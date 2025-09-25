Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade «Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. – spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un’offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti». Il portale «Il portale – continua Riminucci – potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un’offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all’agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice». Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente». .È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent’anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l’ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio».

(Chiara Ambrosioni) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497724" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] «Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti». Il portale «Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice». Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente». [caption id="attachment_497725" align="alignright" width="300"] Michele Ramanzin[/caption] .È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade [post_date] => 2025-09-25T12:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758802210000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025. Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno. Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo. La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari». [post_title] => Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen [post_date] => 2025-09-25T11:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800358000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'offerta turistica complessiva da 8,3 punti su 10, con una valutazione oltre la media italiana (8): è il giudizio che ottiene il Veneto da parte dei cicloturisti passasti per il territorio. I principali elementi del viaggio - ospitalità locale, offerta di intrattenimento, costo della ristorazione, organizzazione del territorio, qualità enogastronomica, accoglienza nelle strutture di alloggio - conquistano un 8,2 con l'unica eccezione dei trasporti locali che registrano un 7,1. Il dato è emerso dal rapporto sul cicloturismo di Unioncamere del Veneto assieme a Isnart, Regione Veneto e Camere di Commercio. Da un'analisi di Isnart emerge che il cicloturista viaggia molto in solitaria (62% contro il 31,3% della media italiana) o in coppia (29%), soggiorna in hotel o B&B e per il 19% organizza il viaggio tramite un tour operator. Durante il viaggio partecipa anche a escursioni e gite, visita borghi, pratica altre attività sportive e partecipa ad eventi. Dati Gli intervistati hanno segnalato alcune carenze sul trasporto ferroviario dedicato, la segnaletica, mappe e appmobile. Il cicloturismo è un mercato che in Italia muove 89 milioni di presenze l'anno e pesa il 10% sul totale dei turisti in Italia, vale 9,8 miliardi di euro in termini di spese sul territorio, con un'incidenza del 9% sulla spesa turistica complessiva. In media un cicloturista italiano spende 65euro per l'alloggio e 69 per altre spese (vitto, prodotti tipici, attività culturali e souvenir), mentre lo straniero arriva a 70 euro per l'alloggio e a 132 per le altre spese. 1 turista italiano o straniero su 4 viaggia in Italia con motivazione sportiva e lo sport si attesta al quinto posto tra le motivazioni di viaggio. Il Veneto, con la sua rete di 1430 chilometri di percorsi escursionistici, la collocazione strategica rispetto alle grandi vie europee, la varietà paesaggistica e le diverse esperienze di gestione dei percorsi cicloturistici, è la prima regione per numero di praticanti, circa il 15% sul totale dei cicloturisti italiani.. [post_title] => Il Veneto patria dei cicloturisti, il cui mercato vale 9,8 miliardi di euro [post_date] => 2025-09-25T11:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758798213000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_329959" align="alignleft" width="300"] Il Rocco Forte Villa Igiea di Palermo[/caption] Rocco Forte Hotels lancia il Musical Room Service, un’esperienza inedita riservata agli ospiti delle Signature Suite negli indirizzi internazionali del gruppo, che combina arte culinaria e musicale con