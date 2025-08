Tamburi completa il riassetto di Alpitour salendo al 90% del capitale Si completa l’operazione di riassetto azionario di Alpitour, con l’appoggio legale di Fivers studio legale e tributario. L’operazione è stata realizzata, in via diretta e indiretta, da parte di Asset Italia 1 – partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners attraverso Asset Italia Spa – mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di covendita e altri diritti di vendita e, per effetto della stessa, Asset Italia 1 è giunta a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour (al netto delle azioni proprie). Il fabbisogno finanziario necessario per l’operazione è stato coperto in parte da apporti dei soci di Asset Italia e in parte da un finanziamento bancario. Fivers ha assistito la parte acquirente – per gli aspetti di struttura dell’operazione e corporate, nonché per gli aspetti relativi ai procedimenti autorizzativi presso la presidenza del Consiglio dei ministri (golden power), l’ente nazionale per l’aviazione civile e la Central bank of Ireland. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_315903" align="alignleft" width="300"] Il presidente e a.d. di Tip, Giovanni Tamburi[/caption] Si completa l'operazione di riassetto azionario di Alpitour, con l'appoggio legale di Fivers studio legale e tributario. L’operazione è stata realizzata, in via diretta e indiretta, da parte di Asset Italia 1 - partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners attraverso Asset Italia Spa - mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di covendita e altri diritti di vendita e, per effetto della stessa, Asset Italia 1 è giunta a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour (al netto delle azioni proprie). Il fabbisogno finanziario necessario per l’operazione è stato coperto in parte da apporti dei soci di Asset Italia e in parte da un finanziamento bancario. Fivers ha assistito la parte acquirente – per gli aspetti di struttura dell’operazione e corporate, nonché per gli aspetti relativi ai procedimenti autorizzativi presso la presidenza del Consiglio dei ministri (golden power), l’ente nazionale per l’aviazione civile e la Central bank of Ireland. [post_title] => Tamburi completa il riassetto di Alpitour salendo al 90% del capitale [post_date] => 2025-08-04T11:42:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754307757000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terme di Saturnia Natural spa & Golf Resort punta a diventare un riferimento nel panorama italiano delle Golf Destination. Un modello di integrazione tra Sport, benessere, territorio e sostenibilità ambientale. Il turismo del Golf, considerato un mercato ad alto potenziale, torna al centro dello sviluppo della destinazione con una visione integrata e di lungo periodo. In linea con le nuove direttrici del turismo esperienziale e sostenibile, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si posiziona come uno dei rari esempi in Italia dove l’attività sportiva si fonde con il potere rigenerativo dell’acqua termale, in un contesto naturalistico di assoluto pregio restituendo un’esperienza di autentico benessere. "La crescente attenzione internazionale verso forme di turismo slow e di alto profilo, come per esempio dimostrato dal progetto La Dolce Vita - Orient Express con fermate previste anche nelle ferrovie della Maremma, ci spinge a investire con convinzione su un modello che unisce sport, wellness e turismo enogastronomico. Il nostro campo da golf è un’estensione naturale della nostra visione di benessere", afferma il presidente del Golf Club Fabrizio Rindi. In quest’ottica, è stato avviato un’importante piano di intervento per la manutenzione e il rinnovo del percorso, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e di attrarre un pubblico locale ed internazionale appassionato di golf e sempre più esigente. Particolare attenzione è riposta alla sostenibilità ambientale, con pratiche di gestione del verde orientate al risparmio idrico, alla tutela della biodiversità e all’uso responsabile delle risorse. L’obiettivo è quello di coniugare eccellenza sportiva e rispetto per l’ambiente, nel pieno spirito di armonia con la natura che da sempre contraddistingue il Golf Terme di Saturnia insignito con due importanti premi: “GEO certified”- Golf Environment Organization ed il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde”. [post_title] => Le Terme di Saturnia stanno investendo nel segmento golf [post_date] => 2025-08-04T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754305158000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495582" align="alignleft" width="300"] Highway A9, toll station Como Grandate, Italy[/caption] Si avvia alla conclusione il primo weekend di agosto dell’esodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e per favorire gli spostamenti ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1.672). In questo primo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità. Nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 20,2 milioni di transiti che alle ore 12.00 di domenica 3 agosto erano già circa 6 milioni. Per il forte incremento dei flussi di traffico verso la Capitale per il Giubileo dei Giovani 2025, Nella notte e nelle prime ore della mattina di ieri (tra le 01 e le 07) domenica 3 agosto è stato rilevato un raddoppio dei transiti lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” rispetto domenica scorsa (27 luglio), così come sui raccordi autostradali RA10 Torino-Caselle e RA13 Sistiana-Padriciano presso Duino Aurisina. Rispetto venerdì e sabato scorso, l’incremento medio della mobilità rilevata sulla rete Anas era di circa il 1,5%, con punta di oltre il 5% sulla rete del sud Italia e il 3% sulle reti del centro e della Sicilia, che aumentano al 3% sulle infrastrutture a servizio delle zone marittime, con punta del 7% al Sud e valori del 4,5% in Sicilia e Sardegna. [post_title] => Anas: fra l'1 e il 2 agosto registrati sulle strade oltre 20,2 milioni di transiti [post_date] => 2025-08-04T10:54:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754304842000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le vacanze estive costano in media il 30% in più rispetto all'era pre-Covid. A fare i calcoli è il Codacons, che sulla base dei dati Istat ha messo a confronto le tariffe odierne del comparto turistico con quelle in vigore nell'estate del 2019. A subire i rincari più pesanti è il comparto del trasporto aereo – analizza l'associazione –. Oggi i voli nazionali costano in media l'81,5% in più rispetto allo stesso periodo di sei anni fa, mentre le tariffe dei voli internazionali sono aumentate del +65,9%, +61% quelle dei voli europei. Va meglio a chi decide di muoversi in traghetto, con le tariffe del trasporto marittimo salite nello stesso periodo del 13,9%, in treno (+10,7%), o ricorrendo ad autobus e pullman (+10,1%), mentre la benzina oggi costa l'8,3% in più rispetto all'estate 2019, +12,6% il gasolio. Per pedaggi e parchimetri si spende il 7,2% in più, ma spostarsi con un'auto a noleggio è più caro del 17,6%. Pacchetto Chi invece preferisce optare per un pacchetto vacanza – sottolinea il Codacons – si ritrova a spendere il 56,6% in più rispetto al periodo pre-Covid, e per dormire fuori occorre fare i conti con i rincari delle strutture ricettive: nello stesso periodo i listini di alberghi, motel e pensioni sono saliti del 40,6%, villaggi vacanza e campeggi segnano un +12,7%, b&b, case vacanza e alloggi in altre strutture +22,7%. Trascorrere una giornata al mare presso un lido o andare in piscina costa oggi in media il 32,7% in più rispetto a sei anni fa, ma a rincarare sono anche parchi divertimento (+21,4%), musei e monumenti (+20,5%), parchi nazionali, zoo e giardini (+13%). [post_title] => Il costo delle vacanze è cresciuto del 30%. Tutte le voci in aumento [post_date] => 2025-08-04T10:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754302515000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493382" align="alignleft" width="300"] Alberto Cirio[/caption] I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti. Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze. La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti). "Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta". [post_title] => In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno [post_date] => 2025-08-04T10:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754302165000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non è incoraggiante il primo bilancio delle presenze turistiche in Italia a luglio, che sembra mostrare dati preliminari decisamente peggiori rispetto all’inizio della bella stagione. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal presidente del Sindacato Iialiano balneari aderente a Fipe/Confcommercio Antonio Capacchione, sarebbero stati “presenti più stranieri che italiani”. "In termini di presenze e di consumi in spiaggia il mese di luglio è stato peggiore di giugno". A dichiararlo è stato Antonio Capacchione, spiegando che il dato scaturisce da un primo bilancio della stagione balneare effettuata sulla base della percezione dei loro Associati. "Se da una parte a giugno abbiamo registrato un aumento complessivo di presenze e consumi pari a circa il 20%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - è la riflessione - al contrario a luglio la riduzione complessiva, sempre in termini di presenze e consumi, è stata di circa il 15% (con punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna)". Viceversa, si è registrato un "segno positivo anche questo mese in Sardegna e Puglia”. “Sui nostri litorali abbiamo riscontrato più turisti stranieri a fronte di una diminuzione degli italiani, a conferma dell'attrattività del nostro Paese nel mercato internazionale delle vacanze, anche grazie alla molteplicità dei servizi offerti, apprezzati, efficienti, di successo e, soprattutto, di qualità. Come per gli anni precedenti le presenze in spiaggia si sono concentrate, principalmente, nei fine settimana a riprova di una difficoltà economica delle famiglie italiane", ha sottolineato ancora Capacchione [post_title] => A luglio meno presenze turistiche che a giugno sulle nostre spiagge [post_date] => 2025-08-04T10:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754301657000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468632" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh direttore generale di Iata[/caption] Secondo i dati mensili pubblicati dalla iata, a giugno la domanda di viaggi aerei è cresciuta solo del 2,6%, un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti. La domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro è aumentata del 2,6% rispetto a giugno 2024. Anche la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 3,4% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell'84,5% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda internazionale è aumentata del 