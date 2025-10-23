Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly. «Al 21 settembre – ha affermato Hagen – Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell’intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi». «Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda – ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori». Il focus della compagnia Il focus della compagnia resta concentrato sull’Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell’Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all’inizio di quest’anno dall’incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione. Al momento di battezzare l’Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l’equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly. «Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi». «Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori». Il focus della compagnia Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione. Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur». [post_title] => Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo [post_date] => 2025-10-23T13:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761224783000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliora ulteriormente l'esperienza dei passeggeri all'aeroporto di Roma Fiumicino grazie al debutto del Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale. Aeroporti di Roma propone una soluzione all'avanguardia, sviluppata in collaborazione con Amazon Web Services (Aws) e Storm Reply, risponde concretamente alle esigenze più urgenti dei viaggiatori fornendo informazioni e supporto in tempo reale. Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. Disponibile tramite il chatbot WhatsApp di Adr e il sito web ufficiale, il nuovo tool digitale - attraverso la mascotte ufficiale di Aeroporti di Roma Adryx - permette ai viaggiatori di rimanere informati in ogni fase del proprio percorso, fornendo loro aggiornamenti in tempo reale sui voli, indicazioni sui servizi aeroportuali e raccomandazioni personalizzate per un'esperienza piacevole all’interno dei terminal. «Dal primo 'Buongiorno' all'ultimo 'Arrivederci', ci impegniamo a offrire un'esperienza di viaggio fluida che combini l'ospitalità italiana all'innovazione tecnologica - ha dichiarato Emanuele Calà, senior vice president transformation & technology di Aeroporti di Roma -. Il Virtual Assistant rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale, consentendoci di fornire supporto personalizzato ai circa 50 milioni di viaggiatori che transitano dai nostri aeroporti, assicurando che il loro primo e ultimo momento di contatto con la città sia confortevole ed efficiente». Le funzionalità principali del Virtual Assistant che interagisce naturalmente con i passeggeri Adr attraverso messaggi testuali o vocali includono: informazioni sui voli in tempo reale; disponibilità dei posti auto: i viaggiatori possono verificare dove parcheggiare la propria auto in aeroporto; informazioni sui servizi di trasporto: bus, taxi, treni per arrivare o partire dall'aeroporto; raccomandazioni sui servizi dei Terminal: ristoranti, negozi, centri commerciali e altro ancora. Tracciamento bagagli: informazioni precise sui punti di ritiro e sullo stato dei bagagli; assistenza per le coincidenze: guida personalizzata per i viaggiatori che effettuano voli in coincidenza. Supporto multilingue: comunicazione in più lingue per assistere i diversi viaggiatori internazionali di Roma. Ulteriori funzionalità in arrivo nei prossimi mesi. [post_title] => Adr: a Roma Fiumicino debutta il Virtual Assistant dotato di Ia [post_date] => 2025-10-23T12:54:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761224088000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo. Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte. Verso il futuro «Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale». «Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica». [post_title] => Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine [post_date] => 2025-10-23T12:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761223460000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton. Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager. La nave Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo. All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari. [post_title] => Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou [post_date] => 2025-10-23T12:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761222196000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanza a pieno ritmo il rinnovo dell’aeroporto di Genova, frutto di un investimento di 12,6 milioni di euro che, entro il 2026, renderà il Colombo uno scalo interamente ammodernato. Nei giorni scorsi è entrata in esercizio la nuova area dedicata all’autonoleggio al piano arrivi dell’aerostazione. Il nuovo spazio, di circa 300 mq, si configura come una sala di attesa comune moderna e luminosa, dotata di sedute e informativa voli sulla quale si affacciano i desk di nove società di rent a car (una in più rispetto alla precedente configurazione), tutti realizzati ex novo con i rispettivi stili architettonici. Lo spostamento delle società di autonoleggio nella nuova sala, più vicina ai parcheggi degli autoveicoli, consentirà di ampliare e ristrutturare l’attuale area arrivi, mettendo a disposizione spazi maggiori per i passeggeri e per i relativi servizi. La realizzazione della nuova hall costituisce la prima delle prossime fasi di ammodernamento del terminal attuale che prevederanno: entro fine marzo 2026 la realizzazione, di nuovi punti bar/ristorante, situati rispettivamente presso il piano partenze – area check-in – e nelle sale d’imbarco domestiche/comunitarie, nonché apertura della nuova Sala Vip dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e collocata al piano superiore, dotata di terrazza panoramica. Entro fine aprile 2026: realizzazione della nuova linea check-in presso il salone