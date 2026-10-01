Shiruq by Mappamondo, al via il road show “incontro tra esperti” “Shiruq by Mappamondo – Incontro tra esperti” è il primo roadshow che il tour operator dedica ad una selezionata rete di agenzie di viaggio partner, con l’obiettivo di approfondire il valore distintivo del prodotto a marchio Shiruq. L’evento, che prevede oltre 20 tappe in tutto il territorio nazionale, prenderà il via il prossimo 6 ottobre con il primo appuntamento a Novara, seguito da Torino, Fossano, Verona, Padova, Castelfranco Veneto e Brescia, prima di spingersi nelle altre regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia. Il format prevede una tavola rotonda con protagonisti gli agenti di viaggio, i programmatori Shiruq e i tour leader culturali, per condividere conoscenze, esperienze, specificità e particolarità del prodotto e delle destinazioni. «Con questo roadshow abbiamo voluto dedicare a Shiruq uno spazio esclusivo – spiega il direttore commerciale Francesco Maio – Non sarà il classico appuntamento di formazione, ma un vero e proprio incontro tra esperti, metteremo a confronto chi propone il viaggio, chi lo costruisce e chi poi lo accompagna. Crediamo che, anche nel segmento dei viaggi culturali, il valore della consulenza dell’agente di viaggio sia fondamentale, per questo abbiamo voluto creare un’occasione di confronto diretto». La programmazione Shiruq sulla nuova stagione 2027 vede l’incremento dei programmi dedicati ai viaggi nel Caucaso, con un tour breve dell’Armenia, un combinato Armenia e Georgia e un altro combinato dei tre paesi Armenia Georgia e Azerbaijan, ma anche delle avventure in Asia Centrale, con la proposta Turkmenistan e il combinato per scoprire Tajikistan e Kirghizistan. Degno di nota, anche il ritorno dei Balcani con la programmazione del tour in Bosnia e in Montenegro. «Rispetto allo scorso anno stiamo registrando una domanda decisamente anticipata, con richieste e prenotazioni già confermate per la primavera del 2027 – aggiunge Francesca Lorusso, responsabile Shiruq by Mappamondo – Tra le mete più gettonate figurano il Vietnam e la Cambogia, l’India e l’Asia Centrale, ma anche l’Algeria e l’Africa Occidentale stanno registrando trend fortemente positivi». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air cresce in Italia, lo ha confermato ieri sera a Roma, durante un incontro con Travel Quotidiano, il ceo della compagnia, József Váradi: «Per il 2026 è prevista una crescita del 15% con nuovi aeromobili e l'apertura di basi a Palermo e Torino». Riguardo alla crisi del carburante, Wizz Air «è strategicamente protetta grazie all'80% di copertura fino a marzo prossimo, poi al 40% garantendo un vantaggio competitivo significativo mentre altre compagnie affrontano difficoltà finanziarie». Il manager, in occasione della sua visita presso la base di Roma Fiumicino, ha evidenziato la propria strategia di crescita nel mercato italiano, sottolineando l'impegno verso il paese mantenendo l'obiettivo di contenere i prezzi dei biglietti nonostante l'aumento dei costi del carburante, evidenziando una forte liquidità e come la flotta moderna consumi il 20% in meno di carburante rispetto agli aerei più vecchi, fornendo un vantaggio competitivo significativo. Molto positiva anche la produttività delle operazioni aeree «in Italia possiamo fare quattro rotazioni al giorno o più anche grazie al mercato domestico che per noi è molto importante, oltre al mercato outgoing. In generale - conclude Váradi - quest'anno abbiamo 30 milioni di posti che rappresentano, in tutta Italia, che rappresentano il 40% di crescita in più rispetto al 2025». Non manca un accenno al mondo trade: «Siamo aperti alla possibilità b2b anche se, al momento, contiamo su un piccolo frammento di mercato». Dal debutto in Italia nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso il Paese. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 331 rotte verso 33 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino e Venezia. [post_title] => Wizz Air, Varadi: «Continuiamo a investire sul mercato Italia» [post_date] => 2026-10-01T14:23:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790864637000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet rinnova la propria presenza al Ttg Travel Experience di Rimini con due importanti momenti di approfondimento dedicati ai temi decisivi per il futuro delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Gli incontri affronteranno da un lato la complessa riforma della Direttiva Pacchetti e dall’altro le strategie operative per guidare il mercato nell’era della “Permacrisi”. [caption id="attachment_511056" align="alignleft" width="271"] Gian Mario Pileri[/caption] Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre (dalle 15 alle 16 Sala Tiglio 2) con il convegno dal titolo ‘Il futuro della Direttiva pacchetti: battaglie vinte e in divenire di Fiavet-Confcommercio’. L’incontro vedrà i saluti introduttivi del presidente nazionale Gian Mario Pileri e l’intervento dell’avvocato Federico Lucarelli, responsabile dell’Ufficio Legale Fiavet. Al centro del dibattito ci saranno i traguardi raggiunti dalla Federazione a difesa della liquidità delle imprese – tra cui il blocco della proposta sul limite del 25% negli acconti e l’introduzione dell’obbligo di rimborso entro 7 giorni da parte dei fornitori in caso di cancellazione –, per poi spostare l’attenzione sul recepimento della normativa nell’ordinamento italiano e sulle criticità irrisolte, comprese le insidie delle prenotazioni online tramite link. Guidare