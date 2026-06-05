Air Canada: taglio del nastro per la nuova rotta Catania-Montreal Air Canada ha fatto il suo debutto questa mattina a Catania con l’apertura della nuova rotta per Montréal, che sarà attiva con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026. L’avvio del nuovo collegamento rappresenta un importante traguardo per la connettività internazionale dello scalo etneo e consolida il ruolo strategico della Sicilia come porta d’accesso al Nord America, favorendo lo sviluppo dei flussi turistici, economici e culturali tra i due territori. Operato con il Boeing 787 Dreamliner, il nuovo servizio consentirà ai passeggeri provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia di raggiungere direttamente Montréal e, attraverso il network Air Canada, numerose destinazioni in Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. “La partenza del primo volo diretto tra Catania e Montréal segna un momento importante per il nostro aeroporto e per l’intero territorio siciliano – hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Questa nuova rotta rafforza il processo di internazionalizzazione della Sicilia e consolida il ruolo di Catania come polo strategico del Mediterraneo. Il collegamento con il Canada rappresenta non solo un’opportunità concreta per il turismo e gli scambi economici, ma anche un ponte tra comunità profondamente legate da relazioni storiche, culturali e familiari. Continuiamo a lavorare per ampliare la rete dei collegamenti intercontinentali e rendere la Sicilia sempre più connessa alle principali mete internazionali”. “Questo collegamento rafforza i profondi legami che uniscono la Sicilia e il Canada e offrirà nuove opportunità a famiglie, imprese e comunità che vivono e operano su entrambe le sponde dell’Atlantico – ha sottolineato Margaret Skinner, direttrice senior delle vendite Emeai di Air Canada – . Contribuirà inoltre a sostenere la crescita dei flussi turistici e degli scambi culturali tra i due territori. Grazie a questo nuovo volo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno accedere facilmente all’intera rete internazionale di Air Canada e raggiungere con maggiore comodità numerose destinazioni in Canada, Nord America e nel resto del mondo”. Condividi

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“Questo collegamento rafforza i profondi legami che uniscono la Sicilia e il Canada e offrirà nuove opportunità a famiglie, imprese e comunità che vivono e operano su entrambe le sponde dell’Atlantico - ha sottolineato Margaret Skinner, direttrice senior delle vendite Emeai di Air Canada - . Contribuirà inoltre a sostenere la crescita dei flussi turistici e degli scambi culturali tra i due territori. Grazie a questo nuovo volo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno accedere facilmente all’intera rete internazionale di Air Canada e raggiungere con maggiore comodità numerose destinazioni in Canada, Nord America e nel resto del mondo\".","post_title":"Air Canada: taglio del nastro per la nuova rotta Catania-Montreal","post_date":"2026-06-05T12:48:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780663731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l'anno della 'Soul-stay': la vacanza dell'anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto.\r

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In questo contesto, l'Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025.\r

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Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell'Osservatorio Emma Villas.\r

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«I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un'idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione 'Fai la tua proposta!', che consente all'ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell'outlet, mutuate dal mondo dell'alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l'Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest'anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un'esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata».","post_title":"Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l'Italia e punta sulla “soul-stay villa”","post_date":"2026-06-05T12:45:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780663520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l’impegno di Gnv in Marocco, dove opera dai due porti di Tangeri - Tangeri Med in particolare - e da quello di Nador, connettendo la Spagna, la Francia e l’Italia e trasportando circa mezzo milione di passeggeri all'anno.\r

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«Con il varo di Gnv Aurora continuiamo a sviluppare le navi e a implementare la sostenibilità, che è uno dei pilastri della nostra strategia di sviluppo. - afferma Matteo Catani, ad di Gnv - Stiamo rinnovando la flotta di Gnv e puntiamo a una riduzione dell'impatto delle nostre operazioni sull'ambiente. Siamo un'infrastruttura e dobbiamo creare valore per i territori che connettiamo e le comunità che li abitano, sostenendo lo sviluppo economico con il trasporto delle merci e dei passeggeri e le relative filiere».\r

