Moby potenzia le rotte verso la Corsica. Al via la Genova – Ajaccio E’ partita ieri la nuova linea Genova – Ajaccio di Moby, importante novità in questa stagione che segna i 50 anni della compagnia al servizio della Corsica. Presentato ufficialmente lo scorso ottobre, il collegamento va ad arricchire ancora di più l’offerta di Moby per l’isola. La tratta si unisce alle storiche Genova-Bastia e Livorno-Bastia, al ritorno della Piombino-Bastia e alla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, attiva tutto l’anno. L’inaugurazione della Genova – Ajaccio permetterà così ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza dover attraversare tutta l’isola. Sulla linea Genova-Ajaccio-Genova, che sarà attiva fino al 30 settembre, verranno effettuate quattro partenze settimanali a/r a giugno e luglio e sei partenze settimanali a/r ad agosto e settembre, con orari particolarmente interessanti: Genova-Ajaccio con partenza alle 21 e arrivo alle 6, Ajaccio-Genova con partenza alle 23.59 e arrivo alle 8. Le navi che effettueranno questo collegamento in prosecuzione o in partenza da Porto Torres e che si alterneranno su questa linea sono le Moby Tommy e Ale Due, dotate di tutti i comfort per permettere ai passeggeri di viaggiare in totale relax. “Siamo certi – commenta Eliana Marino, direttore commerciale Moby – che questo collegamento sarà di grande attrattiva per tutti i passeggeri del Nord Italia, ma anche di Francia, Germania e Svizzera, che vogliono visitare l’area sud occidentale della Corsica. Una grande novità che rafforza il nostro network e consolida il nostro rapporto storico con l’Ile de Beauté”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita ieri la nuova linea Genova - Ajaccio di Moby, importante novità in questa stagione che segna i 50 anni della compagnia al servizio della Corsica. Presentato ufficialmente lo scorso ottobre, il collegamento va ad arricchire ancora di più l’offerta di Moby per l’isola. La tratta si unisce alle storiche Genova-Bastia e Livorno-Bastia, al ritorno della Piombino-Bastia e alla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, attiva tutto l’anno. L’inaugurazione della Genova - Ajaccio permetterà così ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza dover attraversare tutta l’isola. Sulla linea Genova-Ajaccio-Genova, che sarà attiva fino al 30 settembre, verranno effettuate quattro partenze settimanali a/r a giugno e luglio e sei partenze settimanali a/r ad agosto e settembre, con orari particolarmente interessanti: Genova-Ajaccio con partenza alle 21 e arrivo alle 6, Ajaccio-Genova con partenza alle 23.59 e arrivo alle 8. Le navi che effettueranno questo collegamento in prosecuzione o in partenza da Porto Torres e che si alterneranno su questa linea sono le Moby Tommy e Ale Due, dotate di tutti i comfort per permettere ai passeggeri di viaggiare in totale relax. “Siamo certi - commenta Eliana Marino, direttore commerciale Moby - che questo collegamento sarà di grande attrattiva per tutti i passeggeri del Nord Italia, ma anche di Francia, Germania e Svizzera, che vogliono visitare l’area sud occidentale della Corsica. Una grande novità che rafforza il nostro network e consolida il nostro rapporto storico con l’Ile de Beauté”. [post_title] => Moby potenzia le rotte verso la Corsica. Al via la Genova - Ajaccio [post_date] => 2024-06-05T11:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717587821000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In merito alla lettera della Fiavet Trentino Alto Adige che chiedeva un'azione contro Lufthansa (che trovate qui) ho ricevuto diverse telefonate. Naturalmente anche dalla presidente di Fiavet Trentino Alto Adige, Sandra Paoli, che mi ha fatto notare l'intestazione del post. L'intestazione è questa: "Dalla presidente di Fiavet Trentino Alto Adige Sandra Paoli, riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello per un’azione collettiva nei confronti di Lufthansa". Volevo precisare che non è stata la presidente Paoli a inviarmi la lettera, e che quindi la mia è stata una svista, dettata dal fatto che ho il documento firmato dalla presidente. In effetti il documento mi è arrivato da una fonte (tutti i giornali hanno delle fonti. E' il nostro mestiere), che rimarrà anonima nonostante le sollecitazioni di parecchie persone. Se c'è da chiedere scusa alla presidente Paoli lo faccio senza problemi. L'inizio dell'articolo è fuorviante, lo posso capire, per questo ho voluto fare chiarezza. In verità mi sembrava che questa lettera chiedesse un'opera di giustizia verso le agenzie di viaggio e che non potesse sollevare polveroni. Anzi che fosse un'azione meritoria per tutte le agenzie Fiavet, sia del Trentino che della nazionale. Giuseppe Aloe [post_title] => Fiavet Trentino, la lettera non ci è stata inviata dalla presidente Sandra Paoli [post_date] => 2024-06-05T11:19:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717586384000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà convertito in un ostello di nuova generazione con oltre 200 posti letto l'ex hotel Corso di Padova. La struttura è stata recentemente acquisita da Urban Homy, società triestina specializzata nel ricettivo, con proprietà di tipo tradizionale, hotel a 4 stelle, nonché formule innovative mid e long term quali ostelli ibridi e serviced apartments, localizzati nella stessa Trieste, oltre