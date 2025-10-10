Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole. Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini. Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”. Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi. È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale. Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile. Condividi

[post_title] => Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti [post_date] => 2025-10-10T15:26:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109971000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia. Falkensteiner Resort Lake Garda La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental. Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE. Falkensteiner Beach Resort Licata La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club. Di Elisa Biagioli [post_title] => Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture [post_date] => 2025-10-10T15:17:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109471000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali. L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. «L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo. Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione. Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri. I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie. Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti. La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore. Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale. [post_title] => Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione [post_date] => 2025-10-10T14:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760107949000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay. Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026. «Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.» Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026. [gallery ids="498872,498873,498874"] Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti. A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere. La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive. La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze. [post_title] => Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026 [post_date] => 2025-10-10T13:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760102936000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana. Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso. «Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.» Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura. La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea. Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere. Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica. Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura. Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea [post_date] => 2025-10-10T13:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101485000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia. "La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, "grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor". Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: "Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: "Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate". Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, "le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, "con un buon advance booking per l'estate 2026". [post_title] => Condor, Dalziel: "Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia" [post_date] => 2025-10-10T13:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101237000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole. Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini. Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”. Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi. È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale. Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile. [post_title] => Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini [post_date] => 2025-10-10T12:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760097923000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi. Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali. I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti. Alcuni commenti degli operatori partecipanti: “Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”. Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop. “E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop". [gallery columns="4" ids="498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853"] “Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”. [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2025-10-10T11:58:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760097491000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498831 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vulcanico Debellini. La presentazione del rinnovamento del prodotto di Th Group ha offerto lo spunto al presidente per ricordare alla folta platea intervenuta in fiera a Rimini come la battaglia per mantenere il proprio dna nel mondo dell’hospitality sia sempre un argomento attualissimo. “Fra un anno Th compie 50 anni. Un periodo lungo, durante il quale abbiamo dovuto reinventarci, avvicinarci a soci che supportassero la nostra crescita, riorganizzare il prodotto. Il tutto senza mai cambiare però il nostro dna improntato all’accoglienza all’ospitalità. Debellini fa riferimento a una recente conversazione avuta con Henri Giscard d’Estaing,volto storico alla guida di Club Med per 22 anni e recentemente uscito di scena su pressioni del nuovo azionista di riferimento del Med, Fosun Tourism Group. “D’Estaing mi ha detto di aver fatto entrare i fondi e di aver perso la sua battaglia sull’ospitalità. Una dichiarazione che mi ha fatto riflettere. L’apporto di capitali è necessario per crescere – aggiunge il manager – ma ci vogliono i partner giusti. Nel nostro caso Cdp è un socio paziente, che ci ha consentito di fare passi da gigante mantenendo intatto il nostro dna. Un dna che assegna alle persone un ruolo centrale, che investe in formazione, che si basa su una compagine solida”. Debellini arringa poi i presenti a unire le forze: “Il turismo, nel mondo della finanza, viene trattato come un settore di serie B: un atteggiamento molto grave per un comparto che quest’anno toccherà i 476 milioni di presenze. Occorre unire le forze: usciamo insieme dalla serie B!”. [post_title] => Debellini, Th Group: “Usciamo dalla serie B” [post_date] => 2025-10-10T11:19:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095190000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "moby tirrenia toremar presentano le novita 2026 al ttg rimini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2629,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia.\r

\r

Falkensteiner Resort Lake Garda\r

\r

La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental.\r

\r

Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE.\r

\r

Falkensteiner Beach Resort Licata\r

\r

La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture","post_date":"2025-10-10T15:17:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760109471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali.\r

L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. «L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo.\r

Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione.\r

Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri.\r

I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie.\r

Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti.\r

La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore.\r

Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale.","post_title":"Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione","post_date":"2025-10-10T14:52:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760107949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana.\r

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.\r

«Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.»\r

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura.\r

\r

La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.\r

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.\r

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.\r

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.\r

Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea","post_date":"2025-10-10T13:04:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760101485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor\": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia.\r

\r

\"La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos\". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, \"grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor\".\r

\r

Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: \"Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia\". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: \"Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate\".\r

\r

Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, \"le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene\". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, \"con un buon advance booking per l'estate 2026\".","post_title":"Condor, Dalziel: \"Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia\"","post_date":"2025-10-10T13:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760101237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole.\r

Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini.\r

Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”.\r

Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi.\r

È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale.\r

Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile.","post_title":"Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini","post_date":"2025-10-10T12:05:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760097923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi.\r

\r

Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali.\r

\r

I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti.\r

\r

Alcuni commenti degli operatori partecipanti:\r

\r

“Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”.\r

\r

Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop.\r

“E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853\"]\r

\r

“Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”.","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche","post_date":"2025-10-10T11:58:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760097491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vulcanico Debellini. La presentazione del rinnovamento del prodotto di Th Group ha offerto lo spunto al presidente per ricordare alla folta platea intervenuta in fiera a Rimini come la battaglia per mantenere il proprio dna nel mondo dell’hospitality sia sempre un argomento attualissimo.\r

\r

“Fra un anno Th compie 50 anni. Un periodo lungo, durante il quale abbiamo dovuto reinventarci, avvicinarci a soci che supportassero la nostra crescita, riorganizzare il prodotto. Il tutto senza mai cambiare però il nostro dna improntato all’accoglienza all’ospitalità.\r

\r

Debellini fa riferimento a una recente conversazione avuta con Henri Giscard d’Estaing,volto storico alla guida di Club Med per 22 anni e recentemente uscito di scena su pressioni del nuovo azionista di riferimento del Med, Fosun Tourism Group.\r

\r

“D’Estaing mi ha detto di aver fatto entrare i fondi e di aver perso la sua battaglia sull’ospitalità. Una dichiarazione che mi ha fatto riflettere. L’apporto di capitali è necessario per crescere – aggiunge il manager – ma ci vogliono i partner giusti. Nel nostro caso Cdp è un socio paziente, che ci ha consentito di fare passi da gigante mantenendo intatto il nostro dna. Un dna che assegna alle persone un ruolo centrale, che investe in formazione, che si basa su una compagine solida”.\r

\r

Debellini arringa poi i presenti a unire le forze: “Il turismo, nel mondo della finanza, viene trattato come un settore di serie B: un atteggiamento molto grave per un comparto che quest’anno toccherà i 476 milioni di presenze. Occorre unire le forze: usciamo insieme dalla serie B!”.\r

\r

","post_title":"Debellini, Th Group: “Usciamo dalla serie B”","post_date":"2025-10-10T11:19:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760095190000]}]}}