Michael Tamm lascia Costa. Al vertice rimane Mario Zanetti La notizia è arrivata improvvisa, con una lettera di Josh Weinstein, presidente e ceo del gruppo Carnival, a cui appartiene Costa: «Michael Thamm non fa più parte della compagnia, con effetto immediato. Il ruolo di amministratore delegato della compagnia genovese non sarà ricoperto da altri”. Al comando della compagnia italiana rimarrà dunque Mario Zanetti che, nel suo ruolo di direttore generale, riporterà direttamente allo stesso Weinstein. La mossa ha ovviamente ripercussioni pure sul brand tedesco Aida Cruises, che fa capo sempre a Costa. Anche in questo caso la posizione di amministratore delegato di Thamm rimarrà scoperta, con il presidente Felix Eichhorn che assumerà la direzione, relazionando per via diretta al ceo del gruppo Carnival. “Si tratta di due dirigenti che sono stati capaci di guidare verso grandi risultati sia Costa, sia Aida”, sottolinea Weinstein. Thamm era stato nominato a.d. di Costa nel luglio 2012. Aveva preso il posto di Pier Luigi Foschi, poco tempo dopo il naufragio della Concordia al largo dell’isola del Giglio, avvenuto a gennaio di quello stesso anno.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell'Unwto a Madrid con l'obiettivo di "elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico". Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l'accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council. Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l'economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili. Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L'obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all'obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell'ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale. Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell'organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico. [post_title] => Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile [post_date] => 2023-04-06T14:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680791892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La notizia è arrivata improvvisa, con una lettera di Josh Weinstein, presidente e ceo del gruppo Carnival, a cui appartiene Costa: «Michael Thamm non fa più parte della compagnia, con effetto immediato. Il ruolo di amministratore delegato della compagnia genovese non sarà ricoperto da altri". Al comando della compagnia italiana rimarrà dunque Mario Zanetti che, nel suo ruolo di direttore generale, riporterà direttamente allo stesso Weinstein. La mossa ha ovviamente ripercussioni pure sul brand tedesco Aida Cruises, che fa capo sempre a Costa. Anche in questo caso la posizione di amministratore delegato di Thamm rimarrà scoperta, con il presidente Felix Eichhorn che assumerà la direzione, relazionando per via diretta al ceo del gruppo Carnival. “Si tratta di due dirigenti che sono stati capaci di guidare verso grandi risultati sia Costa, sia Aida”, sottolinea Weinstein. Thamm era stato nominato a.d. di Costa nel luglio 2012. Aveva preso il posto di Pier Luigi Foschi, poco tempo dopo il naufragio della Concordia al largo dell'isola del Giglio, avvenuto a gennaio di quello stesso anno. [post_title] => Michael Tamm lascia Costa. Al vertice rimane Mario Zanetti [post_date] => 2023-04-06T11:42:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680781354000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443184" align="alignleft" width="300"] Foto di Amos Nachoum[/caption] Explora Journeys ha deciso: sarà l'oceanografa, esploratrice e ambientalista Sylvia Earle la madrina di Explora I. Battezzerà la nave nel corso della cerimonia ufficiale del prossimo 8 luglio a Civitavecchia. “È un onore avere la dottoressa Earle quale madrina della nostra prima nave di lusso - commenta il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Il suo continuo impegno per la tutela degli oceani e l'esplorazione marina ne fa una grande ispirazione per tutti noi. La nostra compagnia condivide con lei la passione per la protezione degli oceani e siamo molto felici di poter contribuire insieme a questa importante missione". “Sono onorata di essere stata scelta come madrina della Explora I - aggiunge Sylvia Earle, che è tra le altre cose anche fondatrice dell'associazione internazionale Mission Blue per la protezione degli oceani -. Guardo con entusiasmo alla collaborazione tra la nostra organizzazione, Explora Journeys e la fondazione Msc dedicata alla protezione e alla cura degli oceani in tutto il pianeta”. [post_title] => Sarà l'oceanografa Sylvia Earle la madrina della Explora I [post_date] => 2023-04-06T09:45:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680774300000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ stato firmato dal Presidente AdSP, Mario Sommariva, l’atto formale con cui si da concreto avvio all’iter per l’elettrificazione delle banchine del Molo Garibaldi alla Spezia, dove attualmente sono ormeggiate le navi da crociera. Il contratto d’appalto integrato prevede l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e per la realizzazione della cabina di trasformazione per il cold ironing a servizio del molo Garibaldi, che sarà in grado di erogare una potenza di 16 Megawatt, necessari per alimentare le navi all’accosto. L’AdSP MLOr da così effettivo avvio al primo contratto afferente al cosiddetto Cold Ironing, per un progetto cofinanziato con fondi complementari PNRR e la cui realizzazione dovrà essere ultimata entro fine 2024. Si tratta del primo lotto di interventi di realizzazione delle infrastrutture energetiche a servizio delle banchine del comparto crocieristico e del comparto commerciale del porto della Spezia, per un valore di 8,5 milioni di Euro di cui 5,5 milioni finanziati sul PNC/PNRR e 3 milioni con fondi dell'Autorità. La gara è stata aggiudicata all’ATI costituita dalla Mont-Ele Srl (capogruppo mandataria) e da Elettri-Fer Srl (mandante) e dal Raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da Galileo Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Studio Colonna S.r.l. (mandante) ed Envitech S.r.l. (mandante). [post_title] => La Spezia, entro il 2024 banchine elettrificate sul Molo per le navi da crociera [post_date] => 2023-04-06T09:38:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680773918000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. "Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi". Il neo presidente ha rimarcato come "la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa". [post_title] => Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa [post_date] => 2023-04-05T12:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696047000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere. La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano. Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport). Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo. A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti» Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima. Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane». [caption id="attachment_443135" align="alignleft" width="300"] Nicola Ucci[/caption] [post_title] => “Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna [post_date] => 2023-04-05T11:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680693215000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La sfida qui al Santa Sofia sarà quella di generare ricavi f&b in aggiunta alla ristorazione programmata, essenzialmente colazioni ed eventi, puntando anche sull'offerta alla carta per aperitivi e cene. L'obiettivo è quello di arrivare per il food&beverage al 35% circa del fatturato totale, che è una percentuale tipica dei resort, piuttosto che di una struttura urban come questa". A raccontare il modello di business del nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia appena inaugurato a Milano è l'hotel business development Italy del gruppo, Mauro Vinci, incontrato a margine di una tavola rotonda organizzata da Pkf proprio nella struttura meneghina. "Nel progettare il Santa Sofia (acquisito da Radisson con un contratto di affitto, ndr) ci siamo concentrati sulla nuova vocazione leisure di Milano, realizzando ben 1.240 metri quadrati di spazi f&b polifunzionali, che possono quindi anche essere trasformati all'occorrenza in ambienti meeting e congressuali", ha aggiunto Vinci. Dalle sue parole appare chiaro il cambio di paradigma della progettazione standard di un hotel a Milano, fino a pochi anni fa molto più concentrata sulle esigenze del mondo corporate e del business travel. Una transizione che diventa ancora più chiara nel vicino Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan: un albergo da 89 camere distribuite su 7 mila metri quadrati totali inaugurato a settembre 2021: "In quel caso siamo partiti con l'idea di dedicare l'intera ala sinistra della struttura agli spazi congressuali - ha rivelato Vinci -. Successivamente, complici anche gli effetti della pandemia che hanno diminuito drasticamente la domanda business, abbiamo convertito gli ambienti in lounge bar, trasformando tra l'altro la sala plenaria in una zona living. Una soluzione inizialmente provvisoria, che poi abbiamo deciso invece di mantenere, quando ci siamo accorti che si trattava di una proposta sempre più apprezzata anche da chi organizza eventi corporate. Oggi, pure la domanda business cerca infatti ambienti meno formali, con un taglio più caldo e quale elemento leisure in grado di alleggerire le atmosfere". Nel dettaglio, il nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia dispone di 159 camere distribuite su 12 metri quadrati di superficie. Oltre agli ampi spazi f&b, l'albergo offre anche due terrazze panoramiche, di cui una dotata di piscina all'aperto e lounge bar. Situato a metà strada tra piazza del Duomo e il quartiere dei Navigli, l'albergo è stato realizzato dallo studio Marco Piva, che ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni ’60, seguendo una serie di principi di sostenibilità acrhitettonica con l'obiettivo di ottenere la certificazione Leed di livello oro. Gli spazi pubblici interni sono stati invece creati dall’interior decorator milanese Alessandro Mario Cesario, in collaborazione con lo studio AtelierP. [post_title] => Il Radisson Collection Santa Sofia ribalta il paradigma business di Milano [post_date] => 2023-04-05T10:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680690092000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Austrian Airlines, con l'avvio dell'orario estivo, ha potenziato il network sul corto raggio europeo: sette le new entry, tra cui figura la ripresa del collegamento Vienna-Palermo, attivo dallo scorso 30 marzo con tre voli alla settimana operati il martedì, giovedì e sabato. Rappresentano invece una prima assoluta dell'operativo i voli per Porto, Marsiglia, Billund e Tivat; altro ritorno è invece il collegamento con Vilnius, la capitale della Lituania, che era già una destinazione presente nel network prima della pandemia e che ora viene ripresa. Infine, la città norvegese di Tromsø, che Austrian Airlines aveva lanciato come "volo di Natale" nel dicembre 2022, sarà servita una volta alla settimana nel periodo compreso fra giugno e agosto. "L'espansione del network a corto raggio sottolinea il nostro posizionamento come vettore numero uno a Vienna e aumenta la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Michael Trestl, chief operating officer della compagnia aerea -. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri ospiti un portafoglio diversificato di destinazioni europee, nonché un programma di voli attraente e offerte vantaggiose". [post_title] => Austrian Airlines potenzia il corto raggio. Tre voli settimanali sulla Vienna-Palermo [post_date] => 2023-04-04T09:51:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680601919000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airlines for Europe (A4E) cerca cambiare le cose. Con circa 30.000 voli al giorno, lo spazio aereo europeo è uno dei più trafficati al mondo. Un "cielo unico europeo" potrebbe abbattere le emissioni e ridurre i ritardi, afferma l'industria aeronautica. La legislazione sul cielo unico europeo (SES) semplificherebbe lo spazio aereo frammentato del continente in un piccolo numero di blocchi. Dopo il ritardo per le restrizioni dell'era della pandemia, i viaggi hanno avuto problematiche in tutto il continente, rendendo la questione più urgente che mai. Al vertice di A4E di mercoledì, Ryanair, easyJet , Lufthansa e Iag, proprietario di British Airways, hanno chiesto all'Ue di attuare la riforma dello spazio aereo. Un cielo unico Il sistema attuale non è così efficiente come potrebbe sembrare. I confini nazionali sono un mosaico di 27 diverse giurisdizioni, ciò comporta che gli aerei non sempre percorrano le rotte più efficienti. In media, gli aerei volano 49 chilometri più in là dello stretto necessario, stima la Ce. Il SES ristrutturerebbe lo spazio aereo in nove "blocchi funzionali", ciò potrebbe potenzialmente ridurre i ritardi per i viaggiatori, riducendo al minimo le difficoltà di comunicazione tra i controllori del traffico aereo. Secondo la Ce e la stessa industria aeronautica, il Ses potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo fino al 10%, ovvero 50 milioni di tonnellate. [post_title] => Airlines for Europe richiede all'Ue un "cielo unico europeo" [post_date] => 2023-04-03T12:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680525887000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "michael tamm lascia costa al vertice rimane mario zanetti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":855,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell'Unwto a Madrid con l'obiettivo di \"elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico\".\r

Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l'accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council.\r

Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l'economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili.\r

Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L'obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all'obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell'ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale.\r

Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell'organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico.","post_title":"Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile","post_date":"2023-04-06T14:38:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680791892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia è arrivata improvvisa, con una lettera di Josh Weinstein, presidente e ceo del gruppo Carnival, a cui appartiene Costa: «Michael Thamm non fa più parte della compagnia, con effetto immediato. Il ruolo di amministratore delegato della compagnia genovese non sarà ricoperto da altri\". Al comando della compagnia italiana rimarrà dunque Mario Zanetti che, nel suo ruolo di direttore generale, riporterà direttamente allo stesso Weinstein.\r

\r

La mossa ha ovviamente ripercussioni pure sul brand tedesco Aida Cruises, che fa capo sempre a Costa. Anche in questo caso la posizione di amministratore delegato di Thamm rimarrà scoperta, con il presidente Felix Eichhorn che assumerà la direzione, relazionando per via diretta al ceo del gruppo Carnival. “Si tratta di due dirigenti che sono stati capaci di guidare verso grandi risultati sia Costa, sia Aida”, sottolinea Weinstein.\r

\r

Thamm era stato nominato a.d. di Costa nel luglio 2012. Aveva preso il posto di Pier Luigi Foschi, poco tempo dopo il naufragio della Concordia al largo dell'isola del Giglio, avvenuto a gennaio di quello stesso anno.","post_title":"Michael Tamm lascia Costa. Al vertice rimane Mario Zanetti","post_date":"2023-04-06T11:42:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680781354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443184\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Amos Nachoum[/caption]\r