che a Udine, Monfalcone e Gorizia. L'ex albergo padovano è un edificio in stile liberty di circa 3 mila metri quadrati complessivi. A partire da settembre sarà interessato da lavori di ristrutturazione che si prevede possano terminare per l’estate 2025 quando verrà inaugurato l'Hotello Padova. “Grazie all’esperienza maturata a Trieste con l’apertura di Hotello nel 2021, l’ostello più grande del Friuli Venezia Giulia, ora siamo pronti a sviluppare un piano di espansione che guarda verso nuovi territori come Padova - spiega il presidente di Urban Homy, Massimo Antoci -. La città per noi è strategicamente interessante per intercettare target di turisti che potranno ben apprezzare l’offerta di un ostello in pieno centro”. Gabetti Agency, con la sede territoriale di Padova, è stata advisor per la vendita dell’immobile che, in centro città, era sede appunto dell’hotel Corso, nonché di alcuni esercizi commerciali. La città veneta sta vivendo un momento di eccezionale rivitalizzazione del patrimonio immobiliare, con importanti riflessi sul segmento living-ricettivo-residenziale. L’attrattività dal punto di vista turistico è certamente spinta anche alla recente seconda certificazione Unesco Padova Urbs Picta, che ha aumentato il grado di notorietà della città e ha portato nuovi flussi turistici relativi a mercati leisure e legati al turismo d'arte, mentre nell'ambito della ricettività in senso ampio continua il trend di crescita della domanda di posti letto per gli studenti. "L'acquisizione dell'ex hotel Corso rappresenta non solo un investimento immobiliare, ma anche un voto di fiducia nel potenziale di crescita e sviluppo della zona stazione di Padova", conferma il relationship manager di Gabetti nel Veneto, Alessandro Zanetti. [post_title] => Urban Homy acquisisce l'ex hotel Corso di Padova. Diventerà un ostello di nuova generazione [post_date] => 2024-06-05T10:53:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717584780000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468836" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic insieme al team milanese dell'Ente nazionale croato per il turismo[/caption] "Un 2024 che è da subito partito bene per la Croazia, con numeri in crescita già nel periodo del pre-stagione": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, commenta così l'andamento dell'anno, in occasione del tradizionale appuntamento milanese di saluto all'estate. Proprio nella stagione di spalla "abbiano lavorato tantissimo: nei primi cinque mesi del 2024 la Croazia ha totalizzato 4 milioni di arrivi, l'11% in più sullo stesso periodo del 2023, e 13 milioni di pernottamenti, +12%" Trend confermato anche per i flussi dall'Italia: "I visitatori italiani sono in aumento, con 370.000 pernottamenti e 150.000 arrivi, pari rispettivamente a una crescita del +3% e +4% sul 2023. Italia e Croazia sono sempre più vicine con numerosi collegamenti, ben 7 le nuove rotte aeree oltre alle numerose opportunità in traghetto". Tante le novità che attendono i visitatori: “Nel 2024 non sono mancati gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come ricco il calendario degli eventi e festival musicali”. [post_title] => Croazia avanti tutta: "Arrivi a +11% già nei primi cinque mesi del 2024" [post_date] => 2024-06-05T10:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717583429000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di itinerari tailor-made prenotabili anche sotto data, dagli Stati Uniti al Sud Africa, passando per India e Sri Lanka. Sono queste alcune delle destinazioni al centro della programmazione estiva di creo, che continua ad arricchire proposte e servizi. “Sartorialità del prodotto, prenotazioni sotto data e prezzi competitivi sono le parole chiave della nostra estate – spiega il direttore prodotto dell'operatore pesarese, Luigi Leone -. Per i viaggiatori last minute che non hanno ancora prenotato le vacanze estive, offriamo una programmazione trasversale, di destinazioni e tipologia di prodotto, altamente personalizzabile e a prezzi vantaggiosi, in grado di soddisfare le diverse esigenze anche a ridosso della data di partenza. Oltre ai creo ti accompagna, viaggi accompagnati da un product manager o booking senior creo, per cui sono previste partenze a prezzo fisso per tutto il mondo anche nel periodo estivo, proponiamo quindi interessanti itinerari con tariffa bloccata su New York e ottime soluzioni fly & drive per tutti gli Stati Uniti, prenotabili fino a tre giorni dalla data di partenza”. Un altro esempio è il creo ti accompagna in Sri Lanka: un viaggio accompagnato di nove giorni che toccherà i luoghi imperdibili del Paese tra cui Colombo, Dambulla, Kandy e l’antica città di Galle, dichiarata patrimonio dell’Umanità. Nel continente asiatico, tra le tante destinazioni proposte, il to ha inoltre ampliato la programmazione sull’India che conta oggi un totale di undici tracce. Tra queste il Grand Tour del Rajasthan, Khajuraho e Varanasi e le soluzioni by creo, itinerari costruiti sulle esperienze vissute in prima persona dagli esperti dell'operatore. A integrare e amplificare il piacere del viaggio, i servizi abbinati a ogni destinazione: creo connect, la sim inclusa nella quota creo viaggio sicuro, che garantisce ai viaggiatori una connessione senza confini, e creo ti regala, un’esperienza regalata in loco. [post_title] => Creo potenzia l'estate: itinerari tailor made anche last minute per Usa, Sud Africa, India e Sri Lanka [post_date] => 2024-06-05T09:14:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717578849000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 26° Suq Festival - Teatro del Dialogo si svolgerà dal 13 al 23 giugno 2024 al Porto Antico di Genova, in Piazza delle feste, all’Isola delle Chiatte e nella Casa del Rider. 