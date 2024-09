Volver Tour Operator, Giappone, Usa e Mare Italia le mete più gettonate Nel chiudere la stagione Volver Tour Operator fa un primo bilancio: attualmente 3 milioni di euro provengono dai viaggi d’istruzione e 2 milioni dai gruppi adulti. L’obiettivo è raggiungere i 7 milioni di fatturato annuo. Le destinazioni più gettonate sono state il Giappone, gli Stati Uniti, il Marocco e il Mare Italia, mentre il mare su Grecia e Spagna è stato meno vivace ed attrattivo. «Tra i nuovi trend – spiega Giada Marabotto fondatrice e titolare dell’operatore ligure – c’è sicuramente la Corea. La clientela oggi chiede escursioni ed esperienze particolari in aggiunta al semplice volo + hotel. Per questo continueremo a puntare su guide tematiche anche sulle destinazioni principali». E’ sempre più importante (e richiesta) la personalizzazione del viaggio e Volver vende poco ‘da catalogo’ e molto su misura: il viaggiatore è sempre più informato e desidera esperienze ad hoc per le sue esigenze. Non solo ma all’interno del tour operator è molto attiva una specializzazione per target, più che per destinazione, in poche parole quasi ognuna delle risorse si dedica a una tipologia specifica di viaggi. Condividi