3,2% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor si è attestato all'84,4% (-0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda interna è aumentata dell'1,6% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 2,1% su base annua. Il load factor si è attestato all'84,7% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024). " Con una crescita della domanda inferiore all'aumento del 3,4% della capacità, i load factor sono scesi di 0,6 punti percentuali rispetto ai loro record storici. Tuttavia, attestandosi all'84,5% a livello mondiale, i load factor rimangono molto elevati. E con una modesta crescita della capacità dell'1,8% osservata sui voli di agosto, è improbabile che i load factor per l'estate nordica si discostino molto dai loro recenti record storici ", ha affermato Willie Walsh, direttore generale Iata. Secondo Willie Walsh, il rallentamento del traffico aereo di giugno è dovuto alle interruzioni legate ai molti conflitti militari presenti nel Medio Oriente . [post_title] => Walsh (Iata): " A giugno crescita rallentata per la situazione geopolitica" [post_date] => 2025-08-04T09:36:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754300180000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, oltre 15,5 milioni di passeggeri sono transitati nell' aeroporto di Abu Dhabi , con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi , principale scalo dell'emirato, ha accolto da solo 15,5 milioni di passeggeri, con un incremento del 13,2% su base annua. Anche il traffico aereo è cresciuto significativamente, con un totale di 133.533 voli nei cinque aeroporti, con un incremento del 9,2%. L'Aeroporto Zayed ha registrato 93.858 movimenti aerei, con un incremento dell'11,4% rispetto alla prima metà del 2024. Nell'ambito della sua strategia di espansione, il gestore aeroportuale dell'emirato, Abu Dhabi Airports, ha aggiunto 16 nuove destinazioni internazionali e ha accolto diverse nuove compagnie aeree partner nella prima metà del 2025. Tra i nuovi sviluppi figura il lancio di un servizio quadrisettimanale da Shanghai operato da China Eastern Airlines, con un aumento a un volo giornaliero previsto per settembre. Air Seychelles serve ora l'aeroporto di Zayed con sei voli settimanali. Fly Cham ha anche lanciato una rotta Damasco-Abu Dhabi, mentre IndiGo ha rafforzato la sua presenza ad Abu Dhabi con tre nuove rotte da Madurai, Bhubaneswar e Vishakhapatnam. [post_title] => Si consolida la crescita (15,5 mln passeggeri ) dell'aeroporto di Abu Dhabi [post_date] => 2025-08-04T09:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754299817000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iata ha recentemente risposto alle proposte per il futuro sviluppo dell'aeroporto londinese di Heathrow, presentate da Heathrow Airport Limited (Hal) e dall'Arora Group, che prevedono un investimento colossale stimato in 49 miliardi di sterline (57 miliardi di euro). Questo budget include la costruzione di una terza pista e la completa modernizzazione delle infrastrutture esistenti . L'obiettivo è chiaro: aumentare la capacità annuale da 84 a 150 milioni di passeggeri , al fine di mantenere la sua posizione essenziale rispetto agli altri hub europei, Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol e Francoforte. "Esistono forti argomentazioni economiche a favore dell'aumento della capacità aeroportuale nel sud-est del Regno Unito. Heathrow, l'unico vero hub globale del Paese, è al centro di questi piani. Accogliamo con favore la decisione del governo di sostenere l'ambizione internazionale del Regno Unito procedendo con l'espansione di Heathrow", afferma Iata. Tuttavia, l'organizzazione tiene a sottolineare che questo sviluppo non dovrebbe essere realizzato a qualsiasi prezzo, né si dovrebbe dare per scontato che l'operatore storico, Hal , sia nella posizione migliore per svolgere questo compito, cruciale per la crescita economica nazionale. Prestazioni Le prestazioni di Hal sono effettivamente motivo di preoccupazione. L'operatore fatica regolarmente a rispettare gli standard di servizio concordati. La chiusura dell'aeroporto lo scorso marzo, vista come un'umiliazione internazionale, ha seriamente minato la fiducia nella dirigenza di Heathrow. Inoltre, l'orgoglio di Hal di essere il secondo aeroporto più costoso al mondo dimostra, secondo la Iata, una palese mancanza di considerazione per i suoi clienti, sia compagnie aeree che passeggeri. Quanto all'argomentazione di Hal secondo cui il suo progetto è superiore perché anticipato rispetto ai tempi previsti, ignora deliberatamente le reali priorità del Regno Unito. A Heathrow sono già stati effettuati ingenti investimenti , per miliardi di sterline , ma senza soddisfare pienamente le aspettative delle compagnie aeree o dei passeggeri. È quindi ancora più cruciale che i fondi che saranno investiti nella prossima espansione vengano utilizzati in modo molto più mirato. "Particolare attenzione dovrà essere prestata all'efficienza, sia in termini di costi, sia di operatività che di esperienza del cliente ", insiste Iata. [post_title] => Iata appoggia l'espansione di Heathrow (57 milioni di euro), ma non a tutti i costi [post_date] => 2025-08-04T09:22:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754299345000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tamburi completa il riassetto di alpitour" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2998,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_315903\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente e a.d. di Tip, Giovanni Tamburi[/caption]\r