11 giorni di programma ricco e vario, diretto da Carla Peirolero e prodotto da Suq Genova Festival e Teatro, che conta oltre 60 eventi, 100 protagonisti, 35 paesi rappresentati attraverso le arti performative, la letteratura, con al centro una rassegna teatrale con 9 titoli di cui 2 prime nazionali. Suq è una parola araba che significa “mercato”, quindi luogo di convergenza e di scambio; per conoscere gli altri è indispensabile conoscere la loro cultura, le loro tradizioni, assaggiare cibi diversi, condividere emozioni intorno a un tavolo. Questa l’idea che ha ispirato le fondatrici nel 1999. Il Suq riproduce un grande bazar dei popoli, con al centro il palcoscenico per gli spettacoli e tutto intorno spazi per artigianato dal mondo, cucine etniche, progetti solidali. Sostenuto dal Ministero della Cultura vanta da 11 anni il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermato per questa edizione così come il Patrocinio dell’UNESCO Commissione Nazionale Italiana. Ospiti speciali del 2024 saranno le rappresentanti dell’Associazione ANZIANE PER IL CLIMA (21 giugno) che hanno visto la causa contro la Svizzera, il loro paese, presso la Corte Europea per i diritti dell’uomo, per inadempienza rispetto alla crisi climatica. Tra i primi Festival in Italia a porre in primo piano le tematiche ambientali, con una specifica attenzione sulle connessioni tra migrazione e climate change, il Suq dedica ogni giorno alcune attività a promuovere la sostenibilità ambientale e i Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. Su questi obiettivi, novità del 2024 è una più significativa collaborazione con l’Università di Genova per workshop e talk rivolti a diversi target di pubblico I pomeriggi del Suq sono all’insegna dei laboratori per l’infanzia, di danze e canti proposti dalle comunità e associazioni del territorio, degli incontri e delle presentazioni di libri. Vera calamita e attrazione del Festival è l’offerta dei tanti cibi da gustare, nell’edizione 2024 sono 13 le cucine: senegalese, indiana, keniota, peruviana, messicana, persiana, vegana, siriana, araba, nordeuropea, mediorientale, sud est asiatica, tunisina. Spettacoli ispirati all’impegno civile, etico, ambientale con caratteristiche di multidisciplinarietà, interpretati da attori affermati e giovani rivelazioni, come Il colore X di Animanera, incentrato sui limiti insiti in ciascuno di noi rispetto ai pregiudizi razziali. In prima nazionale sarà anche la nuova produzione della Compagnia del Suq, Le Voci del Suq (22 e 23 giugno). [post_title] => Genova, dal 13 al 23 giugno musica, incontri e work shop per il 26° Suq Festival [post_date] => 2024-06-05T09:13:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717578832000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways e Royal Air Maroc hanno siglato un nuovo memorandum d'intesa (MoU) per rafforzare i legami commerciali e operativi. L'intesa riflette la volontà di esplorare una cooperazione rafforzata, con l'obiettivo di offrire ai viaggiatori una scelta più ampia, servizi di qualità superiore, promuovendo al contempo un'aviazione sostenibile. «Questo accordo copre un'ampia gamma di attività - spiega il ceo di Etihad, Antonoaldo Neves -, dall'eventuale ampliamento degli accordi di codeshare esistenti per coprire un maggior numero di rotte nazionali in Marocco e in Africa, all'esame dello sviluppo dell'attuale cooperazione nel programma frequent flyer, fino all'esplorazione di collaborazioni nei settori dell'assistenza a terra, della manutenzione e dell'ingegneria». «Questa importante partnership con Etihad Airways si allinea con la nostra ambizione di migliorare ulteriormente la nostra connettività e continuare ad offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio più ottimizzata e senza soluzione di continuità attraverso i nostri rispettivi hub» aggiunge Abdelhamid Addou, presidente e amministratore delegato di Royal Air Maroc L'accordo di codeshare esistente offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree una maggiore connettività verso le destinazioni dei rispettivi network, anche tra il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti, oltre Casablanca in Africa e oltre Abu Dhabi. L'accordo consente ai passeggeri di prenotare l'intero viaggio con un unico biglietto e di imbarcare il proprio bagaglio senza problemi fino alla destinazione finale. [post_title] => Etihad Airways e Royal Air Maroc rafforzano la parternship con un nuovo MoU [post_date] => 2024-06-05T09:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717578038000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consiglio di Stato ha annullato l’addizionale comunale di 2,50 euro, che era stata introdotta dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo. La decisione finale è arrivata dopo l’appello della Save, società di gestione dell'aeroporto, e di diverse compagnie aeree. Soddisfatta della decisione è Ryanair che "accoglie con favore la