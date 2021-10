Aci Europe: la ripresa complessiva del traffico aereo nel 2025

Secondo Aci Europe il recupero del trasporto aereo ai livelli pre-pandemia non si realizzerà prima del 2025. Dalle previsioni formulate in occasione dell’assemblea generale, emerge che quest’anno il settore chiuderà con un -60% rispetto ai livelli del 2019 ed il prossimo a -32%, grazie alla ripresa del traffico transatlantico ed all’allentamento delle restrizioni sul lungo raggio, in particolare recuperando pienamente i livelli pre-pandemia solo nel 2025.

«Il ripristino completo dei viaggi senza vincoli è ancora molto lontano e sembra destinato a realizzarsi in modo irregolare e volatile, condizionato dagli ulteriori progressi nelle vaccinazioni e dall’evoluzione della situazione epidemiologica», ha spiegato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe. «Il livello della domanda non espressa è sbalorditivo”, ma ci sono anche fattori dal lato dell’offerta che rallentano il ritmo della ripresa, come i ridimensionamenti di flotte e personale attuati dalle compagnie aeree e l’elevato costo dei carburanti.

Dai dati di Aci Europe si evince che gli aeroporti europei perderanno 1,26 miliardi di passeggeri quest’anno, (-62% sui livelli pre-pandemia).

Quello del trasporto aereo in Europa è un mercato che evidenzia una doppia velocità di ripresa: gli aeroporti UE hanno fatto segnare un -69% sui livelli del 2029, con picchi estivi che hanno raggiunto un -50%, mentre gli aeroporti al di fuori della UE hanno registrato un -34% rispetto al 2019 con picchi nei mesi estivi a -21%.