualche modo cambiare il ruolo di Air Dolomiti all’interno del gruppo Lh, Harbarth resta cauto: “È prematuro fare considerazioni al riguardo. Attendiamo che il Gruppo esplori, insieme a Msc, tutte le opzioni possibili per la cooperazione”.