decisione del Consiglio di Stato di eliminare l'eccessivo aumento del 38% imposto dal Comune di Venezia ai passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia - ha dichiarato Jason McGuinness, cco della low cost irlandese -. Questa è un'ottima notizia per la città di Venezia, i suoi cittadini e i visitatori che beneficeranno dell'aumento della connettività nazionale e internazionale, del traffico, del turismo e delle tariffe basse di Ryanair nella stagione invernale, oltre a continuare a beneficiare dell'investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair (4 aeromobili) a Venezia per l'estate ‘24, che altrimenti sarebbe andato perso a causa di questo eccessivo aumento delle tasse". Il cco ricorda che durante la scorsa stagione estiva la compagnia aerea ha rimosso 1 aeromobile e chiuso 6 rotte da e per l'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa dell'eccessivo aumento delle tasse, con ulteriori tagli previsti per la prossima stagione invernale, tra cui una potenziale chiusura della base. "Ma, a seguito della decisione del Consiglio di Stato di eliminare questo eccessivo aumento delle tasse, Ryanair implementerà un operativo completo da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia questo inverno, proteggendo i posti di lavoro locali e la connettività a basso costo. Si tratta di una gradita inversione di tendenza rispetto a ciò che Venezia Marco Polo avrebbe potuto affrontare quest'inverno, compresa una potenziale chiusura della base invernale, se avessero continuato a imporre questo eccessivo aumento delle tasse. Ci auguriamo che il Comune di Venezia se ne accorga presto e segua l'esempio del vicino aeroporto di Trieste, che quest'inverno beneficerà del +50% di capacità di Ryanair, come conseguenza diretta della sensata decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale, in modo che Venezia Marco Polo possa beneficiare tutto l'anno di capacità, traffico, e crescita del turismo". [post_title] => Aeroporto Venezia: il Consiglio di Stato annulla gli aumenti delle tasse sui biglietti [post_date] => 2024-06-05T08:44:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717577050000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la parabola ascendente del traffico passeggeri di Aeroporti di Puglia: lo scorso maggio i passeggeri negli scali di Bari e Brindisi sono stati 1.025.404, in crescita del +11,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di questi 697.057 i passeggeri di Bari (+12,5%) e 328.347 quelli dell’aeroporto del Salento di Brindisi (+8,9%). Eccellente il dato riferito alla linea internazionale che, complessivamente, tra Bari e Brindisi si attesta a quota 482.564 passeggeri, con un incremento del +21,4% rispetto allo stesso a maggio 2023. Buona performance per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia che a Maggio ha accolto 4.841 passeggeri, in crescita del 26,3% rispetto a maggio dello scorso anno. Complessivamente tra Bari, Brindisi e Foggia nei primi cinque mesi i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 3.601.236, dei quali 2.462.742 su Bari (+6,1%), 1.120.564 (+4,1%) su Brindisi e 16.930 (+22,7%) su Foggia. “La lettura dei dati di maggio e dei primi cinque mesi dell’anno rappresentano un riscontro immediato e evidente dell’ottimo stato di salute degli aeroporti pugliesi - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -. Un risultato che ci inorgoglisce, ottenuto anche grazie a una sinergia sempre più forte con la Regione Puglia affinché, sulla base di una mirata programmazione strategica, si determinassero le migliori opportunità per favorire la crescita del traffico. Uno sviluppo della rete dei collegamenti che ha privilegiato, ovviamente, il traffico internazionale, con il potenziamento di destinazioni del nord Europa e su quei mercati che in questi anni hanno dato prova di grande vitalità, Francia, Svizzera, Polonia su tutti. La crescita del traffico, fondamentale per l’industria del turismo che beneficia della migliore accessibilità aerea dai mercati esteri strategici per questo comparto è sostenuta anche dalla crescente qualità dei servizi a passeggeri e vettori e da una maggiore capacità delle infrastrutture aeronautiche che sono elemento fondamentale per garantire le necessarie condizioni di safety e operative richieste dai vettori”. [post_title] => Aeroporti di Puglia: +11,3% il traffico passeggeri di maggio. Più 21,4% sulle rotte internazionali [post_date] => 2024-06-04T11:18:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717499913000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "moby potenzia le rotte verso la corsica al via la genova ajaccio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2729,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita ieri la nuova linea Genova - Ajaccio di Moby, importante novità in questa stagione che segna i 50 anni della compagnia al servizio della Corsica. Presentato ufficialmente lo scorso ottobre, il collegamento va ad arricchire ancora di più l’offerta di Moby per l’isola. La tratta si unisce alle storiche Genova-Bastia e Livorno-Bastia, al ritorno della Piombino-Bastia e alla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, attiva tutto l’anno. L’inaugurazione della Genova - Ajaccio permetterà così ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza dover attraversare tutta l’isola.\r