partenze (22), con postazioni self-service. Entro fine giugno 2026: riqualificazione completa delle sale di imbarco destinate ad ospitare i voli domestici e comunitari. Sarà poi la volta delle sale di imbarco internazionali, con l’installazione di nuove postazioni di controllo di frontiera, attrezzate con i nuovi “e-gates”, varchi automatici per il controllo passaporti, per accelerare le procedure di imbarco. Nel corso del 2026 saranno inoltre riqualificate l’area arrivi con la realizzazione di un nuovo bar e di nuovi spazi di attesa e l’area per i controlli di frontiera in arrivo, che verrà anch’essa dotata di sportelli “e-gates”. "A fine lavori di restyling il Colombo sarà pronto a giocare il proprio campionato in una nuova e più importante categoria, consapevole dei suoi punti di forza e delle potenzialità turistiche del territorio che serve - commenta Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova. Stiamo investendo in infrastrutture, servizi e tecnologia per scendere in campo e affrontare la partita della competitività con scali più affermati con ottimismo e la giusta ambizione di crescita". "L’entrata in funzione della nuova area autonoleggio rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di rinnovamento finalizzato a rendere l’Aeroporto di Genova sempre più accogliente e funzionale per i passeggeri e attrattivo per le compagnie - ha dichiarato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Siamo consapevoli che i lavori di ampliamento e ammodernamento dello scalo possano generare qualche disagio, seppur contenuto, ai viaggiatori. Per questo motivo ci stiamo impegnando al massimo per rispettare le tempistiche condivise con l’obiettivo di rendere lo scalo genovese all’altezza delle potenzialità di Genova e della Liguria". [post_title] => Aeroporto Genova: il rinnovo sarà completo per fine 2026. Pronta la nuova area rent a car [post_date] => 2025-10-23T09:28:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761211694000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Las Vegas è la prima nuova destinazione di Air France per l'operativo dell'estate 2026: dal prossimo 15 aprile, la compagnia collegherà Parigi-Charles de Gaulle alla città del Nevada, con tre frequenze alla settimana - il lunedì, mercoledì e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900. Lo schedule prevede partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:40, arrivo a Las Vegas alle 15:35; rientro da Las Vegas alle 17:50, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:05 del giorno successivo. Las Vegas diventerà la 19ª destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26ª in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C. La destinazione è inoltre, servita tutto l’anno da Klm, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol. [post_title] => Las Vegas debutterà nel network di Air France, dal 15 aprile [post_date] => 2025-10-23T09:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761211438000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone. Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre. Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese. L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière. È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano. Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono». Chiara Ambrosioni [post_title] => French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature [post_date] => 2025-10-22T11:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761134092000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys organizzerà un viaggio in anteprima della sua terza nave, l'Explora III , il prossimo anno, prima della crociera inaugurale del 3 agosto 2026. La crociera di anteprima di cinque notti salperà il 24 luglio da Genova per arrivare a Civitavecchia. In programma soste a Marsiglia, Saint-Tropez, Villenfranche-sur-Mer e Livorno. Una crociera speciale Gli ospiti, come riporta Travelweekly, potranno incontrare i membri del team dirigenziale della compagnia di crociere e i progettisti della nave. La crociera inaugurale di Explora III si svolgerà invece, come già anticipato, dal 3 al 10 agosto, e si svilupperà sulla tratta da Barcellona a Lisbona. [post_title] => Explora Journeys: crociera "in anteprima" per Explora III [post_date] => 2025-10-22T09:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761127166000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scenic Luxury Cruises & Tours aggiunge un terzo superyacht alla sua flotta: lo Scenic Ikon. La nave da 270 ospiti debutterà nell'aprile 2028 ed è in costruzione in Croazia. Le 135 suite dell'Ikon, distribuite su cinque ponti, avranno una superficie che varia dai 34 ai 254 metri quadrati. Come riporta Travelweekly, con i suoi 203 metri di lunghezza, la nave sarà più grande degli altri due yacht della flotta, lo Scenic Eclipse I e II. Queste imbarcazioni possono ospitare anche meno passeggeri, con una capacità massima di 228 persone. La nave avrà 15 ristoranti e una spa su due livelli. Sarà dotata di due elicotteri, un sottomarino e gommoni Zodiac. Nel suo primo anno, la Scenic Ikon percorrerà itinerari che toccheranno il Mediterraneo, l'Egitto, l'Antartide, il Cile, le isole Falkland, Dakar e le isole di Capo Verde. Partenza inaugurale già sold out Le prenotazioni sono aperte e la partenza inaugurale da Venezia (nella foto) è già esaurita. Inoltre, Emerald Cruises & Tours, marchio gemello di Scenic, ha annunciato in precedenza che amplierà la sua flotta oceanica con lo yacht Emerald Kaia, che verrà varato l'anno prossimo, e con Emerald Raiya ed Emerald Xara in arrivo nel 2027. [post_title] => Ikon, arriva il terzo superyacht di Scenic Luxury Cruises [post_date] => 2025-10-21T12:42:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761050563000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viking honir in arrivo la centesima nave del gruppo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":164,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1001,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. \r

