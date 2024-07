Aeroporto di Genova: decade il cda, lo scalo torna in mani pubbliche

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel consiglio di amministrazione di Air Dolomiti, a cominciare dal passaggio di consegne tra Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, e presidente non esecutivo del vettore a Jörg Eberhart (nella foto), già membro del cda di Air Dolomiti nonché head of strategy & organizational development del Gruppo Lufthansa. L’incarico di Eberhart (più volte dato come futuro ceo di Ita Airways, ndr) sarà effettivo a partire dal prossimo 1°agosto. Le altre nomine riguardano Jörg Beißel, attuale cfo di Lufthansa Airlines, che entra come membro nel cda della compagnia. Resta confermato il ruolo di membro del cda e ceo del vettore per Steffen Harbarth, in carica dal gennaio 2022 in un percorso positivo di crescita e ampliamento. La compagnia, che ha chiuso il 2023 con il dato record di 3 milioni di passeggeri trasportati, in pochi anni ha strutturato e messo in atto un imponente percorso di sviluppo attraverso un ambizioso aumento della flotta, che arriva in questi giorni a 24 Embraer con la prospettiva di raggiungere 26 aeromobili nell’arco dei prossimi mesi. Air Dolomiti impiega 1000 dipendenti suddivisi tra le basi di Verona, Venezia e Firenze. Un posizionamento sempre più europeo che strategicamente continua a nutrire gli hub di Monaco di Baviera e Francoforte, partendo sia dalle maggiori città italiane che da quelle europee, armonicamente integrato nel sistema voli del Gruppo Lufthansa. [post_title] => Novità nel cda di Air Dolomiti. Jorg Eberhart diventa presidente [post_date] => 2024-07-30T09:57:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722333428000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Istanbul a Seoul, passando per Osaka, Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più originali che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. La ricerca mette in evidenza che l'81% dei viaggiatori si dichiara disposto a prenotare un ulteriore viaggio estivo in presenza di una buona offerta di servizi ad hoc. I servizi più curiosi offerti nei vari aeroporti sono tanti: dalla pet therapy per i viaggiatori più ansiosi al noleggio vestiti per quelli più sostenibili, passando dai robot al servizio dei turisti alle sale yoga Da tempo riconosciuto come pet-friendly, l'Aeroporto di Istanbul ha recentemente introdotto il “Therapy Dog Project”, un'iniziativa che vede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di esperimenti simili realizzati a Milano-Malpensa e Berlino. Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio "Any Wear, Anywhere", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza. Questo progetto non solo promuove l'economia circolare, ma riduce anche le emissioni di CO2, alleggerendo i carichi degli aerei e quindi il consumo di carburante. I vestiti possono essere prenotati in anticipo e consegnati direttamente in hotel o Airbnb, eliminando così la necessità di portare bagagli pesanti. L'Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un'esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente. L'Aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale lunga 4 chilometri e larga 2,6 al largo della costa di Osaka e progettato dall’archistar Renzo Piano, è una vera e propria meraviglia ingegneristica. Con una struttura visibile dallo spazio, questo aeroporto non solo offre un'esperienza unica di atterraggio, ma vanta anche un record impeccabile nella gestione dei bagagli, senza mai averne smarrito uno in oltre trent'anni di attività. Oggi i principali scali internazionali fanno a gara per coccolare i passeggeri con sale yoga, saune e veri e propri beauty center. All’aeroporto Changi di Singapore, per esempio, ci si può rigenerare dopo un lungo volo con riflessologia plantare, massaggi e trattamenti beauty, mentre all’aeroporto internazionale di Hong Kong è possibile rilassarsi con tradizionali massaggi orientali a testa, spalle e piedi. L’aeroporto di San Francisco mette a disposizione dei passeggeri una sala yoga ad ingresso libero dove rilassarsi, meditare e praticare yoga, mentre a Heathrow è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia. [post_title] => SkyScanner, la lista dei servizi aeroportuali più curiosi al mondo [post_date] => 2024-07-29T11:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251513000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna “Calici di Stelle a Montepulciano”, l’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Montepulciano. L’iniziativa è inserita nel cartellone