Aeroitalia mette radici ad Ancona: voli per Milano Linate, Napoli e Roma Aeroitalia si è aggiudicata il bando per operare i voli in continuità dall’aeroporto di Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri è stata di fatto l’unica ad aver partecipato al bando, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte era ieri, 31 luglio. Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam il network Aeroitalia dal Raffaello Sanzio si allargherà quindi alle tre destinazioni italiane di riferimento. “Il 1° ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli – ha dichiarato il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni Una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all’aggiudicazione velocemente per consentire l’operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità”. Condividi