\r

Sulla linea Genova-Ajaccio-Genova, che sarà attiva fino al 30 settembre, verranno effettuate quattro partenze settimanali a/r a giugno e luglio e sei partenze settimanali a/r ad agosto e settembre, con orari particolarmente interessanti: Genova-Ajaccio con partenza alle 21 e arrivo alle 6, Ajaccio-Genova con partenza alle 23.59 e arrivo alle 8. Le navi che effettueranno questo collegamento in prosecuzione o in partenza da Porto Torres e che si alterneranno su questa linea sono le Moby Tommy e Ale Due, dotate di tutti i comfort per permettere ai passeggeri di viaggiare in totale relax. “Siamo certi - commenta Eliana Marino, direttore commerciale Moby - che questo collegamento sarà di grande attrattiva per tutti i passeggeri del Nord Italia, ma anche di Francia, Germania e Svizzera, che vogliono visitare l’area sud occidentale della Corsica. Una grande novità che rafforza il nostro network e consolida il nostro rapporto storico con l’Ile de Beauté”.","post_title":"Moby potenzia le rotte verso la Corsica. Al via la Genova - Ajaccio","post_date":"2024-06-05T11:43:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1717587821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In merito alla lettera della Fiavet Trentino Alto Adige che chiedeva un'azione contro Lufthansa (che trovate qui) ho ricevuto diverse telefonate. Naturalmente anche dalla presidente di Fiavet Trentino Alto Adige, Sandra Paoli, che mi ha fatto notare l'intestazione del post. L'intestazione è questa: \"Dalla presidente di Fiavet Trentino Alto Adige Sandra Paoli, riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello per un’azione collettiva nei confronti di Lufthansa\". Volevo precisare che non è stata la presidente Paoli a inviarmi la lettera, e che quindi la mia è stata una svista, dettata dal fatto che ho il documento firmato dalla presidente.\r

\r

In effetti il documento mi è arrivato da una fonte (tutti i giornali hanno delle fonti. E' il nostro mestiere), che rimarrà anonima nonostante le sollecitazioni di parecchie persone. Se c'è da chiedere scusa alla presidente Paoli lo faccio senza problemi. L'inizio dell'articolo è fuorviante, lo posso capire, per questo ho voluto fare chiarezza. \r

\r

In verità mi sembrava che questa lettera chiedesse un'opera di giustizia verso le agenzie di viaggio e che non potesse sollevare polveroni. Anzi che fosse un'azione meritoria per tutte le agenzie Fiavet, sia del Trentino che della nazionale.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Fiavet Trentino, la lettera non ci è stata inviata dalla presidente Sandra Paoli","post_date":"2024-06-05T11:19:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1717586384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà convertito in un ostello di nuova generazione con oltre 200 posti letto l'ex hotel Corso di Padova. La struttura è stata recentemente acquisita da Urban Homy, società triestina specializzata nel ricettivo, con proprietà di tipo tradizionale, hotel a 4 stelle, nonché formule innovative mid e long term quali ostelli ibridi e serviced apartments, localizzati nella stessa Trieste, oltre che a Udine, Monfalcone e Gorizia. L'ex albergo padovano è un edificio in stile liberty di circa 3 mila metri quadrati complessivi. A partire da settembre sarà interessato da lavori di ristrutturazione che si prevede possano terminare per l’estate 2025 quando verrà inaugurato l'Hotello Padova.\r

