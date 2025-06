Royal Caribbean: dal 2026 nuove esperienze a bordo di Ovation, Harmony e Liberty of the Seas Nuove esperienze arricchiscono le proposte di vacanza Royal Caribbean per il 2026, a bordo di Ovation, Harmony e Liberty of the Seas. Queste unità saranno re-immaginate e toccheranno destinazioni imperdibili in Alaska, in Europa e ai Caraibi. A disposizione degli ospiti una scelta più ampia che mai di opportunità per vivere avventure a tutto tondo a partire dalla primavera del prossimo anno. “Royal Caribbean continua ad alzare l’asticella per offrire il meglio di ogni vacanza con navi rivoluzionarie e destinazioni esclusive di altissimo livello. Il programma Royal Amplified offre ai nostri ospiti il meglio di Royal Caribbean con nuove attività ed esperienze gastronomiche, intrattenimento e avventure emozionanti, abbinate all’ospitalità e al servizio per cui Royal Caribbean è nota – ha dichiarato Jay Schneider, chief product innovation officer -. Dopo aver riscontrato un incredibile successo e la soddisfazione degli ospiti con il totale rinnovamento di Allure of the Seas, siamo entusiasti di avere in programma per il 2026 altri tre rinnovamenti nella nostra flotta”. Tra le novità di Ovation of the Seas, c’è un rinnovato ponte piscina con casitas private e una nuova vasca idromassaggio. La nave alzerà l’asticella dell’avventura sia in mare che a terra con soggiorni in Alaska, dove i viaggiatori potranno ammirare le meraviglie dell’Ultima Frontiera con avventure da 7 a 13 notti a partire dalla primavera del 2026. Inoltre, Ovation tornerà nella regione come prima nave della vivace Quantum Class che offrirà avventure immersive anche a terra, grazie a esperienze Cruisetour di più notti. Harmony si arricchirà di un nuovo ponte piscina di ispirazione caraibica – dove godersi bevande tropicali presso il nuovo The Lime & Coconut – e di un rinnovato Solarium per soli adulti. Gli amanti dell’avventura potranno godersi delizie straordinarie in oltre 20 locali. Harmony inaugurerà la sua trasformazione nell’estate europea prima di approdare a Port Canaveral (Orlando), Florida, come porto di partenza per le sue vacanze Oasis Class. A partire dall’inverno 2026, i viaggiatori potranno salpare per i Caraibi con vacanze di 5 e 7 notti. A bordo della Liberty of the Seas, sono previste nuove esperienze per tutte le età, con un’atmosfera unica sul ponte piscina completamente rinnovato con The Lime & Coconut e nuove casitas, e con il brivido di una nuovissima Royal Escape Room. Salpando da Southampton nell’estate del 2026, gli ospiti di Liberty potranno esplorare le mete più affascinanti d’Europa con avventure di 7 notti in luoghi come gli spettacolari fiordi norvegesi, le strade medievali di Bruges e il patrimonio culturale di Copenhagen. Dopo il debutto estivo europeo Liberty si dirigerà a Galveston, in Texas, per la stagione invernale, offrendo ai viaggiatori ulteriori possibilità di esplorare i Caraibi occidentali. Condividi

