Accordo FS e Aeroporti di Roma per lo sviluppo intermodalità treno-aereo

Stretto stamattina nell’aeroporto di Fiumicino un accordo tra FS-Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione tra il treno e l’aereo. Il progetto che favorisce la transizione a smart hub degli aeroporti gestiti da AdR, punta al potenziamento dei servizi di connessione diretta di Alta Velocità tra lo scalo di Fiumicino e il Sud Italia e l’accelerazione degli attuali servizi con il Nord del Paese.

Alla presentazione dell’intesa, all’aeroporto Leonardo da Vinci, sono intervenuti gli amministratori delegati firmatari dell’accordo, Marco Troncone di Aeroporti di Roma, e Luigi Ferraris del Gruppo FS Italiane, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

«Quello di oggi è un accordo strategico e pragmatico con risultati nel lungo termine ma anche nell’immediato per lo sviluppo dell’integrazione tra treno e aereo», ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.

Luigi Ferraris, amministratore delegato Gruppo FS Italiane ha evidenziato che l’accordo è volta a creare una convergenza di obiettivi, generando benefici per entrambi i settori e per il sistema della mobilità in generale. «E’ una testimonianza dell’impegno del Gruppo FS Italiane per facilitare le connessioni fra le principali porte di accesso del Paese come stazioni, aeroporti e porti».