\r

Explora Journeys ha deciso: sarà l'oceanografa, esploratrice e ambientalista Sylvia Earle la madrina di Explora I. Battezzerà la nave nel corso della cerimonia ufficiale del prossimo 8 luglio a Civitavecchia. “È un onore avere la dottoressa Earle quale madrina della nostra prima nave di lusso - commenta il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Il suo continuo impegno per la tutela degli oceani e l'esplorazione marina ne fa una grande ispirazione per tutti noi. La nostra compagnia condivide con lei la passione per la protezione degli oceani e siamo molto felici di poter contribuire insieme a questa importante missione\".\r

\r

“Sono onorata di essere stata scelta come madrina della Explora I - aggiunge Sylvia Earle, che è tra le altre cose anche fondatrice dell'associazione internazionale Mission Blue per la protezione degli oceani -. Guardo con entusiasmo alla collaborazione tra la nostra organizzazione, Explora Journeys e la fondazione Msc dedicata alla protezione e alla cura degli oceani in tutto il pianeta”.","post_title":"Sarà l'oceanografa Sylvia Earle la madrina della Explora I","post_date":"2023-04-06T09:45:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680774300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ stato firmato dal Presidente AdSP, Mario Sommariva, l’atto formale con cui si da concreto avvio all’iter per l’elettrificazione delle banchine del Molo Garibaldi alla Spezia, dove attualmente sono ormeggiate le navi da crociera. Il contratto d’appalto integrato prevede l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e per la realizzazione della cabina di trasformazione per il cold ironing a servizio del molo Garibaldi, che sarà in grado di erogare una potenza di 16 Megawatt, necessari per alimentare le navi all’accosto.\r

\r

L’AdSP MLOr da così effettivo avvio al primo contratto afferente al cosiddetto Cold Ironing, per un progetto cofinanziato con fondi complementari PNRR e la cui realizzazione dovrà essere ultimata entro fine 2024.\r

\r

Si tratta del primo lotto di interventi di realizzazione delle infrastrutture energetiche a servizio delle banchine del comparto crocieristico e del comparto commerciale del porto della Spezia, per un valore di 8,5 milioni di Euro di cui 5,5 milioni finanziati sul PNC/PNRR e 3 milioni con fondi dell'Autorità.\r

\r

La gara è stata aggiudicata all’ATI costituita dalla Mont-Ele Srl (capogruppo mandataria) e da Elettri-Fer Srl (mandante) e dal Raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da Galileo Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Studio Colonna S.r.l. (mandante) ed Envitech S.r.l. (mandante).","post_title":"La Spezia, entro il 2024 banchine elettrificate sul Molo per le navi da crociera","post_date":"2023-04-06T09:38:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680773918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. \"Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi\".\r

\r

Il neo presidente ha rimarcato come \"la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa\".","post_title":"Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa","post_date":"2023-04-05T12:00:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1680696047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere.\r

\r

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano.\r

\r

Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport).\r

\r

Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo.\r

\r

A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti»\r

\r

Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima.\r

\r

Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane».\r

\r

[caption id=\"attachment_443135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ucci[/caption]","post_title":"“Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna","post_date":"2023-04-05T11:13:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680693215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La sfida qui al Santa Sofia sarà quella di generare ricavi f&b in aggiunta alla ristorazione programmata, essenzialmente colazioni ed eventi, puntando anche sull'offerta alla carta per aperitivi e cene. L'obiettivo è quello di arrivare per il food&beverage al 35% circa del fatturato totale, che è una percentuale tipica dei resort, piuttosto che di una struttura urban come questa\". A raccontare il modello di business del nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia appena inaugurato a Milano è l'hotel business development Italy del gruppo, Mauro Vinci, incontrato a margine di una tavola rotonda organizzata da Pkf proprio nella struttura meneghina.\r

\r

\"Nel progettare il Santa Sofia (acquisito da Radisson con un contratto di affitto, ndr) ci siamo concentrati sulla nuova vocazione leisure di Milano, realizzando ben 1.240 metri quadrati di spazi f&b polifunzionali, che possono quindi anche essere trasformati all'occorrenza in ambienti meeting e congressuali\", ha aggiunto Vinci. Dalle sue parole appare chiaro il cambio di paradigma della progettazione standard di un hotel a Milano, fino a pochi anni fa molto più concentrata sulle esigenze del mondo corporate e del business travel.\r

