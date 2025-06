Trinity ViaggiStudio gioca d’anticipo: promozione per le partenze dell’estate 2026 Gioco d’anticipo per Trinity ViaggiStudio con il lancio del Catalogo Vacanze Studio Junior Speciale Estate 2026, un’anteprima delle vacanze studio 2026 nel Regno Unito e in Irlanda. Per la prima volta, sarà possibile prenotare la vacanza studio 2026 prima ancora della partenza per l’estate 2025, approfittando di un’offerta unica valida fino al 31 ottobre 2025. Il vero punto di forza dell’iniziativa è lo sconto esclusivo con tariffa bloccata: il to garantisce i prezzi di dicembre 2024, assorbendo gli aumenti di mercato, per offrire ai propri clienti la massima serenità nella pianificazione. La proposta si distingue per l’approccio attento che accompagna ogni fase del soggiorno. Lo staff Trinity ViaggiStudio è sempre presente in loco, per fornire supporto continuo agli studenti e garantire una gestione puntuale di ogni aspetto organizzativo. A questo si affianca la figura del Quality Supervisor Senior, una presenza altamente qualificata che supervisiona direttamente i centri principali. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore delle vacanze studio, questa figura coordina le attività, affianca lo staff locale e mantiene un collegamento diretto con l’ufficio centrale in Italia, assicurando così il rispetto degli standard qualitativi Trinity ViaggiStudio. Un ulteriore elemento distintivo è la presenza, in diversi college, di un medico italiano, disponibile per prendersi cura del benessere fisico dei partecipanti. Tra le destinazioni confermate figurano diverse mete nell’Area di Londra, come il Medway Campus dell’Università di Greenwich, situato sulla costa del Kent; la University of Essex, immersa in un grande parco vicino al centro storico di Colchester; il moderno campus della University of Sussex, a pochi minuti da Brighton e all’interno di un Parco Nazionale; la University of Chichester a Bognor Regis, a due passi dal mare; e ancora la Hartpury University immersa nella campagna inglese e a soli 30 minuti dal centro di Gloucester, la storica Keele University nell’omonima Keele, con il suo osservatorio astronomico e la galleria d’arte, i due campus della University of the West of Scotland (Ayr e Glosgow Paisley), e la Dublin City University, nel cuore di Dublino. Condividi