E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly.\r

\r

«Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi».\r

\r

«Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori».\r

Il focus della compagnia\r

Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. \r

\r

La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione.\r

\r

Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur».\r

\r

","post_title":"Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo","post_date":"2025-10-23T13:06:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761224783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliora ulteriormente l'esperienza dei passeggeri all'aeroporto di Roma Fiumicino grazie al debutto del Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale.\r

\r

Aeroporti di Roma propone una soluzione all'avanguardia, sviluppata in collaborazione con Amazon Web Services (Aws) e Storm Reply, risponde concretamente alle esigenze più urgenti dei viaggiatori fornendo informazioni e supporto in tempo reale.\r

\r

Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. Disponibile tramite il chatbot WhatsApp di Adr e il sito web ufficiale, il nuovo tool digitale - attraverso la mascotte ufficiale di Aeroporti di Roma Adryx - permette ai viaggiatori di rimanere informati in ogni fase del proprio percorso, fornendo loro aggiornamenti in tempo reale sui voli, indicazioni sui servizi aeroportuali e raccomandazioni personalizzate per un'esperienza piacevole all’interno dei terminal.\r

\r

«Dal primo 'Buongiorno' all'ultimo 'Arrivederci', ci impegniamo a offrire un'esperienza di viaggio fluida che combini l'ospitalità italiana all'innovazione tecnologica - ha dichiarato Emanuele Calà, senior vice president transformation & technology di Aeroporti di Roma -. Il Virtual Assistant rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale, consentendoci di fornire supporto personalizzato ai circa 50 milioni di viaggiatori che transitano dai nostri aeroporti, assicurando che il loro primo e ultimo momento di contatto con la città sia confortevole ed efficiente».\r

