A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: "Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi". L'operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. "Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio – commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela". Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione.