il privilegio di poterle fruire direttamente nelle proprie stanze in totale privacy. In collaborazione con teatri scenici e d’opera, musicisti e istituzioni locali, le strutture del marchio presenti nei principali centri città europei offrono performance private da ordinare insieme al menu del servizio in camera. Ecco così che la Blaton Suite dell’hotel Amigo a Bruxelles diventa l’ambientazione ideale per un dinamico spettacolo jazz da godersi con gli amici. Una serata accompagnata da drink e una cena preparata al ristorante BoCConi dell’albergo. Le altre proposte A Roma, la terrazza della Picasso Suite all’hotel de Russie crea lo scenario per una cena romana grazie a una serenata cantata da un soprano sulle note di una chitarra, impreziosita dalle creazioni gastronomiche di Fulvio Pierangelini. Le cornamuse della compagnia di intrattenimento Reel Time assicurano un’immersione culturale completa fra masterclass musicale e la migliore cucina scozzese per chi soggiorna nella Glamis Suite di The Balmoral;gli ospiti della Presidential Suite all’hotel Savoy ascolteranno celebri arie d’opera eseguite dal tenore Gonzalo Godoy Sepulveda sullo sfondo della cupola di Brunelleschi e il campanile di Giotto. Al Brown’s Hotel di Londra le possibilità sono infinite grazie alla consulenza personalizzata di Sandy Burnett, l’esperto musicale dell’hotel a disposizione per consigliare l’accompagnamento ideale per il menu roposto in room service dal ristorante Charlie’s. I talenti emergenti della scuola della Berlin State Opera, posta immediatamente di fronte all’hotel de Rome,eseguiranno performance live abbinate ai piatti proposti da Fulvio Pierangelini al ristorante Chiaro; i musicisti dell'università di musica e teatro di Monaco offrono performance dal pianoforte alle percussioni negli spazi della Monforte Royal Suite a The Charles Hotel. Infine, a Palermo, il Teatro Massimo propone un tuffo nella tradizione con una serenata siciliana organizzata nelle suite di Villa Igiea. [post_title] => Rocco Forte Hotels, musica in camera con il "Musical Room Service" [post_date] => 2025-09-25T10:53:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797615000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag. «Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli». Incontro Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale». Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum. Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. « Le dinamiche È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista. Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico. La narrativa La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari. A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497675,497679,497676"] [post_title] => Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand [post_date] => 2025-09-25T10:48:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797280000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497696" align="alignleft" width="300"] Città della Scienza a Napoli[/caption] Dal primo al 3 ottobre la Città della Scienza ospiterà per la prima volta a Napoli Bitus - Borsa internazionale del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe - appuntamento ideato, annuncia una nota, da Domenico Maria Corrado e organizzato da Tappeto Volante - I Mercanti d'Arte srl con CoopCulture, con il contributo dalla regione Campania. Dopo le edizioni di Pompei e Salerno - che hanno superato le 60mila presenze complessive - la manifestazione, si afferma, "approda in un contesto che per energia culturale e innovazione educativa rappresenta una cornice ideale". Bitus non si propone come una fiera tradizionale, ma "come uno spazio dinamico di confronto tra scuole, famiglie, istituzioni e operatori turistici e culturali. Un vero e proprio laboratorio dove didattica ed esperienza si intrecciano attraverso incontri, spettacoli, attività creative e workshop professionali". L'inaugurazione è fissata per mercoledì primo ottobre alle 9.30 nella Sala Averroè: interverranno l'assessore regionale al turismo, Felice Casucci, la direttrice generale di CoopCulture, Letizia Casuccio, e l'ideatore della manifestazione Domenico Maria Corrado. A seguire, il dibattito sull' "Etica dell'Accoglienza: una riflessione sui valori pedagogico-culturali del turismo regionale", porterà al centro i valori pedagogici