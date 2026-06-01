Aeroporti di Puglia: ricavi a +13% nel 2025 e record passeggeri (con 3 anni di anticipo) Aeroporti di Puglia si lascia alle spalle il 2025 con un +13% dei ricavi che sono saliti a quota 151 milioni di euro, e un margine operativo lordo che si attesta a 13 milioni di euro. Un anno che “si è sviluppato in un contesto internazionale caratterizzato dal protrarsi di rilevanti tensioni geopolitiche”, spiega una nota della società di gestione aeroportuale, mettendo in evidenza i 33 milioni di investimenti in infrastrutture, innovazione e sostenibilità che si sommano ai 218 milioni di euro derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l’Enac e destinati al rafforzamento della rete aeroportuale pugliese. Fondamentale è stato “il lavoro del management, l’impegno dei dipendenti, il confronto con le organizzazioni sindacali e il supporto delle strutture regionali” per raggiungere lo scorso anno il numero di passeggeri stimato al 2028 e cioè 11,5 milioni. Il traffico aeroportuale in Puglia è infatti aumentato del 97% negli ultimi 10 anni aggiungendo 5,6 milioni passeggeri l’anno con un conseguente impatto sul territorio che si è concretizzato “in 16.000 nuovi posti di lavoro creati e un contributo all’aumento del Prodotto interno lordo annuale di un miliardo di euro”. Per la società aeroportuale inoltre, prosegue il percorso di digitalizzazione e transizione energetica degli aeroporti pugliesi a cui Adp “ha dedicato attenzione”, sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile specificando che “nel corso dell’esercizio sono stati attuati interventi orientati alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aeroportuali, attraverso programmi di efficientamento energetico, installazione di impianti a basso consumo, utilizzo di energia da fonti rinnovabili, progressiva elettrificazione dei mezzi di servizio e monitoraggio delle emissioni climalteranti”. “Aeroporti di Puglia ha confermato il proprio impegno nel rispetto dei principi del global compact delle Nazioni unite, adottando politiche aziendali coerenti con i valori di sostenibilità, tutela ambientale, responsabilità sociale, diritti umani, valorizzazione delle persone e trasparenza nella governance societaria, conseguendo la certificazione europea Airport Carbon accreditation”. Condividi

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Sebbene il ceo abbia ammesso che è ancora troppo presto per parlare di specifiche destinazioni di lungo raggio, ha affermato che «Baltimora sarebbe un punto di transito naturale». L'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington è infatti il più grande scalo della Southwest sulla costa orientale, dove il vettore detiene una quota di mercato superiore al 70%.","post_title":"Southwest Airlines studia una futura apertura sul lungo raggio internazionale","post_date":"2026-06-01T11:30:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780313418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2026 positivo per Antigua e Barbuda: l'Autorità per il turismo segnala un \"ottimo\" primo trimestre 2026, con 110.832 arrivi con pernottamento, +6,7% rispetto al 2025.\r

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La crescita è stata costante: +5% a gennaio (36.052), +6% a febbraio (36.133) e +8% a marzo (38.097). In particolare, l’Europa rappresenta il 34% degli arrivi, posizionandosi come secondo mercato dopo gli Stati Uniti, che detengono il 46%, seguono poi Canada (12%), Caraibi (5%), America Latina (1%).\r

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La destinazione caraibica punta a diversificare i mercati emergenti verso America Latina e Africa, in risposta a una tendenza globale che vede i visitatori alla ricerca di esperienze di viaggio più autentiche e coinvolgenti.\r

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Anche il settore crocieristico registra risultati particolarmente positivi: per il 2026 è previsto un aumento del 21,9% degli arrivi, con 894.469 croceristi attesi, rispetto ai 733.526 del 2019. Gli scali passeranno da 388 a 483, supportati dal nuovo terminal crociere aperto il 24 gennaio 2026, parte del Progetto di Sviluppo Upland, pensato per modernizzare l'esperienza di arrivo dei visitatori e ampliare la capacità crocieristica.\r

Aeroporti e strutture alberghiere\r

Prosegue intanto il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, con il ripristino della pista dell'aeroporto internazionale V.C. Bird, e l’apertura del Burton Nibbs International Airport a Barbuda, costruito per supportare il crescente segmento del turismo eco-lusso.\r

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Sul fronte alberghiero è prevista quest'anno l'apertura del Moon Gate Hotel & Spa, con 71 suite e sette ville di lusso, mentre a Barbuda è in costruzione il Nobu Beach Inn, il cui completamento è previsto per fine del 2026. Guardando al futuro, il Nikki Beach Resort and Spa, con 84 camere e 127 residenze di lusso, punta al lancio nel 2029, mentre il Rosewood Hotel Barbuda, con 50 suite e 35 residenze, è previsto per il 2028. È inoltre in fase di sviluppo un Marriott Leisure World Hotel con 114 camere e otto ville sull'acqua.","post_title":"Antigua e Barbuda: arrivi a +7% nel 2026. Novità per aeroporti e hotel","post_date":"2026-06-01T11:05:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780311944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