nazionale di “Calici di Stelle 2024”, promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia e dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Per questa nuova edizione c’è grande attenzione alla sostenibilità, declinata sotto diversi aspetti, a cominciare dal borgo toscano che ospita l’evento. Montepulciano è stato infatti riconosciuto come “Destinazione Turistica Sostenibile” grazie all’ottenimento del “Gstc - Global Sustainable Tourism Council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Si tratta di uno dei primi comuni di piccole e medie dimensioni ad aver ottenuto questa qualifica. E poi qui c’è il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, la prima denominazione in Italia a fregiarsi della certificazione di sostenibilità Equalitas, al termine di un lungo percorso seguito passo dopo passo dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Anche nell’edizione 2024 di “Calici di Stelle a Montepulciano” non manca, inoltre, la collaborazione con Sugherovivo per una raccolta consapevole dei tappi delle bottiglie, il ricavato della cui vendita sarà destinato a progetti benefici. Ma sostenibilità vuol dire anche mettere in piedi un appuntamento con il coinvolgimento dei local, da qui il sostegno alle realtà artigiane della Valdichiana Senese, con uno spazio espositivo in Piazza delle Erbe, nonché agli artisti del territorio. Ai musicisti locali sono riservati i palcoscenici di Piazza Grande, del Sagrato di Sant’Agostino e delle degustazioni guidate, dove si esibiscono i musicisti dell’Istituto di musica H.W. Henze di Montepulciano, confermando così la collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Questa ultima formula di degustazione, oltre al vino prevede anche eccellenze enogastronomiche a km0 di piccoli produttori locali, a ulteriore conferma del basso impatto ambientale ricercato dall’evento e della volontà di promuovere produzioni tipiche del territorio. A cura dei local sono anche i momenti di intrattenimento: l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, che, come da tradizione, aprirà la serata, e la nuova proposta per bambini, il Laboratorio Stellato presso il Chiostro di Palazzo del Capitano, a cura di Benedetta De Angelis e in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano. «Dare vita ad un evento che riesce a tenere insieme così tante anime di Montepulciano e del territorio della Valdichiana Senese ci riempie di orgoglio. – afferma il Presidente della Strada – Attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale della serata sono le stelle polari che ci guidano passo dopo passo nell’organizzazione di questa importante occasione». La festa si concluderà immancabilmente in Piazza Grande, location dove sarà presente un info point in corrispondenza del van 100% elettrico Valdichiana Living, agenzia di incoming ufficiale della destinazione Valdichiana Senese; qui sarà possibile scoprire tour ed esperienze turistiche eco-sostenibili da vivere sul territorio. L’acquisto di questo mezzo di eco-mobilità è stato reso possibile dal progetto Val.Able (Valdichiana Sustainable), risultato vincitore del contributo ministeriale proveniente dal Fondo per il Turismo Sostenibile del MiTur (Ministero del Turismo). Sempre a cura di Valdichiana Living sarà proposto anche uno special tour delle cantine monumentali di Montepulciano, disponibile su prenotazione il pomeriggio prima dell’inizio dell’evento. [post_title] => Montepulciano, con Calici di Stelle il 10 agosto focus su territorio, vino e turismo sostenibile [post_date] => 2024-07-29T11:10:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251426000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'Australia all'America Latina: non si fermano gli ambiziosi piani di crescita di Turkish Airlines, come spiegato dal presidente Ahmet Bolat ad Aviation Week in occasione del recente Farnborough Airshow. Entro fine 2024 la compagnia di bandiera della Turchia punta ad aumentare le frequenze verso Melbourne o ad aggiungere una nuova rotta verso Sydney, ma nel mirino ci sono anche nuove rotte verso destinazioni in Cile e in Perù. “Cresceremo in Australia - afferma Bolat -. Forse tra due anni avremo voli giornalieri sia per Melbourne che per Sydney, ma nel corso dell'anno aumenteremo la frequenza di Melbourne o aggiungeremo Sydney. Stiamo ancora valutando”. Turkish Airlines ha iniziato i voli verso l'Australia a marzo, operando dall'aeroporto di Istanbul a quello di Melbourne via Singapore Changi Airport. Il collegamento con un solo scalo viene effettuato tre volte a settimana con aeromobili Airbus A350-900. Bolat indica che il vettore porterà la rotta da Melbourne a giornaliera