\r

Si completa l'operazione di riassetto azionario di Alpitour, con l'appoggio legale di Fivers studio legale e tributario. L’operazione è stata realizzata, in via diretta e indiretta, da parte di Asset Italia 1 - partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners attraverso Asset Italia Spa - mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di covendita e altri diritti di vendita e, per effetto della stessa, Asset Italia 1 è giunta a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour (al netto delle azioni proprie).\r

\r

Il fabbisogno finanziario necessario per l’operazione è stato coperto in parte da apporti dei soci di Asset Italia e in parte da un finanziamento bancario.\r

\r

Fivers ha assistito la parte acquirente – per gli aspetti di struttura dell’operazione e corporate, nonché per gli aspetti relativi ai procedimenti autorizzativi presso la presidenza del Consiglio dei ministri (golden power), l’ente nazionale per l’aviazione civile e la Central bank of Ireland.\r

\r

","post_title":"Tamburi completa il riassetto di Alpitour salendo al 90% del capitale","post_date":"2025-08-04T11:42:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754307757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terme di Saturnia Natural spa & Golf Resort punta a diventare un riferimento nel panorama italiano delle Golf Destination. Un modello di integrazione tra Sport, benessere, territorio e sostenibilità ambientale.\r

Il turismo del Golf, considerato un mercato ad alto potenziale, torna al centro dello sviluppo della destinazione con una visione integrata e di lungo periodo. In linea con le nuove direttrici del turismo esperienziale e sostenibile, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si posiziona come uno dei rari esempi in Italia dove l’attività sportiva si fonde con il potere rigenerativo dell’acqua termale, in un contesto naturalistico di assoluto pregio restituendo un’esperienza di autentico benessere.\r

