Aeroporto Bologna: aperto il nuovo parcheggio multipiano da oltre 1.000 posti auto All’aeroporto Marconi di Bologna è operativo il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart, che ha una capacità di oltre mille posti auto aggiuntivi a breve distanza dal Terminal passeggeri. La struttura è fornita di indicatori di occupazione dei singoli stalli, display digitali per l’informativa sui posti disponibili e sistemi di pagamento elettronico. I lavori, iniziati a novembre 2023, hanno visto l’utilizzo di oltre 9.000 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 tonnellate di ferro da armatura e 1.700 tonnellate di acciaio da carpenteria, portando allo sviluppo di una struttura in carpenteria metallica a otto livelli, ciascuno della superficie di circa 3.300 metri quadrati di parcamento, con due ingressi e rampe separate per l’ingresso e l’uscita dei mezzi. Nei prossimi giorni, come riferisce l’Ansa, inizieranno invece i lavori per la realizzazione di un secondo lotto del parcheggio, anch’esso di otto livelli e in adiacenza al primo, cui sarà collegato con un giunto strutturale. Questo secondo lotto dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2026. L’intervento, nel suo complesso, porterà a un incremento di circa il 40% dei posti auto attualmente disponibili per i passeggeri del Marconi e comporterà un investimento complessivo di circa 38 milioni. Condividi

