Nuova partnership tra Imperatore Travel e GoToFly. Focus sul Sud Italia Nuova partnership tra l’operatore specializzato sull’Italia Imperatore Travel World e GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport. L’accordo, strutturato sulla prossima summer season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni tricolori di particolare appeal. L’operazione mira ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud. L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni domestiche, in modo da rispondere alla domanda via via crescente espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua rete di agenzie di viaggio. “Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly – sottolinea Tania Patalano, chief product manager del to campano -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse, attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un’esperienza esclusiva e di alta qualità”. “Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per noi – le fa eco Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly -. La partnership siglata assieme a Imperatore ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte da noi coperte e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore, contribuendo attivamente allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”. L’accordo commerciale è operativo dal ieri 14 novembre, con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aggiunge Apple Pay alle modalità di pagamento digitale utilizzabili per l'acquisto dei biglietti aerei. Da oggi sarà possibile acquistare i prodotti di Ita semplicemente selezionando la suddetta modalità al momento del pagamento sui canali online della compagnia, sito e app ufficiale. «Grazie a questa collaborazione con Adyen, facciamo un passo in avanti nella nostra strategia di evoluzione digitale e tecnologica e confermiamo il nostro costante impegno verso la soddisfazione delle esigenze della nostra clientela - ha dichiarato Andrea Benassi direttore generale del vettore italiano - In questa fase iniziale, abbiamo implementato l'utilizzo di Apple Pay sul sito italiano e su quello degli Stati Uniti, ma nei nostri piani di sviluppo la modalità di acquisto sarà estesa a tutti gli altri mercati internazionali». «Operando da ora in avanti anche in qualità di acquirer, potremo supportare ulteriormente la compagnia nell’elaborare i pagamenti in modo rapido e sicuro, abilitando l’innovativo metodo di pagamento Apple Pay per le transazioni online - ha sottolineato Gabriele Bellezze, country manager Adyen Italia -. Crediamo che questo sia solo l’inizio di una nuova importante fase della nostra partnership, che perseguirà l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di pagamento dei clienti di Ita Airways in un numero sempre maggiore di Paesi». [post_title] => Ita Airways: da oggi è possibile utilizzare Apple Pay per i pagamenti digitali [post_date] => 2024-11-15T15:15:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731683744000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership tra l'operatore specializzato sull'Italia Imperatore Travel World e GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport. L’accordo, strutturato sulla prossima summer season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni tricolori di particolare appeal. L'operazione mira ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud. L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni domestiche, in modo da rispondere alla domanda via via crescente espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua rete di agenzie di viaggio. "Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly - sottolinea Tania Patalano, chief product manager del to campano -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse, attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un'esperienza esclusiva e di alta qualità”. “Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per noi - le fa eco Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly -. La partnership siglata assieme a Imperatore ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte da noi coperte e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore, contribuendo attivamente allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”. L’accordo commerciale è operativo dal ieri 14 novembre, con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World. [post_title] => Nuova partnership tra Imperatore Travel e GoToFly. Focus sul Sud Italia [post_date] => 2024-11-15T13:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731676365000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria (insieme a Umbria, Veneto e Toscana) è la protagonista della quinta edizione della Guida alle Radici Italiane che si propone di catturare l’essenza di ciascuna Regione e accompagnare così il "viaggiatore delle radici" in un’esperienza personalizzata ed appassionante alla scoperta delle proprie origini. Sono circa sei milioni gli italiani residenti all’estero. Un numero che, comprendendo anche oriundi e discendenti, sale a 80 milioni, e che arriva a 260 milioni se si includono nel totale gli affini con legami parentali, quanti parlano la lingua italiana o si sentono particolarmente vicini alla cultura, anche per motivi di lavoro. Cifre che fanno dell’Italia un caso pressoché unico al mondo e che hanno fatto sì che il 2024 sia stato nominato "Anno delle radici italiane" dal Ministero degli Esteri, che ha curato la realizzazione della Guida. Nel volume sono presenti anche cenni alla storia della emigrazione italiana, una sezione dedicata alle ricerche genealogiche e una sui "luoghi della storia familiare": la casa, la chiesa, il cimitero, tutti i posti nei quali si possono trovare tracce dei propri avi, con i consigli e le indicazioni per rielaborare nel modo corretto le informazioni rinvenute. Il volume è realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Raíz Italiana con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano nell’ambito del progetto Italea sul turismo delle radici, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Italea è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all'interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU. Il progetto mira ad attrarre italiani all’estero e italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini, fornendo un insieme di servizi per agevolare il viaggio in Italia, grazie anche all’organizzazione capillare di 20 gruppi, uno in ogni regione italiana, che avranno cura di informare, accogliere e assistere i viaggiatori delle radici. [post_title] => La Liguria entra nella Guida alle Radici Italiane, il viaggio alla scoperta delle proprie origini [post_date] => 2024-11-15T11:06:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731668791000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “A Casa per Natale con Wizz” il nuovo contest rivolto dalla compagnia aerea agli studenti universitari fuori sede residenti al Nord, che consentirà loro di tornare dalle proprie famiglie per le festività natalizie. Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024. Saranno quindi 50 gli studenti selezionati che saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre. «Quest’anno, con 'A Casa per Natale con Wizz', organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme» ha commentato Tamara Nikiforova, senior communication manager della low cost. [post_title] => Wizz Air: concorso natalizio per gli studenti fuori sede del Sud Italia [post_date] => 2024-11-15T10:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731666969000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel ha dedicato un portale alle meraviglie della Tanzania, ricco di proposte per esperienze uniche a prezzi. È stato costruito su misura dall'operatore e, in particolare, dal consulente di viaggi online, Pierluigi Pedata, che ha realizzato un prodotto nuovissimo, con proposte di viaggio create senza intermediari, ma con la collaborazione di operatori interni che hanno esperienza ventennale nei safari e sul territorio del Paese africano. «Da oltre 15 anni mi occupo di safari in Africa australe, la conosco in lungo e in largo e posso contare su un team affiatato ed esperto di operatori diretti - spiega Pierluigi Pedata -. Questo consente di avere il 30% di prezzi in meno rispetto ai concorrenti». Gran parte dei viaggiatori che scelgono la Tanzania come meta vuole provare l’esperienza del safari e ammirare i big five allo stato brado. Momento speciale è durante la grande migrazione del Serengeti, quando gnu, zebre e gazzelle si muovono nei pascoli verdi. «Chi pensa ad un viaggio in Tanzania immagina subito i safari – spiega Pedata -. Noi progettiamo sia viaggi individuali, a seconda del budget e del tempo a disposizione, sia viaggi per piccoli gruppi, dove ogni attività è organizzata, ci si muove in 4x4, e c’è una guida di italiano». Esperienze personalizzate, come nei safari fotografici, durante i quali si mantiene un’attenzione etica nei confronti del territorio e delle popolazioni che lo abitano, tra cui i masai. «Collaborando con i pto interni, abbiamo costruito i modi migliori per visitare la Tanzania. Nei caso dei masai e delle popolazioni locali stiamo molto attenti a preservare il loro habitat, entriamo in punta di piedi nel loro territorio». Le strutture ricettive in cui soggiornare sono di ogni tipo, da quelle più lussuose fino all’alloggio di prezzo più basso, per accontentare tutti i portafogli. ­ [post_title] => Evolution Travel, nuove proposte su misura per scoprire la Tanzania [post_date] => 2024-11-15T10:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731665892000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478999 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'espansione del gruppo spagnolo Líbere Hospitality, che nel 2026 aprirà la seconda proprietà in Grecia, al Pireo. Operata con il brand Libere, Urban Gl è un edificio composto da piano terra, mezzanino e sei piani superiori, che ospiterà 66 appartamenti dai 16 ai 36 metri quadrati, distribuiti dal primo al sesto piano. Con le 32 unità acquisite la scorsa estate, il gruppo raggiungerà così un totale di 98 chiavi disponibili al Pireo. Anche questo progetto, come il precedente, verrà sviluppato in collaborazione con Dkg Development, società di sviluppo immobiliare con cui Lhg ha instaurato un'alleanza strategica. Questo nuovo traguardo è parte integrante della strategia di espansione internazionale della compagnia, che a oggi conta un portafoglio di 1.800 unità distribuite tra Spagna, Portogallo e Grecia. La società ha una sede anche in Italia, a Milano, e mira a espandersi pure in Francia e nel Regno Unito. [post_title] => Lhg si espande in Grecia con una nuova proprietà al Pireo [post_date] => 2024-11-15T10:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731664975000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno è alle porte e quindi anche la neve, e quindi si riprende a parlare di stagione invernale e di prospettive. Gli andamenti, almeno al momento segnano una piccolo arretramento rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Demoskopika, si parla 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussi, rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze. Spesa I movimenti turistici in Italia potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa stagione invernale. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia sono le mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nel turismo bianco. Umbria e Toscana, invece, si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Le regioni del Centro-Nord come Emilia-Romagna, Lazio e Marche mostrano un appeal turistico medio, sostenuto da eventi locali e offerta culturale. Nel Mezzogiorno l'appeal invernale è più basso poiché queste zone sono più attrattive come destinazioni balneari. Ciò nonostante, alcune località sciistiche hanno il potenziale per attrarre appassionati di sport invernali in alternativa alle destinazioni alpine del Nord. [post_title] => Demoskopika: stagione invernale in leggero arretramento [post_date] => 2024-11-15T09:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731664524000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il decollo sulla Madrid-Boston di ieri, Iberia è ufficialmente diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare rotte transoceaniche con il nuovo Airbus A321Xlr. Il narrowbody in questa configurazione ha un'autonomia fino a 7.500 chilometri ed è uno dei velivoli più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante di oltre il 40% rispetto ai widebody. L'A321Xlr mantiene gli elevati standard di comfort caratteristici di altri aeromobili a lungo raggio della flotta Iberia, come l'A350: è dotato della nuova cabina Airspace e dispone di due classi, Business ed Economy, per un totale di 182 posti. Con il lancio di un nuovo aeromobile, Iberia rafforza la sua flotta a lungo raggio, con particolare attenzione all'America: le prime destinazioni verso cui si prevede che l'Xlr voli sono infatti Boston e Washington Dc. Nei prossimi mesi la compagnia aerea aggiungerà altri sette aeromobili