\"La crescente attenzione internazionale verso forme di turismo slow e di alto profilo, come per esempio dimostrato dal progetto La Dolce Vita - Orient Express con fermate previste anche nelle ferrovie della Maremma, ci spinge a investire con convinzione su un modello che unisce sport, wellness e turismo enogastronomico. Il nostro campo da golf è un’estensione naturale della nostra visione di benessere\", afferma il presidente del Golf Club Fabrizio Rindi.\r

In quest’ottica, è stato avviato un’importante piano di intervento per la manutenzione e il rinnovo del percorso, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e di attrarre un pubblico locale ed internazionale appassionato di golf e sempre più esigente. Particolare attenzione è riposta alla sostenibilità ambientale, con pratiche di gestione del verde orientate al risparmio idrico, alla tutela della biodiversità e all’uso responsabile delle risorse.\r

L’obiettivo è quello di coniugare eccellenza sportiva e rispetto per l’ambiente, nel pieno spirito di armonia con la natura che da sempre contraddistingue il Golf Terme di Saturnia insignito con due importanti premi: “GEO certified”- Golf Environment Organization ed il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Golf “Impegnati nel Verde”. ","post_title":"Le Terme di Saturnia stanno investendo nel segmento golf","post_date":"2025-08-04T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754305158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_495582\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Highway A9, toll station Como Grandate, Italy[/caption]\r

\r

Si avvia alla conclusione il primo weekend di agosto dell’esodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e per favorire gli spostamenti ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1.672). \r

\r

In questo primo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità.\r

Nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 20,2 milioni di transiti che alle ore 12.00 di domenica 3 agosto erano già circa 6 milioni.\r

\r

Per il forte incremento dei flussi di traffico verso la Capitale per il Giubileo dei Giovani 2025, \r

\r

Nella notte e nelle prime ore della mattina di ieri (tra le 01 e le 07) domenica 3 agosto è stato rilevato un raddoppio dei transiti lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” rispetto domenica scorsa (27 luglio), così come sui raccordi autostradali RA10 Torino-Caselle e RA13 Sistiana-Padriciano presso Duino Aurisina.\r

\r

Rispetto venerdì e sabato scorso, l’incremento medio della mobilità rilevata sulla rete Anas era di circa il 1,5%, con punta di oltre il 5% sulla rete del sud Italia e il 3% sulle reti del centro e della Sicilia, che aumentano al 3% sulle infrastrutture a servizio delle zone marittime, con punta del 7% al Sud e valori del 4,5% in Sicilia e Sardegna.","post_title":"Anas: fra l'1 e il 2 agosto registrati sulle strade oltre 20,2 milioni di transiti","post_date":"2025-08-04T10:54:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1754304842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le vacanze estive costano in media il 30% in più rispetto all'era pre-Covid. A fare i calcoli è il Codacons, che sulla base dei dati Istat ha messo a confronto le tariffe odierne del comparto turistico con quelle in vigore nell'estate del 2019. A subire i rincari più pesanti è il comparto del trasporto aereo – analizza l'associazione –. Oggi i voli nazionali costano in media l'81,5% in più rispetto allo stesso periodo di sei anni fa, mentre le tariffe dei voli internazionali sono aumentate del +65,9%, +61% quelle dei voli europei.\r

\r

Va meglio a chi decide di muoversi in traghetto, con le tariffe del trasporto marittimo salite nello stesso periodo del 13,9%, in treno (+10,7%), o ricorrendo ad autobus e pullman (+10,1%), mentre la benzina oggi costa l'8,3% in più rispetto all'estate 2019, +12,6% il gasolio. Per pedaggi e parchimetri si spende il 7,2% in più, ma spostarsi con un'auto a noleggio è più caro del 17,6%.\r

Pacchetto\r

Chi invece preferisce optare per un pacchetto vacanza – sottolinea il Codacons – si ritrova a spendere il 56,6% in più rispetto al periodo pre-Covid, e per dormire fuori occorre fare i conti con i rincari delle strutture ricettive: nello stesso periodo i listini di alberghi, motel e pensioni sono saliti del 40,6%, villaggi vacanza e campeggi segnano un +12,7%, b&b, case vacanza e alloggi in altre strutture +22,7%.\r

