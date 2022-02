Air Canada chiude un 2021 complesso, ma il recupero è già concreto

Air Canada ha registrato un altro anno di forti perdite nel 2021, anche se la sua posizione finanziaria complessiva è migliorata e la compagnia aerea prevede una significativa espansione nel 2022.

Già in questo primo trimestre 2022 il vettore prevede un aumento della capacità in miglia di posti disponibili (Asm) del +243% rispetto al primo trimestre del 2021, crescita che rispecchia – come spiega la stessa compagnia – l’allentamento delle restrizioni di viaggio del Canada che, dal 28 febbraio, non chiederà più ai viaggiatori vaccinati che arrivano nel paese di presentare l’esito negativo di un test Covid-19.

Il vettore, intanto, ha chiuso il 2021 con una perdita di ha perso 3,6 miliardi di dollari canadesi (2,8 miliardi di dollari usa), in miglioramento rispetto al rosso da 4,6 miliardi del 2020.

Come altre compagnie aeree, Air Canada ha beneficiato nel 2021 di una forte domanda merci, tanto che nel 2021 le entrate da questo segmento di traffico sono aumentate del 63% su base annua, fino alla cifra record di 1,5 miliardi di dollari canadesi.