Il ruolo delle agenzie di viaggio\r

Fondamentale il ruolo delle agenzie di viaggio nel progetto di crescita di Gnv: «Sono un nostro partner essenziale e privilegiato. Ogni anno gli dedichiamo un evento, che quest’anno si terrà proprio in Marocco, a Marrakech. Con loro elaboriamo le nostre politiche di sviluppo del mercato. L’aumento dell’impatto del costo del carburante ci ha spinti a implementare politiche di prezzo volte a massimizzare il riempimento della nave. Si potrà così ripartire il maggior costo sul numero più alto possibile di passeggeri, riducendo la spesa per il singolo. Proprio per effetto dei tassi di riempimento il trasporto su traghetto resta una delle modalità più competitive in assoluto. Operiamo quindi in coordinazione con le adv, che sono nostri partner e ci accompagnano anche nella distribuzione delle offerte».\r

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Significativo il ruolo sociale scelto da Gnv: «Storicamente linee come quella che seguirà Gnv Aurora sono fortemente interessate dal traffico etnico, che viene chiamato “diaspora marocchina” e si riferisce alle comunità di marocchini di prima, seconda e terza generazione che vivono in Europa: in Italia, in Francia, in Spagna, in Olanda, Austria e Svizzera. Questi viaggiatori utilizzano frequentemente i nostri servizi per rientrare nelle loro terre di origine: ancora oggi rappresentano l'85% dei clienti. Poi abbiamo tanti cluster di persone che viaggiano con diverse frequenze ed esigenze di viaggio. Il turismo via traghetto continua a svilupparsi, quindi collaboriamo con l'Ufficio Nazionale del Turismo Marocchino per definire politiche congiunte di promozione, in modo da affiancare sempre di più la via marittima, con ferry di tipologia aeroparks come i nostri, alle altre modalità di trasporto. Il cliente che sceglie il traghetto preferisce viaggiare con la propria auto e avere spazi a disposizione per trasportare tutto ciò che gli serve per poi godere al massimo della propria vacanza. - conclude Catani - Troverà allora nel nostro servizio e nelle navi della flotta di Gnv un'offerta che asseconda le sue esigenze».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Gnv in Marocco, lo sviluppo del turismo via traghetto e l’importanza delle adv","post_date":"2026-06-05T11:10:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780657842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’evoluzione di Puglia Paradise, il brand di gestione professionale di trulli e ville di lusso pugliese posizionato nel segmento del quite luxury.\r

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Questo ecosistema di esperienze viene consolidato dal lancio di “Moments at Sea”, la nuova business unit attiva da quest’anno e «orientata a un’ospitalità che sviluppa esperienze turistiche inedite e personalizzate per gli amanti del mare», come sottolinea Massimo Valentini, ceo di Puglia Paradise.\r

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L’ospite esplorerà la costa adriatica pugliese - dove è il mare a dettare il ritmo - a bordo della Pia: un gozzo artigianale Fratelli Aprea Sorrento 36 dal design italiano senza tempo e dall’eleganza naturale. Ampia, stabile e silenziosa (4,5 metri di baglio e 12m di lunghezza), la Pia è progettata per vivere il mare in modo lento, intimo e confortevole. Con le sue finiture curate nei minimi dettagli secondo il savoir-faire artigianale nautico, le zone lounge ombreggiate e le cuscinerie avvolgenti, è pensata per escursioni giornaliere per famiglie - anche con bambini piccoli - coppie di amici e gruppi multigenerazionali.\r

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L’obiettivo è offrire un’esperienza di relax e divertimento in libertà. Il servizio prevede locazione con comandante, consentendo esperienze private e completamente personalizzate lungo uno dei tratti più suggestivi dell’Adriatico. Durante la navigazione giornaliera, gli ospiti potranno sostare per nuotare, fare snorkeling, utilizzare il Sup per visitare le rinomate grotte di Polignano a Mare o lasciarsi semplicemente cullare in piccole cale riservate.\r

