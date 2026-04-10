Aeroporto Perugia: “Totale regolarità” dei voli. Nessun problema carburante

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E ancora: \"Sostenuto interamente da Forlì Airport e costruito con una struttura snella e sperimentale, in questi tre anni abbiamo fatto volare oltre 83 mila passeggeri verso 16 destinazioni e collaborato con circa 450 agenzie di viaggio, del territorio e non solo. Un dato semplice: il bacino c'è, e risponde. L'aeroporto torna a operare al 100% nel suo ruolo naturale\".\r

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Qual è stato il primo vero motore di crescita?\r

All’inizio il core business era la rivendita anticipata di trasporti e biglietti per musei. Molti clienti erano disposti a pagare qualcosa in più pur di partire tranquilli con tutto organizzato. Questo ci ha dato una base molto solida. Progressivamente abbiamo integrato altri servizi, a partire dalle visite guidate in italiano, visto che il nostro mercato è esclusivamente italiano. Oggi proponiamo tour con partenze regolari al Louvre, al Musée d'Orsay, nei quartieri della città e anche a Versailles.\r

A questi si sono aggiunti spettacoli di cabaret, trasferimenti e tutto ciò che può arricchire un viaggio a Parigi. Nella fase iniziale invece non includevamo l’hotel, ma oggi siamo arrivati a costruire pacchetti completi, soprattutto per piccoli e medi gruppi.\r

Parigi.it nasce B2C: quanto pesa oggi invece il B2B?\r

Lavoriamo molto con le agenzie di viaggio, che negli anni si sono fidelizzate e ci considerano ormai un riferimento sulla destinazione, quindi il B2B rappresenta circa il 50% del nostro business. Abbiamo sviluppato un’area dedicata alle agenzie con tariffe nette e la possibilità di prenotare singoli servizi oppure richiedere preventivi per pacchetti completi, inclusi hotel e servizi per gruppi, prevalentemente leisure ma anche con una componente incentive.\r

Quali sono le partnership più rilevanti?\r

Siamo distributori ufficiali della biglietteria di Disneyland Paris e rivenditori ufficiali dei trasporti parigini in Italia. Inoltre siamo connessi ai principali sistemi di biglietteria delle attrazioni, come il Moulin Rouge, permettendo alle agenzie di verificare disponibilità in tempo reale ed emettere direttamente i biglietti.\r

Tutto questo è stato possibile anche grazie a importanti investimenti nella tecnologia, per integrarci con i fornitori locali, dai Bateaux Parisiens ad altri operatori.\r

Come sta andando il mercato oggi?\r

Se confrontiamo i numeri con il 2023, che è stato straordinario, si potrebbe parlare di un calo. Ma in realtà siamo in linea con il 2019, quindi con il periodo pre-Covid. Il 2025 è stato positivo e il 2026 si prospetta ancora più interessante.\r

Stiamo osservando infatti uno spostamento di domanda: alcune agenzie stanno riportando clienti dal lungo raggio verso l’Europa, anche a causa dello scenario geopolitico. In questo contesto Parigi resta un evergreen per il mercato italiano, in tutte le stagioni.\r

Tra i prodotti più recenti ci sono le gift card: come stanno performando?\r

Molto bene direi. Abbiamo creato le gift card “Regala Parigi” e altre dedicate anche a Disneyland Paris. Permettono di regalare un importo personalizzabile, che il destinatario può utilizzare per qualsiasi servizio: dai trasporti agli spettacoli, fino alle visite guidate.\r

È un prodotto molto apprezzato, soprattutto nel B2C, perché consente di regalare l’esperienza della destinazione, lasciando libertà di scelta su come viverla.\r