e culturali del turismo regionale. Sempre nella prima giornata il giornalista Renato Rocco guiderà il confronto su "La pizza come attrattore turistico", con il maestro pizzaiolo Errico Porzio e altri esperti: la pizza, patrimonio Unesco, verrà raccontata come strumento educativo oltre che icona identitaria. In parallelo, i laboratori proporranno esperienze diverse: dalla scrittura su papiro con "Scriba per un giorno" al fumetto con la Scuola Italiana di Comix, fino allo spettacolo ispirato al Decamerone. Giovedì 2 ottobre il focus sarà sulla sicurezza stradale con l'incontro "La strada è di tutti, la nostra sicurezza è una Scelta!", promosso dall'associazione Per le Strade della Vita. Tra i relatori la giornalista Maria Rosaria Vitiello, vittima superstite di un incidente, e l'avvocato Brigida Marra. La Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro, aula multimediale itinerante con simulatori e strumenti interattivi per sensibilizzare studenti e docenti. Nella stessa giornata spazio alle Grotte di Frasassi, che presenteranno la nuova Frasassi Green Challenge 2026, e alla tradizione con il Carnevale di Viareggio. La terza giornata, venerdì 3 ottobre, porterà l'attenzione sul tema della violenza di genere grazie alla testimonianza dell'attrice e autrice Emanuela Castaldo, che, si mette in evidenza nella nota, "presenterà il libro I pensieri di una donna scalza in una lettura performativa intensa e coinvolgente. [post_title] => A Napoli (Città della scienza) la Bitus, Borsa del turismo scolastico. Dall'1 al 3 ottobre [post_date] => 2025-09-25T10:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797062000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2026 si preannuncia come l'annata delle riconferme in casa World Explorer. Il gruppo capitanato da Alessandro Simonetti si presenterà a Ttg Travel Experience per rilanciare tutte le novità dell'anno e presentare l'offerta 2026. Fra le ultime novità, l'arrivo del nuovo brand Maldive Explorer e l’ingresso nel team di un esperto di Sud-est asiatico come Andrea Mapelli. «Saremo come di consueto ospiti dell’African Village, dove avremo modo di confrontarci, oltre che con i nostri storici partner commerciali, le agenzie di viaggio, anche con le altre realtà che lavorano in Italia sulle nostre stesse destinazioni. Ttg Travel Experience è un momento fondamentale anche per questo: comparare la nostra offerta a quella degli altri, la cui prospettiva ci aiuta a cogliere meglio punti di forza e aree di miglioramento» commenta Simonetti. Africa in primo piano Le partenze di Natale e Capodanno saranno uno dei temi principali sui quali il t.o. si concentrerà a Rimini. Tra le principali destinazioni per il Natale, un classico come Sudafrica Smart in partenza il 22 dicembre o il 26 dicembre, disponibile anche come Sudafrica Smart e Victoria Falls. E ancora, Tanzania Smart con estensione mare a Zanzibar e Kenya dal Mara al mare. La vera punta di diamante dell’offerta Natale Capodanno è, comunque, la novità Kenya Explorer Ita, in partenza il 28 dicembre, di 10 giorni e 7 notti, con quota scontata per ragazze e ragazzi fino ai 17 anni compiuti e per quelli fino a 11 anni compiuti, che viaggiano in compagnia di due adulti. Per tutta la durata del viaggio, i partecipanti saranno accompagnati da guide/autisti parlanti italiano, sia per i trasferimenti che per i safari in veicolo 4x4 tra i grandi parchi del Masai Mara e dell’Amboseli, oltre a un’esperienza di navigazione sul lago Naivasha. Un prodotto sul quale African Explorer, per il prossimo inverno, sta puntando forte è l'Egitto. Tra le partenze di Capodanno si segnala il nuovissimo Egitto Experience (27 dicembre 2025), un’avventura nella terra dei faraoni, vista dal fiume. Quattro notti a bordo della motonave Jaz Cruise Nile, le restanti tre in hotel 5 stelle, uniscono al fascino di questo Paese comfort e pernottamenti di qualità. «Vorremmo proporre per il prossimo anno la destinazione in modo esclusivo, distinguendoci dalle proposte di massa, sottolineando il nostro plus più importante: una guida locale di lingua italiana che seguirà chi ci sceglie per tutta la durata del viaggio. Abbiamo voluto creare un pacchetto che semplifichi il lavoro degli agenti, offrendo un prodotto chiaro, solido e immediatamente vendibile» commenta Simonetti. Obiettivo Vietnam Tra le grandi novità della programmazione