il mercato Il secondo convegno si terrà giovedì 15 ottobre (dalle 14.30 alle 15.30, Italy Arena) e s’intitolerà ‘Esistere nelle tempeste perfette: come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della Permacrisi’. Ispirandosi agli studi della Oxford University sulle crisi geopolitiche ed economiche sovrapposte, il panel approfondirà le modalità con cui il comparto dell’intermediazione può blindare il proprio business e trasformare la complessità in un vantaggio competitivo, puntando sul valore strategico della consulenza. Si aprirà con l’intervento di Gian Mario Pileri, poi la tavola rotonda vedrà la partecipazione di qualificati rappresentanti delle istituzioni e dell’industria del travel: Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali; Massimo Formichella, responsabile Trade – Charter e Gruppi di Trenitalia; Tommaso Fumelli, vice president Italy Sales di ITA Airways; Danilo Curzi, amministratore delegato di Idee per Viaggiare; Mauro Colatei, in rappresentanza di Aspevi Vittoria Assicurazioni. [post_title] => Fiavet al Ttg di Rimini con due convegni su scuola e crisi permanente [post_date] => 2026-10-01T14:19:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790864373000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Shiruq by Mappamondo - Incontro tra esperti” è il primo roadshow che il tour operator dedica ad una selezionata rete di agenzie di viaggio partner, con l’obiettivo di approfondire il valore distintivo del prodotto a marchio Shiruq. L’evento, che prevede oltre 20 tappe in tutto il territorio nazionale, prenderà il via il prossimo 6 ottobre con il primo appuntamento a Novara, seguito da Torino, Fossano, Verona, Padova, Castelfranco Veneto e Brescia, prima di spingersi nelle altre regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia. Il format prevede una tavola rotonda con protagonisti gli agenti di viaggio, i programmatori Shiruq e i tour leader culturali, per condividere conoscenze, esperienze, specificità e particolarità del prodotto e delle destinazioni. «Con questo roadshow abbiamo voluto dedicare a Shiruq uno spazio esclusivo - spiega il direttore commerciale Francesco Maio - Non sarà il classico appuntamento di formazione, ma un vero e proprio incontro tra esperti, metteremo a confronto chi propone il viaggio, chi lo costruisce e chi poi lo accompagna. Crediamo che, anche nel segmento dei viaggi culturali, il valore della consulenza dell’agente di viaggio sia fondamentale, per questo abbiamo voluto creare un’occasione di confronto diretto». La programmazione Shiruq sulla nuova stagione 2027 vede l’incremento dei programmi dedicati ai viaggi nel Caucaso, con un tour breve dell'Armenia, un combinato Armenia e Georgia e un altro combinato dei tre paesi Armenia Georgia e Azerbaijan, ma anche delle avventure in Asia Centrale, con la proposta Turkmenistan e il combinato per scoprire Tajikistan e Kirghizistan. Degno di nota, anche il ritorno dei Balcani con la programmazione del tour in Bosnia e in Montenegro. «Rispetto allo scorso anno stiamo registrando una domanda decisamente anticipata, con richieste e prenotazioni già confermate per la primavera del 2027 - aggiunge Francesca Lorusso, responsabile Shiruq by Mappamondo - Tra le mete più gettonate figurano il Vietnam e la Cambogia, l’India e l’Asia Centrale, ma anche l’Algeria e l’Africa Occidentale stanno registrando trend fortemente positivi». [post_title] => Shiruq by Mappamondo, al via il road show "incontro tra esperti" [post_date] => 2026-10-01T13:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790859620000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trend Report 2027 di Hilton evidenzia un grande cambiamento nei comportamenti dei viaggiatori, che stanno ridefinendo cosa significhi viaggiare bene, dando priorità alla flessibilità e a esperienze capaci di continuare ad arricchire la loro vita anche molto tempo dopo il ritorno a casa. Secondo il nuovo report, The Great Rebalance: How Travelers Are Expecting to Reset and Recalibrate in 2027, i viaggiatori daranno priorità a esperienze capaci di aiutarli a ritrovare equilibrio, acquisire nuove prospettive e valorizzare al massimo il tempo trascorso lontano da casa. «Stiamo osservando come i viaggiatori siano sempre meno interessati alla definizione di perfezione data dagli altri e sempre più concentrati sul pianificare i propri viaggi secondo le proprie esigenze - spiega Chris Nassetta, president and chief executive officer, Hilton - Il report di quest’anno conferma che le persone cercano esperienze che si adattino alla loro vita, che permettano loro di ricaricarsi e che generino un valore capace di durare anche molto tempo dopo il rientro. Con l’evolversi delle aspettative dei viaggiatori, saranno le nostre innovazioni phygital – che uniscono in modo fluido ambienti fisici e interazione umana con prodotti digitali – ad aiutare gli ospiti a vivere al meglio l’esperienza di viaggio, rafforzando al tempo stesso fiducia e fidelizzazione». I trend Il Trend Report 2027 di Hilton si basa su un’ampia ricerca globale, che include un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult su oltre 14.000 viaggiatori in 14 Paesi. Il report ha individuato cinque trend principali: L’ascesa del “all’incirca”, L’equazione della fiducia nel viaggio, Viaggi che fanno crescere, Ripensare lo stile di vita e La mentalità del micro-travel. Nel loro insieme, questi trend riflettono una crescente domanda di competenze affidabili, crescita personale, benessere legato alla natura ed esperienze di viaggio più brevi e flessibili. Più della metà dei viaggiatori (54%) dichiara di percepire