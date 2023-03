Air China è tornata sulla Roma-Pechino; 18 frequenze settimanali fra Italia, Cina e Far East Air China è tornata nei cieli di Roma dopo tre anni, con il ripristino della rotta verso Pechino, primo collegamento tra Italia e Cina da oltre 35 anni. Sulla rotta è in servizio un Airbus 350-900, aereo di ultima generazione, silenzioso ed eco-friendly. Gli interni di cabina innovativi e di alta qualità migliorano ulteriormente l’esperienza in volo dei passeggeri in tutte le classi: economica, premium e business. A bordo ampia offerta di menù continentali, ricco programma di intrattenimento in lingua italiana. “Con questo volo – spiega una nota del vettore – Air China arricchisce la sua offerta con voli giornalieri da Roma per Pechino e Hangzhou, l’antica città descritta da Marco Polo come il posto più bello del mondo, vicinissima a Shanghai con il collegamento ferroviario ad alta velocità a meno di un’ora”. Considerando anche l’aumento delle frequenze operate da Milano, con voli diretti per Shanghai, Pechino e Wenzhou, Air China offre 18 frequenze dirette settimanali tra Italia, Cina ed Estremo Oriente. Infatti il vettore collega molte destinazioni del Far East, in particolare Giappone, Corea, Thailandia, Singapore, Nuova Zelanda, Australia, Indonesia e altre ancora. Da sottolineare che, grazie al FreeVisa China 144h è possibile visitare Pechino o Shanghai per 5 giorni senza visto e proseguire per la destinazione beyond Cina.

Una vetrina che racconta la storia del \"Community Based Tourism\", che non solo sta cambiando i viaggi in modo sostenibile, ma anche la vita delle comunità ospitanti.\r

\r

La vetrina di VSocial a Berlino presenta prodotti artigianali provenienti da progetti comunitari in America Latina, oltre a testimonianze della storia del lavoro di VSocial, a dimostrazione della crescente importanza di pratiche turistiche alternative e sostenibili come il turismo comunitario.\r

\r

\"Come il turismo di comunità, l'iniziativa si concentra sulla comunità e sulla partecipazione - ha dichiarato Marie Witzel della VSocial Foundation -. Poiché l'importanza e quindi la percezione pubblica del \"Museo del Turismo\" sta crescendo con la partecipazione di un maggior numero di esperti di turismo in tutto il mondo, siamo particolarmente lieti di farne parte con la nostra mostra a Berlino\".\r

\r

Il \"Museo de Turismo\" nasce come iniziativa senza scopo di lucro in Spagna: non ha una sede centrale, ma presenta storie, ritratti e conquiste del turismo in 92 sale espositive attualmente distribuite in 14 Paesi di quattro continenti. Le sale sono pareti o vetrine installate in agenzie di viaggio, tour operator, hotel, musei o uffici turistici. L'iniziativa mira a far conoscere i pionieri, le realizzazioni, le aziende e le istituzioni che hanno plasmato e cambiato il turismo nel corso della storia.\r

\r

[gallery ids=\"442758,442759,442757\"]","post_title":"Museo del Turismo: la sala n° 30 ha aperto i battenti alla VFoundation di Berlino","post_date":"2023-03-30T15:07:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680188879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. \r

\r

Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona.\r

\r

Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento.\r

\r

“Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona.\r

\r

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita.\r

\r

“Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona.\r

\r

Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi.","post_title":"Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici","post_date":"2023-03-30T15:01:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680188480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino Airport chiude un 2022 estremamente positivo. Sagat, la società di gestione dello scalo, ha infatti approvato il progetto di bilancio consolidato che ha messo in evidenza dati di traffico record e il ritorno all'utile.\r

\r

Lo scorso anno i passeggeri sono stati 4.193.881, il doppio dell'anno precedente (+103%) e il 6,1% in più del 2019, anno pre-pandemico. Si tratta del miglior anno di sempre: il precedente record di traffico risaliva infatti al 2017 con un totale di 4.176.556 passeggeri\r

\r

Il traguardo è stato raggiunto grazie all'accordo con Ryanair che, da novembre 2021, ha basato due aeromobili sullo scalo. Il 2022 è stato quindi il primo anno completo di operatività della nuova base. I voli domestici hanno trasportato 2,2 milioni di passeggeri (+49% sul 2021 e +16,3% rispetto al 2019), mentre sui voli internazionali i passeggeri sono stati 1,8 milioni, in crescita del 235,6% sul 2021, anno in cui le restrizioni pandemiche avevano imposto ancora un rallentamento. Il divario sul 2019, seppure fortemente ridotto, non è stato colmato del tutto, con un calo dell'1,8%. Tra le dieci direttrici con maggiore traffico Londra, Parigi e Barcellona.\r