\r

Trascorrere una giornata al mare presso un lido o andare in piscina costa oggi in media il 32,7% in più rispetto a sei anni fa, ma a rincarare sono anche parchi divertimento (+21,4%), musei e monumenti (+20,5%), parchi nazionali, zoo e giardini (+13%).","post_title":"Il costo delle vacanze è cresciuto del 30%. Tutte le voci in aumento","post_date":"2025-08-04T10:15:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1754302515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493382\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti.\r

\r

Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze.\r

\r

La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti).\r

\r

\"Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta\".","post_title":"In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno","post_date":"2025-08-04T10:09:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754302165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è incoraggiante il primo bilancio delle presenze turistiche in Italia a luglio, che sembra mostrare dati preliminari decisamente peggiori rispetto all’inizio della bella stagione.\r

\r

Inoltre, secondo quanto dichiarato dal presidente del Sindacato Iialiano balneari aderente a Fipe/Confcommercio Antonio Capacchione, sarebbero stati “presenti più stranieri che italiani”. \r

\r

\"In termini di presenze e di consumi in spiaggia il mese di luglio è stato peggiore di giugno\". A dichiararlo è stato Antonio Capacchione, spiegando che il dato scaturisce da un primo bilancio della stagione balneare effettuata sulla base della percezione dei loro Associati.\r

\r

\"Se da una parte a giugno abbiamo registrato un aumento complessivo di presenze e consumi pari a circa il 20%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - è la riflessione - al contrario a luglio la riduzione complessiva, sempre in termini di presenze e consumi, è stata di circa il 15% (con punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna)\". Viceversa, si è registrato un \"segno positivo anche questo mese in Sardegna e Puglia”.\r

\r

“Sui nostri litorali abbiamo riscontrato più turisti stranieri a fronte di una diminuzione degli italiani, a conferma dell'attrattività del nostro Paese nel mercato internazionale delle vacanze, anche grazie alla molteplicità dei servizi offerti, apprezzati, efficienti, di successo e, soprattutto, di qualità. Come per gli anni precedenti le presenze in spiaggia si sono concentrate, principalmente, nei fine settimana a riprova di una difficoltà economica delle famiglie italiane\", ha sottolineato ancora Capacchione","post_title":"A luglio meno presenze turistiche che a giugno sulle nostre spiagge","post_date":"2025-08-04T10:00:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754301657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468632\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh direttore generale di Iata[/caption]\r

\r

Secondo i dati mensili pubblicati dalla iata, a giugno la domanda di viaggi aerei è cresciuta solo del 2,6%, un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti.\r

\r

La domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro è aumentata del 2,6% rispetto a giugno 2024. Anche la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 3,4% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell'84,5% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2024).\r

\r

La domanda internazionale è aumentata del 3,2% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor si è attestato all'84,4% (-0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda interna è aumentata dell'1,6% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 2,1% su base annua. Il load factor si è attestato all'84,7% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024).\r

\r

\" Con una crescita della domanda inferiore all'aumento del 3,4% della capacità, i load factor sono scesi di 0,6 punti percentuali rispetto ai loro record storici. Tuttavia, attestandosi all'84,5% a livello mondiale, i load factor rimangono molto elevati. E con una modesta crescita della capacità dell'1,8% osservata sui voli di agosto, è improbabile che i load factor per l'estate nordica si discostino molto dai loro recenti record storici \", ha affermato Willie Walsh, direttore generale Iata.\r

\r

Secondo Willie Walsh, il rallentamento del traffico aereo di giugno è dovuto alle interruzioni legate ai molti conflitti militari presenti nel Medio Oriente .","post_title":"Walsh (Iata): \" A giugno crescita rallentata per la situazione geopolitica\"","post_date":"2025-08-04T09:36:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754300180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, oltre 15,5 milioni di passeggeri sono transitati nell' aeroporto di Abu Dhabi , con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