entro la fine dell'anno o lancerà un collegamento con un solo scalo per l'aeroporto Kingsford Smith di Sydney, quattro volte a settimana. I voli giornalieri senza scalo per entrambe le destinazioni sono previsti entro il 2026, una volta che la compagnia aerea avrà gli aeromobili necessari. Tuttavia, il presidente osserva che il vettore potrebbe mantenere l'opzione one-stop, in risposta alle preferenze dei passeggeri. “A volte uno scalo unico è più preferibile di 17 ore senza scalo: avremo entrambi i prodotti". In America Latina, Turkish Airlines sta studiando nuove rotte per Santiago del Cile e Lima. La compagnia prevede anche di iniziare a volare a Rio de Janeiro dopo che la Turchia e il Brasile hanno liberalizzato il trasporto aereo a gennaio. [post_title] => L'espansione di Turkish Airlines, dall'Australia all'America Latina [post_date] => 2024-07-29T10:28:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722248880000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Seabourn Cruise Line ha ridefinito gli itinerari delle crociere programmate per la primavera del 2024, cancellando i transiti della Seabourn Encore attraverso il mar Rosso. La nave effettuerà tra marzo e maggio 2025 una serie di viaggi verso il Sud-est asiatico, il Giappone, le Hawaii, il Canale di Panama e il Mediterraneo. Il nuovo programma prevede 36 destinazioni in 18 Paesi, tra cui 18 scali inaugurali, il primo transito della nave attraverso il Canale di Panama nonché il primo attracco negli Stati Uniti e precisamente alle Hawaii, in California e a Miami. La programmazione iniziale dell'Encore prevedeva tappe dall'Asia all'Europa, ma sono state apportate modifiche agli itinerari originariamente previsti, spiega Seabourn, per “dare priorità alla sicurezza degli ospiti” e per evitare il mar Rosso. La nave farà scalo anche in due nuovi porti del Giappone, mai toccati prima dalla flotta Seabourn: Tokushima e Wakayama. La compagnia effettuerà poi scali notturni a Honolulu; Ho Chi Minh; Kobe; e partenze serali da Yokohama; Puerto Vallarta e Cartagena. [post_title] => Seabourn ridisegna gli itinerari della primavera 2025: senza il mar Rosso [post_date] => 2024-07-29T09:29:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722245393000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lo avevamo detto. Lo abbiamo fatto": Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria anticipa così sui social il taglio del nastro, programmato per domani 30 luglio, della nuova area imbarchi dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la prima parte del rinnovato scalo lametino. Per realizzare l'opera, l'investimento è stato di oltre 5 milioni di euro: l'area imbarchi prenderà il posto dell'attuale tensostruttura, per la quale Sacal pagava oltre 200.000 euro l'anno. In un video postato su Facebook il presidente visita in anteprima lo scalo, il cui rinnovo rappresenta un nuovo investimento per rilanciare il turismo in Calabria con più servizi di qualità. "Riusciamo a ridare dignità all’infrastruttura – aveva precisato l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini nell’aprile scorso -. Qui concretamente stiamo toccando con mano la volontà dell’azionista, che è quella di ridare decoro a un’infrastruttura che nel passato non era stata valorizzata". [post_title] => Aeroporto Lamezia: domani, 30 luglio, l'inaugurazione della nuova area imbarchi [post_date] => 2024-07-29T09:12:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722244370000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche Genova nel poker di nuove rotte che Wizz Air lancerà da Budapest il prossimo autunno-inverno. Il collegamento dall'Ungheria al Cristoforo Colombo (dove la low cost opera già il volo per Tirana) decollerà il 29 ottobre con tre frequenze alla settimana: martedì, giovedì e sabato. Lo schedule prevede partenza da Genova martedì 08.25 con arrivo alle 10.10; giovedì 15.45 con arrivo alle 17.30; sabato 16.20 con arrivo alle 18.05. Il rientro da Budapest è programmato il martedì alle 06.00 con arrivo a Genova alle 07.50; giovedì 13.20 con arrivo a Genova alle 15.10; sabato 13.55 con arrivo a Genova alle 15.45. L'operativo sembra rispondere alle esigenze di una clientela di tipo turistico, sia incoming che outgoing consentendo più soluzioni di weekend lungo. Inoltre potrà garantire un metodo rapido di spostamento per tanti croceristi in arrivo dal paese dell’Est e diretti agli imbarchi nel porto di Genova. "Wizz Air diventa la più grande compagnia aerea di sempre in Ungheria in termini di numero di posti disponibili. Con l’introduzione di Genova, Girona, Marrakech e Memmingen, il nostro obiettivo è rimasto lo stesso: offrire ai