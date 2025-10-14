Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026. «Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza. App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente. Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura. L’Astrolabio – che nel 2026 compirà 40 anni – si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026. «Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza. App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente. Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura. L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo». [post_title] => Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend [post_date] => 2025-10-14T13:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estate-2026 [1] => vacanze-studio ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estate 2026 [1] => vacanze studio ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760449426000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Msc nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda»: è arrivata a stretto giro di posta la smentita del colosso mondiale della logistica in merito a indiscrezioni di stampa che ne anticipavano l'interesse ad acquisire una quota o addirittura il totale controllo del capitale di easyJet. Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l'articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti - a livello preliminare - ad acquisire il controllo del vettore britannico. Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia. «EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione - osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) - (...) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento». Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell'industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un'attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all'attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure». [post_title] => EasyJet nell'orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce [post_date] => 2025-10-14T13:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760448988000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499160" align="alignleft" width="300"] Fabio Primerano[/caption] Una grande opportunità, da cogliere nel migliore dei modi. Ma anche un pericoloso boomerang nel caso i risultati si rivelino inferiori alle attese: le Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma nel febbraio 2026, consentiranno a otto destinazioni in tre regioni di fare luce sulle eccellenze del proprio territorio. Sportive, enogastronomiche, naturalistiche o legate alle tradizioni locali. «Non vediamo l'ora che si cominci - commenta il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano -. E' già stato venduto il 60% circa dei biglietti per assistere alle gare e, tenuto conto che a volte a un biglietto possono corrispondere più persone, il numero dei visitatori in arrivo nel nostro Paese è stimato dai 3,5 ai 4,5 milioni di persone». Una visibilità da sfruttare Numeri importanti, che hanno indotto gli operatori del settore a prevedere una domanda che sarà superiore all'offerta di posti letto, anche se Primerano getta acqua sul fuoco: «Al sold out di alcune destinazioni come Livigno o Bormio, corrisponde invece un andamento diverso in altre zone. Milano sta ad esempio andando bene, ma non prevedo il tutto esaurito. Comunque, a tutti noi interessa un turismo di qualità, fondamentale per scoprire i territori e creare repeater disposti a tornare post evento. Inoltre, l'impatto mediatico sarà enorme e turisti provenienti da mercati chiave come quelli nordamericano o nordeuropeo potrebbero mettere in calendario un viaggio nei prossimi anni». Sull'impennata delle tariffe alberghiere, poi, Primerano è categorico: «Non bisogna guardare al prezzo medio per camera registrato nel periodo delle Olimpiadi - spiega il presidente -, bensì alla curva della distribuzione delle tariffe. Solo su Milano, il 50% delle offerte presenta quote sotto i 500 euro. I prezzi si stanno ulteriormente assestando e prevedo che entro fine ottobre si assisterà alla loro "normalizzazione"». [post_title] => Primerano, Federalberghi Lombardia: «Per le Olimpiadi puntiamo su un turismo di qualità» [post_date] => 2025-10-14T13:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760448530000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air introdurrà una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino, a cominciare dal 2 giugno 2026: il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, con Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili attraverso tutti i canali distributivi della low cost. Fiumicino è la più grande base di Wizz Air in Italia, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall'annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell'aumento di 5 rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questo nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all'interno del network italiano del vettore. Quest'anno Wizz Air ha operato oltre 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 5,3 milioni di passeggeri (+5,6% rispetto all'anno scorso) con un load factor di quasi il 92% (+2,8% rispetto all'anno scorso). Dall'inizio delle operazioni, la low cost ha accolto oltre 25,6 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest'anno i posti in vendita nella Capitale sono 7,4 milioni. [post_title] => Wizz Air aggiunge una nuova rotta verso Podgorica da Roma Fiumicino [post_date] => 2025-10-14T12:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760445303000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area. «Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere». Il bello delle esperienze Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono [post_date] => 2025-10-14T12:11:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760443863000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Intercettare la domanda nel momento in cui arriva»: sembra un fatto scontato, che mette in luce tuttavia una delle maggiori criticità del mercato, spesso poco dinamico nella gestione dei flussi. A spiegare il necessario cambio di strategia è Claudio Asborno, head of tour operator department di CartOrange, che segnala come «i prossimi anni continueranno a essere caratterizzati da una domanda altalenante, con repentini cambi di direzione indotti da fattori legati a situazione geopolitica, inflazione e capacità di spesa delle famiglie. Per questo occorre strutturarsi per rispondere velocemente con soluzioni di qualità e in questo senso tecnologia e integrazione verticale per un controllo diretto della filiera fanno la differenza». Asborno si riferisce innanzitutto alla presenza della rete di consulenti di viaggio CartOrange, che possono beneficiare delle proposte del t.o. interno al gruppo. Ma il manager punta l'attenzione anche sullo sviluppo di una piattaforma che