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Dalla singola attività al pacchetto, Parigi.it lavora sia con il cliente finale sia con il trade, con un’offerta completa e integrata. E con lo stesso approccio: “ascoltare le esigenze reali del viaggiatore e trasformarle in servizi concreti”.","post_title":"Parigi.it, da blog a hub distributivo: l’evoluzione guidata dai viaggiatori","post_date":"2026-04-10T09:42:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775814128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2026 in salita per Airbus, che lo scorso marzo ha consegnato 60 aeromobili commerciali, 11 in meno rispetto a marzo 2025: l'aumento della produzione della famiglia A320neo, la spina dorsale del suo portafoglio, continua a essere ostacolato dalle tensioni nella catena di approvvigionamento, mentre gli ordini continuano ad aumentare, alimentando un portafoglio ordini già record.\r

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Di fatto la casa costruttrice europea quest'anno punta a segnare un nuovo record di 870 consegne complessive.\r

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Secondo i dati pubblicati, le consegne di marzo sono state effettuate a 38 clienti, portando il totale per il primo trimestre del 2026 a 114 aeromobili consegnati a 46 compagnie aeree e società di leasing. Queste 114 consegne nel primo trimestre corrispondono a 18 velivoli in meno rispetto al primo trimestre del 2025, confermando un inizio d'anno lento.\r

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Nel corso di un anno, il produttore ha quindi perso parte dello slancio acquisito durante lo \"sprint\" di fine 2025, quando gli stabilimenti operavano a pieno regime per raggiungere l'obiettivo annuale.","post_title":"Airbus: 114 velivoli consegnati nel primo trimestre, 18 in meno rispetto al dato 2025","post_date":"2026-04-10T09:37:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775813853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pienamente operativo da oggi, 10 aprile, il Sistema di ingresso/uscita dell'Unione europea, Ees, la cui introduzione graduale era cominciata lo scorso 12 ottobre in 29 paesi europei.\r

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In pratica, i timbri sui passaporti vengono sostituiti da registrazioni digitali degli ingressi e delle uscite, così come i rifiuti di ingresso per i viaggiatori non Ue in soggiorno di breve durata. \r

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Il passaporto biometrico non è obbligatorio, ma consente di utilizzare i chioschi self-service e accelerare le procedure. Chi ne è sprovvisto dovrà effettuare la registrazione iniziale agli sportelli, fornendo comunque foto e impronte digitali. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di rifiuto, l’ingresso viene negato. I minori di 12 anni sono esentati dalle impronte, ma non dalla fotografia.\r

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Vengono inoltre registrate informazioni biometriche quali immagini facciali e impronte digitali, insieme ai dati personali riportati sul documento di viaggio utilizzato. Le informazioni restano valide per tre anni (salvo cambio del passaporto) e permettono, nei viaggi successivi, controlli più rapidi anche tramite varchi automatizzati.\r

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Il nuovo sistema è stato introdotto per modernizzare i sistemi di sicurezza delle frontiere e di gestione dell'immigrazione dell'Ue, nonché per ridurre la criminalità e le frodi e individuare i rischi per la sicurezza. Secondo la Commissione europea, dall'introduzione del sistema, oltre 24.000 persone si sono viste negare l'ingresso per motivi quali documenti scaduti o falsi, oppure per l'incapacità di giustificare pienamente lo scopo della loro visita. \r

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L'Ees si applica ai cittadini non Ue/Schengen che si recano nei paesi Schengen o dell'Unione per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.\r

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Ciò include i cittadini del Regno Unito, nonché i viaggiatori esenti da visto, indipendentemente dal fatto che viaggino per turismo o per affari. Si applica anche alle persone che possiedono una proprietà nell'Ue ma non hanno un permesso di soggiorno.\r

Ciò include i cittadini degli Stati membri dell'UE e dello spazio Schengen, nonché le persone in possesso di visti a lungo termine o permessi di soggiorno rilasciati da questi paesi, compresi i cittadini extracomunitari.\r

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Allo stesso modo, sono esenti i familiari di cittadini dell'Ue in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno di questi paesi, insieme ai residenti locali con permessi di traffico frontaliero locale validi.\r

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Anche i membri dell'equipaggio di treni e aerei in viaggio internazionale sono esenti, così come il personale delle forze armate e le loro famiglie in missione nell'ambito del Programma «Partenariato per la pace» o della Nato. Anche Irlanda e Cipro sono esenti dall'uso dell'Ees, il che significa che continueranno ad effettuare controlli manuali dei passaporti.\r