di questo modello, che consentiranno di introdurre nuove destinazioni a lungo raggio al network e di aumentare la capacità nelle città attualmente servite. «Questa è una vera e propria pietra miliare nel settore dell'aviazione. Questo nuovo modello di aeromobile ci permette di rafforzare il nostro network e di volare verso nuove destinazioni in modo efficiente e confortevole per tutti i nostri passeggeri», ha dichiarato Marco Sansavini, presidente di Iberia. [post_title] => Iberia pioniera sulle rotte lungo raggio con l'entrata in servizio del primo A321Xlr [post_date] => 2024-11-15T09:48:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731664081000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situata tra i laghi di Thun e Brienz e circondata dalle maestose vette di Eiger, Mönch e Jungfrau, Interlaken rappresenta l’esperienza svizzera per eccellenza. Accessibile comodamente in treno, autobus o battello, è una destinazione che registra sempre importanti flussi turistici anche dall’Italia, grazie ad un'offerta che coniuga sport, avventura, relax e una sempre maggior attenzione al tema della sostenibilità. La bellezza del territorio, caratterizzato da acque cristalline dei due laghi, incorniciate da verdi colline e cime innevate, ha contribuito negli anni a confermare Interlaken una destinazione che attrae viaggiatori da tutto il mondo. Stagione sciistica di Interlaken Dal 14 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 Interlaken diventa la base degli amanti dello sci e degli sport invernali che, partendo da qui, possono esplorare l’intero comprensorio sciistico della Jungfrau, grazie al servizio di ski bus. Il comprensorio ha un’offerta completa che spazia dalle piste da sci, ai percorsi per le ciaspolate, piste di slittino e gli immancabili mercatini natalizi. Grazie al Winter Deal, a partire da 124 CHF per gli adulti, è possibile usufruire di sconti su skipass, trasporti pubblici e pacchetti benessere. Tra esperienze gastronomiche e tradizioni Anche le esperienze gastronomiche sono protagoniste dell’offerta turistica di Interlaken per la prossima stagione: una crociera sul lago di Brienz per gustare cioccolato svizzero, una cena con raclette nelle grotte di St. Beatus o un tour culinario sul lago di Thun dove godere di scenari mozzafiato e piatti deliziosi. Dal 29 novembre al 22 dicembre 2024 la cittadina svizzera ospita anche il mercatino natalizio “Winterheart-Interlaken”, dove è previsto l’arrivo di Babbo Natale in parapendio. Dal 6 gennaio al 2 marzo 2025, invece il Winter Park offrirà musica dal vivo e un’atmosfera magica tra alberi di Natale disposti a forma di fiocco di neve. Trasporti A un’ora di treno da Berna e a poche ore da Lucerna, Zurigo, Basilea o Milano, Interlaken è un nodo strategico delle reti ferroviarie e autostradali svizzere. Da qui partono alcuni dei treni panoramici più celebri, come il GoldenPass Express verso Montreux o la linea di Brünig per Lucerna. Imperdibile anche l’Eiger Express, la funivia che porta al Jungfraujoch – Top of Europe, riducendo di quasi un’ora il tempo di viaggio da Grindelwald. San Bernardino Swiss Alps: tra qualità svizzera e dolce vita italiana A 1626 metri di altitudine nella Svizzera meridionale, San Bernardino è l'unico resort alpino che unisce la qualità svizzera alla dolce vita italiana. Raggiungibile facilmente in auto da Milano in sole due ore, offre un’esperienza alpina unica, dove le lingue, le culture e le atmosfere si fondono armoniosamente. Dal 2023, grazie all’impegno della società ticinese San Bernardino Swiss Alps (SBSA), la località è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che punta a rendere il paese una destinazione vivace tutto l’anno. Come dichiarato da Flavio Petraglio di San Bernardino Swiss Alps ”il progetto di sviluppo decennale di SBSA ha riportato in funzione gli impianti di risalita e realizzato nuove strutture ricettive, tra cui l'Hotel e Ristorante Brocco & Posta e il Lodge, per un totale di 147 posti letto. Tra le nuove iniziative anche il Bike Park e la San Bernardino School, servizi pensati per un turismo multigenerazionale” . Sci, sport ed eventi al centro dell’offerta San Bernardino offre 30 km di piste, divise tra le ski area di Confin e Pian Cales, con l’aggiunta quest’anno dello skilift Tre Omen. Il nuovo skipass stagionale permette di sciare anche a Livigno e in Alta Valtellina, con sconti fino al 50% sugli skipass giornalieri e agevolazioni sui servizi locali. È inoltre possibile utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dal Ticino, grazie all’inclusione del trasporto nello skipass per un’esperienza più sostenibile. "Oltre agli impianti, abbiamo creato strutture e attività per famiglie e sportivi, promuovendo eventi musicali e gastronomici per arricchire l'offerta turistica" spiega Niccolò Meroni, Head of Marketing SBSA. Non solamente sci, San Bernardino offre infatti anche altre esperienze come ciaspolate guidate, escursioni con motoslitte elettriche o cani da slitta, pattinaggio sul ghiaccio e sci di fondo. Per i più piccoli, il SanBe Kids offre attività di animazione e intrattenimento. L’offerta enogastronomica include l’apertura del Suisse Wine Bar, del Bistrot e dell’Igloo Fracch, punto di ritrovo per colazioni e après-ski. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, Winterland porterà l’atmosfera natalizia di Locarno nel centro del villaggio con mercatini, musica e un food market all’aperto. Seguiranno eventi come il torneo di hockey Winter Classic e il Snow Open Golf, fino alle celebrazioni del Carnevale a marzo. Chiude la stagione il festival musicale SanBeats, che ritorna a fine marzo alla Capanna Confin. [post_title] => Da Interlaken a San Bernardino, la Svizzera è pronta per la nuova stagione invernale [post_date] => 2024-11-15T09:30:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => inverno [1] => svizzera [2] => svizzera-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => inverno [1] => Svizzera [2] => Svizzera Turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731663005000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuova partnership tra imperatore travel e gotofly focus sul sud italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5872,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge Apple Pay alle modalità di pagamento digitale utilizzabili per l'acquisto dei biglietti aerei. Da oggi sarà possibile acquistare i prodotti di Ita semplicemente selezionando la suddetta modalità al momento del pagamento sui canali online della compagnia, sito e app ufficiale.\r

