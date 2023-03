Aegean: jv con Cae per il primo centro di formazione di volo avanzato in Grecia Aegean ha siglato una joint venture con Cae – leader mondiale nella formazione per l’aviazione civile – per la realizzazione del primo centro di formazione di volo avanzato in Grecia. Con una capacità fino a sette simulatori di volo completi, il centro di addestramento al volo farà parte della nuova base tecnica di 85.000 mq del vettore greco all’aeroporto internazionale di Atene. Il centro dovrebbe essere operativo entro la fine del 2023 e sarà l’hub di addestramento al volo più avanzato del Sud-est Europa alimentato da energia verde. La joint venture gestirà inizialmente quattro simulatori di volo completi, tra cui due Airbus A320neo, un Boeing 737NG e un ATR 72-600, oltre ad attrezzature per l’addestramento dell’equipaggio di cabina, e avrà spazio per altri tre simulatori di volo completi. A pieno regime, il centro sarà in grado di addestrare annualmente fino a 3.500 piloti (42.000 ore di addestramento) e molti altri membri dell’equipaggio di cabina. L’operazione espande la rete di formazione globale di Cae ed è parte integrante della creazione dell’ecosistema aeronautico di Aegean in Grecia. Questo fa parte dell’investimento di 140 milioni di euro della compagnia per rafforzare l’industria aeronautica locale e posizionare la compagnia aerea e la Grecia come hub dell’aviazione nell’Europa sudorientale. Ad alimentare il centro sarà l’energia solare prodotta dai 35.000 m2 di pannelli fotovoltaici incorporati nel nuovo hangar “verde” di AEGEAN, generando 3 MW o 4,4 Gwh di elettricità all’anno, e si trova in uno degli aeroporti più sostenibili d’Europa. “Aegean e Cae apportano in questa jv le proprie competenze e il proprio know-how, ma condividono valori comuni per quanto riguarda la formazione delle persone. Fin dall’inizio, la visione di Aegean è stata quella di aggiungere un valore significativo al nostro Paese e all’industria aeronautica locale, dando ai nostri dipendenti l’opportunità di affinare le loro competenze e di raggiungere il loro pieno potenziale” ha commentato il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari disegnati ad hoc ed eventi di formazioni dedicati, come le recenti serate che hanno coinvolto le agenzie di viaggio di Torino e della Brianza. Naar accende i riflettori su alcune aree del Sud degli Stati Uniti, lontane dai circuiti turistici, tramite una serie di iniziative realizzate in collaborazione con Travel South Usa e con il supporto di Latitudes Travel Magazine. "Partecipiamo da diversi anni alla campagna per la promozione di quest'area meno conosciuta degli Stati Uniti rispetto ad altri luoghi iconici del Paese, ma al contempo ricca di storia e cultura, soprattutto legate alla grande musica e alla lotta per i diritti civili – racconta la product manager Usa di Naar, Erica Melegari -. Quest'anno abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, in particolare sull'aspetto naturalistico di questi Stati, con diversi itinerari che toccano le foreste e i monti Appalachi, le pianure alluvionali che li dividono dall'oceano, le coste e le isole di barriera che creano ambienti ed ecosistemi unici”. [post_title] => Naar spinge sul Sud degli Stati Uniti con itinerari ed eventi formativi ad hoc [post_date] => 2023-03-30T09:53:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680170022000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442634" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption] E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh. Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva. Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio. L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa. [post_title] => Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh [post_date] => 2023-03-29T14:54:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680101694000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442612" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Paolo Bertola e Matteo Ventimiglia[/caption] Si declina in due pacchetti, Basic e Advanced, il nuovo progetto safe & security Travel Risk Global Services ideato da Aci blueteam e Ambimed, per soddisfare le specifiche necessità del personale viaggiante delle aziende clienti della tmc. Il programma offre una gamma di prodotti e servizi integrati, totalmente digitalizzati, per un sistema di supporto flessibile e multicanale, in grado di affrontare in sicurezza i problemi e i pericoli che potrebbero verificarsi nel corso delle trasferte. Il Basic pack include in particolare una travel security & health platform; una mobile application; un assistance center security & health dedicati e attivi 24/7 e un’attività di set-up per la corretta implementazione degli strumenti inclusi all’interno delle procedure aziendali. L'Advanced pack, invece, oltre ai servizi già compresi nel primo, prevede anche due corsi di formazione online Health nel mondo e Security nel mondo, la creazione o l’aggiornamento del protocollo sanitario per l’estero, la valutazione preliminare di strutture ospedaliere e hotel e, infine, una induction medica pre-partenza per acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati al proprio viaggio. Il progetto è inoltre conforme alla Iso 31030:2021, lo standard internazionale sul travel risk management, applicabile come prassi a tutte le aziende con personale che effettua trasferte. “Travel Risk Global Services nasce dalla volontà di ampliare la gamma di servizi forniti alle nostre aziende clienti garantendo una corretta ed efficace gestione globale dei rischi di viaggio tramite tutte le azioni necessarie a mitigare i potenziali pericoli e ad assicurare viaggi in sicurezza – spiega Paolo Bertola, commercial & service delivery director Aci blueteam –. Un progetto che sancisce ulteriormente la vincente partnership con Ambimed”. “Viaggiare in sicurezza rappresenta un tema di grandissima attualità, che ha creato nuove esigenze per i viaggiatori e per le aziende – aggiunge Matteo Ventimiglia, founder & chief executive officer di Ambimed –. Il lavoro di squadra svolto con Aci blueteam ci ha permesso di individuare le necessità dei clienti operanti in diversi settori e di sviluppare un programma in grado di fornire alle aziende con personale viaggiante una soluzione integrata, digitale e capace di rispondere a tutte le necessità di tipo sanitario e di sicurezza”. [post_title] => Aci blueteam e Ambimed lanciano un nuovo programma per il business travel [post_date] => 2023-03-29T11:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680091180000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_361210" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption] «I costi delle gite scolastiche sono ormai insostenibili per molte famiglie. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio. Peraltro, le gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte». Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio. «La primavera, il tempo delle partenze degli studenti, arriva adesso. Ma la stagione, dal punto di vista della programmazione, ce la siamo già giocata. Servono allora sostegni e politiche di accompagnamento – prosegue Gattinoni –. Diciamo da tempo che innanzitutto bisogna aiutare le scuole a pianificare i viaggi di istruzione con congruo anticipo in modo da spuntare prezzi più competitivi in sede di prenotazione. Inoltre, sarebbe utile snellire le procedure: è troppo complesso dover rispettare il Codice degli appalti per selezionare i fornitori in sede di organizzazione di una gita. Meglio sarebbe avvalersi del Codice del turismo. Ma soprattutto vanno immaginati aiuti alle famiglie in base all’Isee e vanno incentivati gli insegnanti che decidono di accompagnare i ragazzi in viaggio». «In ogni caso, noi proviamo come sempre a dare il nostro contributo al tavolo ad hoc già avviato dai ministeri del turismo e dell’istruzione con tutti gli stakeholder del settore. Il segmento delle gite scolastiche riceve da noi tutte le attenzioni che merita. Ne va della crescita dei nostri ragazzi – conclude il presidente Fto – e del futuro del nostro Paese». [post_title] => Fto: turismo scolastico troppo caro. Servono interventi [post_date] => 2023-03-29T11:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680089844000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas e Amadeus consolidano ulteriormente il proprio rapporto con la sigla di un nuovo accordo grazie a cui il vettore scandinavo potrà beneficiare dei vantaggi offerti da Amadeus Altéa nella distribuzione di offerte di merchandising avanzate tramite Ndc. In pratica, gli agenti di viaggio potranno accedere al contenuto Ndc di Sas attraverso Amadeus Travel Platform, che si aggiunge al contenuto non Ndc esistente. Gli agenti continueranno a ricoprire un ruolo fondamentale per Sas e la nuova partnership fornirà la tecnologia per proporre in modo efficace le offerte sul canale travel seller. "Questo accordo con Amadeus risponde alle nostre esigenze di distribuzione in continua evoluzione, supporta la nostra strategia di business e offre agli agenti di viaggio partner un accesso facile ed efficiente ai contenuti proposti da Sas - ha sottolineato Kati Andersson, VP Digital Transformation del vettore -. Continueremo a fornire agli agenti di viaggio il maggior numero possibile di scelte per accedere alle nostre tariffe e ai nostri contenuti ancillari". L'utilizzo di Altéa Ndc facilita la distribuzione dei contenuti, in quanto supporta i flussi di prenotazione Ndc end-to-end, dallo shopping all'acquisto al servicing, mentre le compagnie aeree possono personalizzare le offerte utilizzando le più recenti tecniche di merchandising. "Forte dell'esperienza di Amadeus sia come aggregatore che, come fornitore di IT, siamo in una posizione unica per offrire le migliori soluzioni del settore per entrambe le parti, con l'aggregazione completa del contenuto Ndc e non-Ndc attraverso Amadeus Travel Platform, in grado di offrire nuove funzionalità di distribuzione per le compagnie aeree e la massima efficienza per le agenzie di viaggio" ha aggiunto Gabriele Rispoli, Direttore Commerciale di Amadeus Italia, Israele, Grecia e Cipro. [post_title] => Sas sigla un nuovo accordo con Amadeus per i servizi Ndc [post_date] => 2023-03-28T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679994948000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair marca il suo allungo anche su Napoli verso un'estate da 58 rotte di cui 6 nuove verso Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 10 rotte già esistenti (Palermo, Trieste, Tolosa e Valencia). A Capodichino la low cost conta 5 aeromobili basati, con una ricaduta occupazionale di oltre 3.300 posti di lavoro, compresi 150 posti di lavoro nel settore dell'aviazione. Complessivamente quest'estate la compagnia opererà oltre 530 voli settimanali, con una crescita del 90% rispetto al periodo pre-Covid puntando a trasportare da e per la città 3,9 milioni di passeggeri. "Con 5 aeromobili basati a Napoli - che rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari e sostengono 150 posti di lavoro altamente retribuiti - ha dichiarato il direttore commerciale della low cost, Jason McGuinness - Ryanair continua a garantire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Tuttavia, se Ryanair vuole continuare a crescere e a investire nella Regione, il Comune di Napoli deve revocare la sua proposta di aumento di 2 euro della tassa sui passeggeri in partenza, che renderebbe Napoli uno dei più costosi e inaccessibili aeroporti italiani. La crescita di questa estate per Napoli è subordinata all'eliminazione di questa nuova tassa, garantendo alla Regione di rimanere competitiva rispetto ad altre aree con bassi costi di accesso. Inoltre, chiediamo al Governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale (6,50 euro per passeggero in partenza) da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell'economia turistica italiana. “I numeri di Ryanair confermano la straordinaria connettività dello scalo partenopeo e la sua capacità di slancio all’economia del territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri -. Dopo lo shock pandemico, abbiamo faticosamente ricostruito ed ampliato l’offerta voli, portando visitatori nella nostra Regione ben oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Nell’interesse di tutti e secondo modalità ragionevoli individuate con il Governo, ci auguriamo di risolvere il nodo dell’incremento dell’addizionale comunale, al fine di mantenere gli attuali volumi di traffico e sviluppare contestualmente l’aeroporto di Salerno, che sarà gradualmente operativo a partire dall’anno prossimo". [post_title] => Ryanair avanza su Napoli: sei nuove rotte e oltre 530 voli alla settimana per la summer [post_date] => 2023-03-23T13:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679579859000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un format interessante, capace di stimolare il confronto one-to-one: l'unico in grado di consentire davvero l'approfondimento di prodotti e servizi, nonché la conoscenza reciproca tra visitatori ed espositori. Le reazioni alla prima edizione dei Travel Open Day Hospitality, organizzata da Travel Quotidiano a Urbino, sono pressoché unanimi: la formula piace, e molto, a tutti. E sono anche apprezzati i contenuti espressi dalle conferenze in programma, in particolare in tema di revenue management, grazie alla collaborazione con una società di