Swan Hellenic riprogramma i piani 2022-23 alla luce della crisi ucraina e delle restrizioni in Oriente

Stagione artica riprogrammata per la Minerva, preceduta da nuove crociere di scoperta del mondo celtico nel Regno Unito, che esploreranno paesaggi indimenticabili e culture uniche. Swan Hellenic ha deciso di cambiare parte dei propri piani per il 2022-23, a seguito della tragica situazione in Ucraina a delle restrizioni in corso legate al Covid in tutto l’Estremo Oriente. La seconda nave da spedizione di classe polare, la Vega, lascerà poi i cantieri navali di Helsinki a settembre per fare rotta direttamente verso l’Argentina, dove si unirà alla sua nave gemella per la stagione antartica 2022-23, che rimane invariata. Tutti gli itinerari di crociera nuovi e rivisti sono ora presentati in dettaglio sul sito web

www.swanhellenic.com.

“Come l’industria crocieristica nel suo complesso, ci siamo mossi velocemente in risposta alla tragica situazione in Ucraina – spiega il ceo Swan Hellenic, Andrea Zito -. Se da un lato ci scusiamo con i nostri ospiti per la delusione causata dagli eventi, dall’altra siamo grati per la loro comprensione e al tempo stesso, siamo molto orgogliosi dei nuovi emozionanti itinerari e delle opportunità che abbiamo creato per consentire loro di continuare a vedere ciò che altri non vedono”.