una qualche forma di pressione nel realizzare il viaggio perfetto, mentre il 24% cerca di assecondare il gruppo e soddisfare le esigenze degli altri. Quasi un viaggiatore su tre (31%) ha viaggiato da solo per poi incontrare amici o familiari a destinazione, segnalando una tendenza più ampia verso un equilibrio tra indipendenza e connessione. L’interesse per il viaggio “quasi soli” è evidente: più della metà delle prenotazioni globali di Motto by Hilton nell’ultimo anno ha riguardato ospiti singoli. La metà degli intervistati (50%) afferma di essere più propensa a fidarsi delle raccomandazioni di una persona con uno status loyalty rispetto a qualcuno che non lo possiede, mentre quasi uno su tre (29%) dichiara di provare invidia nei confronti di amici con uno status loyalty di livello superiore al proprio. La scalata dei programmi fedeltà: con il crescente valore attribuito allo status, aumenta anche la motivazione a raggiungerlo. Da quando Hilton Honors si è evoluto nel gennaio 2026, rendendo più semplice e gratificante ottenere uno status, i membri hanno raggiunto livelli superiori più rapidamente, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente. Il viaggio sta diventando qualcosa di più di una pausa dalla quotidianità, ed è sempre più considerato un catalizzatore di crescita personale. I benefici del viaggio iniziano spesso ancora prima della partenza. Tre viaggiatori su quattro (76%) concordano sul fatto che avere un viaggio in programma dia loro un obiettivo verso cui tendere. Il viaggio sta diventando sempre più anche un percorso di crescita personale, con il 42% degli intervistati che afferma di aver scoperto nuovi interessi o passioni grazie a un viaggio. I viaggiatori della Gen Z hanno quasi il doppio delle probabilità rispetto ai Baby Boomer di voler tornare a casa con un nuovo hobby o interesse da continuare a coltivare. Per favorire un legame più profondo con le destinazioni, le strutture Hilton stanno creando opportunità per entrare in contatto con cultura e tradizioni locali. I viaggiatori combinano sempre più elementi digitali e analogici per migliorare il proprio benessere, favorire il recupero e creare una connessione più profonda con sé stessi, l’ambiente circostante e gli altri. I viaggiatori cercano sempre più esperienze di benessere capaci di creare un legame più profondo con la destinazione. Al Conrad Orlando, gli ospiti possono vivere l’ambiente naturale della Florida attraverso il Water Garden esterno del resort, un’esperienza idrotermale progettata per riflettere il clima e il paesaggio caratteristici della destinazione. La crescente domanda evidenzia questa tendenza, con i trattamenti outdoor aumentati del 60% su base annua. Ripensare il soggiorno breve: la definizione di viaggio breve varia a seconda della regione. Il 42% dei viaggiatori statunitensi considera “breve” un viaggio inferiore ai 3-4 giorni, mentre in Giappone (86%) e Corea del Sud (59%) viene definito breve un viaggio inferiore ai due giorni. Arabia Saudita (29%) e Germania (26%) adottano invece una prospettiva più ampia, considerando breve anche un viaggio di 5-6 giorni o più. [post_title] => Hilton, i viaggiatori non cercano perfezione ma crescita personale, flessibilità e scoperta [post_date] => 2026-10-01T09:21:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790846481000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa prevede che l'aumento dei prezzi del carburante peserà sui conti più degli 1,5 miliardi di euro stimati ad agosto per il 2026: lo ammette il ceo, Carsten Spohr, che mantiene comunque le sue previsioni di utile operativo, trainato in particolare dalla domanda premium. Come si legge da Il Corriere della Sera, che ha partecipato ad un incontro con i giornalisti a Francoforte, Spohr ha dichiarato: «Gli 1,5 miliardi di euro che ho menzionato qualche mese fa come spesa aggiuntiva legata al carburante... la cifra che probabilmente dovremo presentare a fine anno sarà più alta». Il ceo non ha fornito una nuova cifra, ma quella di agosto si attestava a 8,66 miliardi di euro. Malgrado ciò il gruppo conta ancora di poter raggiungere con la guidance i livelli dell’anno precedente, tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro di Ebit. Un traguardo in larga parte riconducibile ai progressi operativi e ai rendimenti più elevati imposti al mercato: la domanda, «non solo ma soprattutto nel segmento premium (...) è straordinariamente robusta di fronte a questi aumenti di prezzo». Spohr ha anche evidenziato come i risultati del processo di rilancio di Lufthansa Airline non siano ancora arrivati all'obiettivo prefissato: il turnaround procede secondo tre priorità: stabilità operativa, qualità del prodotto e infine sovraperformance finanziaria, che «quest’anno, a causa dei costi del carburante, non ci ha ancora portato ai risultati a cui ambiamo». Il nodo strutturale resta quello dei voli brevi: «Le perdite sul corto raggio divorano più o meno quasi tutti i profitti generati sul lungo raggio». Per questo il gruppo ha chiuso o messo a terra SunExpress Deutschland, Germanwings e, da ultima, Cityline, fino a considerare concluso il consolidamento delle compagnie in Germania. Ulteriore punto critico del 2027 rimane quello legato alle consegne dei nuovi aeromobili: il primo Airbus A350-1000 è atteso a novembre, ma «se la frequenza delle consegne sarà effettivamente quella che ci era stata promessa, lo vedremo» ha spiegato il ceo. Sui Boeing 777X, che il costruttore dà sempre in arrivo nel primo trimestre 2027, Spohr ha invitato a controllare la programmazione dell’estate prossima: «Non troverete un solo 777X». Il gruppo ha deciso di rendere l’utilizzo di più A340-300 il nuovo Piano A. [post_title] => Caro fuel: Lufthansa stima costi aggiuntivi superiori a 1,5 mld di euro [post_date] => 2026-09-30T09:32:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790760773000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennismore, realtà del settore dell'ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori. Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping. Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili. Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia [post_date] => 2026-09-29T14:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790692616000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali. Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico. «Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre. Dalla città ai crinali Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato. L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli. A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026. Un autunno ricco di appuntamenti Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere. Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese. Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini. La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare. [post_title] => Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione [post_date] => 2026-09-29T10:47:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => genova [1] => liguria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Genova [1] => liguria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790678878000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali. Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco. Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia. A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche. Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri. L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti. Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città. [post_title] => Armenia, autunno tra foliage, tradizioni vinicole e outdoor [post_date] => 2026-09-29T09:40:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790674859000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509313" align="alignleft" width="300"] Loredana Arcangeli[/caption] Originaltour, rilancia le destinazioni asiatiche sulle quali ha costruito la propria esperienza in 37 anni di attività, affiancando alla consolidata programmazione sul Golfo una più ampia proposta di lungo raggio. «Le agenzie ci hanno invitato ad ampliare la nostra offerta mantenendo il livello di servizio e competenza che ci contraddistingue – spiega Loredana Arcangeli, direttore generale Originaltour –. Per questo abbiamo deciso di tornare a investire con maggiore decisione sulle destinazioni asiatiche che conosciamo da sempre, tenendo anche conto del prolungarsi della crisi nel Golfo Persico, che sta incidendo sui viaggi di gruppo verso alcune delle nostre destinazioni storiche, come Oman, Dubai e Abu Dhabi. L’Oman resta comunque centrale nella nostra programmazione: sul nostro sito proponiamo circa 30 tour dedicati al paese, oltre a numerosi abbinamenti con gli Emirati, le Maldive e le proposte speciali di Capodanno». I tour L’Oman si conferma dunque uno dei pilastri dell’offerta, con due nuovi tour di gruppo dedicati al Capodanno nel deserto di Wahiba Sands, con partenze da Milano e Roma e durate di otto e undici giorni. Entrambi prevedono il pernottamento in campo tendato la notte del 31 dicembre. Fantastico Oman, in partenza il 27 dicembre, include il soggiorno allo Star Gate Camp, struttura di recente apertura con 15 tende di lusso in posizione panoramica sulla sommità di una duna. Tra le conferme, Originaltour ripropone anche quest’anno Capodanno in Vietnam, con partenza da Milano il 27 dicembre. L’itinerario collega Hanoi, la Baia di Ha Long, con crociera e pernottamento a bordo, Hoi An, dove si festeggia l’arrivo del nuovo anno, Hue, Ho Chi Minh City e il Delta del Mekong. Sul fronte Thailandia, Originaltour propone “Siam d’autore”, nuovo itinerario luxury tra Bangkok e il nord del paese. Il tour comprende Ayutthaya, Sukhothai, patrimonio Unesco, Bang Thung Hong, villaggio legato alla produzione dell’indaco, Chiang Rai e Chiang Mai. Riflettore anche puntato sul Nepal, con tour di gruppo a partenze garantite. Tra questi, Nepal Classico alterna le principali attrazioni del Paese a esperienze più autentiche. Completano la programmazione Cina, Corea del Sud e India, con diverse proposte disponibili anche con guida in italiano. Particolarmente ampia l’offerta sull’India, con 14 itinerari presenti sul sito, inclusi viaggi dedicati a destinazioni meno battute. Tra questi, “India, le Tribù dell’Orissa e Kolkata”, 10 giorni nell’est del Paese tra paesaggi montani, risaie e villaggi, con incontri con alcune delle comunità tribali dell’Orissa. L’offerta indiana comprende inoltre soggiorni mare alle Isole Andamane. [post_title] => Originaltour amplia l'offerta in Asia ed Estremo Oriente [post_date] => 2026-09-29T09:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790672519000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "shirup by mappamondo al via road show incontro esperti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1685,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air cresce in Italia, lo ha confermato ieri sera a Roma, durante un incontro con Travel Quotidiano, il ceo della compagnia, József Váradi: «Per il 2026 è prevista una crescita del 15% con nuovi aeromobili e l'apertura di basi a Palermo e Torino». \r