consulenza leader in materia come la Franco & Franco di Franco Grasso e Franco Laico. D'Amelia, Tenuta di Tavignano: "E' bello poter conoscere, parlare e confrontarsi con le aziende del territorio" "Un evento organizzato molto bene", commenta tra gli altri Valentina D'Amelia, hospitality manager della Tenuta di Tavignano di Cingoli, nel maceratese: una proprietà vitivinicola di 230 ettari, dotata anche di uno spazio di quattro camere e cucina per gli ospiti, prenotabile in forma esclusiva. "Mi è piaciuta in particolare la presentazione iniziale di Franco Laico - aggiunge Valentina D'Amelia -. Ma pure i colloqui con gli espositori sono stati molto interessanti. E' bello poter conoscere, parlare e confrontarsi con le aziende del territorio". Viola, Businessence: "Stiamo pensando a una collaborazione per sviluppare il format anche in altre location" Tra queste c'è per esempio la Businessence della vicina città di Forlì: "Siamo una società di consulenza che propone servizi di marketing e management a strutture di medio-piccole dimensioni (anche del termale con il brand Voler, ndr), permettendo loro di abbattere i costi per questa tipologia di professionalità - spiega il titolare, Alessio Viola -. Abbiamo deciso di venire qui a Urbino perché vantiamo una buona presenza al Centro-Nord ma nelle Marche non abbiamo ancora clienti. Il format ci piace molto, tanto che stiamo pensando a una collaborazione per svilupparlo anche in altre location. D'altronde l'Italia è un paese con tantissime realtà dall'elevata potenzialità turistica. Serve però più professionalità e l'appoggio delle istituzioni. E questi eventi sono indispensabili per svilupparli entrambi". Polonara, Asteres: "La relazione diretta consente di conoscere meglio cosa facciano le aziende presenti" A spiccare nel contesto dei Tod Hospitality è soprattutto la possibilità, per gli operatori della ricettività, di confrontarsi di persona con i fornitori: "La relazione diretta consente di conoscere meglio cosa facciano le aziende presenti - sottolinea Ea Polonara, socia fondatrice della società di eventi marchigiana Asteres, che ha collaborato con Travel Quotidiano per l'organizzazione dell'appuntamento urbinate -. Le strutture mi paiono inoltre interessate a relazionarsi con i tour operator incoming: una tendenza che potrebbe generare risvolti inediti, favorendo la crescita dei mercati di riferimento con uno sguardo proiettato anche verso all'estero". Gardini, Hotel San Souci: "Il Tod Hospitality mi ha dato una piacevolissima sensazione" La vede più come un'occasione di formazione l'addetto al ricevimento dell'hotel Sans Souci di Gabicce Mare, Paolo Gardini: "Mi piace frequentare le manifestazioni di settore. Perché amo il mio lavoro e voglio mantenermi sempre aggiornato. Il Tod Hospitality mi ha dato una piacevolissima sensazione. Ho apprezzato particolarmente l'intervento di Franco Laico, perché rimanendo esclusivamente dietro al bancone della reception non si riesce sempre a capire come si evolve il mondo attorno a te". Senigaglia, WaterRower: "I nostri prodotti sono pensati per strutture che puntano su qualità, design e sostenibilità" E di soluzioni innovative oggi, per la ricettività, ce ne sono davvero tante. Come per esempio gli attrezzi fitness in legno dalla vocazione sostenibile della WaterRower Italia, che distribuisce nel nostro Paese anche i prodotti della NorhD: "Si tratta di una proposta che ha già avuto un grande successo in Centro e Nord Europa e che sta prendendo piede pure alle nostre latitutidini - racconta il titolare della WaterRower Italia, Massimo Senigaglia -. I nostri prodotti sono pensati soprattutto per strutture medio-piccole che puntano su qualità, design e sostenibilità. Vantiamo una gamma cardio molto completa e un buon catalogo di attrezzi isotonici e per il corpo libero". Calciolari e Sottocornola, ExWorks Milan: "Conoscere le pmi in contesti come i Tod Hospitality è fondamentale" Ancora di consulenza alberghiera si occupa infine la ExWorks Milan di Silvia Calciolari e Oscar Sottocornola: "Siamo in grado di fornire la nostra expertise strategica per progetti finiti, dalla A alla Z - evidenzia lo stesso Sottocornola -. Io e Silvia abbiamo unito le nostre specifiche professionalità per costruire un know-alberghiero completo. Lei si occupa soprattutto di revnue e marketing, forte della sua esperienza pregressa in alcune delle più importanti compagnie internazionali dell'hotellerie. Io vengo invece dal mondo delle ristrutturazioni aziendali e sono quindi in grado di studiare soluzioni ad hoc per l'efficientamento dei costi e l'aumento delle marginalità di qualsiasi contesto. Una volta messi a posto i flussi di cassa, siamo inoltre in grado di supportare gli imprenditori in progetti più impegnativi, come per esempio gli investimenti real estate, a cui possiamo contribuire in molti modi: dalla leva finanziaria, tramite la collaborazione con banche italiane internazionali, fino all'intervento di fondi e alla possibilità di passare attraverso la quotazione in Borsa". "L'Italia è un grande mercato composto da operatori nani, se confrontati con i competitor internazionali - conclude Silvia Calciolari -. A fronte di ciò noi crediamo molto nelle potenzialità delle aggregazioni dal basso. Conoscere le piccole e medie realtà ricettive del tessuto imprenditoriale italiano in contesti come i Tod Hospitality è quindi fondamentale, per permetterci di crescere e costruire la necessaria fiducia reciproca con albergatori e proprietari di immobili". Leggi di più sull'evento. [post_title] => Tod Hospitality: buona la prima. La formula piace, e molto, a tutti [post_date] => 2023-03-23T13:39:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679578746000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Stare vicino agli operatori e alle aziende, per aiutarli a sfruttare un momento storico importante per il turismo. Un periodo in cui la domanda cerca quello che noi abbiamo in abbondanza: cultura, cibo, tradizioni e valori”. E’ questo il senso di un evento come il primo Travel Open Day Hospitality: il workshop-market place b2b tra albergatori e fornitori dell’ospitalità, organizzato a Urbino da Travel Quotidiano, in collaborazione con Asteres e l’associazione Inside Marche Live. A spiegarne la ratio è Roberto Cioppi, assessore al Turismo della città marchigiana che ha patrocinato la manifestazione, insieme all’associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. "In questo territorio c’è la storia, la cultura, ma anche l’innovazione, rappresentate anche nel luogo in cui ci troviamo, 'Data', che diventerà un luogo di incontro e di riferimento strategico - puntualizza Cioppi - . Da giugno ripartiranno i lavori di riqualificazione che lo renderanno un attrattore unico". “Abbiamo l’esigenza