«Grazie a questa collaborazione con Adyen, facciamo un passo in avanti nella nostra strategia di evoluzione digitale e tecnologica e confermiamo il nostro costante impegno verso la soddisfazione delle esigenze della nostra clientela - ha dichiarato Andrea Benassi direttore generale del vettore italiano - In questa fase iniziale, abbiamo implementato l'utilizzo di Apple Pay sul sito italiano e su quello degli Stati Uniti, ma nei nostri piani di sviluppo la modalità di acquisto sarà estesa a tutti gli altri mercati internazionali».\r

«Operando da ora in avanti anche in qualità di acquirer, potremo supportare ulteriormente la compagnia nell’elaborare i pagamenti in modo rapido e sicuro, abilitando l’innovativo metodo di pagamento Apple Pay per le transazioni online - ha sottolineato Gabriele Bellezze, country manager Adyen Italia -. Crediamo che questo sia solo l’inizio di una nuova importante fase della nostra partnership, che perseguirà l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di pagamento dei clienti di Ita Airways in un numero sempre maggiore di Paesi».","post_title":"Ita Airways: da oggi è possibile utilizzare Apple Pay per i pagamenti digitali","post_date":"2024-11-15T15:15:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731683744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership tra l'operatore specializzato sull'Italia Imperatore Travel World e GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport. L’accordo, strutturato sulla prossima summer season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni tricolori di particolare appeal. L'operazione mira ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud.\r