Disagi e ritardi in aeroporto?\r

Per i cittadini italiani non cambia nulla nei diritti di viaggio, ma i tempi negli aeroporti potrebbero allungarsi. Ma è probabile che si verifichino ritardi significativi negli aeroporti nei primi mesi di piena operatività dell'Ees, nonostante l'Ue abbia promesso di consentire una certa flessibilità per far fronte alle code eccessive, specie nei periodi estivi di maggiore traffico.\r

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“I tempi di attesa raggiungono ormai regolarmente le due ore nelle ore di punta, con alcuni aeroporti che segnalano code ancora più lunghe”, hanno segnalato Aci Europe e Airlines for Europe (A4E) in una dichiarazione congiunta.","post_title":"Europa: pienamente operativo da oggi l'Ees. Timori per le code in aeroporto","post_date":"2026-04-10T09:16:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775812583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord accende i riflettori sulle “Gite in treno” verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport. In più, da domenica 12 aprile ripartono le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città.\r

Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. L’azienda ferroviaria lombarda supporta anche la mobilità verso manifestazioni ed eventi sul territorio: saranno proposti biglietti dedicati per raggiungere in treno “Agrivarese”, fiera della sostenibilità e del chilometro zero che si terrà a Varese domenica 12 aprile, e “Melegnano Comics”, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop organizzato nel Castello di Melegnano sabato 11 e domenica 12 aprile.\r

«Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno. Questo trend positivo, costante oltre la stagione estiva, evidenzia come il treno sia ormai la soluzione preferita per i viaggi leisure – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord - . Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile. Il nostro valore aggiunto si basa su due pilastri: da un lato, un’offerta di collegamenti estremamente capillare che permette di lasciare a casa l’auto in totale comodità; dall’altro, una stretta sinergia di promozione con il territorio e partner come Discovera o Navigazione Laghi. Questa collaborazione punta a ispirare il viaggiatore e a promuovere una cultura del turismo più consapevole, autentica e rispettosa dell'ambiente».\r

Le proposte Gite in treno comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul lago di Lugano.\r

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Sono ideati per giovani e famiglie i pacchetti che uniscono il viaggio in treno all’ingresso nei più grandi parchi divertimenti della regione, Gardaland Park e Movieland. Per appassionati di trekking e sportivi è disponibile il pacchetto “Viandante sul Lago”, per uno o due giorni, che comprende il viaggio fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”.\r

I viaggi d’epoca con Trenord riprendono da domenica 12 aprile; fino a novembre il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico Fnm E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico Fnm E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.\r

A questa agenda si aggiungeranno tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne.","post_title":"Trenord: tutte le novità primaverili di Gite in treno e Treni storici","post_date":"2026-04-10T09:15:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775812529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se le cose rimangono in questo modo, come fa notare il Corriere della Sera, quasi sicuramente ci saranno problemi di carburante per i voli in piena estate. Le riserve di carburante in Europa si stanno esaurendo a causa della guerra e della ripresa a rilento dello stretto di Hormuz. \r

In questo scenario, le compagnie aeree iniziano già a rivedere i propri piani operativi, riducendo alcune tratte e aumentando i prezzi dei biglietti per compensare l’incertezza dei costi. Gli esperti del settore avvertono che, senza un intervento coordinato a livello internazionale, la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane, proprio mentre la domanda di viaggi raggiunge il suo picco stagionale.\r

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Lentezza\r

Le istituzioni europee stanno valutando misure straordinarie per garantire l’approvvigionamento energetico, tra cui il ricorso a riserve strategiche e nuovi accordi con fornitori alternativi. Tuttavia, i tempi di attuazione rischiano di essere troppo lunghi rispetto all’urgenza della crisi.\r