\r

Riguardo alla crisi del carburante, Wizz Air «è strategicamente protetta grazie all'80% di copertura fino a marzo prossimo, poi al 40% garantendo un vantaggio competitivo significativo mentre altre compagnie affrontano difficoltà finanziarie».\r

\r

Il manager, in occasione della sua visita presso la base di Roma Fiumicino, ha evidenziato la propria strategia di crescita nel mercato italiano, sottolineando l'impegno verso il paese mantenendo l'obiettivo di contenere i prezzi dei biglietti nonostante l'aumento dei costi del carburante, evidenziando una forte liquidità e come la flotta moderna consumi il 20% in meno di carburante rispetto agli aerei più vecchi, fornendo un vantaggio competitivo significativo.\r

\r

Molto positiva anche la produttività delle operazioni aeree «in Italia possiamo fare quattro rotazioni al giorno o più anche grazie al mercato domestico che per noi è molto importante, oltre al mercato outgoing. In generale - conclude Váradi - quest'anno abbiamo 30 milioni di posti che rappresentano, in tutta Italia, che rappresentano il 40% di crescita in più rispetto al 2025».\r

\r

Non manca un accenno al mondo trade: «Siamo aperti alla possibilità b2b anche se, al momento, contiamo su un piccolo frammento di mercato».\r

\r

\r

Dal debutto in Italia nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso il Paese. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 331 rotte verso 33 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino e Venezia.\r

","post_title":"Wizz Air, Varadi: «Continuiamo a investire sul mercato Italia»","post_date":"2026-10-01T14:23:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790864637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet rinnova la propria presenza al Ttg Travel Experience di Rimini con due importanti momenti di approfondimento dedicati ai temi decisivi per il futuro delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Gli incontri affronteranno da un lato la complessa riforma della Direttiva Pacchetti e dall’altro le strategie operative per guidare il mercato nell’era della “Permacrisi”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_511056\" align=\"alignleft\" width=\"271\"] Gian Mario Pileri[/caption]\r

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre (dalle 15 alle 16 Sala Tiglio 2) con il convegno dal titolo ‘Il futuro della Direttiva pacchetti: battaglie vinte e in divenire di Fiavet-Confcommercio’. L’incontro vedrà i saluti introduttivi del presidente nazionale Gian Mario Pileri e l’intervento dell’avvocato Federico Lucarelli, responsabile dell’Ufficio Legale Fiavet.\r

Al centro del dibattito ci saranno i traguardi raggiunti dalla Federazione a difesa della liquidità delle imprese – tra cui il blocco della proposta sul limite del 25% negli acconti e l’introduzione dell’obbligo di rimborso entro 7 giorni da parte dei fornitori in caso di cancellazione –, per poi spostare l’attenzione sul recepimento della normativa nell’ordinamento italiano e sulle criticità irrisolte, comprese le insidie delle prenotazioni online tramite link.\r

\r

Guidare il mercato\r

Il secondo convegno si terrà giovedì 15 ottobre (dalle 14.30 alle 15.30, Italy Arena) e s’intitolerà ‘Esistere nelle tempeste perfette: come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della Permacrisi’. Ispirandosi agli studi della Oxford University sulle crisi geopolitiche ed economiche sovrapposte, il panel approfondirà le modalità con cui il comparto dell’intermediazione può blindare il proprio business e trasformare la complessità in un vantaggio competitivo, puntando sul valore strategico della consulenza.\r