\r

Gli indicatori economici mostrano ricavi per circa 86 milioni di euro, con un aumento del +131,3% rispetto all'esercizio 2021. L'ebitda è tornato positivo a 17,4 milioni di euro, migliorato di 22,5 milioni di euro rispetto al 2021. Il risultato netto è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita di 20,3 milioni di euro rispetto al 2021. Gli investimenti hanno raggiunto i 7 milioni di euro, la posizione finanziaria netta è migliorata di 14,3 milioni di euro, passando da 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 2,5 milioni di euro. ","post_title":"Torino Airport archivia il 2022 con record di traffico e ritorno all'utile","post_date":"2023-03-30T12:36:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680179809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air China è tornata nei cieli di Roma dopo tre anni, con il ripristino della rotta verso Pechino, primo collegamento tra Italia e Cina da oltre 35 anni. Sulla rotta è in servizio un Airbus 350-900, aereo di ultima generazione, silenzioso ed eco-friendly.\r

\r

Gli interni di cabina innovativi e di alta qualità migliorano ulteriormente l'esperienza in volo dei passeggeri in tutte le classi: economica, premium e business. A bordo ampia offerta di menù continentali, ricco programma di intrattenimento in lingua italiana.\r

\r

\"Con questo volo - spiega una nota del vettore - Air China arricchisce la sua offerta con voli giornalieri da Roma per Pechino e Hangzhou, l'antica città descritta da Marco Polo come il posto più bello del mondo, vicinissima a Shanghai con il collegamento ferroviario ad alta velocità a meno di un'ora\".\r

\r

Considerando anche l'aumento delle frequenze operate da Milano, con voli diretti per Shanghai, Pechino e Wenzhou, Air China offre 18 frequenze dirette settimanali tra Italia, Cina ed Estremo Oriente. Infatti il vettore collega molte destinazioni del Far East, in particolare Giappone, Corea, Thailandia, Singapore, Nuova Zelanda, Australia, Indonesia e altre ancora.\r

\r

Da sottolineare che, grazie al FreeVisa China 144h è possibile visitare Pechino o Shanghai per 5 giorni senza visto e proseguire per la destinazione beyond Cina.","post_title":"Air China è tornata sulla Roma-Pechino; 18 frequenze settimanali fra Italia, Cina e Far East","post_date":"2023-03-30T12:28:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680179285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana punta ad accelerare i propri piani di espansione per trarre vantaggio dal calo del traffico aereo attraverso la Russia e dalla riapertura della Cina.\r

\r

Molte compagnie aeree hanno interrotto i voli verso la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso anno: Mosca ha così perso il suo status di hub per i voli tra l'Europa e l'Asia, permettendo al vicino Kazakistan di aumentare la propria quota di mercato. \"Prima dell'inizio della guerra in Ucraina - ha dichiarato a Reuters il ceo del vettore di bandiera del Kazakistan - molto traffico in generale, in direzione occidentale, sia verso l'Europa che verso gli Stati Uniti, viaggiava da questa regione attraverso la Federazione Russa. Ovviamente non è più così. E noi ci siamo ritrovati in una posizione estremamente favorevole per trarre vantaggio da questo spostamento\".\r

\r

Air Astana l'anno scorso un profitto record di 78,4 milioni di dollari grazie all'aumento del traffico dell'11% a 7,4 milioni di passeggeri, anche se la compagnia ha interrotto i collegamenti verso la Russia. La compagnia prevede di portare la propria flotta a 50 aeromobili entro la fine di quest'anno dagli attuali 44, ha dichiarato Foster e punta a crescere ulteriormente: \"Stiamo facendo altri ordini per il 2024-27\".\r

\r

Il ceo ha inoltre segnalato \"grandi opportunità in Cina\" grazie alla recente riapertura, \"anche l'India sta andando bene e il Pakistan è un mercato in crescita\".\r

\r

Il fondo sovrano del Kazakistan, che detiene una partecipazione del 51% in Air Astana, prevede di quotare la compagnia in Borsa il prossimo anno.","post_title":"Air Astana: il calo di traffico in Russia favorisce l'escalation positiva del vettore del Kazakistan","post_date":"2023-03-30T10:44:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680173047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2023 a gonfie vele per l’Israele, che vede l’Italia saldamente al quinto posto fra i mercati incoming globali. “Già a gennaio e febbraio abbiamo assistito a una buona ripresa, con numeri vicini a quelli del 2019, che è stato per noi un anno record”. Così ha esordito Kalanit Goren Perry, consigliere affari turistici Ambasciata di Israele e direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, in occasione della recente Bmt a Napoli.\r

\r

Alta la domanda da parte dei tour operator e delle agenzie di viaggio, e con oltre 100 voli settimanali da tutta Italia, l’ente del turismo sta investendo in una campagna di incentivazione televisiva, audio e digitale concentrata su Gerusalemme e Tel Aviv.\r