\r

L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni domestiche, in modo da rispondere alla domanda via via crescente espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua rete di agenzie di viaggio. \"Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly - sottolinea Tania Patalano, chief product manager del to campano -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse, attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un'esperienza esclusiva e di alta qualità”.\r

\r

“Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per noi - le fa eco Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly -. La partnership siglata assieme a Imperatore ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte da noi coperte e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore, contribuendo attivamente allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”. L’accordo commerciale è operativo dal ieri 14 novembre, con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World.","post_title":"Nuova partnership tra Imperatore Travel e GoToFly. Focus sul Sud Italia","post_date":"2024-11-15T13:12:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731676365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria (insieme a Umbria, Veneto e Toscana) è la protagonista della quinta edizione della Guida alle Radici Italiane che si propone di catturare l’essenza di ciascuna Regione e accompagnare così il \"viaggiatore delle radici\" in un’esperienza personalizzata ed appassionante alla scoperta delle proprie origini.\r

\r

Sono circa sei milioni gli italiani residenti all’estero. Un numero che, comprendendo anche oriundi e discendenti, sale a 80 milioni, e che arriva a 260 milioni se si includono nel totale gli affini con legami parentali, quanti parlano la lingua italiana o si sentono particolarmente vicini alla cultura, anche per motivi di lavoro. Cifre che fanno dell’Italia un caso pressoché unico al mondo e che hanno fatto sì che il 2024 sia stato nominato \"Anno delle radici italiane\" dal Ministero degli Esteri, che ha curato la realizzazione della Guida.\r

\r

Nel volume sono presenti anche cenni alla storia della emigrazione italiana, una sezione dedicata alle ricerche genealogiche e una sui \"luoghi della storia familiare\": la casa, la chiesa, il cimitero, tutti i posti nei quali si possono trovare tracce dei propri avi, con i consigli e le indicazioni per rielaborare nel modo corretto le informazioni rinvenute.\r

\r

Il volume è realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Raíz Italiana con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano nell’ambito del progetto Italea sul turismo delle radici, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.\r

