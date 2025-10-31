Royal Caribbean, in agenzia la stagione estiva europea 2027 Royal Caribbean gioca d’anticipo e presenta le novità europee in programma per l’estate 2027. Tra le esperienze di punta ci sarà il nuovo Royal Beach Club Santorini, che combinerà le spiagge dell’isola greca con le esperienze distintive di Royal Caribbean. Inoltre, la Legend of the Seas tornerà in Europa offrendo una serie di crociere di 7 notti per tutti i membri della famiglia, facendo tappa in destinazioni del Mediterraneo. Le prenotazioni per la stagione europea 2027 sono già disponibili.. Le crociere Dalle coste del Mediterraneo alle meraviglie naturali del Nord Europa, i viaggiatori potranno scegliere tra proposte che spaziano da brevi fughe di 2 notti ad avventure più lunghe di 9 notti con partenza da Barcellona, Roma (Civitavecchia), Ravenna, Atene (Pireo) e Southampton. La programmazione della stagione si comporrà di proposte già apprezzate in passato e novità assolute, tra cui il debutto della Mariner of the Seas a Southampton e della Brilliance of the Seas che farà tappa a Ravenna e in nuove località come Porto (Leixoes) e Tangeri. Inoltre, per gli ospiti a bordo della Brilliance, della Rhapsody e della Odyssey of the Seas, il Royal Beach Club Santorini darà vita alla giornata perfetta in spiaggia come parte di un’esperienza completa dell’isola, combinando la scoperta di gemme come Oia e Fira con l’accesso alle spiagge del club, alle cabanasa, all’autentica cucina locale e a molto altro ancora. Condividi