Si aprirà con l’intervento di Gian Mario Pileri, poi la tavola rotonda vedrà la partecipazione di qualificati rappresentanti delle istituzioni e dell’industria del travel: Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali; Massimo Formichella, responsabile Trade – Charter e Gruppi di Trenitalia; Tommaso Fumelli, vice president Italy Sales di ITA Airways; Danilo Curzi, amministratore delegato di Idee per Viaggiare; Mauro Colatei, in rappresentanza di Aspevi Vittoria Assicurazioni.","post_title":"Fiavet al Ttg di Rimini con due convegni su scuola e crisi permanente","post_date":"2026-10-01T14:19:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790864373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Shiruq by Mappamondo - Incontro tra esperti” è il primo roadshow che il tour operator dedica ad una selezionata rete di agenzie di viaggio partner, con l’obiettivo di approfondire il valore distintivo del prodotto a marchio Shiruq.\r

\r

L’evento, che prevede oltre 20 tappe in tutto il territorio nazionale, prenderà il via il prossimo 6 ottobre con il primo appuntamento a Novara, seguito da Torino, Fossano, Verona, Padova, Castelfranco Veneto e Brescia, prima di spingersi nelle altre regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia. Il format prevede una tavola rotonda con protagonisti gli agenti di viaggio, i programmatori Shiruq e i tour leader culturali, per condividere conoscenze, esperienze, specificità e particolarità del prodotto e delle destinazioni.\r

\r

«Con questo roadshow abbiamo voluto dedicare a Shiruq uno spazio esclusivo - spiega il direttore commerciale Francesco Maio - Non sarà il classico appuntamento di formazione, ma un vero e proprio incontro tra esperti, metteremo a confronto chi propone il viaggio, chi lo costruisce e chi poi lo accompagna. Crediamo che, anche nel segmento dei viaggi culturali, il valore della consulenza dell’agente di viaggio sia fondamentale, per questo abbiamo voluto creare un’occasione di confronto diretto».\r

\r

La programmazione Shiruq sulla nuova stagione 2027 vede l’incremento dei programmi dedicati ai viaggi nel Caucaso, con un tour breve dell'Armenia, un combinato Armenia e Georgia e un altro combinato dei tre paesi Armenia Georgia e Azerbaijan, ma anche delle avventure in Asia Centrale, con la proposta Turkmenistan e il combinato per scoprire Tajikistan e Kirghizistan. Degno di nota, anche il ritorno dei Balcani con la programmazione del tour in Bosnia e in Montenegro.\r

\r

«Rispetto allo scorso anno stiamo registrando una domanda decisamente anticipata, con richieste e prenotazioni già confermate per la primavera del 2027 - aggiunge Francesca Lorusso, responsabile Shiruq by Mappamondo - Tra le mete più gettonate figurano il Vietnam e la Cambogia, l’India e l’Asia Centrale, ma anche l’Algeria e l’Africa Occidentale stanno registrando trend fortemente positivi».\r

\r

","post_title":"Shiruq by Mappamondo, al via il road show \"incontro tra esperti\"","post_date":"2026-10-01T13:00:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790859620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trend Report 2027 di Hilton evidenzia un grande cambiamento nei comportamenti dei viaggiatori, che stanno ridefinendo cosa significhi viaggiare bene, dando priorità alla flessibilità e a esperienze capaci di continuare ad arricchire la loro vita anche molto tempo dopo il ritorno a casa.\r

\r

Secondo il nuovo report, The Great Rebalance: How Travelers Are Expecting to Reset and Recalibrate in 2027, i viaggiatori daranno priorità a esperienze capaci di aiutarli a ritrovare equilibrio, acquisire nuove prospettive e valorizzare al massimo il tempo trascorso lontano da casa.\r

\r

«Stiamo osservando come i viaggiatori siano sempre meno interessati alla definizione di perfezione data dagli altri e sempre più concentrati sul pianificare i propri viaggi secondo le proprie esigenze - spiega Chris Nassetta, president and chief executive officer, Hilton - Il report di quest’anno conferma che le persone cercano esperienze che si adattino alla loro vita, che permettano loro di ricaricarsi e che generino un valore capace di durare anche molto tempo dopo il rientro. Con l’evolversi delle aspettative dei viaggiatori, saranno le nostre innovazioni phygital – che uniscono in modo fluido ambienti fisici e interazione umana con prodotti digitali – ad aiutare gli ospiti a vivere al meglio l’esperienza di viaggio, rafforzando al tempo stesso fiducia e fidelizzazione».\r

I trend\r

Il Trend Report 2027 di Hilton si basa su un’ampia ricerca globale, che include un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult su oltre 14.000 viaggiatori in 14 Paesi. Il report ha individuato cinque trend principali: L’ascesa del “all’incirca”, L’equazione della fiducia nel viaggio, Viaggi che fanno crescere, Ripensare lo stile di vita e La mentalità del micro-travel. Nel loro insieme, questi trend riflettono una crescente domanda di competenze affidabili, crescita personale, benessere legato alla natura ed esperienze di viaggio più brevi e flessibili.\r

\r

Più della metà dei viaggiatori (54%) dichiara di percepire una qualche forma di pressione nel realizzare il viaggio perfetto, mentre il 24% cerca di assecondare il gruppo e soddisfare le esigenze degli altri.\r