consenta agli adv di essere indipendenti e di ottenere risposte in tempi brevissimi. «In tre anni abbiamo più che triplicato il fatturato t.o. e quest'anno, a oggi, abbiamo trasportato circa 2.500 passeggeri, con un fatturato che a fine agosto era pari a 12 milioni di euro (+26% sul 2024)». E se attualmente i ricavi provenienti dalla divisione tour operating producono circa il 25% del fatturato totale di gruppo, l'obiettivo è più ambizioso, con la previsione di arrivare nel 2026 a circa 15 milioni di euro. Qualità al centro «La differenza la fa la qualità - insiste Asborno -. Una qualità che dobbiamo garantire ai nostri oltre 400 consulenti di viaggio, che passa anche dall'ampliamento del prodotto». Ecco allora che accanto agli "storici" Stati Uniti e Giappone, fanno capolino nuove destinazioni come Filippine, Madagascar e Sri Lanka, che proprio in questi giorni verrà rilanciato anche in abbinamento alle Maldive. «Il nostro core business resta legato ai viaggi di nozze, che muovono il 60% circa dei volumi - aggiunge il manager -. Partecipando a una settantina di fiere sposi riusciamo ad avere un termometro preciso sui trend del futuro. In generale, quest'anno abbiamo registrato la forte ripresa dell'Africa australe, Namibia in primis, e abbiamo assistito alla corsa del Giappone, che ha scalzato gli States dal podio dei più venduti». [post_title] => CartOrange, Asborno: «La domanda va colta e intercettata con velocità» [post_date] => 2025-10-14T11:56:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760442976000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati. In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024». Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale. Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat. Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam. «Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore». [post_title] => L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo [post_date] => 2025-10-14T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760442957000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Begin Hotels, la collezione di alberghi creata dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, festeggia i 10 anni di vita e guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso e mirato. L’occasione per parlarne è stata la serata di celebrazione del decennale organizzata presso il Seebay Hotel di Portonovo, a cui hanno partecipato le autorità locali e i principali partner del gruppo. Immerso nel parco naturale della baia di Portonovo, a pochi chilometri da Ancona, il Seebay è stato il primo albergo della collezione, a cui hanno fatto seguito le acquisizioni (in alcuni casi in proprietà, in altri in gestione) del Seeport Hotel affacciato sul porto di Ancona, di un albergo a Ferrara, di tre strutture a Trieste, e, da ultimo, di un albergo a San Martino di Castrozza. Come il fondatore e presidente Piero Guidi ha ribadito nel corso della serata: «The Begin Hotels non è una catena ma una “collezione” di alberghi, ognuno dotato della sua propria anima, collegata al luogo in cui si trova e all’ambiente con cui interagisce». Boutique hotel (in media, fra le 50 e le 70 stanze) fortemente radicati nel loro territorio, insomma, che rifuggono dalla standardizzazione. Attività di scouting Le acquisizioni inanellate nei primi 10 anni di attività sono state il frutto di un accurato scouting effettuato a livello nazionale, in cui Guidi è stato affiancato da Loredana Pistonesi, chief financial officer del gruppo. Le località in cui si trovano gli alberghi (Ancona e il Conero, Trieste, Ferrara, San Martino di Castrozza) rivelano la scelta di posizionarsi nei “secondary markets”, scegliendo destinazioni fuori dai sentieri più battuti, ma ricche di interesse e di “carattere”, e puntando a creare dei cluster territoriali di prodotto che abbinano strutture potenzialmente complementari. Senza snaturarsi, ora il gruppo punta ad allungare il passo, con l’obiettivo di crescere ulteriormente: il primo passo sarà l’apertura a Catania, in programma nei primi mesi del 2026, del primo 5 stelle della collezione, ricavato da una dimora d’epoca in pieno centro storico: «Proporremo una visione attualizzata del lusso, che non è più opulenza, ma piuttosto un microcosmo protetto» ha sottolineato Guidi. Per attuare i nuovi piani di sviluppo, il gruppo ha rafforzato il management: dal primo ottobre, al presidente Guidi si affianca come nuova group general manager la romana Arianna Savona, che ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale. Fra le sue mission, quella di riorganizzare il commerciale, concentrandosi di più anche sui mercati internazionali, per far crescere gli arrivi dall’estero. [post_title] => The Begin Hotels festeggia 10 anni e punta a crescere [post_date] => 2025-10-14T11:33:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760441635000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Share the Love” il nuovo contest digitale lanciato dall'Isola di Aruba e dedicato ai viaggiatori italiani e del Canton Ticino. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del recente rebranding della campagna internazionale “Feel The Aruba Effect”, rilanciata con il nuovo messaggio “When You Love Aruba, It Loves You Back”, che celebra il legame reciproco tra l'isola e chi la visita con rispetto, curiosità e consapevolezza. Aruba Tourism Authority rinnova così il suo impegno nel promuovere un turismo fondato sul rispetto per la cultura locale, le persone e l’ecosistema. Con il nuovo posizionamento, che ha coinvolto oltre 200 arubani, 50 location e persino una vivace celebrazione del Carnevale, l’isola invita ora i viaggiatori italiani a diventare parte del racconto, portando online lo spirito genuino e positivo che si respira ad Aruba. Dal 13 ottobre al 16 novembre 2025 è possibile partecipare al contest “Share the Love” su Instagram, seguendo il profilo @isola_di_aruba, commentando il post dedicato con l’hashtag #ShareTheLove e taggando uno o più amici con cui si sogna di vivere un’autentica esperienza caraibica. In palio una coppia di biglietti aerei per Aruba da utilizzare nel 2026, per scoprire dal vivo cosa significa viaggiare come veri ospiti consapevoli e contribuire al rispetto dell’Isola. Con “Share the Love”, Aruba Tourism Authority ribadisce il proprio messaggio più profondo: ogni gesto di amore verso l’Isola - dal modo di esplorarla fino alle scelte quotidiane in viaggio - genera un legame autentico e reciproco, riflettendo lo spirito della campagna: chi dedica amore ad Aruba, riceve un’esperienza unica in cambio. [post_title] => Aruba: decolla il nuovo contest digitale “Share the Love” in Italia e Canton Ticino [post_date] => 2025-10-14T11:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760439817000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vacanze studio 2026 astrolabio anticipa trend" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2464,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026.\r