Intanto, per milioni di viaggiatori, l’estate 2026 si prospetta all’insegna dell’incertezza. E mentre i governi cercano soluzioni, una cosa appare sempre più chiara: il settore dell’aviazione si trova ancora una volta al centro delle fragilità geopolitiche globali.","post_title":"La crisi del carburante potrebbe creare problemi seri in piena estate","post_date":"2026-04-10T09:03:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1775811815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sciopero per Lufthansa: il sindacato Ufo ha annunciato la protesta del personale di cabina per oggi, 10 aprile, dalla mezzanotte fino alle 22. Ad essere colpiti saranno gli hub di Francoforte e Monaco.\r

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La mobilitazione colpirà oltre 90.000 passeggeri di Lufthansa durante il rientro dalle festività pasquali e, secondo l'associazione aeroportuale Adv nella giornata odierna è prevista la cancellazione di oltre 520 voli. \"Si tratta di una misura del tutto sproporzionata\", ha criticato Ralph Beisel, direttore generale di Adv, accusando il sindacato degli assistenti di volo Ufo di accettare \"consapevolmente i massimi disagi\". \r

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Lufthansa ha dichiarato che vi saranno ripercussioni sull'operativo sebbene il numero esatto delle cancellazioni sia rimasto inizialmente incerto. Solo entro le ore 17:00 di venerdì, circa 200 partenze dall'aeroporto di Francoforte risultavano già annullate, secondo i dati del sito web del gestore aeroportuale Fraport. Una portavoce di Fraport ha precisato che per venerdì erano previsti complessivamente circa 1.320 decolli e atterraggi con circa 176.000 passeggeri, ma che le cancellazioni dovute allo sciopero non erano ancora state contabilizzate in tale cifra. Di norma, l'intero Gruppo Lufthansa rappresenta circa il 60% del volume di traffico.\r

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Il sindacato degli assistenti di volo UFO ha indetto una giornata di agitazione per i dipendenti del marchio principale Lufthansa e della sua controllata regionale Cityline. Venerdì, dalle ore 00:01 alle 22:00, saranno interessate dallo sciopero tutte le partenze di Lufthansa dai suoi hub di Francoforte e Monaco. Nello stesso arco temporale, secondo l'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO), il personale di cabina di Cityline incrocerà le braccia in nove aeroporti tedeschi.\r

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In Germania, le compagnie aeree del gruppo Discover, Lufthansa City ed Eurowings si faranno carico, ove possibile, di voli supplementari, come comunicato dalla holding. Anche le controllate internazionali come Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Ita Airways cercheranno di offrire frequenze aggiuntive e di impiegare aeromobili più capienti sui collegamenti da e per la Germania.","post_title":"Lufthansa: oggi sciopera il personale di volo. Oltre 90.000 passeggeri coinvolti","post_date":"2026-04-10T08:56:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775811368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna anche quest'anno DiscoverEu, il programma della Commissione Ue che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando gratuitamente. Il bando ha aperto ieri, 8 aprile e chiuderà il prossimo 22 aprile alle 12:00, in prossimità del lancio della Settimana Europea della Gioventù 2026.\r

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Sono disponibili in totale 40.000 passaggi di viaggio. I vincitori potranno salire sul treno per un massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. I giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 possono candidarsi completando un quiz con cinque domande sull'Ue e una domanda aggiuntiva sul Portale Europeo della Gioventù. La Commissione offrirà i passaggi di viaggio ai candidati in base alla loro classifica, fino al limite dei biglietti disponibili.\r

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Il bando è aperto ai candidati provenienti dall'Unione europea e dai paesi associati al programma Erasmus+, inclusi Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I possessori di biglietto possono pianificare i propri percorsi o lasciarsi ispirare da quelli suggeriti, come il DiscoverEU Culture Route, che combina varie destinazioni culturali con un focus su architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design DiscoverEu incoraggia i viaggi sostenibili tramite treno e sono disponibili disposizioni speciali per i giovani provenienti da isole, regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare, aree remote.","post_title":"DiscoverEu, a disposizione dei 18enni 40.000 biglietti per scoprire l'Europa in treno","post_date":"2026-04-09T15:22:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775748121000]}]}}