nostri passeggeri quante più destinazioni entusiasmanti possibili, ad un prezzo accessibile" ha dichiarato Valeria Bragarenc, responsabile delle comunicazioni della low cost. [post_title] => Wizz Air collegherà Genova a Budapest con tre voli settimanali da fine ottobre [post_date] => 2024-07-29T08:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722242373000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un cambiamento epocale che segna probabilmente la fine di un'era: Southwest Airlines, per la prima volta nei suoi 57 anni di vita, si appresta ad assegnare i posti a bordo, oltre che ad offrire opzioni di posti premium, su tutti i suoi voli. Una rivoluzione per la compagnia aerea statunitense pioniera della filosofia low cost che risponde alle mutate preferenze del mercato, ma anche alla necessità di tornare a crescere, dopo una serie di trimestri con utili sotto pressione (in parte a causa dei ritardi nelle consegne di aerei da parte di Boeing, che hanno colpito i ricavi e peggiorato la pressione sui costi). I soli tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno hanno riportato un crollo dei profitti di oltre il 46% a 367 milioni di dollari. “La ricerca è chiara e indica che l'80% dei clienti Southwest e l'86% dei potenziali passeggeri preferiscono un posto assegnato - si legge in una nota del vettore basato a Dallas -. Quando un passeggero decide di non volare più con Southwest e sceglie un competitor, i posti liberi sono citati come la principale motivazione del cambiamento”. L'investitore Elliott Investment Management sta spingendo per un cambio di leadership, convinto che la società necessiti di nuove prospettive per competere nel moderno settore aereo. Nell'intento di tornare attrattiva per le scelte dei passeggeri, Southwest progetta anche l'opzione di offrire posti premium, con maggiore spazio per le gambe, che potrebbe riguardare circa un terzo dei posti disponibili in flotta. Un passaggio che richiederà più tempo: i posti premium potrebbero essere disponibili dal 2025. Infine, la compagnia lancerà anche nuovi voli domestici redeye, a cominciare dal 14 febbraio 2025. Inizialmente, Southwest offrirà questi collegamenti (che prevedono il decollo la sera tardi per arrivare a destinazione la mattina seguente, ndr) inizialmente tra cinque mercati: Las Vegas - Baltimora e Orlando; Los Angeles - Baltimora e Nashville; Phoenix - Baltimora. [post_title] => Southwest, fine di un'era: posti a sedere assegnati e opzioni premium [post_date] => 2024-07-26T09:41:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721986871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venticinque milioni di passeggeri in 17 anni di attività: questo il bilancio di Ryanair all'aeroporto di Cagliari, dove quest'estate opererà oltre 400 voli a settimana verso 38 destinazioni tra le quali Bologna, Goteborg, Cracovia, Roma, Milano e Porto. «Il network della summer 2024 offre ai passeggeri da Cagliari una scelta ancora più ampia per le vacanze estive, alle tariffe più basse d'Europa - afferma il country manager della low cost per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Esortiamo il governo regionale della Sardegna a seguire l'esempio della Calabria, eliminando l’addizionale municipale: in questo modo Ryanair potrebbe fornire altri 2 milioni di posti all’anno in Sardegna, migliorando la connettività lungo tutto l'arco dell'anno». «Nei 17 anni di collaborazione con l’aeroporto di Cagliari, Ryanair ha raggiunto tanti importanti traguardi ed è cresciuta fino a diventare la prima compagnia aerea del nostro scalo - sottolinea Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell'aeroporto sardo -. Celebriamo oggi i 25 milioni di passeggeri Ryanair nel principale aeroporto sardo convinti che la solidità della partnership che abbiamo saputo creare nel tempo con il vettore porterà ancora grandi soddisfazioni e un network sempre più ricco e vario». [post_title] => Ryanair a Cagliari: 25 mln di passeggeri in 17 anni. Bolla, «Eliminare l’addizionale municipale» [post_date] => 2024-07-25T13:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721912447000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di genova decade il cda lo scalo torna in mani pubbliche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1819,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel consiglio di amministrazione di Air Dolomiti, a cominciare dal passaggio di consegne tra Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, e presidente non esecutivo del vettore a Jörg Eberhart (nella foto), già membro del cda di Air Dolomiti nonché head of strategy & organizational development del Gruppo Lufthansa.\r

