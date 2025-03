The Cocoon Collection – Azemar: pronti a raggiungere quota 100 mln Si avvicina quota 100 milioni di euro di fatturato per il gruppo Azemar – The Cocoon Collection della famiglia Azzola. Lo rivela Attilio Azzola incontrato dai noi di Travel Quotidiano alla Itb di Berlino, anticipando le stime 2025 per la sua compagnia: “L’anno scorso siamo arrivati non lontani dagli 80 milioni di ricavi tra attività tour operating e alberghiere – spiega il fondatore e corporate sales manager The Cocoon Collection (questa la sua qualifica ufficiale, ndr) -. Forse avremmo potuto fare anche qualcosa di più, se non avessimo dovuto ritardare l’apertura del Bawe Island di circa sei mesi. Ciononostante la nostra nuova struttura lusso a Zanzibar ci sta già dando grandissime soddisfazioni, anche in termini qualitativi”. A testimoniare del successo della terza proprietà The Cocoon Collection sulla destinazione africana c’è anche il prestigioso premio ottenuto dal resort quale Best Worlwide Newcomer 2025 del magazine connoisseur.circle, “molto popolare nei paesi di lingua tedesca (Dach) – riprende Azzola -. E pensare che eravamo in una short list con brand come Ritz Carlton, Anantara e Belmond. Quasi non credevo di essere stato accostato a nomi tanto famosi nel segmento lusso. Figuriamoci ora che abbiamo persino vinto. E non finisce qui perché il nostro Joy Island alle Maldive è stato pure inserito nella top 100 di Dertour. Si tratta di riconoscimenti molti importanti, visto che per la nostra Cocoon Collection la Germania è al momento il mercato più importante“. Ma i piani della compagnia alberghiera di casa Azzola non finiscono qui: “Abbiamo due progetti in dirittura d’arrivo, sempre a Zanzibar e alle Maldive – conclude infatti Attilio -: il primo aprirà il prossimo maggio, il secondo a giugno. Una volta che entrambi saranno operativi, potremo così contare su un portfolio totale di otto strutture, quattro per ciascuna delle nostre destinazioni”. Condividi