Un sistema integrato di polizze ad ampio spettro di coperture, in grado di offrire ad agenti di viaggio e clienti un vero e proprio scudo contro molteplici fattori di rischio, prevedibili e non: è la proposta di I4T – Insurance Travel per fronteggiare le nuove dinamiche di prenotazione innescate dalla crisi mediorientale, che vedono clienti sempre più prudenti, processi decisionali più lenti e una crescente domanda di protezione. Soluzioni pensate come strumenti concreti per intercettare e capitalizzare la voglia di viaggiare.\r

“Negli ultimi mesi abbiamo registrato un cambiamento netto nelle richieste provenienti dalle agenzie di viaggio – osserva Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T – oggi il tema non riguarda più solo la copertura sanitaria o l’annullamento tradizionale: il viaggiatore vuole sapere cosa accade se il contesto internazionale peggiora, se subentrano difficoltà operative e, soprattutto, se un trasporto viene cancellato. Per questo abbiamo potenziato una serie di prodotti, a cominciare da I4Flight, nostro storico cavallo di battaglia, che proponiamo in una nuova edizione ancora più completa”.\r

I4Flight New Edition interviene sulle penali di annullamento e sulle spese di riprotezione in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto già prenotato – aereo, ferroviario o marittimo – e comprende non solo eventi tradizionali, come scioperi o condizioni atmosferiche avverse, ma anche situazioni oggi particolarmente sensibili per il mercato, come eventuali carenze di carburante.\r

Accanto a questa proposta c’è la polizza Annullamento Platino All Risks, soluzione che consente di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso delle penali per qualsiasi causa oggettivamente documentabile. Tra i vantaggi, anche una specifica copertura in caso di atti terroristici che possono verificarsi 30 giorni prima della partenza, entro un raggio di 100 chilometri dalla destinazione del viaggio.\r

Da segnalare anche l’Annullamento Silver Special Edition, polizza che permette di annullare il viaggio senza obbligo di motivazione fino a 13 giorni prima della partenza, con rimborso delle penali anche per i casi di ansia e stress.\r

Completano la gamma le polizze medico, bagaglio e a annullamento della linea Gold che includono pandemie ed epidemie, elemento recentemente tornato ad assumere rilevanza nelle valutazioni dei viaggiatori dopo gli ultimi anni.\r

“Oggi più che mai – conclude Garrone – la polizza assicurativa assume un ruolo centrale: non è solo una tutela economica per il viaggiatore, ma è anche uno strumento che genera fiducia lungo tutta la filiera. Da un lato rassicura il cliente al momento della prenotazione, dall’altro consente alle agenzie di viaggio di operare con maggiore serenità nella gestione di eventuali criticità, rafforzando ulteriormente il loro valore consulenziale”.","post_title":"I4T lancia la polizza I4Flight New Edition per rafforzare le proposte per gli adv","post_date":"2026-06-01T10:46:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780310802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 nel segno della crescita per l’aeroporto Marina di Campo dell’Isola d’Elba, che ha centrato un incremento del +51,2% del traffico passeggeri rispetto all’anno precedente.\r

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In aumento anche i movimenti aerei con un +21,3% e il cargo, +56,4%. Sono i numeri resi noti da Alatoscana spa, la società che gestisce lo scalo, che ha Toscana Aeroporti come socio industriale con una quota di minoranza: l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che registra un utile netto di 74.000 euro.\r

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“I risultati del 2025 dimostrano la vitalità dello scalo dell’Elba - ha dichiarato Maurizio Serini, presidente di Alatoscana - e la solidità del modello operativo che stiamo costruendo. La crescita del traffico aereo è il riflesso diretto dell’importanza strategica di questo aeroporto per la connettività dell’isola e per il turismo regionale”.\r

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I soci in assemblea hanno inoltre approvato la revisione del Piano investimenti per il periodo 2025-2028, aggiornato alla luce del consuntivo 2025 e dei finanziamenti regionali confermati per il biennio 2026-2027. “Il piano recepisce gli investimenti approvati – afferma la società – e indica le priorità infrastrutturali in attesa di definizione per il 2028, subordinate alle determinazioni del bilancio regionale”.","post_title":"Isola d'Elba: l'aeroporto archivia il 2025 con un +51,2% di passeggeri","post_date":"2026-06-01T10:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780308904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ stata inaugurata la Ciclovia tirrenica del levante, percorso che si sviluppa per circa 13 chilometri da Marinella di Sarzana attraverso i comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Fosdinovo fino al centro storico di Sarzana. E’ stato realizzato da Regione Liguria con fondi Pnrr e con il contributo di 1 milione e 166 mila euro di Regione Toscana per la realizzazione del tratto di 2,5 km nel comune di Fosdinovo.\r

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«Quest'opera è un segno di grande amicizia – commenta il presidente Eugenio Giani - che abbiamo coofinanziato come Regione Toscana e della quale siamo molto orgogliosi. L'occasione dell'inaugurazione in terra Toscana ribadisce il rapporto di contiguità e di amicizia stretta tra Toscana e Liguria, alla quale ci accomunano storia e bellezza. È particolarmente significativo dunque inaugurare qualcosa che congiunge ancora una volta le nostre comunità e che offre ai visitatori una bellissima e sostenibile opportunità di fruizione dei nostri territori».\r