\r

L’incarico di Eberhart (più volte dato come futuro ceo di Ita Airways, ndr) sarà effettivo a partire dal prossimo 1°agosto.\r

\r

Le altre nomine riguardano Jörg Beißel, attuale cfo di Lufthansa Airlines, che entra come membro nel cda della compagnia. Resta confermato il ruolo di membro del cda e ceo del vettore per Steffen Harbarth, in carica dal gennaio 2022 in un percorso positivo di crescita e ampliamento.\r

\r

La compagnia, che ha chiuso il 2023 con il dato record di 3 milioni di passeggeri trasportati, in pochi anni ha strutturato e messo in atto un imponente percorso di sviluppo attraverso un ambizioso aumento della flotta, che arriva in questi giorni a 24 Embraer con la prospettiva di raggiungere 26 aeromobili nell’arco dei prossimi mesi.\r

\r

Air Dolomiti impiega 1000 dipendenti suddivisi tra le basi di Verona, Venezia e Firenze. Un posizionamento sempre più europeo che strategicamente continua a nutrire gli hub di Monaco di Baviera e Francoforte, partendo sia dalle maggiori città italiane che da quelle europee, armonicamente integrato nel sistema voli del Gruppo Lufthansa.","post_title":"Novità nel cda di Air Dolomiti. Jorg Eberhart diventa presidente","post_date":"2024-07-30T09:57:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722333428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Istanbul a Seoul, passando per Osaka, Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più originali che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. La ricerca mette in evidenza che l'81% dei viaggiatori si dichiara disposto a prenotare un ulteriore viaggio estivo in presenza di una buona offerta di servizi ad hoc.\r

\r

I servizi più curiosi offerti nei vari aeroporti sono tanti: dalla pet therapy per i viaggiatori più ansiosi al noleggio vestiti per quelli più sostenibili, passando dai robot al servizio dei turisti alle sale yoga\r

\r

Da tempo riconosciuto come pet-friendly, l'Aeroporto di Istanbul ha recentemente introdotto il “Therapy Dog Project”, un'iniziativa che vede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di esperimenti simili realizzati a Milano-Malpensa e Berlino.\r

\r

Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio \"Any Wear, Anywhere\", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza. Questo progetto non solo promuove l'economia circolare, ma riduce anche le emissioni di CO2, alleggerendo i carichi degli aerei e quindi il consumo di carburante. I vestiti possono essere prenotati in anticipo e consegnati direttamente in hotel o Airbnb, eliminando così la necessità di portare bagagli pesanti.\r

\r

L'Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un'esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente.\r

\r

L'Aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale lunga 4 chilometri e larga 2,6 al largo della costa di Osaka e progettato dall’archistar Renzo Piano, è una vera e propria meraviglia ingegneristica. Con una struttura visibile dallo spazio, questo aeroporto non solo offre un'esperienza unica di atterraggio, ma vanta anche un record impeccabile nella gestione dei bagagli, senza mai averne smarrito uno in oltre trent'anni di attività.\r

\r

Oggi i principali scali internazionali fanno a gara per coccolare i passeggeri con sale yoga, saune e veri e propri beauty center. All’aeroporto Changi di Singapore, per esempio, ci si può rigenerare dopo un lungo volo con riflessologia plantare, massaggi e trattamenti beauty, mentre all’aeroporto internazionale di Hong Kong è possibile rilassarsi con tradizionali massaggi orientali a testa, spalle e piedi. L’aeroporto di San Francisco mette a disposizione dei passeggeri una sala yoga ad ingresso libero dove rilassarsi, meditare e praticare yoga, mentre a Heathrow è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia.","post_title":"SkyScanner, la lista dei servizi aeroportuali più curiosi al mondo","post_date":"2024-07-29T11:11:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722251513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna “Calici di Stelle a Montepulciano”, l’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Montepulciano. L’iniziativa è inserita nel cartellone nazionale di “Calici di Stelle 2024”, promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.\r

\r

Per questa nuova edizione c’è grande attenzione alla sostenibilità, declinata sotto diversi aspetti, a cominciare dal borgo toscano che ospita l’evento.\r

\r

Montepulciano è stato infatti riconosciuto come “Destinazione Turistica Sostenibile” grazie all’ottenimento del “Gstc - Global Sustainable Tourism Council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Si tratta di uno dei primi comuni di piccole e medie dimensioni ad aver ottenuto questa qualifica.\r