Quasi un viaggiatore su tre (31%) ha viaggiato da solo per poi incontrare amici o familiari a destinazione, segnalando una tendenza più ampia verso un equilibrio tra indipendenza e connessione. L’interesse per il viaggio “quasi soli” è evidente: più della metà delle prenotazioni globali di Motto by Hilton nell’ultimo anno ha riguardato ospiti singoli.\r

La metà degli intervistati (50%) afferma di essere più propensa a fidarsi delle raccomandazioni di una persona con uno status loyalty rispetto a qualcuno che non lo possiede, mentre quasi uno su tre (29%) dichiara di provare invidia nei confronti di amici con uno status loyalty di livello superiore al proprio.\r

La scalata dei programmi fedeltà: con il crescente valore attribuito allo status, aumenta anche la motivazione a raggiungerlo. Da quando Hilton Honors si è evoluto nel gennaio 2026, rendendo più semplice e gratificante ottenere uno status, i membri hanno raggiunto livelli superiori più rapidamente, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.\r

\r

Il viaggio sta diventando qualcosa di più di una pausa dalla quotidianità, ed è sempre più considerato un catalizzatore di crescita personale.\r

\r

I benefici del viaggio iniziano spesso ancora prima della partenza. Tre viaggiatori su quattro (76%) concordano sul fatto che avere un viaggio in programma dia loro un obiettivo verso cui tendere.\r

Il viaggio sta diventando sempre più anche un percorso di crescita personale, con il 42% degli intervistati che afferma di aver scoperto nuovi interessi o passioni grazie a un viaggio. I viaggiatori della Gen Z hanno quasi il doppio delle probabilità rispetto ai Baby Boomer di voler tornare a casa con un nuovo hobby o interesse da continuare a coltivare. Per favorire un legame più profondo con le destinazioni, le strutture Hilton stanno creando opportunità per entrare in contatto con cultura e tradizioni locali.\r

I viaggiatori combinano sempre più elementi digitali e analogici per migliorare il proprio benessere, favorire il recupero e creare una connessione più profonda con sé stessi, l’ambiente circostante e gli altri.\r

\r

I viaggiatori cercano sempre più esperienze di benessere capaci di creare un legame più profondo con la destinazione. Al Conrad Orlando, gli ospiti possono vivere l’ambiente naturale della Florida attraverso il Water Garden esterno del resort, un’esperienza idrotermale progettata per riflettere il clima e il paesaggio caratteristici della destinazione. La crescente domanda evidenzia questa tendenza, con i trattamenti outdoor aumentati del 60% su base annua.\r

Ripensare il soggiorno breve: la definizione di viaggio breve varia a seconda della regione. Il 42% dei viaggiatori statunitensi considera “breve” un viaggio inferiore ai 3-4 giorni, mentre in Giappone (86%) e Corea del Sud (59%) viene definito breve un viaggio inferiore ai due giorni. Arabia Saudita (29%) e Germania (26%) adottano invece una prospettiva più ampia, considerando breve anche un viaggio di 5-6 giorni o più.","post_title":"Hilton, i viaggiatori non cercano perfezione ma crescita personale, flessibilità e scoperta","post_date":"2026-10-01T09:21:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790846481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa prevede che l'aumento dei prezzi del carburante peserà sui conti più degli 1,5 miliardi di euro stimati ad agosto per il 2026: lo ammette il ceo, Carsten Spohr, che mantiene comunque le sue previsioni di utile operativo, trainato in particolare dalla domanda premium.\r

\r

Come si legge da Il Corriere della Sera, che ha partecipato ad un incontro con i giornalisti a Francoforte, Spohr ha dichiarato: «Gli 1,5 miliardi di euro che ho menzionato qualche mese fa come spesa aggiuntiva legata al carburante... la cifra che probabilmente dovremo presentare a fine anno sarà più alta». Il ceo non ha fornito una nuova cifra, ma quella di agosto si attestava a 8,66 miliardi di euro.\r

\r

Malgrado ciò il gruppo conta ancora di poter raggiungere con la guidance i livelli dell’anno precedente, tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro di Ebit. Un traguardo in larga parte riconducibile ai progressi operativi e ai rendimenti più elevati imposti al mercato: la domanda, «non solo ma soprattutto nel segmento premium (...) è straordinariamente robusta di fronte a questi aumenti di prezzo».\r

\r

Spohr ha anche evidenziato come i risultati del processo di rilancio di Lufthansa Airline non siano ancora arrivati all'obiettivo prefissato: il turnaround procede secondo tre priorità: stabilità operativa, qualità del prodotto e infine sovraperformance finanziaria, che «quest’anno, a causa dei costi del carburante, non ci ha ancora portato ai risultati a cui ambiamo». Il nodo strutturale resta quello dei voli brevi: «Le perdite sul corto raggio divorano più o meno quasi tutti i profitti generati sul lungo raggio». Per questo il gruppo ha chiuso o messo a terra SunExpress Deutschland, Germanwings e, da ultima, Cityline, fino a considerare concluso il consolidamento delle compagnie in Germania.\r