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«Siamo davvero orgogliosi di aver portato a compimento un progetto così importante e strategico per tutto lo spezzino e per l’intera Liguria che si conferma tra le Regioni più virtuose – aggiunge il presidente Marco Bucci - nell’iter progettuale dell’intera Ciclovia Tirrenica, che collegherà Ventimiglia a Roma. Lo facciamo nel pieno rispetto delle milestones previste dal Pnrr, in tempo anche per la stagione estiva ormai alle porte. Oggi consegniamo ai sindaci, ai cittadini e a migliaia di visitatori la ciclovia tirrenica del Levante, che a partire da domani e poi soprattutto dal ponte del 2 giugno potrà essere percorsa tra panorami incantevoli e scorci suggestivi, tra il mare e l’entroterra».\r

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«Le infrastrutture migliori sono quelle che cambiano il modo di vivere un territorio - continua il sottosegretario alla presidenza della regione Toscana Bernard Dika -. Questa ciclovia unisce mare, borghi e comunità, valorizza paesaggi straordinari e rafforza il legame tra Liguria e Toscana attraverso un’idea concreta di mobilità sostenibile, turismo lento e collaborazione istituzionale. È un investimento che lascia un segno vero sul territorio e sulle nuove generazioni».«\r

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Un’infrastruttura leggera, pensata per valorizzare un turismo lento e di qualità, realizzata grazie a un investimento di oltre 13 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse regionali - conclude l'assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta di un progetto voluto da Regione Liguria, che ha seguito direttamente l’opera come soggetto attuatore lungo un percorso durato quasi dieci anni».","post_title":"Ciclovia tirrenica del levante, inaugurati i 13 chilometri tra Sarzana e Luni che uniscono Liguria e Toscana","post_date":"2026-06-01T09:39:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780306756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo e presidente di Accor, Sebastien Bazin, ha confermato che la sua uscita di scena potrebbe concretizzarsi prima del previsto.\r

Il termine\r

Durante il general meeting annuale del gruppo, il ceo ha ricordato come il termine ultimo sia maggio 2028. Tuttavia, nel caso il consiglio di amministrazione dovesse trovare un candidato idoneo, il passaggio di consgne potrebbe avvenire in tempi più brevi.\r

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Un dato da non trascurare è il fatto che il 40% degli azionisti avrebbe votato contro il pacchetto retributivo proposto per il suo pensionamento, che è stato infine approvato nonostante la forte opposizione.\r

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Bazin ha dichiarato inoltre di sperare che il suo successore abbia una competenza tecnologica più approfondita della sua. «Non sono in grado di anticiparlo, ma spero che il mio successore abbia una comprensione molto più profonda del mondo della tecnologia» avrebbe detto il manager.\r

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Bazin ha guidato Accor per 12 anni, incrementando tra le altre cose il portfolio dei brand del gruppo da 13 a 48 marchi. Il gruppo Accor ha registrato a fine 2025 risultati al di sopra delle aspettative, portando in dote un fatturato di 5,6 miliardi di euro (+0,6%) e un Ebitda pari a 1,2 miliardi (+7,2%).","post_title":"Gruppo Accor: il ceo Bazin pronto a lasciare prima del previsto","post_date":"2026-06-01T09:12:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780305159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha aperto le vendite per la stagione primavera-estate 2027: tra il 18 marzo e il 30 ottobre 2027, il vettore offrirà complessivamente oltre 10,5 milioni di posti su più di 60.000 voli.\r

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L'operativo della primavera-estate 2027 include alcune delle mete più amate d’Europa: tra questi collegamenti da 23 scali italiani verso isole mediterranee, città d’arte e destinazioni dal forte richiamo gastronomico.\r

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Tra le destinazioni Sardegna, Sicilia e Grecia, ma anche numerose città europee ricche di storia, cultura e vivacità, come Barcellona, Madrid, Firenze e Venezia. Non mancheranno anche le mete celebri per la loro tradizione culinaria e per l’atmosfera autentica dei loro quartieri storici, come Napoli, Palermo e Bordeaux, perfette per vivere esperienze legate al territorio tra cucina locale, mercati tipici e tradizioni regionali.\r

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“Con l’apertura delle vendite per la primavera-estate 2027 vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di organizzare le proprie vacanze con anticipo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director del vettore spagnolo –. Continuiamo a puntare su collegamenti diretti verso destinazioni molto amate dai viaggiatori italiani, proponendo un’offerta ampia e competitiva pensata per soddisfare sia la domanda leisure sia quella dei city break europei”.\r

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Inoltre, i passeggeri iscritti a Megavolotea, il programma fedeltà della compagnia, potranno beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e conveniente, grazie ad agevolazioni dedicate, offerte esclusive e servizi pensati per rendere ogni spostamento semplice e confortevole.","post_title":"L'anticipo di Volotea: aperte le vendite per la primavera-estate 2027","post_date":"2026-05-29T14:51:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780066266000]}]}}