di lavorare in rete con chi fa ricettività e con chi propone prodotti e servizi di qualità per l’hotellerie - aggiunge quindi il presidente di Inside Marche Live, Federico Scaramucci -. Trovo particolarmente importante iniziare qui da Urbino, perché è un territorio dalle potenzialità straordinarie che ha bisogno di proposte innovative. Ringraziamo Travel Quotidiano per aver scelto Urbino per questa prima tappa”. [caption id="attachment_442119" align="aligncenter" width="494"] Lo speech dedicato al revenue management[/caption] In tale contesto, un elemento fondamentale è il fattore comunicazione: fondamentale per dare concretezza a qualsiasi format creativo di ospitalità, sottolinea il direttore editoriale di Travel Quotidiano, Daniela Battaglioni: “Urbino è peraltro solo la prima tappa della nostra serie di appuntamenti con i Tod Hospitality, che si svolgeranno prossimamente in giro per l’Italia. Ma porteremo con noi anche il prezioso know how acquisito in questa edizione, per raccontare il magnifico territorio urbinate al resto della Penisola e a livello internazionale”. Tra i tanti visitatori all’evento marchigiano spicca, in particolare, il nome di Nardo Filippetti: “Fare marketing e fare ricerca di prodotto significa anche capire cosa proporre e a chi”, osserva il presidente del gruppo Lindberg Hotels & Resorts. Ma per creare modelli di turismo economicamente sostenibili serve anche l’appoggio delle istituzioni, è l’appello di Filippetti. Al centro di ogni considerazione c’è il fattore risorse umane, il tema del momento nel mondo dell’ospitalità: “Come si possono crescere delle vere professionalità, quando molte strutture sono in grado di offrire appena tre mesi di lavoro all’anno? E’ un problema enorme, a cui nessun governo ha saputo mai dare risposta. A me è capitato di parlare con molti ministri, soprattutto quando ricoprivo cariche apicali all’interno delle principali organizzazioni di settore, ma ma nessuno mi ha mai ascoltato. Tutti cercano risultati immediati, in grado di portare frutti durante il loro mandato. In tema di formazione e risorse umane, però, occorre ragionare obbligatoriamente sul medio-lungo periodo. Non solo: bisogna anche avere un approccio strategico al settore. Mettere mano al calendario scolastico significherebbe per esempio innescare una vera rivoluzione copernicana per il nostro settore. Un Paese turisticamente evoluto come l’Italia non si potrebbe permettere di far andare le persone in vacanza solo per due mesi all’anno. Generare picchi di domanda di questa portata significa infatti creare inevitabilmente sovraffollamento, peggiorare i livelli del servizio e lavorare con prezzi decisamente poco competitivi”. "Ci troviamo in un luogo molto importante, ‘Data’, che sarà il luogo di incontro della città, una realtà su cui puntiamo molto in ambito accoglienza - spiega il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini: l'evento di oggi rappresenta un'inaugurazione molto importante per questo posto, ringrazio quindi Travel Quotidiano e do il benvenuto agli operatori del nostro territorio. Speriamo che questo momento possa rappresentare la ripartenza della nostra città, dopo un periodo molto difficile per il turismo, segnato dal terremoto e dal Covid. Non dobbiamo dimenticare che il turismo rappresenta, insieme all’Università, l’economia della città di Urbino. Essere ospitali è una necessità per operatori e cittadinanza, per questo accoglieremo tutte le iniziative di formazione ed eventi come questo che verranno in futuro". [gallery columns="4" ids="442122,442127,442141,442123,442124,442125,442126,442128,442134,442136,442129,442130,442131,442132,442133,442135,442137,442138,442139,442140,442142,442151,442143,442144,442145,442146,442147,442148,442149,442150,442154,442153,442155,442156,442157,442158,442159,442160,442161,442162"] [post_title] => Tod Hospitality: a Urbino per fare rete ed esaltare le potenzialità del territorio [post_date] => 2023-03-22T15:44:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => travel-open-day-hospitality [2] => urbino ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Travel Open Day Hospitality [2] => urbino ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679499869000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423991" align="alignleft" width="300"] Luca Patanè[/caption] Il gruppo Uvet ha realizzato con il Centro studi promotor una raccolta mensile sui dati del business travel in Italia. L’esperienza maturata in precedenza con Uvet Travel Index, ha portato il gruppo a decidere di collaborare con il Centro studi promotor per realizzare, analizzare e divulgare una raccolta dati con cadenza mensile. L’obiettivo è quello di fornire un servizio utile agli operatori del business travel. Il gruppo ha deciso di lanciare il Business travel trend (Btt), un indice numerico che rappresenta l’andamento mensile del Business Travel. L’indice si rapporta ai dati del 2019 considerando quest’ultima come il punto da raggiungere. L’attribuzione di obbiettivo ai dati 2019 rappresenterà un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che Btt adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro. La raccolta dati «Con questo Osservatorio e con il Business travel trend che sarà divulgato ogni mese contiamo di avere uno strumento ancora più accurato, preciso e puntuale sui numeri e le tendenze di un settore importante dell’economia italiana come quello del turismo – ha commentato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet – Grazie al supporto del Centro studi promotor saremo in grado di individuare le variazioni mese su mese, oltre a prevedere nel medio periodo tendenze e scenari del mercato». A febbraio il valore registrato dal Btt è molto vicino a quello registrato nel 2019. L’indicazione periodica del Btt, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia. Ma soprattutto l’abitudine alla sua consultazione ci potrà dire in qualsiasi momento se il business travel sta andando meglio o peggio. [post_title] => Il gruppo Uvet lancia l'Osservatorio sul business travel [post_date] => 2023-03-22T14:01:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679493695000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aegean jv con cae per il primo centro di formazione di volo avanzato in grecia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":975,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari disegnati ad hoc ed eventi di formazioni dedicati, come le recenti serate che hanno coinvolto le agenzie di viaggio di Torino e della Brianza. Naar accende i riflettori su alcune aree del Sud degli Stati Uniti, lontane dai circuiti turistici, tramite una serie di iniziative realizzate in collaborazione con Travel South Usa e con il supporto di Latitudes Travel Magazine.\r