\r

E poi qui c’è il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, la prima denominazione in Italia a fregiarsi della certificazione di sostenibilità Equalitas, al termine di un lungo percorso seguito passo dopo passo dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. \r

Anche nell’edizione 2024 di “Calici di Stelle a Montepulciano” non manca, inoltre, la collaborazione con Sugherovivo per una raccolta consapevole dei tappi delle bottiglie, il ricavato della cui vendita sarà destinato a progetti benefici.\r

\r

Ma sostenibilità vuol dire anche mettere in piedi un appuntamento con il coinvolgimento dei local, da qui il sostegno alle realtà artigiane della Valdichiana Senese, con uno spazio espositivo in Piazza delle Erbe, nonché agli artisti del territorio. Ai musicisti locali sono riservati i palcoscenici di Piazza Grande, del Sagrato di Sant’Agostino e delle degustazioni guidate, dove si esibiscono i musicisti dell’Istituto di musica H.W. Henze di Montepulciano, confermando così la collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Questa ultima formula di degustazione, oltre al vino prevede anche eccellenze enogastronomiche a km0 di piccoli produttori locali, a ulteriore conferma del basso impatto ambientale ricercato dall’evento e della volontà di promuovere produzioni tipiche del territorio.\r

\r

A cura dei local sono anche i momenti di intrattenimento: l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, che, come da tradizione, aprirà la serata, e la nuova proposta per bambini, il Laboratorio Stellato presso il Chiostro di Palazzo del Capitano, a cura di Benedetta De Angelis e in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano.\r

\r

«Dare vita ad un evento che riesce a tenere insieme così tante anime di Montepulciano e del territorio della Valdichiana Senese ci riempie di orgoglio. – afferma il Presidente della Strada – Attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale della serata sono le stelle polari che ci guidano passo dopo passo nell’organizzazione di questa importante occasione».\r

\r

La festa si concluderà immancabilmente in Piazza Grande, location dove sarà presente un info point in corrispondenza del van 100% elettrico Valdichiana Living, agenzia di incoming ufficiale della destinazione Valdichiana Senese; qui sarà possibile scoprire tour ed esperienze turistiche eco-sostenibili da vivere sul territorio. L’acquisto di questo mezzo di eco-mobilità è stato reso possibile dal progetto Val.Able (Valdichiana Sustainable), risultato vincitore del contributo ministeriale proveniente dal Fondo per il Turismo Sostenibile del MiTur (Ministero del Turismo).\r

Sempre a cura di Valdichiana Living sarà proposto anche uno special tour delle cantine monumentali di Montepulciano, disponibile su prenotazione il pomeriggio prima dell’inizio dell’evento.","post_title":"Montepulciano, con Calici di Stelle il 10 agosto focus su territorio, vino e turismo sostenibile","post_date":"2024-07-29T11:10:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722251426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'Australia all'America Latina: non si fermano gli ambiziosi piani di crescita di Turkish Airlines, come spiegato dal presidente Ahmet Bolat ad Aviation Week in occasione del recente Farnborough Airshow.\r

\r

Entro fine 2024 la compagnia di bandiera della Turchia punta ad aumentare le frequenze verso Melbourne o ad aggiungere una nuova rotta verso Sydney, ma nel mirino ci sono anche nuove rotte verso destinazioni in Cile e in Perù.\r

\r

“Cresceremo in Australia - afferma Bolat -. Forse tra due anni avremo voli giornalieri sia per Melbourne che per Sydney, ma nel corso dell'anno aumenteremo la frequenza di Melbourne o aggiungeremo Sydney. Stiamo ancora valutando”.\r

\r

Turkish Airlines ha iniziato i voli verso l'Australia a marzo, operando dall'aeroporto di Istanbul a quello di Melbourne via Singapore Changi Airport. Il collegamento con un solo scalo viene effettuato tre volte a settimana con aeromobili Airbus A350-900.\r

\r

Bolat indica che il vettore porterà la rotta da Melbourne a giornaliera entro la fine dell'anno o lancerà un collegamento con un solo scalo per l'aeroporto Kingsford Smith di Sydney, quattro volte a settimana. I voli giornalieri senza scalo per entrambe le destinazioni sono previsti entro il 2026, una volta che la compagnia aerea avrà gli aeromobili necessari.\r