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Le rotte si estendono da Savelletri, fino a Polignano, attraversando scenari iconici e luoghi di straordinaria bellezza come Monopoli e l’area archeologica di Egnazia. La Pia è ormeggiata presso la marina di Savelletri, un porto di pescatori che è divenuto una delle destinazioni più ricercate dell’ospitalità mediterranea grazie a un fascino autentico che incontra il lifestyle italiano e dove sono presenti importanti brand internazionali del lusso. Con “Moments at Sea”, Puglia Paradise rafforza una visione di ospitalità esperienziale, ampliando il proprio posizionamento oltre la terraferma e trasformando il mare in un nuovo spazio narrativo del viaggio in Puglia. La nuova offerta si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso esperienze private e sostenibili ed è completamente integrata.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Puglia Paradise rafforza l’identità del brand con il lancio di “Moments at Sea”","post_date":"2026-06-05T10:24:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780655067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air introduce il servizio di prenotazione anticipata dei pasti in prima classe anche ai voli di lungo raggio in partenza da destinazioni estere.\r

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Il servizio esteso si applica ai voli in partenza da nove città: Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Washington D.C., Parigi, Londra e Francoforte. \r

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I passeggeri di First Class possono selezionare sia il primo che il secondo pasto tramite il sito web o l'app mobile di Korean Air da 21 giorni fino a 24 ore prima della partenza. Gli ospiti possono personalizzare la propria esperienza culinaria scegliendo tra piatti principali coreani, occidentali o vegetariani, insieme ad antipasti e zuppe selezionati con cura. Sono disponibili anche ulteriori opzioni vegetariane esclusivamente tramite il sistema di prenotazione anticipata.\r

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La compagnia aerea della Corea del Sud ha introdotto per la prima volta il suo servizio di prenotazione dei pasti per la Prestige Class nel gennaio 2023 e lo ha esteso ai voli in First Class in partenza dalla Corea nell'ottobre 2024. Con l'ultima espansione, i passeggeri di First Class in partenza dalle principali destinazioni internazionali possono ora godere della stessa comodità e della stessa selezione garantita di pasti.\r

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“Estendendo il nostro servizio di prenotazione dei pasti ai voli in partenza dall'estero, offriamo ai passeggeri di First Class un'esperienza culinaria più personalizzata e senza intoppi - spiega una nota del vettore - Questo servizio migliora l'esperienza dei passeggeri rafforzando al contempo la precisione e la qualità alla base dell'offerta gastronomica premium di Korean Air a bordo”.\r

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«Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. L’utilizzo del carburante fossile ci permette di limitare drasticamente le emissioni di particolato e di ossidi di azoto, riducendo l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. Diminuiranno anche le emissioni di Co2 e questo è importante per il clima e per la salute.\r

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«La scelta di costruire delle navi a Gnl rappresenta l’impegno di Gnv per promuovere la transizione energetica verso carburanti e operazioni che impattino meno sull’ambiente. Anche in conseguenza a questo si è sviluppato il partenariato con il Marocco, che è oggi impegnato nello sviluppo della produzione dell'idrogeno, uno degli elementi necessari allo sviluppo dei carburanti sintetici. Gnv, lo ricordo, è parte di Msc Group che, fondato nel 1970, ha sempre costruito con una visione sostenibile a lungo termine - prosegue Catani -. La scelta di battezzare Gnv Aurora a Tangeri conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv. In quasi vent'anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della propria rete». \r

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Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv in Marocco, completa la presentazione: «Gnv ha deciso di introdurre sul trade del Marocco due navi dotate delle ultime installazioni in termini di sicurezza, performance e comfort a bordo. Grazie agli spazi ampi e luminosi rispondono alle esigenze delle diverse tipologie di passeggeri che trasportiamo: famiglie, turisti e professionisti. Gnv Aurora e Gnv Virgo possono portare 1700 passeggeri e hanno 450 cabine. Questo ci permette di dare un servizio di qualità. Abbiamo infatti investito sulle infrastrutture differenziando le tipologie di sistemazioni e aggiungendo delle cabine superior alle alle suite già disponibili su tutte le navi.\r