\r

\"Partecipiamo da diversi anni alla campagna per la promozione di quest'area meno conosciuta degli Stati Uniti rispetto ad altri luoghi iconici del Paese, ma al contempo ricca di storia e cultura, soprattutto legate alla grande musica e alla lotta per i diritti civili – racconta la product manager Usa di Naar, Erica Melegari -. Quest'anno abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, in particolare sull'aspetto naturalistico di questi Stati, con diversi itinerari che toccano le foreste e i monti Appalachi, le pianure alluvionali che li dividono dall'oceano, le coste e le isole di barriera che creano ambienti ed ecosistemi unici”.","post_title":"Naar spinge sul Sud degli Stati Uniti con itinerari ed eventi formativi ad hoc","post_date":"2023-03-30T09:53:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680170022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption]\r

\r

E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh.\r

\r

Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva.\r

\r

Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio.\r

\r

L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa.","post_title":"Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh","post_date":"2023-03-29T14:54:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680101694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Paolo Bertola e Matteo Ventimiglia[/caption]\r

\r

Si declina in due pacchetti, Basic e Advanced, il nuovo progetto safe & security Travel Risk Global Services ideato da Aci blueteam e Ambimed, per soddisfare le specifiche necessità del personale viaggiante delle aziende clienti della tmc. Il programma offre una gamma di prodotti e servizi integrati, totalmente digitalizzati, per un sistema di supporto flessibile e multicanale, in grado di affrontare in sicurezza i problemi e i pericoli che potrebbero verificarsi nel corso delle trasferte.\r

\r

Il Basic pack include in particolare una travel security & health platform; una mobile application; un assistance center security & health dedicati e attivi 24/7 e un’attività di set-up per la corretta implementazione degli strumenti inclusi all’interno delle procedure aziendali. L'Advanced pack, invece, oltre ai servizi già compresi nel primo, prevede anche due corsi di formazione online Health nel mondo e Security nel mondo, la creazione o l’aggiornamento del protocollo sanitario per l’estero, la valutazione preliminare di strutture ospedaliere e hotel e, infine, una induction medica pre-partenza per acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati al proprio viaggio. Il progetto è inoltre conforme alla Iso 31030:2021, lo standard internazionale sul travel risk management, applicabile come prassi a tutte le aziende con personale che effettua trasferte.\r

\r

“Travel Risk Global Services nasce dalla volontà di ampliare la gamma di servizi forniti alle nostre aziende clienti garantendo una corretta ed efficace gestione globale dei rischi di viaggio tramite tutte le azioni necessarie a mitigare i potenziali pericoli e ad assicurare viaggi in sicurezza – spiega Paolo Bertola, commercial & service delivery director Aci blueteam –. Un progetto che sancisce ulteriormente la vincente partnership con Ambimed”.\r

\r

“Viaggiare in sicurezza rappresenta un tema di grandissima attualità, che ha creato nuove esigenze per i viaggiatori e per le aziende – aggiunge Matteo Ventimiglia, founder & chief executive officer di Ambimed –. Il lavoro di squadra svolto con Aci blueteam ci ha permesso di individuare le necessità dei clienti operanti in diversi settori e di sviluppare un programma in grado di fornire alle aziende con personale viaggiante una soluzione integrata, digitale e capace di rispondere a tutte le necessità di tipo sanitario e di sicurezza”.","post_title":"Aci blueteam e Ambimed lanciano un nuovo programma per il business travel","post_date":"2023-03-29T11:59:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680091180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_361210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption]\r

\r

«I costi delle gite scolastiche sono ormai insostenibili per molte famiglie. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio. Peraltro, le gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte». Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio.\r

\r

«La primavera, il tempo delle partenze degli studenti, arriva adesso. Ma la stagione, dal punto di vista della programmazione, ce la siamo già giocata. Servono allora sostegni e politiche di accompagnamento – prosegue Gattinoni –. Diciamo da tempo che innanzitutto bisogna aiutare le scuole a pianificare i viaggi di istruzione con congruo anticipo in modo da spuntare prezzi più competitivi in sede di prenotazione. Inoltre, sarebbe utile snellire le procedure: è troppo complesso dover rispettare il Codice degli appalti per selezionare i fornitori in sede di organizzazione di una gita. Meglio sarebbe avvalersi del Codice del turismo. Ma soprattutto vanno immaginati aiuti alle famiglie in base all’Isee e vanno incentivati gli insegnanti che decidono di accompagnare i ragazzi in viaggio».\r