L'Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi , principale scalo dell'emirato, ha accolto da solo 15,5 milioni di passeggeri, con un incremento del 13,2% su base annua. Anche il traffico aereo è cresciuto significativamente, con un totale di 133.533 voli nei cinque aeroporti, con un incremento del 9,2%. L'Aeroporto Zayed ha registrato 93.858 movimenti aerei, con un incremento dell'11,4% rispetto alla prima metà del 2024.\r

Nell'ambito della sua strategia di espansione, il gestore aeroportuale dell'emirato, Abu Dhabi Airports, ha aggiunto 16 nuove destinazioni internazionali e ha accolto diverse nuove compagnie aeree partner nella prima metà del 2025. Tra i nuovi sviluppi figura il lancio di un servizio quadrisettimanale da Shanghai operato da China Eastern Airlines, con un aumento a un volo giornaliero previsto per settembre.\r

Air Seychelles serve ora l'aeroporto di Zayed con sei voli settimanali. Fly Cham ha anche lanciato una rotta Damasco-Abu Dhabi, mentre IndiGo ha rafforzato la sua presenza ad Abu Dhabi con tre nuove rotte da Madurai, Bhubaneswar e Vishakhapatnam.","post_title":"Si consolida la crescita (15,5 mln passeggeri ) dell'aeroporto di Abu Dhabi","post_date":"2025-08-04T09:30:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754299817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iata ha recentemente risposto alle proposte per il futuro sviluppo dell'aeroporto londinese di Heathrow, presentate da Heathrow Airport Limited (Hal) e dall'Arora Group, che prevedono un investimento colossale stimato in 49 miliardi di sterline (57 miliardi di euro).\r

\r

Questo budget include la costruzione di una terza pista e la completa modernizzazione delle infrastrutture esistenti . L'obiettivo è chiaro: aumentare la capacità annuale da 84 a 150 milioni di passeggeri , al fine di mantenere la sua posizione essenziale rispetto agli altri hub europei, Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol e Francoforte. \r

\r

\"Esistono forti argomentazioni economiche a favore dell'aumento della capacità aeroportuale nel sud-est del Regno Unito. Heathrow, l'unico vero hub globale del Paese, è al centro di questi piani. Accogliamo con favore la decisione del governo di sostenere l'ambizione internazionale del Regno Unito procedendo con l'espansione di Heathrow\", afferma Iata.\r

\r

Tuttavia, l'organizzazione tiene a sottolineare che questo sviluppo non dovrebbe essere realizzato a qualsiasi prezzo, né si dovrebbe dare per scontato che l'operatore storico, Hal , sia nella posizione migliore per svolgere questo compito, cruciale per la crescita economica nazionale.\r

Prestazioni\r

Le prestazioni di Hal sono effettivamente motivo di preoccupazione. L'operatore fatica regolarmente a rispettare gli standard di servizio concordati. La chiusura dell'aeroporto lo scorso marzo, vista come un'umiliazione internazionale, ha seriamente minato la fiducia nella dirigenza di Heathrow.\r

\r

Inoltre, l'orgoglio di Hal di essere il secondo aeroporto più costoso al mondo dimostra, secondo la Iata, una palese mancanza di considerazione per i suoi clienti, sia compagnie aeree che passeggeri. Quanto all'argomentazione di Hal secondo cui il suo progetto è superiore perché anticipato rispetto ai tempi previsti, ignora deliberatamente le reali priorità del Regno Unito.\r

\r

A Heathrow sono già stati effettuati ingenti investimenti , per miliardi di sterline , ma senza soddisfare pienamente le aspettative delle compagnie aeree o dei passeggeri. È quindi ancora più cruciale che i fondi che saranno investiti nella prossima espansione vengano utilizzati in modo molto più mirato. \"Particolare attenzione dovrà essere prestata all'efficienza, sia in termini di costi, sia di operatività che di esperienza del cliente \", insiste Iata.","post_title":"Iata appoggia l'espansione di Heathrow (57 milioni di euro), ma non a tutti i costi","post_date":"2025-08-04T09:22:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754299345000]}]}}