\r

\r

\r

Ulteriore punto critico del 2027 rimane quello legato alle consegne dei nuovi aeromobili: il primo Airbus A350-1000 è atteso a novembre, ma «se la frequenza delle consegne sarà effettivamente quella che ci era stata promessa, lo vedremo» ha spiegato il ceo. Sui Boeing 777X, che il costruttore dà sempre in arrivo nel primo trimestre 2027, Spohr ha invitato a controllare la programmazione dell’estate prossima: «Non troverete un solo 777X». Il gruppo ha deciso di rendere l’utilizzo di più A340-300 il nuovo Piano A. \r

\r

","post_title":"Caro fuel: Lufthansa stima costi aggiuntivi superiori a 1,5 mld di euro","post_date":"2026-09-30T09:32:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790760773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennismore, realtà del settore dell'ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori.\r

\r

Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping.\r

\r

Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili.\r

\r

Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia","post_date":"2026-09-29T14:36:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali.\r

\r

Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico.\r

\r

«Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre.\r

Dalla città ai crinali\r

Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato.\r

L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli.\r

A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026.\r

Un autunno ricco di appuntamenti\r

Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere.\r

Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese.\r

Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini.\r

\r

La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare.","post_title":"Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione","post_date":"2026-09-29T10:47:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova","liguria"],"post_tag_name":["Genova","liguria"]},"sort":[1790678878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali.\r

\r

Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco.\r

\r

Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia.\r

\r

A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche.\r

\r

Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri.\r

\r

L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti.\r

\r

Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Armenia, autunno tra foliage, tradizioni vinicole e outdoor","post_date":"2026-09-29T09:40:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790674859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509313\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Loredana Arcangeli[/caption]\r

\r

Originaltour, rilancia le destinazioni asiatiche sulle quali ha costruito la propria esperienza in 37 anni di attività, affiancando alla consolidata programmazione sul Golfo una più ampia proposta di lungo raggio.\r

\r

«Le agenzie ci hanno invitato ad ampliare la nostra offerta mantenendo il livello di servizio e competenza che ci contraddistingue – spiega Loredana Arcangeli, direttore generale Originaltour –. Per questo abbiamo deciso di tornare a investire con maggiore decisione sulle destinazioni asiatiche che conosciamo da sempre, tenendo anche conto del prolungarsi della crisi nel Golfo Persico, che sta incidendo sui viaggi di gruppo verso alcune delle nostre destinazioni storiche, come Oman, Dubai e Abu Dhabi. L’Oman resta comunque centrale nella nostra programmazione: sul nostro sito proponiamo circa 30 tour dedicati al paese, oltre a numerosi abbinamenti con gli Emirati, le Maldive e le proposte speciali di Capodanno».\r

I tour\r

L’Oman si conferma dunque uno dei pilastri dell’offerta, con due nuovi tour di gruppo dedicati al Capodanno nel deserto di Wahiba Sands, con partenze da Milano e Roma e durate di otto e undici giorni. Entrambi prevedono il pernottamento in campo tendato la notte del 31 dicembre. Fantastico Oman, in partenza il 27 dicembre, include il soggiorno allo Star Gate Camp, struttura di recente apertura con 15 tende di lusso in posizione panoramica sulla sommità di una duna.\r

\r

Tra le conferme, Originaltour ripropone anche quest’anno Capodanno in Vietnam, con partenza da Milano il 27 dicembre. L’itinerario collega Hanoi, la Baia di Ha Long, con crociera e pernottamento a bordo, Hoi An, dove si festeggia l’arrivo del nuovo anno, Hue, Ho Chi Minh City e il Delta del Mekong.\r

\r

Sul fronte Thailandia, Originaltour propone “Siam d’autore”, nuovo itinerario luxury tra Bangkok e il nord del paese. Il tour comprende Ayutthaya, Sukhothai, patrimonio Unesco, Bang Thung Hong, villaggio legato alla produzione dell’indaco, Chiang Rai e Chiang Mai.\r

\r

Riflettore anche puntato sul Nepal, con tour di gruppo a partenze garantite. Tra questi, Nepal Classico alterna le principali attrazioni del Paese a esperienze più autentiche.\r

\r

Completano la programmazione Cina, Corea del Sud e India, con diverse proposte disponibili anche con guida in italiano. Particolarmente ampia l’offerta sull’India, con 14 itinerari presenti sul sito, inclusi viaggi dedicati a destinazioni meno battute. Tra questi, “India, le Tribù dell’Orissa e Kolkata”, 10 giorni nell’est del Paese tra paesaggi montani, risaie e villaggi, con incontri con alcune delle comunità tribali dell’Orissa. L’offerta indiana comprende inoltre soggiorni mare alle Isole Andamane.\r

\r

","post_title":"Originaltour amplia l'offerta in Asia ed Estremo Oriente","post_date":"2026-09-29T09:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790672519000]}]}}