\r

«Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza.\r

\r

App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente.\r

Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali\r

Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura.\r

\r

L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo».","post_title":"Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend","post_date":"2025-10-14T13:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estate-2026","vacanze-studio"],"post_tag_name":["estate 2026","vacanze studio"]},"sort":[1760449426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Msc nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda»: è arrivata a stretto giro di posta la smentita del colosso mondiale della logistica in merito a indiscrezioni di stampa che ne anticipavano l'interesse ad acquisire una quota o addirittura il totale controllo del capitale di easyJet.\r

\r

Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l'articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti - a livello preliminare - ad acquisire il controllo del vettore britannico.\r

\r

Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia.\r

\r

«EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione - osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) - (...) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento».\r

\r

Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell'industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un'attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all'attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure».","post_title":"EasyJet nell'orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce","post_date":"2025-10-14T13:36:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760448988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499160\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Primerano[/caption]\r

\r

Una grande opportunità, da cogliere nel migliore dei modi. Ma anche un pericoloso boomerang nel caso i risultati si rivelino inferiori alle attese: le Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma nel febbraio 2026, consentiranno a otto destinazioni in tre regioni di fare luce sulle eccellenze del proprio territorio. Sportive, enogastronomiche, naturalistiche o legate alle tradizioni locali.\r

\r

«Non vediamo l'ora che si cominci - commenta il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano -. E' già stato venduto il 60% circa dei biglietti per assistere alle gare e, tenuto conto che a volte a un biglietto possono corrispondere più persone, il numero dei visitatori in arrivo nel nostro Paese è stimato dai 3,5 ai 4,5 milioni di persone».\r

Una visibilità da sfruttare\r

Numeri importanti, che hanno indotto gli operatori del settore a prevedere una domanda che sarà superiore all'offerta di posti letto, anche se Primerano getta acqua sul fuoco: «Al sold out di alcune destinazioni come Livigno o Bormio, corrisponde invece un andamento diverso in altre zone. Milano sta ad esempio andando bene, ma non prevedo il tutto esaurito. Comunque, a tutti noi interessa un turismo di qualità, fondamentale per scoprire i territori e creare repeater disposti a tornare post evento. Inoltre, l'impatto mediatico sarà enorme e turisti provenienti da mercati chiave come quelli nordamericano o nordeuropeo potrebbero mettere in calendario un viaggio nei prossimi anni».\r