\r

«In ogni caso, noi proviamo come sempre a dare il nostro contributo al tavolo ad hoc già avviato dai ministeri del turismo e dell’istruzione con tutti gli stakeholder del settore. Il segmento delle gite scolastiche riceve da noi tutte le attenzioni che merita. Ne va della crescita dei nostri ragazzi – conclude il presidente Fto – e del futuro del nostro Paese». ","post_title":"Fto: turismo scolastico troppo caro. Servono interventi","post_date":"2023-03-29T11:37:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680089844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas e Amadeus consolidano ulteriormente il proprio rapporto con la sigla di un nuovo accordo grazie a cui il vettore scandinavo potrà beneficiare dei vantaggi offerti da Amadeus Altéa nella distribuzione di offerte di merchandising avanzate tramite Ndc.\r

In pratica, gli agenti di viaggio potranno accedere al contenuto Ndc di Sas attraverso Amadeus Travel Platform, che si aggiunge al contenuto non Ndc esistente. Gli agenti continueranno a ricoprire un ruolo fondamentale per Sas e la nuova partnership fornirà la tecnologia per proporre in modo efficace le offerte sul canale travel seller.\r

\"Questo accordo con Amadeus risponde alle nostre esigenze di distribuzione in continua evoluzione, supporta la nostra strategia di business e offre agli agenti di viaggio partner un accesso facile ed efficiente ai contenuti proposti da Sas - ha sottolineato Kati Andersson, VP Digital Transformation del vettore -. Continueremo a fornire agli agenti di viaggio il maggior numero possibile di scelte per accedere alle nostre tariffe e ai nostri contenuti ancillari\".\r

L'utilizzo di Altéa Ndc facilita la distribuzione dei contenuti, in quanto supporta i flussi di prenotazione Ndc end-to-end, dallo shopping all'acquisto al servicing, mentre le compagnie aeree possono personalizzare le offerte utilizzando le più recenti tecniche di merchandising.\r

\"Forte dell'esperienza di Amadeus sia come aggregatore che, come fornitore di IT, siamo in una posizione unica per offrire le migliori soluzioni del settore per entrambe le parti, con l'aggregazione completa del contenuto Ndc e non-Ndc attraverso Amadeus Travel Platform, in grado di offrire nuove funzionalità di distribuzione per le compagnie aeree e la massima efficienza per le agenzie di viaggio\" ha aggiunto Gabriele Rispoli, Direttore Commerciale di Amadeus Italia, Israele, Grecia e Cipro.","post_title":"Sas sigla un nuovo accordo con Amadeus per i servizi Ndc","post_date":"2023-03-28T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679994948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair marca il suo allungo anche su Napoli verso un'estate da 58 rotte di cui 6 nuove verso Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 10 rotte già esistenti (Palermo, Trieste, Tolosa e Valencia). A Capodichino la low cost conta 5 aeromobili basati, con una ricaduta occupazionale di oltre 3.300 posti di lavoro, compresi 150 posti di lavoro nel settore dell'aviazione.\r

Complessivamente quest'estate la compagnia opererà oltre 530 voli settimanali, con una crescita del 90% rispetto al periodo pre-Covid puntando a trasportare da e per la città 3,9 milioni di passeggeri.\r

\"Con 5 aeromobili basati a Napoli - che rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari e sostengono 150 posti di lavoro altamente retribuiti - ha dichiarato il direttore commerciale della low cost, Jason McGuinness - Ryanair continua a garantire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Tuttavia, se Ryanair vuole continuare a crescere e a investire nella Regione, il Comune di Napoli deve revocare la sua proposta di aumento di 2 euro della tassa sui passeggeri in partenza, che renderebbe Napoli uno dei più costosi e inaccessibili aeroporti italiani. La crescita di questa estate per Napoli è subordinata all'eliminazione di questa nuova tassa, garantendo alla Regione di rimanere competitiva rispetto ad altre aree con bassi costi di accesso. Inoltre, chiediamo al Governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale (6,50 euro per passeggero in partenza) da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell'economia turistica italiana.\r

“I numeri di Ryanair confermano la straordinaria connettività dello scalo partenopeo e la sua capacità di slancio all’economia del territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri -. Dopo lo shock pandemico, abbiamo faticosamente ricostruito ed ampliato l’offerta voli, portando visitatori nella nostra Regione ben oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Nell’interesse di tutti e secondo modalità ragionevoli individuate con il Governo, ci auguriamo di risolvere il nodo dell’incremento dell’addizionale comunale, al fine di mantenere gli attuali volumi di traffico e sviluppare contestualmente l’aeroporto di Salerno, che sarà gradualmente operativo a partire dall’anno prossimo\".","post_title":"Ryanair avanza su Napoli: sei nuove rotte e oltre 530 voli alla settimana per la summer","post_date":"2023-03-23T13:57:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679579859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un format interessante, capace di stimolare il confronto one-to-one: l'unico in grado di consentire davvero l'approfondimento di prodotti e servizi, nonché la conoscenza reciproca tra visitatori ed espositori. Le reazioni alla prima edizione dei Travel Open Day Hospitality, organizzata da Travel Quotidiano a Urbino, sono pressoché unanimi: la formula piace, e molto, a tutti. E sono anche apprezzati i contenuti espressi dalle conferenze in programma, in particolare in tema di revenue management, grazie alla collaborazione con una società di consulenza leader in materia come la Franco & Franco di Franco Grasso e Franco Laico.\r

\r

D'Amelia, Tenuta di Tavignano: \"E' bello poter conoscere, parlare e confrontarsi con le aziende del territorio\"\r

\r

\"Un evento organizzato molto bene\", commenta tra gli altri Valentina D'Amelia, hospitality manager della Tenuta di Tavignano di Cingoli, nel maceratese: una proprietà vitivinicola di 230 ettari, dotata anche di uno spazio di quattro camere e cucina per gli ospiti, prenotabile in forma esclusiva. \"Mi è piaciuta in particolare la presentazione iniziale di Franco Laico - aggiunge Valentina D'Amelia -. Ma pure i colloqui con gli espositori sono stati molto interessanti. E' bello poter conoscere, parlare e confrontarsi con le aziende del territorio\".\r

\r

Viola, Businessence: \"Stiamo pensando a una collaborazione per sviluppare il format anche in altre location\"\r