\r

Italea è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all'interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU. Il progetto mira ad attrarre italiani all’estero e italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini, fornendo un insieme di servizi per agevolare il viaggio in Italia, grazie anche all’organizzazione capillare di 20 gruppi, uno in ogni regione italiana, che avranno cura di informare, accogliere e assistere i viaggiatori delle radici.\r

\r

","post_title":"La Liguria entra nella Guida alle Radici Italiane, il viaggio alla scoperta delle proprie origini","post_date":"2024-11-15T11:06:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731668791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “A Casa per Natale con Wizz” il nuovo contest rivolto dalla compagnia aerea agli studenti universitari fuori sede residenti al Nord, che consentirà loro di tornare dalle proprie famiglie per le festività natalizie.\r

Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.\r

Saranno quindi 50 gli studenti selezionati che saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre.\r

«Quest’anno, con 'A Casa per Natale con Wizz', organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme» ha commentato Tamara Nikiforova, senior communication manager della low cost.","post_title":"Wizz Air: concorso natalizio per gli studenti fuori sede del Sud Italia","post_date":"2024-11-15T10:36:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731666969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel ha dedicato un portale alle meraviglie della Tanzania, ricco di proposte per esperienze uniche a prezzi. È stato costruito su misura dall'operatore e, in particolare, dal consulente di viaggi online, Pierluigi Pedata, che ha realizzato un prodotto nuovissimo, con proposte di viaggio create senza intermediari, ma con la collaborazione di operatori interni che hanno esperienza ventennale nei safari e sul territorio del Paese africano. «Da oltre 15 anni mi occupo di safari in Africa australe, la conosco in lungo e in largo e posso contare su un team affiatato ed esperto di operatori diretti - spiega Pierluigi Pedata -. Questo consente di avere il 30% di prezzi in meno rispetto ai concorrenti».\r

\r

Gran parte dei viaggiatori che scelgono la Tanzania come meta vuole provare l’esperienza del safari e ammirare i big five allo stato brado. Momento speciale è durante la grande migrazione del Serengeti, quando gnu, zebre e gazzelle si muovono nei pascoli verdi. «Chi pensa ad un viaggio in Tanzania immagina subito i safari – spiega Pedata -. Noi progettiamo sia viaggi individuali, a seconda del budget e del tempo a disposizione, sia viaggi per piccoli gruppi, dove ogni attività è organizzata, ci si muove in 4x4, e c’è una guida di italiano». Esperienze personalizzate, come nei safari fotografici, durante i quali si mantiene un’attenzione etica nei confronti del territorio e delle popolazioni che lo abitano, tra cui i masai. «Collaborando con i pto interni, abbiamo costruito i modi migliori per visitare la Tanzania. Nei caso dei masai e delle popolazioni locali stiamo molto attenti a preservare il loro habitat, entriamo in punta di piedi nel loro territorio». Le strutture ricettive in cui soggiornare sono di ogni tipo, da quelle più lussuose fino all’alloggio di prezzo più basso, per accontentare tutti i portafogli.\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Evolution Travel, nuove proposte su misura per scoprire la Tanzania","post_date":"2024-11-15T10:18:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731665892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478999","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'espansione del gruppo spagnolo Líbere Hospitality, che nel 2026 aprirà la seconda proprietà in Grecia, al Pireo. Operata con il brand Libere, Urban Gl è un edificio composto da piano terra, mezzanino e sei piani superiori, che ospiterà 66 appartamenti dai 16 ai 36 metri quadrati, distribuiti dal primo al sesto piano. Con le 32 unità acquisite la scorsa estate, il gruppo raggiungerà così un totale di 98 chiavi disponibili al Pireo.\r

\r

Anche questo progetto, come il precedente, verrà sviluppato in collaborazione con Dkg Development, società di sviluppo immobiliare con cui Lhg ha instaurato un'alleanza strategica. Questo nuovo traguardo è parte integrante della strategia di espansione internazionale della compagnia, che a oggi conta un portafoglio di 1.800 unità distribuite tra Spagna, Portogallo e Grecia. La società ha una sede anche in Italia, a Milano, e mira a espandersi pure in Francia e nel Regno Unito.","post_title":"Lhg si espande in Grecia con una nuova proprietà al Pireo","post_date":"2024-11-15T10:02:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731664975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno è alle porte e quindi anche la neve, e quindi si riprende a parlare di stagione invernale e di prospettive. Gli andamenti, almeno al momento segnano una piccolo arretramento rispetto allo scorso anno. \r