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«Il nostro servizio mantiene il taglio italiano, soprattutto nella ristorazione, ma è affiancato dal Made in Marocco, quindi vengono proposti dei piatti del territorio marocchino e ambienti che ambienti dal design tradizionale: a bordo abbiamo riprodotto un souk al centro di una Medina dove si possono trovare oggetti dell'artigianato locale. Poiché il viaggio è piuttosto lungo quest’anno, pensando alle famiglie, abbiamo anche avviato una partnership con Pixar per l’intrattenimento a bordo».\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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Lussino, dove la gastronomia non è soltanto sinonimo di tradizione ma anche identità e benessere. Sull'isola croata sono oltre 90 le specialità certificate “Taste of Vitality” che quest’anno entrano nell’offerta di 18 ristoranti locali.\r

La presentazione del progetto e la consegna dei certificati ai ristoratori si sono svolti la scorsa settimana a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), cuore dell’isola. I piatti certificati nascono tra ingredienti locali, tradizione gastronomica e moderne linee guida nutrizionali, con particolare attenzione a pesce fresco, crostacei, erbe aromatiche isolane e prodotti del territorio.\r

Il marchio “Taste of Vitality” identifica oggi l’offerta di 18 strutture di ristorazione, tra cui Artatore, Baracuda, Bora Bar trattoria & tartuferia, Borik Beach Restaurant, Breakfast Club Lošinj, konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, ristorante Pinia del centro termale di Veli Lošinj, konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Noštromo, Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, konoba Silvana, Veli žal, Olea del Vitality Hotel Punta e Za kantuni.\r

Promosso dall’Ente per il turismo di Mali Lošinj in collaborazione con Abisal - Klub Gastronaut, nutrizionisti e ristoratori locali, il progetto si è affermato negli anni come uno degli elementi identitari dell’isola. Lussino si inserisce così nel più ampio contesto del Quarnaro, regione europea della Gastronomia 2026.","post_title":"Croazia, Lussino: dove la gastronomia diventa benessere","post_date":"2026-06-04T13:58:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780581495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_405180\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cesare Foà[/caption]\r

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Le considerazioni di Cesare Foà sono sempre interessanti. In mertto alla sentenza della Cassazione che prevede il rimborso per il cliente in caso di malattia, il presidente di Advunite ci segnala i rischi del nuovo scenario.\r

“Gli agenti di viaggio hanno appreso con stupore della recente sentenza della Corte di Cassazione che impone nuove e gravose responsabilità sul comparto dei pacchetti turistici. Come associazione, lanciamo da tempo un appello sulle sempre più stringenti imposizioni di legge che stanno rendendo il lavoro quotidiano delle agenzie non solo complicato, ma in alcuni casi insostenibile. \r

Oggi fare impresa è diventato impossibile, poiché non è pensabile addossare alle agenzie di viaggio un rischio d'impresa così sproporzionato. Il nostro legale, l'avvocato Vincenzo Irritato, aveva già posto l'accento su questo tema cruciale durante la nostra Convention 2025. Come associazione avevamo sollecitato anche le altre sigle di categoria, ben consapevoli che non è semplice eliminare questa “causa soggettiva”, essendo purtroppo prevista dal codice civile.\r

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Rischi\r

Il nostro settore rischia di essere stravolto da contenziosi infiniti. Basti pensare a quante cause potranno nascere tra le agenzie di viaggio e i vettori aerei, le quali potrebbero portare persino al fermo di qualche aeromobile.\r

Tuttavia, non c'è bisogno di scendere in piazza. Siamo certi che il ministro Mazzi e l'On. Caramanna sapranno accogliere le nostre istanze, già presentate per le vie brevi. Si tratta di un intervento necessario per evitare la provocatoria ma reale eventualità che tante agenzie di viaggio debbano chiudere o rischino il fallimento. \r

Le agenzie non possono farsi carico di rimborsi o disservizi che esulano dal proprio controllo. Per questo, chiediamo fermamente e con urgenza di: convocare le associazioni dei consumatori per un tavolo di confronto. Riformulare il contratto di viaggio nel pieno rispetto delle leggi, ma definendo regole certe ed eque per tutti gli attori della filiera”.","post_title":"Foà: con la sentenza della Cassazione il settore rischia di essere travolto","post_date":"2026-06-04T12:32:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780576360000]}]}}