\r

“Grazie all’esperienza maturata a Trieste con l’apertura di Hotello nel 2021, l’ostello più grande del Friuli Venezia Giulia, ora siamo pronti a sviluppare un piano di espansione che guarda verso nuovi territori come Padova - spiega il presidente di Urban Homy, Massimo Antoci -. La città per noi è strategicamente interessante per intercettare target di turisti che potranno ben apprezzare l’offerta di un ostello in pieno centro”.\r

\r

Gabetti Agency, con la sede territoriale di Padova, è stata advisor per la vendita dell’immobile che, in centro città, era sede appunto dell’hotel Corso, nonché di alcuni esercizi commerciali. La città veneta sta vivendo un momento di eccezionale rivitalizzazione del patrimonio immobiliare, con importanti riflessi sul segmento living-ricettivo-residenziale. L’attrattività dal punto di vista turistico è certamente spinta anche alla recente seconda certificazione Unesco Padova Urbs Picta, che ha aumentato il grado di notorietà della città e ha portato nuovi flussi turistici relativi a mercati leisure e legati al turismo d'arte, mentre nell'ambito della ricettività in senso ampio continua il trend di crescita della domanda di posti letto per gli studenti. \"L'acquisizione dell'ex hotel Corso rappresenta non solo un investimento immobiliare, ma anche un voto di fiducia nel potenziale di crescita e sviluppo della zona stazione di Padova\", conferma il relationship manager di Gabetti nel Veneto, Alessandro Zanetti.","post_title":"Urban Homy acquisisce l'ex hotel Corso di Padova. Diventerà un ostello di nuova generazione","post_date":"2024-06-05T10:53:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1717584780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic insieme al team milanese dell'Ente nazionale croato per il turismo[/caption]\r

\r

\"Un 2024 che è da subito partito bene per la Croazia, con numeri in crescita già nel periodo del pre-stagione\": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, commenta così l'andamento dell'anno, in occasione del tradizionale appuntamento milanese di saluto all'estate.\r

\r

Proprio nella stagione di spalla \"abbiano lavorato tantissimo: nei primi cinque mesi del 2024 la Croazia ha totalizzato 4 milioni di arrivi, l'11% in più sullo stesso periodo del 2023, e 13 milioni di pernottamenti, +12%\"\r

\r

Trend confermato anche per i flussi dall'Italia: \"I visitatori italiani sono in aumento, con 370.000 pernottamenti e 150.000 arrivi, pari rispettivamente a una crescita del +3% e +4% sul 2023. Italia e Croazia sono sempre più vicine con numerosi collegamenti, ben 7 le nuove rotte aeree oltre alle numerose opportunità in traghetto\".\r

\r

Tante le novità che attendono i visitatori: “Nel 2024 non sono mancati gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come ricco il calendario degli eventi e festival musicali”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia avanti tutta: \"Arrivi a +11% già nei primi cinque mesi del 2024\"","post_date":"2024-06-05T10:30:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1717583429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di itinerari tailor-made prenotabili anche sotto data, dagli Stati Uniti al Sud Africa, passando per India e Sri Lanka. Sono queste alcune delle destinazioni al centro della programmazione estiva di creo, che continua ad arricchire proposte e servizi. “Sartorialità del prodotto, prenotazioni sotto data e prezzi competitivi sono le parole chiave della nostra estate – spiega il direttore prodotto dell'operatore pesarese, Luigi Leone -. Per i viaggiatori last minute che non hanno ancora prenotato le vacanze estive, offriamo una programmazione trasversale, di destinazioni e tipologia di prodotto, altamente personalizzabile e a prezzi vantaggiosi, in grado di soddisfare le diverse esigenze anche a ridosso della data di partenza. Oltre ai creo ti accompagna, viaggi accompagnati da un product manager o booking senior creo, per cui sono previste partenze a prezzo fisso per tutto il mondo anche nel periodo estivo, proponiamo quindi interessanti itinerari con tariffa bloccata su New York e ottime soluzioni fly & drive per tutti gli Stati Uniti, prenotabili fino a tre giorni dalla data di partenza”.\r

\r

Un altro esempio è il creo ti accompagna in Sri Lanka: un viaggio accompagnato di nove giorni che toccherà i luoghi imperdibili del Paese tra cui Colombo, Dambulla, Kandy e l’antica città di Galle, dichiarata patrimonio dell’Umanità. Nel continente asiatico, tra le tante destinazioni proposte, il to ha inoltre ampliato la programmazione sull’India che conta oggi un totale di undici tracce. Tra queste il Grand Tour del Rajasthan, Khajuraho e Varanasi e le soluzioni by creo, itinerari costruiti sulle esperienze vissute in prima persona dagli esperti dell'operatore. A integrare e amplificare il piacere del viaggio, i servizi abbinati a ogni destinazione: creo connect, la sim inclusa nella quota creo viaggio sicuro, che garantisce ai viaggiatori una connessione senza confini, e creo ti regala, un’esperienza regalata in loco.","post_title":"Creo potenzia l'estate: itinerari tailor made anche last minute per Usa, Sud Africa, India e Sri Lanka","post_date":"2024-06-05T09:14:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1717578849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 26° Suq Festival - Teatro del Dialogo si svolgerà dal 13 al 23 giugno 2024 al Porto Antico di Genova, in Piazza delle feste, all’Isola delle Chiatte e nella Casa del Rider. 11 giorni di programma ricco e vario, diretto da Carla Peirolero e prodotto da Suq Genova Festival e Teatro, che conta oltre 60 eventi, 100 protagonisti, 35 paesi rappresentati attraverso le arti performative, la letteratura, con al centro una rassegna teatrale con 9 titoli di cui 2 prime nazionali.\r