\r

Le funzionalità principali del Virtual Assistant che interagisce naturalmente con i passeggeri Adr attraverso messaggi testuali o vocali includono: informazioni sui voli in tempo reale; disponibilità dei posti auto: i viaggiatori possono verificare dove parcheggiare la propria auto in aeroporto; informazioni sui servizi di trasporto: bus, taxi, treni per arrivare o partire dall'aeroporto; raccomandazioni sui servizi dei Terminal: ristoranti, negozi, centri commerciali e altro ancora. Tracciamento bagagli: informazioni precise sui punti di ritiro e sullo stato dei bagagli; assistenza per le coincidenze: guida personalizzata per i viaggiatori che effettuano voli in coincidenza. Supporto multilingue: comunicazione in più lingue per assistere i diversi viaggiatori internazionali di Roma. Ulteriori funzionalità in arrivo nei prossimi mesi.\r

\r

","post_title":"Adr: a Roma Fiumicino debutta il Virtual Assistant dotato di Ia","post_date":"2025-10-23T12:54:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761224088000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo.\r

\r

Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte.\r

Verso il futuro\r

«Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale».\r

\r

«Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine","post_date":"2025-10-23T12:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761223460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton.\r

\r

Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager.\r

La nave\r

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.\r

\r

All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.\r

\r

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.\r

\r

\r

\r

Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.","post_title":"Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou","post_date":"2025-10-23T12:23:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761222196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanza a pieno ritmo il rinnovo dell’aeroporto di Genova, frutto di un investimento di 12,6 milioni di euro che, entro il 2026, renderà il Colombo uno scalo interamente ammodernato.\r

\r

Nei giorni scorsi è entrata in esercizio la nuova area dedicata all’autonoleggio al piano arrivi dell’aerostazione. Il nuovo spazio, di circa 300 mq, si configura come una sala di attesa comune moderna e luminosa, dotata di sedute e informativa voli sulla quale si affacciano i desk di nove società di rent a car (una in più rispetto alla precedente configurazione), tutti realizzati ex novo con i rispettivi stili architettonici.\r

\r

Lo spostamento delle società di autonoleggio nella nuova sala, più vicina ai parcheggi degli autoveicoli, consentirà di ampliare e ristrutturare l’attuale area arrivi, mettendo a disposizione spazi maggiori per i passeggeri e per i relativi servizi.\r

\r

La realizzazione della nuova hall costituisce la prima delle prossime fasi di ammodernamento del terminal attuale che prevederanno: entro fine marzo 2026 la realizzazione, di nuovi punti bar/ristorante, situati rispettivamente presso il piano partenze – area check-in – e nelle sale d’imbarco domestiche/comunitarie, nonché apertura della nuova Sala Vip dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e collocata al piano superiore, dotata di terrazza panoramica.\r

Entro fine aprile 2026: realizzazione della nuova linea check-in presso il salone partenze (22), con postazioni self-service. Entro fine giugno 2026: riqualificazione completa delle sale di imbarco destinate ad ospitare i voli domestici e comunitari.\r

\r

Sarà poi la volta delle sale di imbarco internazionali, con l’installazione di nuove postazioni di controllo di frontiera, attrezzate con i nuovi “e-gates”, varchi automatici per il controllo passaporti, per accelerare le procedure di imbarco. Nel corso del 2026 saranno inoltre riqualificate l’area arrivi con la realizzazione di un nuovo bar e di nuovi spazi di attesa e l’area per i controlli di frontiera in arrivo, che verrà anch’essa dotata di sportelli “e-gates”.\r

\r

\r

\"A fine lavori di restyling il Colombo sarà pronto a giocare il proprio campionato in una nuova e più importante categoria, consapevole dei suoi punti di forza e delle potenzialità turistiche del territorio che serve - commenta Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova. Stiamo investendo in infrastrutture, servizi e tecnologia per scendere in campo e affrontare la partita della competitività con scali più affermati con ottimismo e la giusta ambizione di crescita\".\r