World Explorer, completamente rinnovata nell’intero ambito geografico dell’Asia sudorientale, si segnala per eccezionalità il nuovo accordo con Vietnam Airlines, grazie al quale, con collegamenti diretti, i clienti dell’operatore potranno raggiungere Hanoi senza scalo da Milano Malpensa. «Il Vietnam è sempre più una meta di viaggio popolare e richiesta in Italia – commenta Simonetti – per questo abbiamo deciso, con il viaggio Vietnam Esclusivo, di proporre un itinerario che abbini i must-see a siti meno conosciuti, alberghi confortevoli a esperienze a contatto con la popolazione locale». In partenza da Malpensa il prossimo 27 febbraio 2026, Vietnam Esclusivo propone, in 12 giorni e 9 notti, chicche come l’esperienza a bordo di moto d’epoca tra le strade di Hanoi, escursioni su barche sampan a remi, una crociera nella baia di Lan Ha, meno affollata di quella di Halong e, ancora, una sosta al villaggio dell’incenso di Thuy Xuan a Hue e una cena in ristorante “rooftop” con vista su Saigon. [post_title] => World Explorer, tutte le novità dall'Africa all'Asia [post_date] => 2025-09-25T10:42:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758796944000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti. «Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri». Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia. «Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico. Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport [post_date] => 2025-09-25T10:20:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758795637000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rilancio Ryanair sulla Sicilia, con Trapani-Marsala che diventerà la terza base della low cost sull'isola, da gennaio 2026. Qui saranno posizionati due nuovi Boeing 737 (1 per l’inverno 2025 e 2 per l’estate 2026), che serviranno un network di 23 rotte, incluse 11 nuove da/per Baden-Baden, Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona. L'obiettivo è di superare il milione di passeggeri all'anno, con un aumento dl 10% della capacità su Roma e Milano. «Questa nuova base collegherà Trapani con nove Paesi europei, tra cui Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, oltre che con importanti città italiane come Pescara, Pisa e Torino, e garantirà una crescita di capacità superiore al 10% verso Milano e Roma. Un investimento che migliorerà l’accessibilità internazionale, rafforzerà la connettività annuale e porterà benefici duraturi all’economia della Regione» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair. Francioni ha sottolineato la «decisione del presidente Schifani e del Governo Siciliano di abolire l’addizionale municipale nei piccoli aeroporti siciliani. Riteniamo sia arrivato il momento di estendere questa misura a tutti gli scali della Regione. Un passo che permetterebbe tariffe ancora più basse, nuove rotte e maggiore connettività durante tutto l’anno. Inoltre, invitiamo il Governo italiano ad abolire la tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani: questo consentirebbe a Ryanair di accelerare gli investimenti nel Paese, con più aeromobili, nuove rotte, milioni di passeggeri aggiuntivi e migliaia di posti di lavoro locali». «Il ritorno della base di Ryanair all'aeroporto di Trapani non è un traguardo, è il traguardo - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Ed è stato raggiunto dopo 10 anni di assenza della compagnia irlandese dallo scalo che si è fatta sentire con ripercussioni su tutto il territorio. Avevamo visto giusto nel perorare la causa dell'eliminazione dell'addizionale comunale e, a distanza di pochi mesi, ne stiamo raccogliendo i frutti. Ryanair ha mantenuto l'impegno di basare due arei a Birgi, con il conseguente aumento di rotte. E le novità non finiscono qui, tanti sono, infatti, i progetti in cantiere per l'ammodernamento dell'aerostazione». [post_title] => Scatto Ryanair sulla Sicilia: nuova base a Trapani-Marsala, 11 le nuove rotte [post_date] => 2025-09-25T09:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758790838000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel friends presenta al ttg il portale move the world per lavorare con il mondo del trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3359,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497724\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

«Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti».\r

Il portale\r

«Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice».\r

\r

Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente».\r

\r

[caption id=\"attachment_497725\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Ramanzin[/caption]\r

\r

.È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade","post_date":"2025-09-25T12:10:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758802210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025.\r

\r

Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno.\r

\r

Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo.\r

\r

La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo.\r

\r

Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari».","post_title":"Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen","post_date":"2025-09-25T11:39:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758800358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'offerta turistica complessiva da 8,3 punti su 10, con una valutazione oltre la media italiana (8): è il giudizio che ottiene il Veneto da parte dei cicloturisti passasti per il territorio.\r

I principali elementi del viaggio - ospitalità locale, offerta di intrattenimento, costo della ristorazione, organizzazione del territorio, qualità enogastronomica, accoglienza nelle strutture di alloggio - conquistano un 8,2 con l'unica eccezione dei trasporti locali che registrano un 7,1.\r

Il dato è emerso dal rapporto sul cicloturismo di Unioncamere del Veneto assieme a Isnart, Regione Veneto e Camere di Commercio.\r

\r

Da un'analisi di Isnart emerge che il cicloturista viaggia molto in solitaria (62% contro il 31,3% della media italiana) o in coppia (29%), soggiorna in hotel o B&B e per il 19% organizza il viaggio tramite un tour operator.\r

Durante il viaggio partecipa anche a escursioni e gite, visita borghi, pratica altre attività sportive e partecipa ad eventi.\r

Dati\r

Gli intervistati hanno segnalato alcune carenze sul trasporto ferroviario dedicato, la segnaletica, mappe e appmobile. Il cicloturismo è un mercato che in Italia muove 89 milioni di presenze l'anno e pesa il 10% sul totale dei turisti in Italia, vale 9,8 miliardi di euro in termini di spese sul territorio, con un'incidenza del 9% sulla spesa turistica complessiva.\r

\r

In media un cicloturista italiano spende 65euro per l'alloggio e 69 per altre spese (vitto, prodotti tipici, attività culturali e souvenir), mentre lo straniero arriva a 70 euro per l'alloggio e a 132 per le altre spese. 1 turista italiano o straniero su 4 viaggia in Italia con motivazione sportiva e lo sport si attesta al quinto posto tra le motivazioni di viaggio.\r

\r

Il Veneto, con la sua rete di 1430 chilometri di percorsi escursionistici, la collocazione strategica rispetto alle grandi vie europee, la varietà paesaggistica e le diverse esperienze di gestione dei percorsi cicloturistici, è la prima regione per numero di praticanti, circa il 15% sul totale dei cicloturisti italiani..","post_title":"Il Veneto patria dei cicloturisti, il cui mercato vale 9,8 miliardi di euro","post_date":"2025-09-25T11:03:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758798213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_329959\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Rocco Forte Villa Igiea di Palermo[/caption]\r

\r

Rocco Forte Hotels lancia il Musical Room Service, un’esperienza inedita riservata agli ospiti delle Signature Suite negli indirizzi internazionali del gruppo, che combina arte culinaria e musicale con il privilegio di poterle fruire direttamente nelle proprie stanze in totale privacy. In collaborazione con teatri scenici e d’opera, musicisti e istituzioni locali, le strutture del marchio presenti nei principali centri città europei offrono performance private da ordinare insieme al menu del servizio in camera.\r

Ecco così che la Blaton Suite dell’hotel Amigo a Bruxelles diventa l’ambientazione ideale per un dinamico spettacolo jazz da godersi con gli amici. Una serata accompagnata da drink e una cena preparata al ristorante BoCConi dell’albergo.\r

Le altre proposte\r

A Roma, la terrazza della Picasso Suite all’hotel de Russie crea lo scenario per una cena romana grazie a una serenata cantata da un soprano sulle note di una chitarra, impreziosita dalle creazioni gastronomiche di Fulvio Pierangelini.\r