\r

Tra queste c'è per esempio la Businessence della vicina città di Forlì: \"Siamo una società di consulenza che propone servizi di marketing e management a strutture di medio-piccole dimensioni (anche del termale con il brand Voler, ndr), permettendo loro di abbattere i costi per questa tipologia di professionalità - spiega il titolare, Alessio Viola -. Abbiamo deciso di venire qui a Urbino perché vantiamo una buona presenza al Centro-Nord ma nelle Marche non abbiamo ancora clienti. Il format ci piace molto, tanto che stiamo pensando a una collaborazione per svilupparlo anche in altre location. D'altronde l'Italia è un paese con tantissime realtà dall'elevata potenzialità turistica. Serve però più professionalità e l'appoggio delle istituzioni. E questi eventi sono indispensabili per svilupparli entrambi\".\r

\r

Polonara, Asteres: \"La relazione diretta consente di conoscere meglio cosa facciano le aziende presenti\"\r

\r

A spiccare nel contesto dei Tod Hospitality è soprattutto la possibilità, per gli operatori della ricettività, di confrontarsi di persona con i fornitori: \"La relazione diretta consente di conoscere meglio cosa facciano le aziende presenti - sottolinea Ea Polonara, socia fondatrice della società di eventi marchigiana Asteres, che ha collaborato con Travel Quotidiano per l'organizzazione dell'appuntamento urbinate -. Le strutture mi paiono inoltre interessate a relazionarsi con i tour operator incoming: una tendenza che potrebbe generare risvolti inediti, favorendo la crescita dei mercati di riferimento con uno sguardo proiettato anche verso all'estero\".\r

\r

Gardini, Hotel San Souci: \"Il Tod Hospitality mi ha dato una piacevolissima sensazione\"\r

\r

La vede più come un'occasione di formazione l'addetto al ricevimento dell'hotel Sans Souci di Gabicce Mare, Paolo Gardini: \"Mi piace frequentare le manifestazioni di settore. Perché amo il mio lavoro e voglio mantenermi sempre aggiornato. Il Tod Hospitality mi ha dato una piacevolissima sensazione. Ho apprezzato particolarmente l'intervento di Franco Laico, perché rimanendo esclusivamente dietro al bancone della reception non si riesce sempre a capire come si evolve il mondo attorno a te\".\r

\r

Senigaglia, WaterRower: \"I nostri prodotti sono pensati per strutture che puntano su qualità, design e sostenibilità\"\r

\r

E di soluzioni innovative oggi, per la ricettività, ce ne sono davvero tante. Come per esempio gli attrezzi fitness in legno dalla vocazione sostenibile della WaterRower Italia, che distribuisce nel nostro Paese anche i prodotti della NorhD: \"Si tratta di una proposta che ha già avuto un grande successo in Centro e Nord Europa e che sta prendendo piede pure alle nostre latitutidini - racconta il titolare della WaterRower Italia, Massimo Senigaglia -. I nostri prodotti sono pensati soprattutto per strutture medio-piccole che puntano su qualità, design e sostenibilità. Vantiamo una gamma cardio molto completa e un buon catalogo di attrezzi isotonici e per il corpo libero\".\r

\r

Calciolari e Sottocornola, ExWorks Milan: \"Conoscere le pmi in contesti come i Tod Hospitality è fondamentale\"\r

\r

Ancora di consulenza alberghiera si occupa infine la ExWorks Milan di Silvia Calciolari e Oscar Sottocornola: \"Siamo in grado di fornire la nostra expertise strategica per progetti finiti, dalla A alla Z - evidenzia lo stesso Sottocornola -. Io e Silvia abbiamo unito le nostre specifiche professionalità per costruire un know-alberghiero completo. Lei si occupa soprattutto di revnue e marketing, forte della sua esperienza pregressa in alcune delle più importanti compagnie internazionali dell'hotellerie. Io vengo invece dal mondo delle ristrutturazioni aziendali e sono quindi in grado di studiare soluzioni ad hoc per l'efficientamento dei costi e l'aumento delle marginalità di qualsiasi contesto. Una volta messi a posto i flussi di cassa, siamo inoltre in grado di supportare gli imprenditori in progetti più impegnativi, come per esempio gli investimenti real estate, a cui possiamo contribuire in molti modi: dalla leva finanziaria, tramite la collaborazione con banche italiane internazionali, fino all'intervento di fondi e alla possibilità di passare attraverso la quotazione in Borsa\".\r

\r

\"L'Italia è un grande mercato composto da operatori nani, se confrontati con i competitor internazionali - conclude Silvia Calciolari -. A fronte di ciò noi crediamo molto nelle potenzialità delle aggregazioni dal basso. Conoscere le piccole e medie realtà ricettive del tessuto imprenditoriale italiano in contesti come i Tod Hospitality è quindi fondamentale, per permetterci di crescere e costruire la necessaria fiducia reciproca con albergatori e proprietari di immobili\".\r

\r

Leggi di più sull'evento.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tod Hospitality: buona la prima. La formula piace, e molto, a tutti","post_date":"2023-03-23T13:39:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679578746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Stare vicino agli operatori e alle aziende, per aiutarli a sfruttare un momento storico importante per il turismo. Un periodo in cui la domanda cerca quello che noi abbiamo in abbondanza: cultura, cibo, tradizioni e valori”.\r

\r

E’ questo il senso di un evento come il primo Travel Open Day Hospitality: il workshop-market place b2b tra albergatori e fornitori dell’ospitalità, organizzato a Urbino da Travel Quotidiano, in collaborazione con Asteres e l’associazione Inside Marche Live.\r

\r

A spiegarne la ratio è Roberto Cioppi, assessore al Turismo della città marchigiana che ha patrocinato la manifestazione, insieme all’associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. \"In questo territorio c’è la storia, la cultura, ma anche l’innovazione, rappresentate anche nel luogo in cui ci troviamo, 'Data', che diventerà un luogo di incontro e di riferimento strategico - puntualizza Cioppi - . Da giugno ripartiranno i lavori di riqualificazione che lo renderanno un attrattore unico\".\r