\r

“Sono due città molto diverse l’una dall’altra e ognuna offre esperienze uniche. Poi sono sempre di più le richieste di soggiorni alla scoperta dei lati più genuini ed autentici del Paese come per esempio il nostro deserto, che è una regione meno conosciuta dal mercato italiano. Sono molti i circuiti che combinano escursioni e soggiorni nel deserto con visite alle città, ai luoghi storci di pellegrinaggio e naturalmente al nostro mare. Mi auguro quest’anno di vedere arrivare almeno 300.000 visitatori italiani”. ","post_title":"Israele, Goren Perry: \"Mi auguro di vedere arrivare almeno 300.000 italiani quest’anno\"","post_date":"2023-03-30T09:49:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680169779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quella odierna potrebbe essere una giornata chiave per l'esito della trattativa fra Lufthansa e il governo italiano sull'ingresso in Ita Airways, con una quota di minoranza. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, è atteso oggi a Roma per un incontro al Mef, cui parteciperà non solo l’azionista rappresentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ma anche i vertici di Ita Airways guidati dal presidente Antonino Turicchi.\r

Spohr, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, avrebbe spiegato che ad oggi l'ultimo passaggio su cui lavorare è \"la valutazione di Ita\" che rappresenta \"l'ultimo vero ostacolo nella discussione\".\r

Integrazione\r

\"Credo che i recenti colloqui abbiano confermato la nostra convinzione che un turnaround sia possibile una volta che avremo integrato Ita nel gruppo Lufthansa - ha affermato il ceo -. Le questioni aperte sono in fase di valutazione. Ovviamente Ita ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l'ultimo vero ostacolo nella discussione. Siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività. Ora, il prossimo grande accordo che dobbiamo trovare è sul prezzo che riflette le perdite di Ita. Sono certo che riusciremo a raggiungere questo accordo. Domani (oggi per chi legge, ndr) vedrò il ministro per andare a Roma. Troveremo una soluzione\".\r

Ed è infine l'ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, a sottolineare i miglioramenti operativi del vettore: \"Abbiamo prenotazioni già ricevute per i prossimi mesi che sono circa il 180% superiore all’anno scorso, e sono in crescita con percentuali dal 12-15% settimana su settimana\" ha dichiarato, precisando che la performance positiva è \"trainata prevalentemente dal lungo raggio, con un load factor del 90-95%, e dal mercato internazionale ma con una buona tenuta anche del domestico\".","post_title":"Ita: Spohr, ceo di Lufthansa, oggi a Roma. Trattativa all'ultimo miglio","post_date":"2023-03-30T09:36:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1680168978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sacbo chiude in positivo l'esercizio 2022. La società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo ha registrato lo scorso anno ricavi consolidati in crescita del 55,1% a 174,5 milioni.\r

\r

In rialzo dell'89,3% a 95 milioni quelli aeronautici, del 59,3% a 26,6 milioni quelli dei servizi di assistenza ai passeggeri, alle merci e ai vettori aerei e del 103,4% a 47,6 milioni quelli delle attività commerciali, a cui si aggiungono 5,3 milioni di 'altri ricavi'. L'utile operativo ha raggiunto i 13,2 milioni, con un risultato netto consolidato in crescita da 1,22 a 9,45 milioni.\r

\r

\"Si chiude positivamente un esercizio ancora parzialmente condizionato dalla pandemia Covid-19 che nei primissimi mesi dell’anno 2022 ha gravato sul traffico aeroportuale - spiega la nota della società -. A partire da marzo 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione geopolitica ed economica si è ulteriormente complicata, amplificando alcune criticità che erano comparse già nella seconda metà del 2021, tra cui il rialzo dei prezzi delle fonti energetiche, la comparsa di ostacoli all’approvvigionamento di alcune materie prime e l’aumento della volatilità dei mercati finanziari. In tale contesto, nel mese di giugno 2022 l’aeroporto di Bergamo ha fatto registrare le migliori performance a livello europeo in termini di puntualità, con il minor numero di ritardi e cancellazioni. Una situazione non così comune in Europa\".\r

\r

Nel 2022 l’aeroporto di Bergamo è tornato a superare la quota di 13 milioni di passeggeri (13.155.806): \"Un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dal massimo storico registrato nel 2019 con 13.857.257. Il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta circa il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia\".","post_title":"Sacbo chiude il 2022 con ricavi in crescita e un profitto di 9,45 milioni di euro","post_date":"2023-03-30T08:56:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680166598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair investe anche su Pescara per l’estate 2023 da dove opera un network di 15 rotte, di cui una nuova per Catania e dove potenzierà il numero delle frequenze su diverse destinazioni (Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze).\r

Durante la summer, con un aeromobile basato sullo scalo d'Abruzzo, la low cost opererà oltre 115 voli settimanali (+45% rispetto all'estate 2019) e prevede di trasportare più di 780.000 passeggeri.\r

“In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia, Ryanair annuncia il più grande operativo di sempre su Pescara per l'estate '23, con una nuova rotta per Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari\" ha affermato Mauro Bolla, country manager del vettore per l'Italia.\r

“Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair - ha sottolineato Vittorio Catone, presidente Saga - un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715.000 passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”.\r

","post_title":"Ryanair a Pescara: nuova rotta per Catania e oltre 115 voli settimanali, +45% sul 2019","post_date":"2023-03-29T15:14:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680102853000]}]}}