\r

Suq è una parola araba che significa “mercato”, quindi luogo di convergenza e di scambio; per conoscere gli altri è indispensabile conoscere la loro cultura, le loro tradizioni, assaggiare cibi diversi, condividere emozioni intorno a un tavolo. Questa l’idea che ha ispirato le fondatrici nel 1999. Il Suq riproduce un grande bazar dei popoli, con al centro il palcoscenico per gli spettacoli e tutto intorno spazi per artigianato dal mondo, cucine etniche, progetti solidali.\r

\r

Sostenuto dal Ministero della Cultura vanta da 11 anni il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermato per questa edizione così come il Patrocinio dell’UNESCO Commissione Nazionale Italiana. \r

\r

Ospiti speciali del 2024 saranno le rappresentanti dell’Associazione ANZIANE PER IL CLIMA (21 giugno) che hanno visto la causa contro la Svizzera, il loro paese, presso la Corte Europea per i diritti dell’uomo, per inadempienza rispetto alla crisi climatica. \r

\r

Tra i primi Festival in Italia a porre in primo piano le tematiche ambientali, con una specifica attenzione sulle connessioni tra migrazione e climate change, il Suq dedica ogni giorno alcune attività a promuovere la sostenibilità ambientale e i Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. Su questi obiettivi, novità del 2024 è una più significativa collaborazione con l’Università di Genova per workshop e talk rivolti a diversi target di pubblico\r

\r

I pomeriggi del Suq sono all’insegna dei laboratori per l’infanzia, di danze e canti proposti dalle comunità e associazioni del territorio, degli incontri e delle presentazioni di libri.\r

\r

Vera calamita e attrazione del Festival è l’offerta dei tanti cibi da gustare, nell’edizione 2024 sono 13 le cucine: senegalese, indiana, keniota, peruviana, messicana, persiana, vegana, siriana, araba, nordeuropea, mediorientale, sud est asiatica, tunisina.\r

\r

Spettacoli ispirati all’impegno civile, etico, ambientale con caratteristiche di multidisciplinarietà, interpretati da attori affermati e giovani rivelazioni, come Il colore X di Animanera, incentrato sui limiti insiti in ciascuno di noi rispetto ai pregiudizi razziali. In prima nazionale sarà anche la nuova produzione della Compagnia del Suq, Le Voci del Suq (22 e 23 giugno).\r

\r

","post_title":"Genova, dal 13 al 23 giugno musica, incontri e work shop per il 26° Suq Festival","post_date":"2024-06-05T09:13:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1717578832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways e Royal Air Maroc hanno siglato un nuovo memorandum d'intesa (MoU) per rafforzare i legami commerciali e operativi.\r

\r

L'intesa riflette la volontà di esplorare una cooperazione rafforzata, con l'obiettivo di offrire ai viaggiatori una scelta più ampia, servizi di qualità superiore, promuovendo al contempo un'aviazione sostenibile.\r

\r

«Questo accordo copre un'ampia gamma di attività - spiega il ceo di Etihad, Antonoaldo Neves -, dall'eventuale ampliamento degli accordi di codeshare esistenti per coprire un maggior numero di rotte nazionali in Marocco e in Africa, all'esame dello sviluppo dell'attuale cooperazione nel programma frequent flyer, fino all'esplorazione di collaborazioni nei settori dell'assistenza a terra, della manutenzione e dell'ingegneria».\r

\r

«Questa importante partnership con Etihad Airways si allinea con la nostra ambizione di migliorare ulteriormente la nostra connettività e continuare ad offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio più ottimizzata e senza soluzione di continuità attraverso i nostri rispettivi hub» aggiunge Abdelhamid Addou, presidente e amministratore delegato di Royal Air Maroc\r

\r

L'accordo di codeshare esistente offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree una maggiore connettività verso le destinazioni dei rispettivi network, anche tra il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti, oltre Casablanca in Africa e oltre Abu Dhabi. L'accordo consente ai passeggeri di prenotare l'intero viaggio con un unico biglietto e di imbarcare il proprio bagaglio senza problemi fino alla destinazione finale.\r