\r

Sull'impennata delle tariffe alberghiere, poi, Primerano è categorico: «Non bisogna guardare al prezzo medio per camera registrato nel periodo delle Olimpiadi - spiega il presidente -, bensì alla curva della distribuzione delle tariffe. Solo su Milano, il 50% delle offerte presenta quote sotto i 500 euro. I prezzi si stanno ulteriormente assestando e prevedo che entro fine ottobre si assisterà alla loro \"normalizzazione\"».","post_title":"Primerano, Federalberghi Lombardia: «Per le Olimpiadi puntiamo su un turismo di qualità»","post_date":"2025-10-14T13:28:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760448530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air introdurrà una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino, a cominciare dal 2 giugno 2026: il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, con Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili attraverso tutti i canali distributivi della low cost.\r

Fiumicino è la più grande base di Wizz Air in Italia, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall'annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell'aumento di 5 rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questo nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all'interno del network italiano del vettore.\r

Quest'anno Wizz Air ha operato oltre 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando più di 5,3 milioni di passeggeri (+5,6% rispetto all'anno scorso) con un load factor di quasi il 92% (+2,8% rispetto all'anno scorso). Dall'inizio delle operazioni, la low cost ha accolto oltre 25,6 milioni di passeggeri da e per Roma e solo quest'anno i posti in vendita nella Capitale sono 7,4 milioni.","post_title":"Wizz Air aggiunge una nuova rotta verso Podgorica da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-14T12:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760445303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Territori francesi d'oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull'area.\r

\r

«Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. - ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell'area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un'auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti - prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l'hotel e il noleggio dell'auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere».\r

Il bello delle esperienze\r

Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell'Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l'esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono","post_date":"2025-10-14T12:11:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760443863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Intercettare la domanda nel momento in cui arriva»: sembra un fatto scontato, che mette in luce tuttavia una delle maggiori criticità del mercato, spesso poco dinamico nella gestione dei flussi. A spiegare il necessario cambio di strategia è Claudio Asborno, head of tour operator department di CartOrange, che segnala come «i prossimi anni continueranno a essere caratterizzati da una domanda altalenante, con repentini cambi di direzione indotti da fattori legati a situazione geopolitica, inflazione e capacità di spesa delle famiglie. Per questo occorre strutturarsi per rispondere velocemente con soluzioni di qualità e in questo senso tecnologia e integrazione verticale per un controllo diretto della filiera fanno la differenza».\r

\r

Asborno si riferisce innanzitutto alla presenza della rete di consulenti di viaggio CartOrange, che possono beneficiare delle proposte del t.o. interno al gruppo. Ma il manager punta l'attenzione anche sullo sviluppo di una piattaforma che consenta agli adv di essere indipendenti e di ottenere risposte in tempi brevissimi.\r

\r

«In tre anni abbiamo più che triplicato il fatturato t.o. e quest'anno, a oggi, abbiamo trasportato circa 2.500 passeggeri, con un fatturato che a fine agosto era pari a 12 milioni di euro (+26% sul 2024)». E se attualmente i ricavi provenienti dalla divisione tour operating producono circa il 25% del fatturato totale di gruppo, l'obiettivo è più ambizioso, con la previsione di arrivare nel 2026 a circa 15 milioni di euro.\r

Qualità al centro\r

«La differenza la fa la qualità - insiste Asborno -. Una qualità che dobbiamo garantire ai nostri oltre 400 consulenti di viaggio, che passa anche dall'ampliamento del prodotto».\r

\r

Ecco allora che accanto agli \"storici\" Stati Uniti e Giappone, fanno capolino nuove destinazioni come Filippine, Madagascar e Sri Lanka, che proprio in questi giorni verrà rilanciato anche in abbinamento alle Maldive.\r

\r

«Il nostro core business resta legato ai viaggi di nozze, che muovono il 60% circa dei volumi - aggiunge il manager -. Partecipando a una settantina di fiere sposi riusciamo ad avere un termometro preciso sui trend del futuro. In generale, quest'anno abbiamo registrato la forte ripresa dell'Africa australe, Namibia in primis, e abbiamo assistito alla corsa del Giappone, che ha scalzato gli States dal podio dei più venduti».\r

\r

","post_title":"CartOrange, Asborno: «La domanda va colta e intercettata con velocità»","post_date":"2025-10-14T11:56:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760442976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati.\r

\r

In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024».\r

\r

Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale.\r

\r

Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». \r

\r

Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.\r

\r

Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam.\r

\r

«Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore».","post_title":"L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo","post_date":"2025-10-14T11:55:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760442957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Begin Hotels, la collezione di alberghi creata dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, festeggia i 10 anni di vita e guarda al futuro con un piano di crescita ambizioso e mirato.\r