\r

Secondo le stime di Demoskopika, si parla 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussi, rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze.\r

Spesa\r

I movimenti turistici in Italia potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa stagione invernale. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia sono le mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nel turismo bianco.\r

\r

Umbria e Toscana, invece, si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Le regioni del Centro-Nord come Emilia-Romagna, Lazio e Marche mostrano un appeal turistico medio, sostenuto da eventi locali e offerta culturale. Nel Mezzogiorno l'appeal invernale è più basso poiché queste zone sono più attrattive come destinazioni balneari. Ciò nonostante, alcune località sciistiche hanno il potenziale per attrarre appassionati di sport invernali in alternativa alle destinazioni alpine del Nord. \r

","post_title":"Demoskopika: stagione invernale in leggero arretramento","post_date":"2024-11-15T09:55:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731664524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il decollo sulla Madrid-Boston di ieri, Iberia è ufficialmente diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare rotte transoceaniche con il nuovo Airbus A321Xlr.\r

\r

Il narrowbody in questa configurazione ha un'autonomia fino a 7.500 chilometri ed è uno dei velivoli più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante di oltre il 40% rispetto ai widebody.\r

\r

L'A321Xlr mantiene gli elevati standard di comfort caratteristici di altri aeromobili a lungo raggio della flotta Iberia, come l'A350: è dotato della nuova cabina Airspace e dispone di due classi, Business ed Economy, per un totale di 182 posti.\r

\r

Con il lancio di un nuovo aeromobile, Iberia rafforza la sua flotta a lungo raggio, con particolare attenzione all'America: le prime destinazioni verso cui si prevede che l'Xlr voli sono infatti Boston e Washington Dc. Nei prossimi mesi la compagnia aerea aggiungerà altri sette aeromobili di questo modello, che consentiranno di introdurre nuove destinazioni a lungo raggio al network e di aumentare la capacità nelle città attualmente servite.\r

\r

«Questa è una vera e propria pietra miliare nel settore dell'aviazione. Questo nuovo modello di aeromobile ci permette di rafforzare il nostro network e di volare verso nuove destinazioni in modo efficiente e confortevole per tutti i nostri passeggeri», ha dichiarato Marco Sansavini, presidente di Iberia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Iberia pioniera sulle rotte lungo raggio con l'entrata in servizio del primo A321Xlr","post_date":"2024-11-15T09:48:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731664081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situata tra i laghi di Thun e Brienz e circondata dalle maestose vette di Eiger, Mönch e Jungfrau, Interlaken rappresenta l’esperienza svizzera per eccellenza. Accessibile comodamente in treno, autobus o battello, è una destinazione che registra sempre importanti flussi turistici anche dall’Italia, grazie ad un'offerta che coniuga sport, avventura, relax e una sempre maggior attenzione al tema della sostenibilità.\r

La bellezza del territorio, caratterizzato da acque cristalline dei due laghi, incorniciate da verdi colline e cime innevate, ha contribuito negli anni a confermare Interlaken una destinazione che attrae viaggiatori da tutto il mondo. \r

Stagione sciistica di Interlaken\r

Dal 14 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 Interlaken diventa la base degli amanti dello sci e degli sport invernali che, partendo da qui, possono esplorare l’intero comprensorio sciistico della Jungfrau, grazie al servizio di ski bus. Il comprensorio ha un’offerta completa che spazia dalle piste da sci, ai percorsi per le ciaspolate, piste di slittino e gli immancabili mercatini natalizi. Grazie al Winter Deal, a partire da 124 CHF per gli adulti, è possibile usufruire di sconti su skipass, trasporti pubblici e pacchetti benessere.\r