\r

","post_title":"Etihad Airways e Royal Air Maroc rafforzano la parternship con un nuovo MoU","post_date":"2024-06-05T09:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1717578038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consiglio di Stato ha annullato l’addizionale comunale di 2,50 euro, che era stata introdotta dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo. La decisione finale è arrivata dopo l’appello della Save, società di gestione dell'aeroporto, e di diverse compagnie aeree.\r

\r

Soddisfatta della decisione è Ryanair che \"accoglie con favore la decisione del Consiglio di Stato di eliminare l'eccessivo aumento del 38% imposto dal Comune di Venezia ai passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia - ha dichiarato Jason McGuinness, cco della low cost irlandese -. Questa è un'ottima notizia per la città di Venezia, i suoi cittadini e i visitatori che beneficeranno dell'aumento della connettività nazionale e internazionale, del traffico, del turismo e delle tariffe basse di Ryanair nella stagione invernale, oltre a continuare a beneficiare dell'investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair (4 aeromobili) a Venezia per l'estate ‘24, che altrimenti sarebbe andato perso a causa di questo eccessivo aumento delle tasse\".\r

\r

Il cco ricorda che durante la scorsa stagione estiva la compagnia aerea ha rimosso 1 aeromobile e chiuso 6 rotte da e per l'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa dell'eccessivo aumento delle tasse, con ulteriori tagli previsti per la prossima stagione invernale, tra cui una potenziale chiusura della base.\r

\r

\"Ma, a seguito della decisione del Consiglio di Stato di eliminare questo eccessivo aumento delle tasse, Ryanair implementerà un operativo completo da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia questo inverno, proteggendo i posti di lavoro locali e la connettività a basso costo. Si tratta di una gradita inversione di tendenza rispetto a ciò che Venezia Marco Polo avrebbe potuto affrontare quest'inverno, compresa una potenziale chiusura della base invernale, se avessero continuato a imporre questo eccessivo aumento delle tasse.\r

Ci auguriamo che il Comune di Venezia se ne accorga presto e segua l'esempio del vicino aeroporto di Trieste, che quest'inverno beneficerà del +50% di capacità di Ryanair, come conseguenza diretta della sensata decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale, in modo che Venezia Marco Polo possa beneficiare tutto l'anno di capacità, traffico, e crescita del turismo\".","post_title":"Aeroporto Venezia: il Consiglio di Stato annulla gli aumenti delle tasse sui biglietti","post_date":"2024-06-05T08:44:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1717577050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la parabola ascendente del traffico passeggeri di Aeroporti di Puglia: lo scorso maggio i passeggeri negli scali di Bari e Brindisi sono stati 1.025.404, in crescita del +11,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.\r

\r

Di questi 697.057 i passeggeri di Bari (+12,5%) e 328.347 quelli dell’aeroporto del Salento di Brindisi (+8,9%). Eccellente il dato riferito alla linea internazionale che, complessivamente, tra Bari e Brindisi si attesta a quota 482.564 passeggeri, con un incremento del +21,4% rispetto allo stesso a maggio 2023. Buona performance per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia che a Maggio ha accolto 4.841 passeggeri, in crescita del 26,3% rispetto a maggio dello scorso anno.\r

\r

Complessivamente tra Bari, Brindisi e Foggia nei primi cinque mesi i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 3.601.236, dei quali 2.462.742 su Bari (+6,1%), 1.120.564 (+4,1%) su Brindisi e 16.930 (+22,7%) su Foggia.\r

\r

“La lettura dei dati di maggio e dei primi cinque mesi dell’anno rappresentano un riscontro immediato e evidente dell’ottimo stato di salute degli aeroporti pugliesi - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -. Un risultato che ci inorgoglisce, ottenuto anche grazie a una sinergia sempre più forte con la Regione Puglia affinché, sulla base di una mirata programmazione strategica, si determinassero le migliori opportunità per favorire la crescita del traffico. Uno sviluppo della rete dei collegamenti che ha privilegiato, ovviamente, il traffico internazionale, con il potenziamento di destinazioni del nord Europa e su quei mercati che in questi anni hanno dato prova di grande vitalità, Francia, Svizzera, Polonia su tutti. La crescita del traffico, fondamentale per l’industria del turismo che beneficia della migliore accessibilità aerea dai mercati esteri strategici per questo comparto è sostenuta anche dalla crescente qualità dei servizi a passeggeri e vettori e da una maggiore capacità delle infrastrutture aeronautiche che sono elemento fondamentale per garantire le necessarie condizioni di safety e operative richieste dai vettori”.\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Puglia: +11,3% il traffico passeggeri di maggio. Più 21,4% sulle rotte internazionali","post_date":"2024-06-04T11:18:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1717499913000]}]}}