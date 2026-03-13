Air Baltic: quest’anno l’intera flotta di Airbus A220 sarà operativa Air Baltic conta sulla disponibilità dell’intera flotta di Airbus A220-300 per quest’anno, dopo aver raggiunto una “svolta” nelle questioni relative alla manutenzione dei motori. La compagnia aerea lettone ha ridotto la sua perdita netta annuale del 40% nel 2025 a 44,3 milioni di euro, ma ha sostenuto costi aggiuntivi poiché ha dovuto ricorrere a capacità di wet lease supplementari a causa dell’indisponibilità di aeromobili per gestire il suo programma estivo nel picco della stagione. Il vettore ha chiuso il 2025 con una flotta di 51 A220-300 alimentati da Pratt & Whitney PW1500G. “Il 2025 è stato un anno di svolta in termini di prestazioni del motore – ha osservato Pauls Calitis, chief operations officer di Air Baltic -. Nel 2025 abbiamo constatato per la prima volta che il tasso di rimozione dei motori o la disponibilità era stabile e in linea con le previsioni e, di conseguenza, nel 2025 abbiamo avuto solo tre aeromobili che sono stati necessari per la stagione estiva da fornitori esterni”. Nel quarto trimestre, il vettore ha registrato una media di quattro aeromobili a terra, rispetto ai 13 dello stesso periodo dell’anno precedente. “Attualmente abbiamo un piccolo surplus di motori disponibili per la nostra flotta e non prevediamo di avere alcuna necessità di capacità esterna per il picco del 2026”. Air Baltic ha già preso in consegna altri due A220 e ne aggiungerà altri tre entro la metà dell’anno, raggiungendo una flotta di 56 Airbus A220. Il nuovo ceo del vettore, Erno Hilden, che ha assunto la guida della compagnia aerea a dicembre, aggiunge: “Prevediamo di poter operare l’intera flotta nel corso del 2026 senza limitazioni significative dovute alla disponibilità dei motori o ad altri motivi”. Hilden afferma inoltre che la compagnia prevede quest’anno di aumentare la capacità di circa il 15-20%, “grazie a un aumento dell’8-10% dei voli di linea e a un sostanziale aumento del 30-40% della capacità Acmi”. Condividi

