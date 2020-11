Aer Lingus lancia oggi l’offerta sui bagagli da stiva a partire da 5 euro Aer Lingus ha lanciato un’offerta lampo per i bagagli registrati sulle tratte europee e britanniche. Grazie allo sconto del 90%, il costo per imbarcare i bagagli è stato ridotto fino a 5 euro: l’offerta è attiva fino alla mezzanotte di venerdì 6 novembre, e valida per i viaggi tra il 12 gennaio e il 23 giugno 2021.



Aer Lingus opera con una flotta di 65 aeromobili su oltre 100 rotte verso l’Europa, il Regno Unito e il Nord America trasportando oltre 12 milioni di passeggeri l’anno. Collega l’Europa con il Nord America attraverso il suo hub all’aeroporto di Dublino, l’unico aeroporto europeo dotato di servizio doganale statunitense. Aer Lingus è un vettore a valore aggiunto, che offre opzioni, comfort e prezzo ottimali, consentendo ai passeggeri di effettuare le migliori scelte in base alle loro esigenze. E l’unica compagnia aerea a 4 stelle in Irlanda per la sua consolidata qualità ed eccellenza, secondo gli Skytrax World Airline Awards. Aer Lingus ha recentemente effettuato un rebranding per allinearsi alla sua strategia di diventare il principale vettore a valore aggiunto attraverso il Nord Atlantico.

