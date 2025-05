Viaggialdo debutta nelle fila di Fto. Aperte le vendite del Capodanno 2026 Viaggialdo aderisce a Fto – Federazione Turismo Organizzato, consolidando il proprio impegno nel garantire standard qualitativi sempre più elevati e una rappresentanza attiva nelle dinamiche di settore. “L’adesione a Fto rappresenta per noi un passo naturale nella crescita di Viaggialdo: crediamo fortemente nel valore del fare sistema e nel confronto costruttivo tra operatori – commenta Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo Srl (nella foto) -. Allo stesso tempo, continuiamo a investire in una programmazione che unisca affidabilità e originalità, con partenze garantite, voli in vuoto pieno e itinerari disegnati su misura per il cliente italiano. L’Oman, in particolare, sta riscuotendo un grande interesse e abbiamo deciso di puntare su questa destinazione in modo strutturato, offrendo esperienze autentiche, soggiorni in campi tendati e un’assistenza in loco qualificata e sempre presente”. Il tour operator allunga quindi lo sguardo a fine anno, aprendo le vendite per la programmazione Capodanno 2025-2026, con voli in vuoto pieno verso alcune delle destinazioni più richieste come Maldive, Dubai, Marocco, Singapore abbinato – in alternativa – a Thailandia, Bali e Malesia, e infine Oman. Tutti i posti volo possono essere utilizzati per partenze individuali e per i tour a partenza garantita in esclusiva Viaggialdo, con un’accurata selezione di itinerari e servizi pensati per il viaggiatore italiano.

Grande attenzione è riservata all’Oman, destinazione sempre più ambita dal mercato. Già da ottobre 2025, l’operatore propone partenze garantite con volo incluso e tour unici, a cui si aggiungono: tour a partenza garantita ogni settimana fino a ottobre 2026; nuovi tour su misura personalizzabili; tour experience con soggiorni in campi tendati nel deserto, per vivere l’Oman più autentico; assistenza in loco garantita grazie alla presenza di personale Viaggialdo residente a Muscat, di lingua italiana. Per il Capodanno due partenze in esclusiva con voli da Milano e Roma e tour costruititi per permettere la scoperta di angoli del paese ancora fuori dai classici circuiti. Condividi