\r

Una transizione che diventa ancora più chiara nel vicino Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan: un albergo da 89 camere distribuite su 7 mila metri quadrati totali inaugurato a settembre 2021: \"In quel caso siamo partiti con l'idea di dedicare l'intera ala sinistra della struttura agli spazi congressuali - ha rivelato Vinci -. Successivamente, complici anche gli effetti della pandemia che hanno diminuito drasticamente la domanda business, abbiamo convertito gli ambienti in lounge bar, trasformando tra l'altro la sala plenaria in una zona living. Una soluzione inizialmente provvisoria, che poi abbiamo deciso invece di mantenere, quando ci siamo accorti che si trattava di una proposta sempre più apprezzata anche da chi organizza eventi corporate. Oggi, pure la domanda business cerca infatti ambienti meno formali, con un taglio più caldo e quale elemento leisure in grado di alleggerire le atmosfere\".\r

\r

Nel dettaglio, il nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia dispone di 159 camere distribuite su 12 metri quadrati di superficie. Oltre agli ampi spazi f&b, l'albergo offre anche due terrazze panoramiche, di cui una dotata di piscina all'aperto e lounge bar. Situato a metà strada tra piazza del Duomo e il quartiere dei Navigli, l'albergo è stato realizzato dallo studio Marco Piva, che ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni ’60, seguendo una serie di principi di sostenibilità acrhitettonica con l'obiettivo di ottenere la certificazione Leed di livello oro. Gli spazi pubblici interni sono stati invece creati dall’interior decorator milanese Alessandro Mario Cesario, in collaborazione con lo studio AtelierP.","post_title":"Il Radisson Collection Santa Sofia ribalta il paradigma business di Milano","post_date":"2023-04-05T10:21:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680690092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines, con l'avvio dell'orario estivo, ha potenziato il network sul corto raggio europeo: sette le new entry, tra cui figura la ripresa del collegamento Vienna-Palermo, attivo dallo scorso 30 marzo con tre voli alla settimana operati il martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Rappresentano invece una prima assoluta dell'operativo i voli per Porto, Marsiglia, Billund e Tivat; altro ritorno è invece il collegamento con Vilnius, la capitale della Lituania, che era già una destinazione presente nel network prima della pandemia e che ora viene ripresa. Infine, la città norvegese di Tromsø, che Austrian Airlines aveva lanciato come \"volo di Natale\" nel dicembre 2022, sarà servita una volta alla settimana nel periodo compreso fra giugno e agosto.\r

\r

\"L'espansione del network a corto raggio sottolinea il nostro posizionamento come vettore numero uno a Vienna e aumenta la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Michael Trestl, chief operating officer della compagnia aerea -. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri ospiti un portafoglio diversificato di destinazioni europee, nonché un programma di voli attraente e offerte vantaggiose\".","post_title":"Austrian Airlines potenzia il corto raggio. Tre voli settimanali sulla Vienna-Palermo","post_date":"2023-04-04T09:51:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680601919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airlines for Europe (A4E) cerca cambiare le cose. Con circa 30.000 voli al giorno, lo spazio aereo europeo è uno dei più trafficati al mondo. Un \"cielo unico europeo\" potrebbe abbattere le emissioni e ridurre i ritardi, afferma l'industria aeronautica. La legislazione sul cielo unico europeo (SES) semplificherebbe lo spazio aereo frammentato del continente in un piccolo numero di blocchi.\r

\r

Dopo il ritardo per le restrizioni dell'era della pandemia, i viaggi hanno avuto problematiche in tutto il continente, rendendo la questione più urgente che mai.\r

\r

Al vertice di A4E di mercoledì, Ryanair, easyJet , Lufthansa e Iag, proprietario di British Airways, hanno chiesto all'Ue di attuare la riforma dello spazio aereo.\r

Un cielo unico\r

Il sistema attuale non è così efficiente come potrebbe sembrare. I confini nazionali sono un mosaico di 27 diverse giurisdizioni, ciò comporta che gli aerei non sempre percorrano le rotte più efficienti. In media, gli aerei volano 49 chilometri più in là dello stretto necessario, stima la Ce.\r

\r

Il SES ristrutturerebbe lo spazio aereo in nove \"blocchi funzionali\", ciò potrebbe potenzialmente ridurre i ritardi per i viaggiatori, riducendo al minimo le difficoltà di comunicazione tra i controllori del traffico aereo.\r

\r

Secondo la Ce e la stessa industria aeronautica, il Ses potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo fino al 10%, ovvero 50 milioni di tonnellate.\r

\r

","post_title":"Airlines for Europe richiede all'Ue un \"cielo unico europeo\"","post_date":"2023-04-03T12:44:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680525887000]}]}}