\r

Tuttavia, il presidente osserva che il vettore potrebbe mantenere l'opzione one-stop, in risposta alle preferenze dei passeggeri. “A volte uno scalo unico è più preferibile di 17 ore senza scalo: avremo entrambi i prodotti\".\r

\r

In America Latina, Turkish Airlines sta studiando nuove rotte per Santiago del Cile e Lima. La compagnia prevede anche di iniziare a volare a Rio de Janeiro dopo che la Turchia e il Brasile hanno liberalizzato il trasporto aereo a gennaio.\r

\r

","post_title":"L'espansione di Turkish Airlines, dall'Australia all'America Latina","post_date":"2024-07-29T10:28:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722248880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seabourn Cruise Line ha ridefinito gli itinerari delle crociere programmate per la primavera del 2024, cancellando i transiti della Seabourn Encore attraverso il mar Rosso.\r

\r

La nave effettuerà tra marzo e maggio 2025 una serie di viaggi verso il Sud-est asiatico, il Giappone, le Hawaii, il Canale di Panama e il Mediterraneo.\r

\r

Il nuovo programma prevede 36 destinazioni in 18 Paesi, tra cui 18 scali inaugurali, il primo transito della nave attraverso il Canale di Panama nonché il primo attracco negli Stati Uniti e precisamente alle Hawaii, in California e a Miami.\r

\r

La programmazione iniziale dell'Encore prevedeva tappe dall'Asia all'Europa, ma sono state apportate modifiche agli itinerari originariamente previsti, spiega Seabourn, per “dare priorità alla sicurezza degli ospiti” e per evitare il mar Rosso.\r

\r

La nave farà scalo anche in due nuovi porti del Giappone, mai toccati prima dalla flotta Seabourn: Tokushima e Wakayama.\r

\r

La compagnia effettuerà poi scali notturni a Honolulu; Ho Chi Minh; Kobe; e partenze serali da Yokohama; Puerto Vallarta e Cartagena.","post_title":"Seabourn ridisegna gli itinerari della primavera 2025: senza il mar Rosso","post_date":"2024-07-29T09:29:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722245393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lo avevamo detto. Lo abbiamo fatto\": Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria anticipa così sui social il taglio del nastro, programmato per domani 30 luglio, della nuova area imbarchi dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la prima parte del rinnovato scalo lametino.\r

\r

Per realizzare l'opera, l'investimento è stato di oltre 5 milioni di euro: l'area imbarchi prenderà il posto dell'attuale tensostruttura, per la quale Sacal pagava oltre 200.000 euro l'anno. \r

\r

In un video postato su Facebook il presidente visita in anteprima lo scalo, il cui rinnovo rappresenta un nuovo investimento per rilanciare il turismo in Calabria con più servizi di qualità.\r

\r

\"Riusciamo a ridare dignità all’infrastruttura – aveva precisato l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini nell’aprile scorso -. Qui concretamente stiamo toccando con mano la volontà dell’azionista, che è quella di ridare decoro a un’infrastruttura che nel passato non era stata valorizzata\".","post_title":"Aeroporto Lamezia: domani, 30 luglio, l'inaugurazione della nuova area imbarchi","post_date":"2024-07-29T09:12:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722244370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche Genova nel poker di nuove rotte che Wizz Air lancerà da Budapest il prossimo autunno-inverno. Il collegamento dall'Ungheria al Cristoforo Colombo (dove la low cost opera già il volo per Tirana) decollerà il 29 ottobre con tre frequenze alla settimana: martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Lo schedule prevede partenza da Genova martedì 08.25 con arrivo alle 10.10; giovedì 15.45 con arrivo alle 17.30; sabato 16.20 con arrivo alle 18.05.\r

\r

Il rientro da Budapest è programmato il martedì alle 06.00 con arrivo a Genova alle 07.50; giovedì 13.20 con arrivo a Genova alle 15.10; sabato 13.55 con arrivo a Genova alle 15.45.\r

\r

L'operativo sembra rispondere alle esigenze di una clientela di tipo turistico, sia incoming che outgoing consentendo più soluzioni di weekend lungo. Inoltre potrà garantire un metodo rapido di spostamento per tanti croceristi in arrivo dal paese dell’Est e diretti agli imbarchi nel porto di Genova.\r

