Snav, un 2026 tra innovazione, sostenibilità e tour esperienziali Per Snav un 2026 all’insegna di novità, investimenti in innovazione e sostenibilità. «Per il 2026 – spiega la direzione SNAV – confermiamo tutte le principali destinazioni, con nuove politiche di incentivazione dedicate sia ai passeggeri che al trade, che verranno illustrate attraverso i canali ufficiali dell’azienda nelle prossime settimane». Tra le novità 2026 c’è anche il rafforzamento dei tour esperienziali. Dopo il successo dei pacchetti su Ponza, Palmarola e Procida, Snav lancerà infatti le Escursioni Experience anche su Capri, Ischia, Sorrento e Positano. Singoli tour che integreranno il trasporto marittimo con visite ed esperienze esclusive sul territorio, organizzate in collaborazione con operatori locali, ma acquistabili con un semplice clic sul sito della compagnia, oltre che nelle agenzie di viaggio. La sostenibilità ambientale continuerà ad essere in prima posizione per quanto concerne gli investimenti sul rinnovamento della flotta. Un esempio sono le due unità Snav Sirius e Snav Polaris, High Speed Craft (HSC) di ultima generazione a ridotto impatto ambientale, che sono già impiegate nei collegamenti del Golfo di Napoli. Le unità realizzate completamente in alluminio leggero sono equipaggiate con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr(Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni. Condividi