\r

\"L’entrata in funzione della nuova area autonoleggio rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di rinnovamento finalizzato a rendere l’Aeroporto di Genova sempre più accogliente e funzionale per i passeggeri e attrattivo per le compagnie - ha dichiarato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Siamo consapevoli che i lavori di ampliamento e ammodernamento dello scalo possano generare qualche disagio, seppur contenuto, ai viaggiatori. Per questo motivo ci stiamo impegnando al massimo per rispettare le tempistiche condivise con l’obiettivo di rendere lo scalo genovese all’altezza delle potenzialità di Genova e della Liguria\".\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova: il rinnovo sarà completo per fine 2026. Pronta la nuova area rent a car","post_date":"2025-10-23T09:28:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761211694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Las Vegas è la prima nuova destinazione di Air France per l'operativo dell'estate 2026: dal prossimo 15 aprile, la compagnia collegherà Parigi-Charles de Gaulle alla città del Nevada, con tre frequenze alla settimana - il lunedì, mercoledì e sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A350-900.\r

\r

Lo schedule prevede partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:40, arrivo a Las Vegas alle 15:35; rientro da Las Vegas alle 17:50, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:05 del giorno successivo.\r

Las Vegas diventerà la 19ª destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26ª in Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington D.C.\r

La destinazione è inoltre, servita tutto l’anno da Klm, con fino a 7 voli settimanali da Amsterdam-Schiphol.","post_title":"Las Vegas debutterà nel network di Air France, dal 15 aprile","post_date":"2025-10-23T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761211438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys organizzerà un viaggio in anteprima della sua terza nave, l'Explora III , il prossimo anno, prima della crociera inaugurale del 3 agosto 2026. La crociera di anteprima di cinque notti salperà il 24 luglio da Genova per arrivare a Civitavecchia. In programma soste a Marsiglia, Saint-Tropez, Villenfranche-sur-Mer e Livorno.\r

\r

Una crociera speciale\r

Gli ospiti, come riporta Travelweekly, potranno incontrare i membri del team dirigenziale della compagnia di crociere e i progettisti della nave.\r

\r

La crociera inaugurale di Explora III si svolgerà invece, come già anticipato, dal 3 al 10 agosto, e si svilupperà sulla tratta da Barcellona a Lisbona.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys: crociera \"in anteprima\" per Explora III","post_date":"2025-10-22T09:59:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761127166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scenic Luxury Cruises & Tours aggiunge un terzo superyacht alla sua flotta: lo Scenic Ikon. La nave da 270 ospiti debutterà nell'aprile 2028 ed è in costruzione in Croazia. \r

Le 135 suite dell'Ikon, distribuite su cinque ponti, avranno una superficie che varia dai 34 ai 254 metri quadrati.\r

\r

Come riporta Travelweekly, con i suoi 203 metri di lunghezza, la nave sarà più grande degli altri due yacht della flotta, lo Scenic Eclipse I e II. Queste imbarcazioni possono ospitare anche meno passeggeri, con una capacità massima di 228 persone. La nave avrà 15 ristoranti e una spa su due livelli. Sarà dotata di due elicotteri, un sottomarino e gommoni Zodiac. Nel suo primo anno, la Scenic Ikon percorrerà itinerari che toccheranno il Mediterraneo, l'Egitto, l'Antartide, il Cile, le isole Falkland, Dakar e le isole di Capo Verde.\r

Partenza inaugurale già sold out\r

Le prenotazioni sono aperte e la partenza inaugurale da Venezia (nella foto) è già esaurita.\r

\r

Inoltre, Emerald Cruises & Tours, marchio gemello di Scenic, ha annunciato in precedenza che amplierà la sua flotta oceanica con lo yacht Emerald Kaia, che verrà varato l'anno prossimo, e con Emerald Raiya ed Emerald Xara in arrivo nel 2027. \r

\r

","post_title":"Ikon, arriva il terzo superyacht di Scenic Luxury Cruises","post_date":"2025-10-21T12:42:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761050563000]}]}}