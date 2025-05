Msc posiziona due navi ai Caraibi, per tutto l’anno. Nuovi porti di imbarco Msc Crociere rilancia sui Caraibi dove, per la prima volta, posizionerà una nave anche durante la stagione estiva e ben due unità nel periodo invernale. Sarà Msc Opera ad essere operativa tutto l’anno nel Sud dei Caraibi, con nuovi itinerari per la winter 2026-2027 e l’estate 2027. Le prenotazioni sono già aperte. Msc Opera sarà protagonista della nuova offerta della compagnia sui Caraibi con partenze da La Romana (Repubblica Dominicana), dal 16 novembre 2026, che proseguiranno per tutto l’anno. Da aprile 2027, si aggiungerà un secondo porto di imbarco Fort-de-France, capitale della Martinica, un importante hub dei Caraibi francesi, facilmente raggiungibile anche dall’Europa. «Il posizionamento annuale di Msc Opera nel Sud dei Caraibi rappresenta un passo strategico molto importante per la nostra compagnia, in linea con la crescente domanda di itinerari esotici, flessibili e sempre più personalizzabili – commenta Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc -. È un segnale concreto della nostra volontà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un’area dal forte potenziale turistico e apprezzata da un pubblico internazionale sempre più vasto ed esigente. Per la prima volta, saremo operativi in questa regione anche durante la stagione estiva, estendendo così la possibilità per i nostri ospiti di vivere l’esperienza Msc in queste splendide destinazioni per tutto l’anno. Durante la stagione invernale 2026/2027, inoltre, avremo il piacere di posizionare ben due navi nella regione. Infatti, accanto a Msc Opera sarà presente anche Msc Seaview, permettendoci di ampliare ulteriormente l’offerta e di coprire un numero ancora maggiore di destinazioni, porti d’imbarco e combinazioni di itinerari». Gli itinerari saranno di 7 notti, ma la compagnia offrirà anche un’opzione “butterfly” che permetterà ai viaggiatori di combinare due crociere consecutive per un’esperienza completa di 14 notti, visitando porti diversi ogni settimana. Condividi

Nell’ottica di rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale, il to ha recentemente ampliato e potenziato la rete commerciale, oggi composta da 7 professionisti, con l’obiettivo di raggiungere in modo capillare tutto la penisola e rafforzare in particolare il presidio nei mercati del Centro e Sud Italia.\r

L’obiettivo dichiarato è duplice: incrementare il numero di collaborazioni con le agenzie di viaggio del Centro e Sud Italia, consolidando un network di partner fidelizzati, e favorire una più ampia diffusione del modello di viaggio Kel 12. Un modello che si fonda su piccoli gruppi, esperti accompagnatori, esperienze culturali autentiche e un approccio responsabile e consapevole verso l’ambiente e le comunità locali.\r

Tra le iniziative previste, spicca un programma di roadshow formativi che nei prossimi mesi coinvolgerà alcune delle principali città del Sud Italia. Questi appuntamenti saranno affiancati da educational tour, momenti di formazione esperienziale rivolti alle agenzie partner. Il primo fam trip, in partenza a fine maggio, vedrà coinvolti agenti di viaggio campani e siciliani in una navigazione sul Nilo a bordo della Eyaru, una dahabeya di proprietà di Kel 12. Il viaggio sarà realizzato in partnership con Ita Airways e accompagnato da Ferdinando Vallelunga, area manager.","post_title":"Kel 12 investe sulle potenzialità del Sud Italia con risorse a attività per le agenzie di viaggio","post_date":"2025-05-28T09:36:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748425013000]}]}}