Le cornamuse della compagnia di intrattenimento Reel Time assicurano un’immersione culturale completa fra masterclass musicale e la migliore cucina scozzese per chi soggiorna nella Glamis Suite di The Balmoral;gli ospiti della Presidential Suite all’hotel Savoy ascolteranno celebri arie d’opera eseguite dal tenore Gonzalo Godoy Sepulveda sullo sfondo della cupola di Brunelleschi e il campanile di Giotto.\r

\r

Al Brown’s Hotel di Londra le possibilità sono infinite grazie alla consulenza personalizzata di Sandy Burnett, l’esperto musicale dell’hotel a disposizione per consigliare l’accompagnamento ideale per il menu roposto in room service dal ristorante Charlie’s.\r

I talenti emergenti della scuola della Berlin State Opera, posta immediatamente di fronte all’hotel de Rome,eseguiranno performance live abbinate ai piatti proposti da Fulvio Pierangelini al ristorante Chiaro; i musicisti dell'università di musica e teatro di Monaco offrono performance dal pianoforte alle percussioni negli spazi della Monforte Royal Suite a The Charles Hotel.\r

Infine, a Palermo, il Teatro Massimo propone un tuffo nella tradizione con una serenata siciliana organizzata nelle suite di Villa Igiea.","post_title":"Rocco Forte Hotels, musica in camera con il \"Musical Room Service\"","post_date":"2025-09-25T10:53:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758797615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag.\r

\r

«Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli».\r

Incontro\r

Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale».\r

\r

Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum.\r

\r

Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. «\r

Le dinamiche\r

È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista.\r

\r

Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico.\r

La narrativa\r

La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari.\r

\r

A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497675,497679,497676\"]","post_title":"Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand","post_date":"2025-09-25T10:48:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758797280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Città della Scienza a Napoli[/caption]\r

\r

Dal primo al 3 ottobre la Città della Scienza ospiterà per la prima volta a Napoli Bitus - Borsa internazionale del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe - appuntamento ideato, annuncia una nota, da Domenico Maria Corrado e organizzato da Tappeto Volante - I Mercanti d'Arte srl con CoopCulture, con il contributo dalla regione Campania.\r

\r

Dopo le edizioni di Pompei e Salerno - che hanno superato le 60mila presenze complessive - la manifestazione, si afferma, \"approda in un contesto che per energia culturale e innovazione educativa rappresenta una cornice ideale\".\r

\r

Bitus non si propone come una fiera tradizionale, ma \"come uno spazio dinamico di confronto tra scuole, famiglie, istituzioni e operatori turistici e culturali. Un vero e proprio laboratorio dove didattica ed esperienza si intrecciano attraverso incontri, spettacoli, attività creative e workshop professionali\".\r

\r

L'inaugurazione è fissata per mercoledì primo ottobre alle 9.30 nella Sala Averroè: interverranno l'assessore regionale al turismo, Felice Casucci, la direttrice generale di CoopCulture, Letizia Casuccio, e l'ideatore della manifestazione Domenico Maria Corrado. A seguire, il dibattito sull' \"Etica dell'Accoglienza: una riflessione sui valori pedagogico-culturali del turismo regionale\", porterà al centro i valori pedagogici e culturali del turismo regionale.\r

\r

Sempre nella prima giornata il giornalista Renato Rocco guiderà il confronto su \"La pizza come attrattore turistico\", con il maestro pizzaiolo Errico Porzio e altri esperti: la pizza, patrimonio Unesco, verrà raccontata come strumento educativo oltre che icona identitaria. In parallelo, i laboratori proporranno esperienze diverse: dalla scrittura su papiro con \"Scriba per un giorno\" al fumetto con la Scuola Italiana di Comix, fino allo spettacolo ispirato al Decamerone.\r

