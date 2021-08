Aeroporto di Catania: numeri in costante crescita

Numeri incoraggianti che segnano una ripresa costante dei transiti nell’aeroporto di Catania e che, a meno di brusche frenate dovute all’emergenza pandemica, sono destinati a crescere.

Sac comunica che, nei mesi di giugno e luglio 2021, lo scalo etneo ha visto un progressivo aumento dei passeggeri sia in arrivo che in parenza; performance che, secondo l’ufficio Commerciale e Marketing della Società di gestione dell’aeroporto di Catania, si replicheranno nei mesi di agosto e settembre 2021.

La crescita, avviata nel mese di giugno 2021 quando i passeggeri sono stati 585.830 contro 1.038.957 de 2019 (-45,54%), ha subito un ulteriore slancio nel mese appena concluso. Rispetto allo scorso anno, infatti, a luglio 2021 i passeggeri sono stati 842.000 contro i 403.490 dell’anno precedente, con un incremento percentuale del 108,68% rispetto al 2020. Numeri importanti che restano incoraggianti anche se paragonati al 2019, quando i passeggeri sono stati 1.114.763, (-24,47%).

Ad agosto 2021, l’incremento è ancora maggiore: nel mese appena iniziato sono previsti infatti 950.000 passeggeri rispetto ai 1.127.529 del 2019 (-15,74%). Nel mese di settembre, se le previsioni dovessero essere confermate, i passeggeri in transito saranno 820.000 contro 1.052.962 del 2019 (-22,12%).

L’aumento progressivo del numero di passeggeri, che da un lato segna la vivacità del comparto aereo, tornato quasi ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria, ma che dall’altro ha imposto alcuni accorgimenti per garantire il rispetto delle regole dettate dai governi nazionale e regionale per contenere la pandemia, ha spinto la Società di gestione dell’aeroporto di Catania a mettere in campo alcune azioni per agevolare l’utenza, andando incontro alle esigenze dei viaggiatori pur nel rispetto delle prescrizioni.