\r

L’occasione per parlarne è stata la serata di celebrazione del decennale organizzata presso il Seebay Hotel di Portonovo, a cui hanno partecipato le autorità locali e i principali partner del gruppo. Immerso nel parco naturale della baia di Portonovo, a pochi chilometri da Ancona, il Seebay è stato il primo albergo della collezione, a cui hanno fatto seguito le acquisizioni (in alcuni casi in proprietà, in altri in gestione) del Seeport Hotel affacciato sul porto di Ancona, di un albergo a Ferrara, di tre strutture a Trieste, e, da ultimo, di un albergo a San Martino di Castrozza.\r

\r

Come il fondatore e presidente Piero Guidi ha ribadito nel corso della serata: «The Begin Hotels non è una catena ma una “collezione” di alberghi, ognuno dotato della sua propria anima, collegata al luogo in cui si trova e all’ambiente con cui interagisce». Boutique hotel (in media, fra le 50 e le 70 stanze) fortemente radicati nel loro territorio, insomma, che rifuggono dalla standardizzazione.\r

Attività di scouting\r

Le acquisizioni inanellate nei primi 10 anni di attività sono state il frutto di un accurato scouting effettuato a livello nazionale, in cui Guidi è stato affiancato da Loredana Pistonesi, chief financial officer del gruppo. Le località in cui si trovano gli alberghi (Ancona e il Conero, Trieste, Ferrara, San Martino di Castrozza) rivelano la scelta di posizionarsi nei “secondary markets”, scegliendo destinazioni fuori dai sentieri più battuti, ma ricche di interesse e di “carattere”, e puntando a creare dei cluster territoriali di prodotto che abbinano strutture potenzialmente complementari.\r

\r

Senza snaturarsi, ora il gruppo punta ad allungare il passo, con l’obiettivo di crescere ulteriormente: il primo passo sarà l’apertura a Catania, in programma nei primi mesi del 2026, del primo 5 stelle della collezione, ricavato da una dimora d’epoca in pieno centro storico: «Proporremo una visione attualizzata del lusso, che non è più opulenza, ma piuttosto un microcosmo protetto» ha sottolineato Guidi.\r

\r

Per attuare i nuovi piani di sviluppo, il gruppo ha rafforzato il management: dal primo ottobre, al presidente Guidi si affianca come nuova group general manager la romana Arianna Savona, che ha alle spalle una pluridecennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale. Fra le sue mission, quella di riorganizzare il commerciale, concentrandosi di più anche sui mercati internazionali, per far crescere gli arrivi dall’estero.\r

\r

","post_title":"The Begin Hotels festeggia 10 anni e punta a crescere","post_date":"2025-10-14T11:33:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760441635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Share the Love” il nuovo contest digitale lanciato dall'Isola di Aruba e dedicato ai viaggiatori italiani e del Canton Ticino. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del recente rebranding della campagna internazionale “Feel The Aruba Effect”, rilanciata con il nuovo messaggio “When You Love Aruba, It Loves You Back”, che celebra il legame reciproco tra l'isola e chi la visita con rispetto, curiosità e consapevolezza.\r

Aruba Tourism Authority rinnova così il suo impegno nel promuovere un turismo fondato sul rispetto per la cultura locale, le persone e l’ecosistema. Con il nuovo posizionamento, che ha coinvolto oltre 200 arubani, 50 location e persino una vivace celebrazione del Carnevale, l’isola invita ora i viaggiatori italiani a diventare parte del racconto, portando online lo spirito genuino e positivo che si respira ad Aruba.\r

Dal 13 ottobre al 16 novembre 2025 è possibile partecipare al contest “Share the Love” su Instagram, seguendo il profilo @isola_di_aruba, commentando il post dedicato con l’hashtag #ShareTheLove e taggando uno o più amici con cui si sogna di vivere un’autentica esperienza caraibica. In palio una coppia di biglietti aerei per Aruba da utilizzare nel 2026, per scoprire dal vivo cosa significa viaggiare come veri ospiti consapevoli e contribuire al rispetto dell’Isola.\r

Con “Share the Love”, Aruba Tourism Authority ribadisce il proprio messaggio più profondo: ogni gesto di amore verso l’Isola - dal modo di esplorarla fino alle scelte quotidiane in viaggio - genera un legame autentico e reciproco, riflettendo lo spirito della campagna: chi dedica amore ad Aruba, riceve un’esperienza unica in cambio.","post_title":"Aruba: decolla il nuovo contest digitale “Share the Love” in Italia e Canton Ticino","post_date":"2025-10-14T11:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760439817000]}]}}