\r

Giovedì 2 ottobre il focus sarà sulla sicurezza stradale con l'incontro \"La strada è di tutti, la nostra sicurezza è una Scelta!\", promosso dall'associazione Per le Strade della Vita. Tra i relatori la giornalista Maria Rosaria Vitiello, vittima superstite di un incidente, e l'avvocato Brigida Marra. La Polizia Stradale sarà presente con il Pullman Azzurro, aula multimediale itinerante con simulatori e strumenti interattivi per sensibilizzare studenti e docenti. Nella stessa giornata spazio alle Grotte di Frasassi, che presenteranno la nuova Frasassi Green Challenge 2026, e alla tradizione con il Carnevale di Viareggio.\r

\r

La terza giornata, venerdì 3 ottobre, porterà l'attenzione sul tema della violenza di genere grazie alla testimonianza dell'attrice e autrice Emanuela Castaldo, che, si mette in evidenza nella nota, \"presenterà il libro I pensieri di una donna scalza in una lettura performativa intensa e coinvolgente.\r

","post_title":"A Napoli (Città della scienza) la Bitus, Borsa del turismo scolastico. Dall'1 al 3 ottobre","post_date":"2025-09-25T10:44:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758797062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 si preannuncia come l'annata delle riconferme in casa World Explorer. Il gruppo capitanato da Alessandro Simonetti si presenterà a Ttg Travel Experience per rilanciare tutte le novità dell'anno e presentare l'offerta 2026.\r

\r

Fra le ultime novità, l'arrivo del nuovo brand Maldive Explorer e l’ingresso nel team di un esperto di Sud-est asiatico come Andrea Mapelli.\r

\r

«Saremo come di consueto ospiti dell’African Village, dove avremo modo di confrontarci, oltre che con i nostri storici partner commerciali, le agenzie di viaggio, anche con le altre realtà che lavorano in Italia sulle nostre stesse destinazioni. Ttg Travel Experience è un momento fondamentale anche per questo: comparare la nostra offerta a quella degli altri, la cui prospettiva ci aiuta a cogliere meglio punti di forza e aree di miglioramento» commenta Simonetti.\r

Africa in primo piano\r

Le partenze di Natale e Capodanno saranno uno dei temi principali sui quali il t.o. si concentrerà a Rimini. Tra le principali destinazioni per il Natale, un classico come Sudafrica Smart in partenza il 22 dicembre o il 26 dicembre, disponibile anche come Sudafrica Smart e Victoria Falls. E ancora, Tanzania Smart con estensione mare a Zanzibar e Kenya dal Mara al mare.\r

\r

La vera punta di diamante dell’offerta Natale Capodanno è, comunque, la novità Kenya Explorer Ita, in partenza il 28 dicembre, di 10 giorni e 7 notti, con quota scontata per ragazze e ragazzi fino ai 17 anni compiuti e per quelli fino a 11 anni compiuti, che viaggiano in compagnia di due adulti. Per tutta la durata del viaggio, i partecipanti saranno accompagnati da guide/autisti parlanti italiano, sia per i trasferimenti che per i safari in veicolo 4x4 tra i grandi parchi del Masai Mara e dell’Amboseli, oltre a un’esperienza di navigazione sul lago Naivasha.\r

\r

Un prodotto sul quale African Explorer, per il prossimo inverno, sta puntando forte è l'Egitto. Tra le partenze di Capodanno si segnala il nuovissimo Egitto Experience (27 dicembre 2025), un’avventura nella terra dei faraoni, vista dal fiume. Quattro notti a bordo della motonave Jaz Cruise Nile, le restanti tre in hotel 5 stelle, uniscono al fascino di questo Paese comfort e pernottamenti di qualità. «Vorremmo proporre per il prossimo anno la destinazione in modo esclusivo, distinguendoci dalle proposte di massa, sottolineando il nostro plus più importante: una guida locale di lingua italiana che seguirà chi ci sceglie per tutta la durata del viaggio. Abbiamo voluto creare un pacchetto che semplifichi il lavoro degli agenti, offrendo un prodotto chiaro, solido e immediatamente vendibile» commenta Simonetti.\r