\r

“Abbiamo l’esigenza di lavorare in rete con chi fa ricettività e con chi propone prodotti e servizi di qualità per l’hotellerie - aggiunge quindi il presidente di Inside Marche Live, Federico Scaramucci -. Trovo particolarmente importante iniziare qui da Urbino, perché è un territorio dalle potenzialità straordinarie che ha bisogno di proposte innovative. Ringraziamo Travel Quotidiano per aver scelto Urbino per questa prima tappa”.\r

\r

[caption id=\"attachment_442119\" align=\"aligncenter\" width=\"494\"] Lo speech dedicato al revenue management[/caption]\r

\r

\r

In tale contesto, un elemento fondamentale è il fattore comunicazione: fondamentale per dare concretezza a qualsiasi format creativo di ospitalità, sottolinea il direttore editoriale di Travel Quotidiano, Daniela Battaglioni: “Urbino è peraltro solo la prima tappa della nostra serie di appuntamenti con i Tod Hospitality, che si svolgeranno prossimamente in giro per l’Italia. Ma porteremo con noi anche il prezioso know how acquisito in questa edizione, per raccontare il magnifico territorio urbinate al resto della Penisola e a livello internazionale”.\r

\r

\r

\r

Tra i tanti visitatori all’evento marchigiano spicca, in particolare, il nome di Nardo Filippetti: “Fare marketing e fare ricerca di prodotto significa anche capire cosa proporre e a chi”, osserva il presidente del gruppo Lindberg Hotels & Resorts. Ma per creare modelli di turismo economicamente sostenibili serve anche l’appoggio delle istituzioni, è l’appello di Filippetti. Al centro di ogni considerazione c’è il fattore risorse umane, il tema del momento nel mondo dell’ospitalità: “Come si possono crescere delle vere professionalità, quando molte strutture sono in grado di offrire appena tre mesi di lavoro all’anno? E’ un problema enorme, a cui nessun governo ha saputo mai dare risposta. A me è capitato di parlare con molti ministri, soprattutto quando ricoprivo cariche apicali all’interno delle principali organizzazioni di settore, ma ma nessuno mi ha mai ascoltato. Tutti cercano risultati immediati, in grado di portare frutti durante il loro mandato. In tema di formazione e risorse umane, però, occorre ragionare obbligatoriamente sul medio-lungo periodo. Non solo: bisogna anche avere un approccio strategico al settore. Mettere mano al calendario scolastico significherebbe per esempio innescare una vera rivoluzione copernicana per il nostro settore. Un Paese turisticamente evoluto come l’Italia non si potrebbe permettere di far andare le persone in vacanza solo per due mesi all’anno. Generare picchi di domanda di questa portata significa infatti creare inevitabilmente sovraffollamento, peggiorare i livelli del servizio e lavorare con prezzi decisamente poco competitivi”.\r

\r

\"Ci troviamo in un luogo molto importante, ‘Data’, che sarà il luogo di incontro della città, una realtà su cui puntiamo molto in ambito accoglienza - spiega il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini: l'evento di oggi rappresenta un'inaugurazione molto importante per questo posto, ringrazio quindi Travel Quotidiano e do il benvenuto agli operatori del nostro territorio. Speriamo che questo momento possa rappresentare la ripartenza della nostra città, dopo un periodo molto difficile per il turismo, segnato dal terremoto e dal Covid. Non dobbiamo dimenticare che il turismo rappresenta, insieme all’Università, l’economia della città di Urbino. Essere ospitali è una necessità per operatori e cittadinanza, per questo accoglieremo tutte le iniziative di formazione ed eventi come questo che verranno in futuro\".\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"442122,442127,442141,442123,442124,442125,442126,442128,442134,442136,442129,442130,442131,442132,442133,442135,442137,442138,442139,442140,442142,442151,442143,442144,442145,442146,442147,442148,442149,442150,442154,442153,442155,442156,442157,442158,442159,442160,442161,442162\"]\r

\r

","post_title":"Tod Hospitality: a Urbino per fare rete ed esaltare le potenzialità del territorio","post_date":"2023-03-22T15:44:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","travel-open-day-hospitality","urbino"],"post_tag_name":["In evidenza","Travel Open Day Hospitality","urbino"]},"sort":[1679499869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Patanè[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet ha realizzato con il Centro studi promotor una raccolta mensile sui dati del business travel in Italia.\r

\r

L’esperienza maturata in precedenza con Uvet Travel Index, ha portato il gruppo a decidere di collaborare con il Centro studi promotor per realizzare, analizzare e divulgare una raccolta dati con cadenza mensile. L’obiettivo è quello di fornire un servizio utile agli operatori del business travel.\r

\r

Il gruppo ha deciso di lanciare il Business travel trend (Btt), un indice numerico che rappresenta l’andamento mensile del Business Travel. L’indice si rapporta ai dati del 2019 considerando quest’ultima come il punto da raggiungere. L’attribuzione di obbiettivo ai dati 2019 rappresenterà un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che Btt adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.\r

La raccolta dati\r

«Con questo Osservatorio e con il Business travel trend che sarà divulgato ogni mese contiamo di avere uno strumento ancora più accurato, preciso e puntuale sui numeri e le tendenze di un settore importante dell’economia italiana come quello del turismo – ha commentato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet – Grazie al supporto del Centro studi promotor saremo in grado di individuare le variazioni mese su mese, oltre a prevedere nel medio periodo tendenze e scenari del mercato».\r

\r

A febbraio il valore registrato dal Btt è molto vicino a quello registrato nel 2019. L’indicazione periodica del Btt, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia. Ma soprattutto l’abitudine alla sua consultazione ci potrà dire in qualsiasi momento se il business travel sta andando meglio o peggio.","post_title":"Il gruppo Uvet lancia l'Osservatorio sul business travel","post_date":"2023-03-22T14:01:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1679493695000]}]}}