\r

\"Wizz Air diventa la più grande compagnia aerea di sempre in Ungheria in termini di numero di posti disponibili. Con l’introduzione di Genova, Girona, Marrakech e Memmingen, il nostro obiettivo è rimasto lo stesso: offrire ai nostri passeggeri quante più destinazioni entusiasmanti possibili, ad un prezzo accessibile\" ha dichiarato Valeria Bragarenc, responsabile delle comunicazioni della low cost.\r

\r

","post_title":"Wizz Air collegherà Genova a Budapest con tre voli settimanali da fine ottobre","post_date":"2024-07-29T08:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722242373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un cambiamento epocale che segna probabilmente la fine di un'era: Southwest Airlines, per la prima volta nei suoi 57 anni di vita, si appresta ad assegnare i posti a bordo, oltre che ad offrire opzioni di posti premium, su tutti i suoi voli.\r

\r

Una rivoluzione per la compagnia aerea statunitense pioniera della filosofia low cost che risponde alle mutate preferenze del mercato, ma anche alla necessità di tornare a crescere, dopo una serie di trimestri con utili sotto pressione (in parte a causa dei ritardi nelle consegne di aerei da parte di Boeing, che hanno colpito i ricavi e peggiorato la pressione sui costi). I soli tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno hanno riportato un crollo dei profitti di oltre il 46% a 367 milioni di dollari.\r

\r

“La ricerca è chiara e indica che l'80% dei clienti Southwest e l'86% dei potenziali passeggeri preferiscono un posto assegnato - si legge in una nota del vettore basato a Dallas -. Quando un passeggero decide di non volare più con Southwest e sceglie un competitor, i posti liberi sono citati come la principale motivazione del cambiamento”.\r

\r

L'investitore Elliott Investment Management sta spingendo per un cambio di leadership, convinto che la società necessiti di nuove prospettive per competere nel moderno settore aereo. \r

\r

Nell'intento di tornare attrattiva per le scelte dei passeggeri, Southwest progetta anche l'opzione di offrire posti premium, con maggiore spazio per le gambe, che potrebbe riguardare circa un terzo dei posti disponibili in flotta. Un passaggio che richiederà più tempo: i posti premium potrebbero essere disponibili dal 2025.\r

\r

Infine, la compagnia lancerà anche nuovi voli domestici redeye, a cominciare dal 14 febbraio 2025. Inizialmente, Southwest offrirà questi collegamenti (che prevedono il decollo la sera tardi per arrivare a destinazione la mattina seguente, ndr) inizialmente tra cinque mercati: Las Vegas - Baltimora e Orlando; Los Angeles - Baltimora e Nashville; Phoenix - Baltimora.","post_title":"Southwest, fine di un'era: posti a sedere assegnati e opzioni premium","post_date":"2024-07-26T09:41:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1721986871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venticinque milioni di passeggeri in 17 anni di attività: questo il bilancio di Ryanair all'aeroporto di Cagliari, dove quest'estate opererà oltre 400 voli a settimana verso 38 destinazioni tra le quali Bologna, Goteborg, Cracovia, Roma, Milano e Porto. \r

«Il network della summer 2024 offre ai passeggeri da Cagliari una scelta ancora più ampia per le vacanze estive, alle tariffe più basse d'Europa - afferma il country manager della low cost per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Esortiamo il governo regionale della Sardegna a seguire l'esempio della Calabria, eliminando l’addizionale municipale: in questo modo Ryanair potrebbe fornire altri 2 milioni di posti all’anno in Sardegna, migliorando la connettività lungo tutto l'arco dell'anno».\r

«Nei 17 anni di collaborazione con l’aeroporto di Cagliari, Ryanair ha raggiunto tanti importanti traguardi ed è cresciuta fino a diventare la prima compagnia aerea del nostro scalo - sottolinea Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell'aeroporto sardo -. Celebriamo oggi i 25 milioni di passeggeri Ryanair nel principale aeroporto sardo convinti che la solidità della partnership che abbiamo saputo creare nel tempo con il vettore porterà ancora grandi soddisfazioni e un network sempre più ricco e vario».","post_title":"Ryanair a Cagliari: 25 mln di passeggeri in 17 anni. Bolla, «Eliminare l’addizionale municipale»","post_date":"2024-07-25T13:00:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1721912447000]}]}}