Obiettivo Vietnam\r

Tra le grandi novità della programmazione World Explorer, completamente rinnovata nell’intero ambito geografico dell’Asia sudorientale, si segnala per eccezionalità il nuovo accordo con Vietnam Airlines, grazie al quale, con collegamenti diretti, i clienti dell’operatore potranno raggiungere Hanoi senza scalo da Milano Malpensa.\r

\r

«Il Vietnam è sempre più una meta di viaggio popolare e richiesta in Italia – commenta Simonetti – per questo abbiamo deciso, con il viaggio Vietnam Esclusivo, di proporre un itinerario che abbini i must-see a siti meno conosciuti, alberghi confortevoli a esperienze a contatto con la popolazione locale». In partenza da Malpensa il prossimo 27 febbraio 2026, Vietnam Esclusivo propone, in 12 giorni e 9 notti, chicche come l’esperienza a bordo di moto d’epoca tra le strade di Hanoi, escursioni su barche sampan a remi, una crociera nella baia di Lan Ha, meno affollata di quella di Halong e, ancora, una sosta al villaggio dell’incenso di Thuy Xuan a Hue e una cena in ristorante “rooftop” con vista su Saigon.","post_title":"World Explorer, tutte le novità dall'Africa all'Asia","post_date":"2025-09-25T10:42:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758796944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti.\r

\r

«Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri».\r

\r

Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia.\r

\r

«Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico.\r

\r

Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport","post_date":"2025-09-25T10:20:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758795637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rilancio Ryanair sulla Sicilia, con Trapani-Marsala che diventerà la terza base della low cost sull'isola, da gennaio 2026. Qui saranno posizionati due nuovi Boeing 737 (1 per l’inverno 2025 e 2 per l’estate 2026), che serviranno un network di 23 rotte, incluse 11 nuove da/per Baden-Baden, Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona.\r

\r

L'obiettivo è di superare il milione di passeggeri all'anno, con un aumento dl 10% della capacità su Roma e Milano.\r

\r

«Questa nuova base collegherà Trapani con nove Paesi europei, tra cui Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, oltre che con importanti città italiane come Pescara, Pisa e Torino, e garantirà una crescita di capacità superiore al 10% verso Milano e Roma. Un investimento che migliorerà l’accessibilità internazionale, rafforzerà la connettività annuale e porterà benefici duraturi all’economia della Regione» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair.\r

\r

Francioni ha sottolineato la «decisione del presidente Schifani e del Governo Siciliano di abolire l’addizionale municipale nei piccoli aeroporti siciliani. Riteniamo sia arrivato il momento di estendere questa misura a tutti gli scali della Regione. Un passo che permetterebbe tariffe ancora più basse, nuove rotte e maggiore connettività durante tutto l’anno. Inoltre, invitiamo il Governo italiano ad abolire la tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani: questo consentirebbe a Ryanair di accelerare gli investimenti nel Paese, con più aeromobili, nuove rotte, milioni di passeggeri aggiuntivi e migliaia di posti di lavoro locali».\r

\r

«Il ritorno della base di Ryanair all'aeroporto di Trapani non è un traguardo, è il traguardo - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Ed è stato raggiunto dopo 10 anni di assenza della compagnia irlandese dallo scalo che si è fatta sentire con ripercussioni su tutto il territorio. Avevamo visto giusto nel perorare la causa dell'eliminazione dell'addizionale comunale e, a distanza di pochi mesi, ne stiamo raccogliendo i frutti. Ryanair ha mantenuto l'impegno di basare due arei a Birgi, con il conseguente aumento di rotte. E le novità non finiscono qui, tanti sono, infatti, i progetti in cantiere per l'ammodernamento dell'aerostazione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Scatto Ryanair sulla Sicilia: nuova base a Trapani-Marsala, 11 le nuove rotte","post_date":"2025-09-25T09:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758790838000]}]}}