Tra esperienze gastronomiche e tradizioni\r

Anche le esperienze gastronomiche sono protagoniste dell’offerta turistica di Interlaken per la prossima stagione: una crociera sul lago di Brienz per gustare cioccolato svizzero, una cena con raclette nelle grotte di St. Beatus o un tour culinario sul lago di Thun dove godere di scenari mozzafiato e piatti deliziosi.\r

Dal 29 novembre al 22 dicembre 2024 la cittadina svizzera ospita anche il mercatino natalizio “Winterheart-Interlaken”, dove è previsto l’arrivo di Babbo Natale in parapendio. Dal 6 gennaio al 2 marzo 2025, invece il Winter Park offrirà musica dal vivo e un’atmosfera magica tra alberi di Natale disposti a forma di fiocco di neve.\r

Trasporti\r

A un’ora di treno da Berna e a poche ore da Lucerna, Zurigo, Basilea o Milano, Interlaken è un nodo strategico delle reti ferroviarie e autostradali svizzere. Da qui partono alcuni dei treni panoramici più celebri, come il GoldenPass Express verso Montreux o la linea di Brünig per Lucerna. Imperdibile anche l’Eiger Express, la funivia che porta al Jungfraujoch – Top of Europe, riducendo di quasi un’ora il tempo di viaggio da Grindelwald.\r

San Bernardino Swiss Alps: tra qualità svizzera e dolce vita italiana\r

A 1626 metri di altitudine nella Svizzera meridionale, San Bernardino è l'unico resort alpino che unisce la qualità svizzera alla dolce vita italiana. Raggiungibile facilmente in auto da Milano in sole due ore, offre un’esperienza alpina unica, dove le lingue, le culture e le atmosfere si fondono armoniosamente. Dal 2023, grazie all’impegno della società ticinese San Bernardino Swiss Alps (SBSA), la località è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che punta a rendere il paese una destinazione vivace tutto l’anno.\r

\r

Come dichiarato da Flavio Petraglio di San Bernardino Swiss Alps ”il progetto di sviluppo decennale di SBSA ha riportato in funzione gli impianti di risalita e realizzato nuove strutture ricettive, tra cui l'Hotel e Ristorante Brocco & Posta e il Lodge, per un totale di 147 posti letto. Tra le nuove iniziative anche il Bike Park e la San Bernardino School, servizi pensati per un turismo multigenerazionale” .\r

Sci, sport ed eventi al centro dell’offerta\r

San Bernardino offre 30 km di piste, divise tra le ski area di Confin e Pian Cales, con l’aggiunta quest’anno dello skilift Tre Omen. Il nuovo skipass stagionale permette di sciare anche a Livigno e in Alta Valtellina, con sconti fino al 50% sugli skipass giornalieri e agevolazioni sui servizi locali. È inoltre possibile utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dal Ticino, grazie all’inclusione del trasporto nello skipass per un’esperienza più sostenibile.\r

\"Oltre agli impianti, abbiamo creato strutture e attività per famiglie e sportivi, promuovendo eventi musicali e gastronomici per arricchire l'offerta turistica\" spiega Niccolò Meroni, Head of Marketing SBSA.\r

\r

Non solamente sci, San Bernardino offre infatti anche altre esperienze come ciaspolate guidate, escursioni con motoslitte elettriche o cani da slitta, pattinaggio sul ghiaccio e sci di fondo. Per i più piccoli, il SanBe Kids offre attività di animazione e intrattenimento. L’offerta enogastronomica include l’apertura del Suisse Wine Bar, del Bistrot e dell’Igloo Fracch, punto di ritrovo per colazioni e après-ski.\r

\r

Dal 20 dicembre al 6 gennaio, Winterland porterà l’atmosfera natalizia di Locarno nel centro del villaggio con mercatini, musica e un food market all’aperto. Seguiranno eventi come il torneo di hockey Winter Classic e il Snow Open Golf, fino alle celebrazioni del Carnevale a marzo. Chiude la stagione il festival musicale SanBeats, che ritorna a fine marzo alla Capanna Confin.","post_title":"Da Interlaken a San Bernardino, la Svizzera è pronta per la nuova stagione invernale","post_date":"2024-11-15T09:30:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["inverno","svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["inverno","Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1731663005000]}]}}